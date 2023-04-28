Aşk için ne kanlar akıttı, uğruna kaç yuva yıkıldı

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BÜYÜK AŞK, OLAYLI BİTTİ

Jolie, meraklı bakışlar altındaki son uzun ilişkisini Brad Pitt ile yaşamıştı. Üstelik film setinde başlayan bu aşk, altı çocuğu ve ardından evliliğe de uzandı. Güzeller güzeli Jolie ile dünyanın en yakışıklı erkeği olarak nitelendirilen Brad Pitt'in aşkı hayranlarını da heyecanlandırdı uzun süre. Ama işler, beklendiği gibi yürümedi.

Evlenmelerinden kısa bir süre sonra yollarını ayırma kararı aldıklarını açıkladılar. Üstelik zaman geçtikçe, kapalı kapılar ardında tahmin edilemeyen şeyler yaşadıklarını da ileri sürdüler.

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Angelina Jolie ile Brad Pitt, gösteri dünyasının en çok ilgi çeken aşklarından birini yaşadılar. Durum böyle olunca ayrılıkları da büyük gürültü kopardı.

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Özellikle Jolie, Pitt ile birlikteyken hem kendisinin hem çocuklarının hayatından endişe ettiğini, eşinden şiddet gördüğünü bile söyledi.

Özetle, bir zamanlar magazin basınının onlara taktığı isimle Brangelina çifti,kamuoyunun meraklı bakışları altında başlayan ilişkilerini böyle olaylı bir şekilde bitirdi.İlişki bitti ama henüz eski çift arasındaki her şey istikrara kavuşmuş değil.

SORUNLARIN SONU GELMEDİ: Pitt ile Jolie, her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da aralarındaki çekişme bitmek bilmedi. Bir yandan altı çocuğun tam velayeti, diğer yandan iş yaşamlarında düştükleri anlaşmazlıklar derken Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında mahkemelere bile uzanan çekişmenin sonu gelmek bilmiyor.





BRAD'İN SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI... YA ANGELINA?

Durum böyleyken Jolie ve Pitt ile ilgili olarak hayranlarının çok merak ettiği başka bir durum var: Bu ilişkinin sona ermesinin ardından kimlerle birlikte oldukları! Bu gizemin yanıtı Brad Pitt açısından çözümlendi.

Yıllar içinde adı birçok kişiyle anılan Pitt'in sonunda Ines de Ramon ile romantik ilişki yaşadığı kesin olarak ortaya çıktı. Hatta ikili, çeşitli yerlerde samimi şekilde görüntülendi. Ama ya Angelina Jolie? İşte onun özel hayatı, yani kiminle birlikte olduğu tam bir sır.

Jolie'nin adı da Brad Pitt'ten ayrıldıktan sonra birçok kişiyle anıldı. Genç şarkıcı The Weeknd, oyuncu Paul Mescal derken son olarak da David Mayer de Rothschild ile aşk söylentileri çıktı. Bunlar son dönemde ortaya atılan iddialar.Bu tür iddiaların da sonu gelmek bilmedi. Zaten böyle bir şey nasıl olsun ki!



Jolie, dünyanın en güzel kadınlarından biri. Üstelik çok ünlü ve çok zengin. Adının aşk söylentilerine karıştığı isimleri sonra tekrar hatırlayacağız ama şimdilik bir kenara bırakalım ve Jolie'nin çok merak edilen aşk hayatının geçmişine bir bakalım.

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'DÖRT SEVGİLİM OLDU, ZATEN İKİSİYLE DE EVLENDİM' DEMİŞTİ

Angelina Jolie, bundan yıllar önce yani daha Brad Pitt ile sevgili olmadan önce, hayatı boyunca sadece dört tane erkekle birlikte olduğunu söylemişti. Sonra da bunlardan ikisiyle zaten evlenip boşandığını.

Elbette sonradan bunlara Brad Pitt de eklendi. Yani Jolie'nin evlilik sayısı üçe çıktı. Ama görünüşe göre öyle adının yakıştırıldığı her erkeği de hayatına alacak gibi görünmüyor.

KENDİ KANIYLA KOCASININ ADINI YAZDI

Ünlü oyuncu Jon Voight ile Marcheline Bertrand'ın kızı olan Angelina Jolie, basın tarafından bilinen ve en çok ilgi çeken ilk ilişkisini aynı zamanda ilk eşi de olan Jonny Lee Miller ile yaşadı. Aşkları 1995 tarihli Hackers filminin setinde başlayan ikilinin evliliği hızlı ve alışılmışın dışında oldu.

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Düğün törenlerinde Jolie bir pantolon ve tişört giydi. Tişörtünün üzerine de kendi kanıyla kocasının adını yazdı. Bu konuda The New York Times'a verdiği demeçte "O sizin kocanız. Onunla evlenmek üzeresiniz. Bunu gerçekten özel hale getirmek için küçük bir kurban vermeniz gerekir" diyerek neden böyle yaptığını açıkladı.

