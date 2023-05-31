Durmadan dedesi yaşında adamlara gönlünü kaptırıyor: Kalp gördüğünü bilmez, hissettiğini bilir! 

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ÖNEMLİ OLAN, KALBİN SESİNİ DİNLEMEK!

Tahmin ettiğiniz gibi bu sözler, aralarında ciddi anlamda yaş hatta kuşak farkı bulunan insanlara aşık olan birinin dudaklarından döküldü.

Görünüşe göre gerçekten de onun için ne kendi yaşının, ne aşık olduğu kişinin yaşının bir anlamı var. Onun için önemli olan 'kalbinin ona söyledikleri.'

Genç kadın için yaşın bir önemi yok. Önemli olan kalbinde hissettikleri.

İşin aslına bakılırsa, gösteri dünyasının birçok mensubu bu şekilde düşünüyor. Zaten örneklerini de defalarca gördük. Ünlülerin ilişkileri söz konusu olduğunda kadın ile erkeğin arasındaki yaş farkı çok da önemsenmiyor.

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Genel olarak da erkek tarafının kadından daha yaşlıolduğu ilişkiler artık sıradan hale geldi.Bunun tam tersi olduğunda yani kadın erkekten büyük olduğunda biraz daha fazla konuşuluyor ama yine bu durum da unutulup gidiyor.

DEDESİ YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR

Son iki gündür gösteri dünyasında bu türden bir ilişki gündemin ilk sıralarında. Burada da söz konusu olan yaşlı bir erkek ve genç bir kadın. Ama bu kez aradaki yaş farkı öyle 10 yada 20 yıl değil, tam 53 yıl.

Yani yarım asırdan daha fazla. Özetle, daha 30'una bile gelmemiş olan bu genç kadın babası değil, dedesi yaşındaki sevgilisinden bir bebek bekliyor!

Eğer magazin gündemini takip ediyorsanız 82 yaşındaki oyuncu Al Pacino'nun yakında doğacak bebeğinin annesi olan 29 yaşındaki Noor Alfallah'tan söz ettiğimizi anladınız zaten.

Hiç evlenmeyen ama daha önceki ilişkilerinden ikisi ikiz, toplamda üç çocuk sahibi olan Al Pacino'nun sözcüsü de bu haberi doğruladı. Özetlemek gerekirse, daha 30 yaşına bile gelmemiş olan Alfallah; dedesi olabilecek yaştaki Pacino'nun dördüncü bebeğini dünyaya getirecek.

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İYİ AMA KİM BU KADIN?

İyi ama kim bu Noor Alfallah?Hemen söyleyelim... Her ne kadar kendisi kamera karşısında olmasını gerektiren bir iş yapmıyor olsa da öyle isimsiz biri değil. ABD'de tanınmış bir TV yapımcısı.



Ama Noor Alfallah, en çok mesleğiyle değil, farklı bir özelliğiyle tanınıyor. Bugüne kadar hep kendisinden çok büyük, zengin ve ünlü erkeklerle yaşadığı aşklarla!

KENDİSİ 22, SEVGİLİSİ 74 YAŞINDAYDI

Çok dikkat çeken ilk ilişkisini Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile yaşadı Noor Alfallah. O dönemde takvimler, 2017 yılını gösteriyordu. Şimdi sıkı durun, çünkü sıra o dönemde Jagger ile Alfallah'ın arasındaki yaş farkına geldi: Noor Alfallah 22, Jagger ise 74 yaşındaydı!

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Bu ilişki çok da uzun sürmedi. Alfallah ile Jagger ayrıldıktan sonra genç kadın Hello dergisine bir demek verdi ve olup biteni kendi açısından değerlendirdi.

İşte yukarıda alıntıladığımız sözleri de o röportajda sarf etti: " Aramızdaki yaş farkı benim için önemli değil. Kalp, gördüğünü bilmez; kalp, hissettiğini bilir. Bu benim ilk ciddi ilişkimdi. Ama aynı zamanda benim için çok mutlu bir dönemdi."

ISRARLA SEVGİLİSİ DEĞİL, AİLE DOSTU OLDUĞUNU SAVUNDU

Mick Jagger'dan ayrıldıktan sonra Noor Alfallah'ın kendi yaşıtlarına yöneldiğini düşünmeyin hemen.

