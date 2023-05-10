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Neredeyse babaanne olacak... Buharda pişmiş sebzeyle yıllara meydan okuyor

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#Victoria Beckham#David Beckham#Spice Girls
Neredeyse babaanne olacak... Buharda pişmiş sebzeyle yıllara meydan okuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 09:19

Victoria Beckham, 50 yaşına merdiven dayamış, dört çocuk annesi bir kadın olabilir. Üstelik yakında büyükanne "unvanı" alması bile büyük ihtimal. Çünkü en büyük oğlu Brooklyn, Nicola Peltz ile hayatını birleştireli bir yılı geçti. Üstelik söylediklerine göre çocuk sahibi olmayı da dört gözle bekliyorlar.

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İKİNCİ GELİN BİLE GELEBİLİR
Görünüşe göre Beckham çiftinin "iki numaralı" oğlu Romeo ve iddialara göre Mia Regan ile nişanlandı. Bir başka deyişle her an Beckham çiftinin ikinci bir gelini daha olabilir. 

Durum böyleyken Victoria Beckham'ın yaşlanmaya hiç niyeti yok gibi. Instagram sayfasındaki son paylaşımı da bu durumu gözler önüne serdi zaten.

Neredeyse babaanne olacak... Buharda pişmiş sebzeyle yıllara meydan okuyor

PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI
Kendisini şöhrete kavuşturan Spice Girls, grubunun dağılmasından sonra moda alanında kariyer yapmaya başlayan, bu konudaki en önemli yardımı da kocası David'den gören Victoria Beckham'ın son paylaşımı kelimenin tam anlamıyla olay oldu.

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Victoria Beckham sayfasında, ayna karşısında çektiği bir fotoğrafına yer verdi. Üzerinde siyah bir elbise olan Beckham'ın pozundaki en dikkat çekici ayrıntı ise elbisesinin derin yırtmacı oldu. Paylaşıma eşlik eden mesaja bakılırsa da Beckham yine moda konusunda iddialı bir adım atmak üzere: "Çok heyecanlı bir şeylerin provası". Bu mesaj da Victoria Beckham'ın takipçileri tarafından yeni bir giyim koleksiyonunun hazırlığı olarak yorumlandı.

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YIRTMACINA ÖVGÜ YAĞDI
Victoria Beckham'ın hayranları neredeyse yarım asırlık yaşına rağmen fiziksel görüntüsünü ısrarla koruyor olmasını övgülere boğdu.

Aslına bakılırsa dört çocuk annesi Beckham'ın formunu nasıl koruduğu çok uzun zamandır merak konusu. Kendisi bu konuda çok fazla açıklama yapmasa da kocası David Beckham, Victoria'nın formda kalma sırrını açıklamıştı. Bu da sanıldığı gibi sadece sağlıklı beslenip spor yapması değil. Bu aslına bakılırsa çok tuhaf bir sır.

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Neredeyse babaanne olacak... Buharda pişmiş sebzeyle yıllara meydan okuyor

25 YILDIR IZGARA BALIK VE BUHARDA PİŞMİŞ SEBZE YİYOR
Evlendikleri 1999 yılından bu yana gayet başarılı bir birliktelik sürdüren Beckham çifti arada sırada "sarsılsa" bile asla yıkılmadı. Bunun nedeni de aralarındaki uyum. Uyumsuz oldukları tek konu ise yemek. Yani Victoria Beckham'ın gram kilo almamasını sağlayan o ayrıntı.

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Bu yılın ilk ayında River Cafe Table adlı programa konuk olan David Beckham, karısı Victoria'nın 25 yıldır sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyerek beslendiğini söyledi. Bu şekilde de milyonlarca kadının merak ettiği formda kalma sırrını gözler önüne serdi.

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Neredeyse babaanne olacak... Buharda pişmiş sebzeyle yıllara meydan okuyor

SADECE KIZINA HAMİLEYKEN KURALINI BOZDU
David Beckham'ın anlattığına göre Victoria asla kendi beslenme sisteminden vazgeçmiyor. Ama sadece bir kez David'in yediği yemeğin tadına baktı. O da en küçük çocuğu ve tek kızı Harper Seven'a hamileyken oldu. David Beckham'ın anlattığına göre hamileliği sırasında Victoria Beckham kocasının tabağındaki yemeğin tadına bakmak istedi. Ama bunun bir tekrarı olmadı! 

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Neredeyse babaanne olacak... Buharda pişmiş sebzeyle yıllara meydan okuyor

'ÇOK İNCE OLMANIN MODASI GEÇTİ' DİYOR AMA...
Her ne kadar Victoria Beckham kocasının söylediği gibi 25 yıldır aynı şekilde beslenerek formunu koruyorsa da kısa süre önce bu duruma çok da uymayan bir açıklama yaptı. Victoria Beckham "Gerçekten çok ince olmayı istemek modası geçmiş bir davranış. Bence günümüzün kadınları daha sağlıklı ve daha kıvrımlı olmak istiyor. Günümüz kadını biraz göğüslerinde biraz da kalçalarında dolgunluk istiyor."

Hatta müziği bıraktıktan sonra moda tasarımcılığına soyunan Victoria Beckham, kendi imzasını taşıyan vücut şekillendirici giysilerin "biraz kıvrımlı kadınlarda daha hoş görüneceğini" sözlerine eklemişti. Ama her ne kadar kendisi böyle söylüyor olsa da ya kendini dolgun bir yapıya sahip görüyor ya da henüz öyle bir fiziksel görünüme sahip olmaya hazır değil.

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#Victoria Beckham#David Beckham#Spice Girls

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