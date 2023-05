Onun gibi olmamak için iki göğsünü de aldırmıştı... Angelina Jolie'nin dinmeyen acısı

Haberin Devamı

KALBİNDEKİ HİÇ DİNMEYEN BÜYÜK ACI

Bu satırlar, gösteri dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olan Angelina Jolie'ye ait. Dışarıdan bakıldığında, hayattaki tek derdinin, eski eşi Brad Pitt ile boşanmasının ardından bir türlü çözemediği sorunlarıymış gibi görünebilir. Ama hepsi bu değil. Bugün 47 yaşında olan, üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuk annesi olan Jolie'nin kalbinde hiç dinmeyen çok büyük bir acı var...

Jolie, eski fotoğraflara bakıldığında gözler önüne serildiği gibi, çarpıcı güzelliğini aldığı annesi Marchelie Bertrand'ı 2007 yılında henüz 56 yaşını tamamlamaya yaklaşırken meme ve yumurtalık kanserine kurban verdi.

Dün yaptığı Instagram paylaşımında da eski bir oyuncu olan Bertrand'ın doğum gününü dokunaklı ve kadın kanserleri konusunda bilinçlendirici içerik taşıyan bir mesajla birkutladı.

'YAŞASAYDI 73 YAŞINA GİRECEKTİ'

Yıllar önce, henüz kendisi küçük bir çocukken, annesi de gencecikken çekilen bir fotoğrafı paylaştı Angelina Jolie, sonra da şunları yazdı: "Yarın (9 Mayıs)annemin 73'üncü doğum günü olacaktı. Bundan 15 yıl önce meme ve yumurtalık kanseri ile uzun bir mücadelenin ardından hayata veda etti. Önümüzdeki haziran ayında, anneme kanser teşhisi konulduğu yaşın bir ay uzağında olacağım." (Bu arada Jolie'nin 4 Haziran 1975 doğumlu olduğunu buraya not düşelim.)

Paylaşımının bundan sonrasında bir dönem çok konuşulan kararına gönderme yapan bölüme yer verdi Jolie. Annesi ve aynı hastalıktan ölen teyzesi ile büyükannesi gibi meme başta olmak üzere kadın kanserlerine yakalanma olasılığının yüksek olduğunu öğrendiği için geçirdiği operasyonlara değindi. "Kansere yakalanma riskimi azaltmak için önleyici operasyonlar geçirdim. Ama yine de kontrollerime devam ediyorum" diye yazdı.





DÜZENLİ KONTROL YAPTIRMAYA ÇAĞIRDI

Annesinin, henüz 27 yaşındayken hayata veda eden Jimi Hendrix'in bir şarkısında geçen "Kiss The Sky" sözlerini çok sevdiğini ve mektuplarını da bu şekilde imzaladığını belirtti Jolie. Ardından da bu sözlerin, annesinin ölümünden sonra daha farklı bir anlama büründüğünü ekledi.

Jolie, kendisi ya da bir yakını kanserle mücadele eden ya da sevdiklerini bu hastalık yüzünden yitirenlerin yanında olduğunu belirtti.Angelina Jolie, hemcinslerini bu tür kanserlerden korunmak için düzenli olarak kontrollerini yaptırmaya çağırdı.

2007 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ: Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, 2007 yılının ocak ayının son günlerinde Los Angeles'ta tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. O sırada 56 yaşında olan Bertrand, son nefesini verdiği sırada yanında eski eşi Jon Voight'ten dünyaya gelen kızı Angelina ve oğlu James Haven'in yanı sıra o dönemde Jolie'nin sevgilisi olan Brat Pitt de bulunuyordu.

ACI HABERİ, YILLARCA GÖRÜŞMEDİĞİ BABASINA DUYURMAK ZORUNDA KALDI

Angelina Jolie ile Brad Pitt, Bertrand'ın durumu kötüleştiğinde ülke dışında bulunuyordu. Haberi alır almaz apar topar ABD'ye döndüler. Hatta o sırada Jolie, yıllardır görüşmediği babası, ünlü oyuncu Jon Voight'i de aramak zorunda kaldı.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN MEMELERİNİ, RAHİM VE YUMURTALIKLARINI ALDIRDI

İşte bu noktadan sonra Angelina Jolie, sağlığıyla ilgili kontrollere daha fazla ağırlık verdi. Kendisinin de aynı hastalık nedeniyle ölen annesi, teyzesi ve büyükannesi gibi kadın kanserlerine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrendiğinde şoke eden bir karar verdi: Hem iki göğsünü hem de sonra rahim ve yumurtalıklarını aldırdı. Bu durumu da iyileştikten sonra kaleme aldığı bir makalede gözler önüne serdi.