Çünkü ortada dolaşan söylentilere göre bu kez de o sırada 89 yaşında olan Clint Eastwood ile romantik bir ilişki yaşadı. Ama bu kez bunu kabul etmek yerine Eastwood'un aile dostları olduğunu savundu ısrarla.

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BU KEZ BİRAZ DAHA 'GENÇ' BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADI

Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde Noor Alfallah, önceki ikisinden daha "genç" biriyle aşk yaşadı. Zengin iş insanı Nicolas Berggruen hayatına girdi.

İş dünyasının sayılı zenginlerinden biri olan Berggruen o dönemde 56 yaşındaydı. Tabii Alfallah'ın hala 20'li yaşlarında olduğunu hatırlatalım. Yani yine kendisiyle bambaşka kuşaktan bir sevgili seçmişti.

50'Lİ YAŞLARINI SÜRDÜREN BİR SEVGİLİ BULDU: Ancak Noor Alfallah, 2018 yılında yine 50'li yaşlarını sürdüren yönetmen Eli Roth ile gece hayatında samimi şekilde objektiflere takıldı.

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ÜNLÜ OYUNCUNUN PAYLAŞIMI İDDİALARI DOĞRULADI

2020 yılından itibaren de Al Pacino ile birlikte görüntülenmeye başladı genç kadın. Önceleri ikisi de bu konuda sessiz kalsa da sonunda aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Bunu gözler önüne seren de oyuncu Jason Momoa oldu.

Bir sergi açılışından sonra çıktıkları yemekte çekilen toplu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı Momoa. Böylece Al Pacino ile Noor Alfallah'ın ilişkisiyle ilgili iddialar alevlendi. Zaten bugün gelinen nokta o dönemde bile aralarında arkadaşlık değil daha yakın bir ilişki olduğunu gözler önüne seriyor.

BABASI KUVEYTLİ, ANNESİ AMERİKALI

Noor Alfallah'ın benzerine az rastlanır özel hayatını kısaca özetledik. Şimdi biraz da geldiği aileye bir bakalım. Genç kadın, Kuveytli bir baba ile Amerikalı bir annenin evliliğinden dünyaya geldi.

Anne ve babasının kendisinden başta üç tane çocuğu daha var. Noor ise kardeşlerin en büyüğü. Genç kadının babasının Q8 Capital adlı bid firmanın yöneticisi olduğunu ekleyelim.

Noor Alfallah, Los Angeles'ın gözde bölgelerinden Beverly Hills'te dünyaya geldi ve orada büyüdü. UCLA Film ve Televizyon Okulu'nu bitirdi. Sonra da film yapımcısı olarak çalışmaya başladı.

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KARDEŞİNİN OKUL AŞKI DA ÇOK KONUŞULDU

Bu arada ailesinin magazin basınında manşetlere çıkan ilk üyesinin Noor olduğunu sanmayın sakın. Kız kardeşi Remi de bundan 10 yıl önce Michael Jackson'ın oğlu Prince ile yakınlaşması nedeniyle konuşulmuştu.



Söylentilere göre o sırada ikisi de çok genç olan Remi ve Prince, aynı özel okulda okuyordu. O sırada da aralarında bir gençlik romantizmi doğmuştu.

LÜKS HAYATINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYOR

Bu kısa notun arında Noor Alfallah'a dönelim. Genç kadın mesleğinin de yardımıyla kısa sürede ünlülerden oluşan bir arkadaş çevresi edindi.



Ayrıca gençlik yıllarından beri de gösterişli bir hayat sürüyor: Üstelik bunu da sosyal medya hesabından gözler önüne seriyor. Özel jetlerle yolculuk etmek, lüks otellede tatil yapmak, dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler giymek onun için sıradan şeyler.

Noor Alfallah'ın Instagram sayfasına bakılırsa da Hollywood'ün birçok ünlüsüyle aralarından su sızmıyor. Sienna Miller, Timothee Chalamet, Kelly Rutherford, Brian Grazer onun yakın dostları arasında.



Ayrıca Los Angeles gece hayatının da tanınmış simalarından biri Noor. Ünlülerin gözdesi olan restoranlarda sık sık arkadaş grubuyla birlikte görüntüleniyor.

Noor Alfallah'ın babası Kuveytli, annesi ise Amerikalı. Genç kadın ailesinin dört çocuğundan en büyüğü.

Alfallah, çocukluk yıllarında babasıyla birlikte objektife böyle poz vermiş.



