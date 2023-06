Boş durmadı, yine yaptı yapacağını: İki fotoğraf arası gelin- kaynana atışması

Haberin Devamı

İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTELER

Sadece bu ayrıntılar da değil üstelik. Bir dönem David 'in karısını aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ama ikisi de bu konuda ser verip sır vermeden evliliklerini sürdürdüler.

Sonra ilerleyen dönemde müziği bırakan Victoria Beckham'ın moda markasının maddi zorluklarla mücadele ettiği ileri sürüldü. O dönemde hemen kocası David'in yardım elini uzattığı yansıdı basına.



Öyle ya da böyle David ve Victoria Beckham, 1999 yılından bu yana evliliklerini sürdürüyorlar. Magazin basınının deyimiyle "Beckingham Sarayı'nda mutlu mesut yaşıyorlar.İyi günlerini de kötü günlerini de paylaşıyorlar.

Gözden Kaçmasın Neredeyse babaanne olacak... Buharda pişmiş sebzeyle yıllara meydan okuyor Haberi görüntüle

Haberin Devamı

GELİN ALDILAR, HAYATLARI DEĞİŞTİ

Sözün burasında geçmiş zaman kullanmak daha mantıklı olurdu. Her ne kadar kendi dört duvarları arasında dışarıdan görünen büyük bir sorun yoksa da Beckham çiftinin hayatı, büyük oğulları Brooklyn'i Nicola Peltz ile evlendirdikten sonra eskisinden daha farklı bir hale geldi.

Aslında kendi yuvasını kuran her erkek çocuğu gibi Brooklyn deanne ve babasından biraz uzaklaşıp kendi iki kişilik ailesine ağırlık verdi. Başlarda durum bu şekildeyorumlanıyordu.

Ama ilerleyen süreçte gelin Nicola ile kayınvalide Victoria'nın arasının açık olduğu basına yansıdı. Her ne kadar Victoria bu konuda çok fazla konuşmasa da durum gerçekten gergindi.

Sonunda gelin Nicola konuştu ve Victoria Beckham'ın kendisine gelinlik hazırlama sözünü tutmadığını söyledi. Bu gerilim sırasında Brooklyn anne- babası ve kardeşlerinden iyice uzaklaştı. Hatta "Karımın mutluluğu benim önceliğim" diyerek Londra'daki ailesine biraz da "asilik" etti.

YİNE SORU İŞARETLERİ OLUŞTU

Her ne kadar Paris Moda Haftası'nda Brooklyn ve karısı Nicola, Victoria Beckham'ın tasarımlarının sergilendiği defileye gidip birlikte basına poz verse de o gerilim tam bitmedi. Önceki güne kadar! Ki o sırada da bütün sorunların tam olarak geride kaldığı söylenemez.

Haberin Devamı

Beckham ailesi, öncek akşam "tam kadro' Londra'daki O2 Arena'da yapılan Elton John konserinde bir araya geldi. Hem gelin Nicola'nın hem de kayınvalide Victoria'nın paylaşımlarına bakılırsa bu kez gerilim rafa kaldırılmıştı.

Gelin Nicola, bütün aile bireyleriyle, özellikle de Victoria Beckham ve görümcesi Harper ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı. O görüntülere bakılırsa Beckham ailesi, tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Yani Brooklyn'in Nicola ile henüz nişanlı olduğu dönemdeki kadar samimi ve bir bütün olarak görünüyorlardı.

O FOTOĞRAFLAR NEDEN SİLİNDİ: Tam herkes "Beckham ailesi, Brooklyn ve karısıyla ateşkes imzaladı" diye düşünürken beklenmedik bir gelişme oldu. Gelin Nicola Peltz, bir süre önce sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğrafları sildi. Bu durum da "Acaba gelin ile kayınvalide, iki paylaşım arasında yine kavgamı yaşadı?" sorusunun ortaya atılmasına neden oldu. Bu arada gelin Nicola'nın kayınpederi ve görümcesinin fotoğraflarını sosyal medya sayfasının "hikyeler" bölümünde bıraktığını da ekleyelim.

Haberin Devamı





Nicola, paylaştığı fotoğrafları sildi ama Victoria aynı şeyi yapmadı.





DÜĞÜNDEN SONRA EŞİNİN AİLESİYLE YAKINLAŞTI

Brooklyn Beckham'ın Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle yaşadıklarını kısaca hatırlamak gerekirse. 23 yaşındaki Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Peltz, geçen yılın nisan ayında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Gelinin babasının Florida'daki malikanesinde yapılan düğünden sonra ise Brooklyn, kendi ailesinden uzaklaşıp eşinin ailesine yakınlaştı.

Victoria Beckham ile gelini arasında bazı sorunlar olduğu iddiaları da basına yansıdı. Bunlardan birine göre, müzikten sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham, Nicola'nın gelinliğini hazırlayacaktı.

Haberin Devamı

Fakat düğün yaklaştıkça bu gelişme olmadı. Sonunda Victoria, gelinini arayıp gelinliğini dikemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Nicola da ünlü bir modacının kapısını çaldı.

Bir başka iddiaya göre de Victoria Beckham, düğün töreninde oğlu Brooklyn ile Nicola'nın dans etmeyi planladığı şarkıyı "ele geçirdi." Yani o şarkıda oğluyla kendisi dans etti.

Özetlemek gerekirse çiftin en büyük oğulları, ilk göz ağrıları Brooklyn Beckham, evlendikten sonra bütün dünyanın gözleri önünde ailesinden uzaklaştı. İçine doğup büyüdüğü, hatta o ünlü soyadı sayesinde bugünkü konumuna geldiği ailesine sırt çevirdi.

