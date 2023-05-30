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Yarı çıplak paylaşımları eleştiri yağmuruna tutuldu: Kocası yeteri kadar ilgi göstermiyor mu ki?

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#Heidi Klum#Tom Kaulitz#Cannes Film Festivali
Yarı çıplak paylaşımları eleştiri yağmuruna tutuldu: Kocası yeteri kadar ilgi göstermiyor mu ki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 17:03

Aslına bakılırsa gösteri dünyasının ünlülerinin işinin bir parçası dikkat çekmek, merak uyandırmak. Elbette bazıları bunun tam tersini yaparak yani daha gizemli ve kameralardan olabildiğince uzak yaşayarak herkesten daha çok dikkat çekebiliyor.  Ama bazıları katıldıkları galalarda, konuk oldukları davetlerde, bunu gerçekten de şovun bir parçası olarak görüp herkesten daha fazla dikkat çekmek için ellerinden geleni yapıyor. İşin aslına bakılırsa gündemde kalmak da onların işinin bir parçası zaten.

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OKYANUSUN ORTASINDA BİLE YALNIZ KALMIYORLAR
En çok dekoltesi olan kıyafeti giyiyor, saçlarını en ilginç modelde yaptırıyor, makyajını kayıtsız kalınmayacak kadar göz alıcı hale getiriyor.

Sonuç olarak bu onların tercihi ve gerçekten de biraz önce söylediğimiz gibi gösteri dünyasında oyunun kurallarından biri.

Yarı çıplak paylaşımları eleştiri yağmuruna tutuldu: Kocası yeteri kadar ilgi göstermiyor mu ki

Söz konusu ünlü, geçen hafta sona eren Cannes Film Festivali'nde konuk olduğu galaya, cüretkar göğüs dekoltesine sahip bu sarı kıyafetle damgasını vurdu. 

Bu işin bir yanı... Bir de madalyonun diğer yüzü var. Birçok ünlü tatile bile gitseler, yanlarında sadece aileleri bile olsa aslında hiç gerçek anlamda "yalnız" kalmıyorlar. Çünkü paparazzi adım adım onları takip ediyor. Bazen denize açıldıklarında bile. 

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ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DA OLAY OLUYOR
Bütün bunlara ek olarak bir de sosyal medya kullanan ünlüler var. Bu gruptakiler de hayatlarındaki bütün ayrıntıları, kendileri istedikleri şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Bütün bunları niye anlattık?

Çünkü birazdan hem kırmızı halıda, hem sosyal medya paylaşımlarında, hem de çıktığı tatilde fazlasıyla dikkat çeken ve sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştiri bombardımanına tutulan bir ünlüyü anlatacağız. Ve onun son yaşadıklarını.

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MODA DÜNYASINA DAMGASINI VURDU
Bu ünlü kişi moda dünyasının bir dönemine damga vuran, emeklilik yaşı gelmesine rağmen köşesine çekilmeyen Heidi Klum.

49 yaşındaki Klum, son bir haftadır magazin basınının manşetlerini kimselere kaptırmıyor. Kendisinden genç, 33 yaşındaki müzisyen kocası Tom Kaulitz ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Heidi Klum, geçen hafta, 76'ncı Cannes Film Festivali'nin galasına damgasını vurdu.

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Sonra da Kaulitz ile birlikte çıktığı tatilden çok konuşulan Instagram paylaşımları yaptı. Tabii ki o tatilde paparazziler tarafından yakalandı ünlü çift. Yılların getirdiği profesyonellikle takip edilip görüntülendiklerini fark etmesi bile Klum'u durduramadı. Kocasıyla birlikte objektifler karşısında aşk pozları sergiledi. 

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BEĞENENLER OLDU AMA AĞIRLIK ELEŞTİRENLERDE
Durum böyle olunca da tabii ki çok dikkat çekti. Hayranları onun bu mutluluğundan kendileri de mutluluk duydu. Ama bir de Klum'un bütün bu yaptıklarını hiç onaylamayanlar, biraz ağır bir şekilde eleştiri yağmuruna tutanlar oldu. Öyle ya da böyle Heidi Klum yine manşetlere çıktı. 