Jolie, New York Times için kaleme aldığı makalede bu kararını, ardındaki nedeni ve yaşadıklarını anlattı.Güzel yıldız, kanser nedeniyle genç yaşında hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand'ın mücadelesini ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Neden böylesine bir karar vermek zorunda kaldığını da makalesinde açıkladı Jolie. Yapılan tetkiklerin ardından yüzde 87 meme kanseri ve yüzde 50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunun ortaya çıktığını belirten Jolie, bunun sonucu olarak ameliyat olmaya karar verdiğini belirtti.





'ÇOCUKLARIMA BİR SÖZ VERMEM GEREKİYORDU'

"Bu durumu kontrol altına almak ve riski yapabildiğim kadar aza indirmek için ameliyat oldum” diye yazdı. Angelina Jolie için bu süreç, 2013 yılının şubat ayında başlayıp nisan ayında sona erdi.

Angelina Jolie bütün dünyayı şoke eden bu kararın ve uygulamanın ardındaki nedeni makalesinde şu satırlarla açıkladı: "Çocuklarıma bu hastalığın beni onlardan ayırmayacağına dair söz vermem gerekiyordu fakat gerçek olan benim de ‘hatalı’ gen olarak bilinen, meme ve yumurtalık kanserine neden olan BRCA1 genini taşıyor olmamdı."

Jolie, memelerinin alınması sayesinde kanser riskinin yüzde 87’den yüzde 5’e düştüğünü de açıkladı.





VOIGHT ALDATINCA EVLİLİK BİTTİ

Angelina Jolie'nin acı bir şekilde kaybettiği annesi Marcheline Bertrand, ya da gerçek adıyla Marcia Lynne Bertrand, 9 Mayıs 1950'de dünyaya gözlerini açtı. Babası Fransız- Kanada, annesi de Alman ve Hollanda kökenlerine sahipti. Ayrıca Bertrand, ailesinin damarlarında bir miktar Kızılderili kanı olduğunu da belirtmişti.

Bertrand, gençlik yıllarında oyunculuk eğitimi aldı ve 1971'de, Ironside adlı yapımın "Love, Peace, Brotherhood and Murder" başlıklı bölümünde kamera karşısına geçti. Kariyerini küçük rollerle sürdüren Marcheline Bertrand, ilk önemli rolünü 1982 yılında eski eşi Jon Voight ile kamera karşısına geçtiği Looking to Get Out adlı yapımla gerçekleştirdi.

1983 yılında ise The Man Who Loved Women adlı yapımda son rolünü oynadı. Sonra yapımcılığa yöneldi.

Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand ile babası Jon Voight, olaylı bir şekilde ayrıldı. Jolie, babasıyla uzun süre görüşmedi. Fakat son yıllarda baba-kız aralarını düzeltti.

Marcheline Bertrand ile eski eşi Jon Voight, 1971 yılında evlendi. İlk hamileliği düşükle sonuçlandı. Sonra 1973 yılında James Haven, 1975 yılında Angelina Jolie dünyaya geldi.

Bertrand ile Voight'in evliliği, aktörün eşini aldatması nedeniyle sona geldi. Marcheline Bertrand, belgesel film yapımcısı Bill Day ile uzun süre birliktelik yaşadı fakat çift hiç evlenmedi. Bertrand bunun dışında aktivist ve müzisyen John Trudell ile de ilişki yaşadı.

Angelina Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, yakalandığı kanser hastaylığıyla sekiz yıl mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.Annesi ve kız kardeşi de aynı hastalık nedeniyle hayatlarını kaybetmişti. Zaten Jolie'nin iki memesini, rahmini ve yumurtalıklarını aldırma kararında da bu durum etkili oldu.

ÜNLÜ ŞARKININ SÖZLERİ

Yeri gelmişken, meraklıları için henüz 27 yaşında ölen ve birkaç nesil için efsane bir gitarist olan Jimi Hendrix'in, "Kiss the Sky" sözlerinin geçtiği şarkıyı da bir hatırlayalım...

Söz konusu sözler, Purple Haze (Mavi Pus) adlı şarkıda geçiyor. Şarkının ilk bölümünde "Beynimde mor bir pus... Son zamanlarda hiçbir şey eskisi gibi görünmüyor... Neden bilmem komik davranıyorum... Gökyüzünü öperken bağışla beni" diyor.

Birçok yoruma göre "mor pus" diye tanımladığı o durum Hendrix'in kötü alışkanlıklarından kaynaklanan ve ölümüne de neden olan durum.