Haberin Devamı

Bütün bunlar bir yana Victoria Beckham,konuk olduğu Armchair Expert adlı podcast yayınında çocuklarına olan yaklaşımını ifade etmişti. Beckham o programda bir ebeveyn olarak tüm çocuklarına her zaman sevgi duyduğunu ve onları desteklediğini anlattı.

Victoria Beckham, konuğu olduğu Dax Shepard'a " Bir ebeveyn olarak her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Onların mutlu, çalışkan ve iyi insanlar olmasını istiyorsunuz" dedikten sonra şunları ekledi: "Ama biliyorsunuz ki çocuklar da ne yapmak zorundalarsa onu yapmaya mecburar. Siz sadece onlar için orada olmak ve sevginizi, desteğinizi vermek zorundasınız."

GELİN KAYNANA KAVGASINA DAVID BECKHAM EL KOYDU

Bu arada Beckham ailesiyle ilgili olarak ortada dolaşan başka bir iddia daha vardı. O da geçen yılki düğünden birkaç ay sonra basına yansıdı. Buna göre David Beckham, karısıyla gelininin ve büyük oğlunun verdikleri demeçlerle birbirleriyle atışmasına el koydu.

O zamana kadar karısı Victoria ile oğlu Brooklyn ve gelini Nicola arasında sürüp giden kavgaya hiç karışmayan David Beckham sonunda bu "kan davası" hakkında en büyük oğlu Brooklyn ile yüzleşti. İddialara göre David Beckham'ı böyle bir adım atmaya iten de gelini Nicola'nın Grazia dergisine verdiği röportaj oldu.

Nicola, Grazia'ya verdiği röportajda "Gelinliğimi Victoria tasarlayacaktı. Uzun süre ondan haber bekledim. Sonra Victoria bana atölyesinin gelinliğimi hazırlayamayacağını söyledi" dedi. Nicola Peltz Beckham, düğün töreninde çok sevdiği Valentino tasarımı bir gelinlik giydi.

İşte onun o röportajda sarf ettiği sözler de iddialara göre David Beckham'ı olaya müdahale etmek zorunda bıraktı.

'Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre röportajın yayınlanmasından sonra David Beckham da düğünden bu yana yaşanan gerilim nedeniyle 23 yaşındaki Brooklyn ile yüzleşmek zorunda kaldı. Radar'ın iddiasına göre David Beckham oğluna "Biz bu ailede böyle yapmayız. Biliyor musun ne, biz bu aileye böyle yapmayız" dedi.

47 yaşındaki Beckham bunun ardından da oğluna bir tür ultimatom olarak yorumlanan şu sözleri sarf etti: "Bundan sonra olacaklar sana bağlı. Ama bu kadar drama bize yeter!"

'KİRLİ ÇAMAŞIRLARI TOPLUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE YIKIYOR

Radar internet sitesine konuşan bir kaynak gelini Nicola'nın Grazia'ya verdiği röportajın, David Beckham'ı dehşete düşürdüğünü belirtti. Bu kaynağa göre Beckham gelininin "ailenin kirli çamaşırlarını toplumun gözü önünde yıkıyormuş gibi göründüğünü" söyledi.

Beckham ailesiyle gelinleri Nicola ve oğulları Brooklyn'in arasının düğünden bu yana "serin" olduğu, artık herkes tarafından biliniyor. Bir iddiaya göre Beckham çifti, oğullarını, düğünün yapıldığı nisan ayından bu yana görmüyor.

Törenin ardından her ne kadar açıkça söylemese de gelin Nicola'nın, Beckham ailesine mesafeli olduğu çok belli. Bunun nedenleri hakkında birçok ayrıntı öne sürülürken düğünle ilgili çok çarpıcı bir başka söylenti İngiliz basınına da manşet oldu.

DANS KRİZİ NASIL YAŞANDI?

İsterseniz, Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin düğünündeki dans krizine biraz daha ayrıntısıyla bakalım.Genç çiftin düğününde, Beckham ailesinin dostu olan ünlü şarkıcı Marc Anthony bir mini konser verecekti.

Nicola ile Brooklyn'e de evli bir çift olarak ilk danslarını yapmaları için kendisinin şarkılarından birini seçmelerini söyledi. Genç aşıklar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlı şarkısını seçti.

Söz konusu şarkı "Şimdi senin aşkın için çılgına dönüyorum" şeklinde sözler içeriyor. Plan böyleydi. Fakat gelişmeler böyle olmadı.

Bazı düğün konuklarının anlattığına göre Victoria Beckham, oğlu ile gelininin ilk dans şarkısını "çaldı" ve o şarkı eşliğinde anne- oğul dansını yaptı. Olayın böyle tanımlanmasının nedenine de bakalım.

Konukların anlatımına göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nın kendilerini anons etmesini ve ardından da söz konusu şarkı eşliğinde ilk danslarını yapmayı bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açıklama yapmadan bu şarkıyı Victoria ve Brooklyn'in anne- oğul dansı için seslendirdi. İddialara göre bu değişiklik de Victoria Beckham'ın ricasıyla olmuştu.

Düğünden sonra örneğine çok rastlanmayan bir gelişme daha olmuştu. Sadece gelin değil damat da soyadını değiştirdi. Yani Brooklyn ve Nicola birbirlerinin soyadını aldılar.

Gelin, Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başladı. Hatta her ikisi de sosyal medyadaki kullanıcı adlarını da bu şekilde değiştirdi. İşte iddialara göre Beckham çifti, oğullarının eşinin soyadını almasından da hiç hoşnut olmadı.

LÜKS MALİKANEDE DÜĞÜN: Brooklyn ile Nicola'nin düğünü, gelinin, ABD'nin sayılı zenginlerinden biri olan babasının Florida'daki okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Törenin maliyetinin 4 milyon dolar olduğu da ileri sürüldü.