Böyle özel bir şekilde başlayan evlilik, fazla uzun sürmedi. Miller ile Jolie, 1999'da boşandılar. Ama dost kalmayı sürdürdüler. Hatta Jolie, iki yıl önce Miller'ın evine girip çıkarken görüntülendi birkaç kez. Bu durum da "Acaba çift yeniden barıştı mı?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Şimdi bir parantez... Bu boşanmanın ardından Jolie'nin bir yıllık bir ilişkisi oldu. Ama bu diğerlerinden biraz farklıydı. Jolie, hemcinsi olan Jenny Shimizu ile o dönemde çok konuşulan bir ilişki yaşadı. Jolie, bu ilişkisi hakkında "Eğer Jonny'den önce onu tanısaydım, onunla evlenirdim" diye konuşmuştu.

Bir başka parantez daha açalım... Her ne kadar Jonny Lee Miller ile evli olduğu döneme denk gelse de Jolie'nin adı 1997 yılında Timothy Hutton (yukarıda) ile birlikte anıldı Jolie. Aynı yıl çekilen Playing God adlı filmde birlikte oynayan ikilinin flört ettiği ileri sürüldü. Ama bunun sadece bir söylenti olarak kaldığını belirtip parantezi kapatalım.

BİR YUVA DAHA KURULMADAN YIKILDI: İKİNCİ KANLI DÜĞÜN

İlk evliliğinin bittiği 1999 yılında Jolie'nin hayatına , bu kez ikinci eşi Billy Bob Thornton girdi. Onunla da Pushing Tin adlı filmin setinde tanıştı Jolie. Kendisinde 20 yaş büyük olsa da Thornton'dan etkilendi. Üstelik Thornton o sırada bir başka ünlü oyuncuyla,Laura Dern ile nişanlıydı. Ama Jolie'ye olan aşkı yüzünden ondan ayrıldı. Jolie ile Billy Bol Thornton 2000 yılında evlendi.

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Bu düğün de kanlıydı. Çünkü her ikisi de boyunlarında birbirlerinin kanının muhafaza edildiği kolyeler takıyorlardı. Üstelik Jolie bu düğünde de gelinlik giymemişti.

İki ünlünü bu evliliği dünyayı şaşırttı. Ama Laura Dern'i şaşırttığı kadar değil. Çünkü Dern, nişalısı Billy Bob Thornton'ın Jolie ile evlendiğini, rol aldığı filmin setine giderken yolda öğrenmiş. Ondan sonra da Thornton ile bir daha hiç görüşmemiş.

Laura Dern, nişanlısı Billy Bob Thornton tarafından Angelina Jolie uğruna terk edildiğini öğrenince şok geçirdi.

Jolie ikinci eski eşiyle de dost kalmayı başardı. Boşandıktan sonra verdiği bir röportajda "Onu hala seviyorum. O dönemde onun karısı olduğum için de gurur duyuyorum. Pişmanlıklara inanmıyorum" demişti.

Bu arada küçük bir not. Jolie, Thorntohn ile evliyken ilk evlatlığı olan Maddox'u ailesine katmıştı. O dönemde herkes çocuğu, çiftin birlikte evlat edindiğini sandı. Ama gerçek öyle değildi. Jolie, Maddox'u sadece kendisi evlat edinmişti. Zaten onun aileye katıldığı 2002 'den bir yıl sonra Jolie ile Tharnton ayrıldı.

'KEŞKE BENİM ESKİ SEVGİLİLERİMDE ARKAMDAN ŞİİRSEL SÖZLER SÖYLESE'

Angelina Jolie'nin adı 004 yılında Val Kilmer ile anıldı. Bu ilişki kısa sürdü ama etkisi büyüktü. Özellikle de Kilmer açısından. Ünlü oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamada, Jolie'nin hayatına giren en duygulu ve ciddi partner olduğunu söyledi. Sonra da "Umarım benim eski sevgililerim de hakkımda böyle şiirsel sözler sarf eder" diye devam etti.

VE BRAD SAHNEYE GİRDİ

İşte bu kısa ilişkinin ardından Jolie'nin hayatına Brad Pitt girdi. İkili 2004 yılında birlikte oynadıkları Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Pitt, Jennifer Aniston ile evliydi. Ama o da tıpkı Billy Bob Thornton'ın nişanlısı Laura Denn'i bırakması gibi Jolie'nin aşkı uğruna Aniston'dan boşandı.