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Heidi Klum'un tavırları sosyal medyada da onunla ilgili haberlerin yer aldığı magazin sitelerinde de uzun uzun konuşuldu. Birçok kullanıcının, üzerinde durduğu ortak ayrıntı Heidi Klum'un sırf daha fazla gündemde kalmak, daha çok dikkat çekmek için böyle davrandığıydı.

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'SANKİ BİRAZ İLGİYE İHTİYACI VAR GİBİ...' 
Özellikle cüretkar Instagram paylaşımlarına gelen yorumlar bu yönde. Birçok kişi Klum ile ilgili olarak "Bu paylaşımlar, bu kadının biraz ilgiye ihtiyacı olduğunu gözler önüne seriyor. Kocası onunla hiç ilgilenmiyor mu?" diye sordu. Görüşünü bu şekilde ifade edenlere çok sayıda destek geldi. 

Bir kullanıcı "Onun işleriyle ilgili konularla başlıklara çıkmasını isterdim. Böyle kendi bedenini sergileyerek değil. Zaten gördük ve aslında hiç ilgilenmiyoruz" diyerek görüşünü ifade etti.
 
Birçok kişi Heidi Klum'un dört çocuk dünyaya getirmesine ve 50 yaşına girmesine bir yıl kalmasına rağmen gayet iyi göründüğünü belirtip "Yine de beğenilmek istiyor" diye yazdı sosyal medyaya ve haber sitelerinin okur yorumları köşesine. 

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'DÜNYA TUHAF BİR YER HALİNE GELDİ'
Bir kadın kullanıcı ise Heidi Klum'un yarı çıplak paylaşımlarını şöyle değerlendirdi: " Dört tane yetişkin kızım var. Çocukluklarından bu yana sırtlarını bile çıplak olarak görmedim. Ama ya Hollywood yıldızları? Bugüne kadar çok sayıda böyle çıplak sırt gördüm. Dünya son günlerde ne kadar tuhaf bir yer haline geldi."

Bir başkası da Heidi Klum yaş aldıkça davranışlarının değiştiğini savundu: "O eski güzel, orta yaşlı Heidi'ye ne oldu? Sanki ilgi açlığı çekiyormuş gibi görünüyor." Bunu destekleyen bir başkası da Klum'un yıllar geçip yaşlandıkça daha fazla teşhircilik yaptığını ileri sürdü. 

Bir başka kullanıcı da Heidi Klum'un tavırlarıyla sürekli olarak "Bana bakın, bana bakın" mesajı verdiğini ve bunu tıpkı 20 yaşındaki bir gencin umutsuz ilgi arayışıyla yaptığını savundu. 

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'SENİN ADINA UTANMAYA BAŞLIYORUM'
En çok yapılan yorumlardan biri de yaşlanmanın Heidi Klum için zor olduğuydu. Bu görüştekilere göre Klum, yaşlanmayı bir türlü kabullenemiyor. 

"Tamam anladık... Harika bir vücudun var. Ama artık senin adına utanmaya başlıyorum" yazan bir başka kullanıcı da Klum'un bu rahat paylaşımlarını, kırmızı halıdaki kıyafet seçimlerini masaya yatırdı.

Bu arada Klum'un başta kızı Leni olmak üzere diğer üç çocuğu için kötü bir rol modeli olduğunu ileri sürenler de oldu.

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ÖVGÜ YAĞDIRANLAR DA OLDU
Bazı kişiler de Klum'un sosyal medyadaki pozlarını, yine böyle cüretkar paylaşımlarıyla konuşulan şarkıcı Britney Spears ve model Paulina Porizkova'nın paylaşımlarına benzetti.

Tabii ki Heidi Klum'u destekleyenler de oldu. Bunlar da genelde 30 yaşından sonra birçok kadının kendine bakmadığını ve bu yüzden kilo aldığını hatırlatıp Klum'un 50 yaşına merdiven dayadığı sırada bu şekilde formda olmasına övgüler yağdırdı. 
 

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#Heidi Klum#Tom Kaulitz#Cannes Film Festivali

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