Pitt ile Jolie'nin tanışmasından bir yıl sonra yani 2005 yılında Aniston ile ayrılacaklarını açıkladılar. İşte Aniston o dönemde hala üzerine yapışan bir unvan edindi:" Aldatılan en ünlü kadın'!Aradan geçen yıllarda ne yaptıysa da bu lakaptan kurtulamadı.

Jolie ile Pitt'in film setinde başlayan aşkları, üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğa uzandı. Ama bu kez de bir başka kadının yani Jennifer Aniston'ın gözyaşları üzerine kurulan yuva uzun ömürlü olmadı.

Brangelina çifti isimlerini ve yollarını ayırdı. Artık Brad Pitt ile Angelina Jolie olarak araları hala serin olan eski çift olarak anılıyorlar.

Elbette her ikisinin de hayatlarına kimlerin girdiği ya da gireceği merak konusu. Pitt cephesinde işler şimdilik stabil. Ama Jolie'nin adı sürekli olarak birileriyle anılıyor.

AŞK SÖYLENTİLERİ BİTMİYOR

Durum şimdilik böyle... Bilinmeyen tek ayrıntı Jolie'nin hayatına sevgili olarak kimi aldığı ya da alacağı. Bu kadar göz önünde olduğu için de hakkındaki iddialar bitmiyor. Gelin son dönemdeki bu söylentileri bir hatırlayalım.



Angelina Jolie, bu ayın ilk yarısında ünlü bir ailenin mensubu olan David Mayer de Rothschild ile birlikte görüntülendi. Hemen dedikodu çarkları dönmeye başladı. Jolie, Brad Pitt'i unutmuş ve kendine yeni bir sevgili bulmuştu. Yani David Mayer de Rothschild ile romantik bir yemeğe çıkmıştı.



Jolie ile 44 yaşındaki, uzun boylu ve yakışıklı David Mayer de Rothschild , restorandan çıkarken objektiflere takıldılar. De Rothschild aslına bakılırsa hayranlarının ve elbette Magazin basınının Jolie'ye yakıştırdığı ideal bir sevgili adayıydı. Zengindi, yakışıklıydı, çevre aktivistiydi, yazar ve film yapımcısıydı. Bu arada unutmadan... de Rothschild'in Ukraynalı bir film yıldızıyla evli olduğu ortaya çıktı. Hemen ardından Jolie ile buluşmasının da iş yemeği olduğu söylendi.

İŞ YEMEĞİ OLDUĞUNA KİMSE İNANMADI

2021 yılında Jolie, genç şarkıcı The Weeknd ile birlikte gittiği bir yemekten çıkarken etrafları kameralarla çevrildi. Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcının, Jolie ile iş görüşmesi yaptığı ve bu yüzden yemekte buluştukları ileri sürüldü. Ama bazı hayranlarına göre bu doğru değildi.

Angelina Jolie ve The Weeknd birkaç hafta sonra bir konserde yine birlikte görülünce dedikodu çarkları yine dönmeye başladı. Üstelik o konserde Jolie'nin kızları Shiloh ile Zahara da vardı. Yani ikili flört ediyordu. İki ünlünün birlikteliğiyle ilgili söylentiler başladığı gibi söndü.

JOLIE, "ARZU TRAMVAYI"NDA

Kısa bir süre önce Jolie bu kez bir başkasıyla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi: Üstelik bu kez fotoğraflar da vardı. Jolie, kızı Shiloh ile birlikte Arzu Tramvayı adlı oyunu izlemek için Londra'ya gitti. Sonrasında da başrol oyuncusu Paul Mescal ile birlikte, tiyatronun kafesinde kahve için sohbet ederken görüntülendiler. Bu kez yanlarında Jolie'nin kızı Shiloh vardı.

O görüntülerin ardından Jolie ile 27 yaşındaki Mescal'in yakınlaştığı ileri sürüldü. Tabii bundan da net bir durum çıkmadı. En sonunda geçen hafta, bu görüşmeyi Shiloh'nun istediği, genç kızın amacının Mescal ile tanışıp sohbet etmek olduğu basına yansıdı.

ESKİ EŞİNİN EVİNE YAPTIĞI ZİYARETLER OLAY OLDU

Tabii ki Angelina Jolie'nin adının karıştığı söylentiler bu yakın zamanda olup bitenlerle sınırlı değil. Daha önce de buna benzer söylentiler magazin basınının manşetlerini süsledi. Bunlardan biri çok ilginçti.

Koronavirüs pandemisinin yeni yeni hız kestiği 2021 yılında Jolie sık sık ilk eşi Jonny Lee Miller'ın New York'taki evine girip çıkarken görüntülendi. Bu durum da eski çiftin yeniden bir araya gelme kararı aldığı söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Hatta Jolie'nin bazı hayranları bundan mutluluk duyacaklarını bile savundu. Fakat bu söylenti de sonuçsuz kaldı.