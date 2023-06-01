Doğduğu mahallenin halkı sağ olsun! Onların sayesinde başka bir ülkede hayat kurdu

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BAŞKA YERDE YENİ BİR SAYFA AÇTI

Kimi sevdiğini kaybettikten sonra onunla birlikte yaşadığı evi değiştirir, kimi de belki kendisini aldatan sevgilisiyle birlikteyken kullandığı eşyaları çöpe atıp yenisini alır. Bazen de insan zorluklar yaşadığı bir ülkeden uzaklaşıp hava değiştirmek ister. İmkanı varsa da bunu yapar. Tıpkı Hollywood ünlülerinden biri gibi!

Aslına bakılırsa zaten çocukluğundan bu yana çalkantılı bir ruh hali içinde olan bu ünlü, en son yaşadığı ve kendisinde ciddi bir sarsıntı yaratan bir dizi olayın ardından evini barkını geride bırakıp başka bir ülkeye gitti. Orada yeni bir sayfa açtı.Uzun süredir hakkında söylentiler yayılan bu ünlü ilk kez bu konu hakkında konuştu.

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YERİNDE DURAMAZ OLDU

Magazin dünyasında olup bitenleri takip ediyorsanız Amber Heard'den söz ettiğimizi hemen anladı zaten. Eski kocası Johnny Depp'in açtığı ve geçen yıl ABD'nin Virginia kentinde görülen karalama davasını kaybettikten sonra 37 yaşındaki Heard'ün hayatı da çok değişti.

Görünüşe göre de artık durduğu yerde duramaz oldu ve soluğu başka bir ülkede, sık sık tatile gittiği üstelik dilini de çok iyi bildiği İspanya'nın Madrid kentinde aldı.

Söz konusu dava, Johnny Depp'in zaferi ve kendi deyimiyle "itibarını geri kazanmasıyla" sona ermişti. Bunun ardından Depp, film setlerine geri döndü. Hatta Maiween'in yönettiği Jeanne du Barry adlı filmde oynadı. Bu sayede yıllar sonra Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında tekrar boy gösterdi.





DAVAYI KAYBEDİNCE ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU: Ama aynı durum bu kez Amber Heard için geçerli değildi. Bu kez itibarını yitiren Amber Heard oldu. Önceleri bazı röportajlara konuk olup dava sırasında hakkının yendiğini söylese de sonra aniden ortadan kayboldu. Hiç sesi çıkmaz oldu.

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GEÇEN YIL ÜLKE DEĞİŞTİRMİŞ

Sonradan anlaşıldı ki Heard, geçen yılın sonlarından itibaren İspanya'nın Madrid kentindeydi. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen kızı Oonagh Page'i de yanına alıp ülke değiştirmişti. Belli ki yaşadıklarından biraz olsun uzaklaşmak, başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmak istemişti.

Güzel oyuncu, son dönemde sık sık kızı ve onun bakıcısıyla birlikte Madrid sokaklarında görüntüleniyor. Hollywood'un pırıltısından uzakta kıyafetleri içinde de mutlu bir görünüm sergiliyor Heard.





MUHABİR 'PUSUYA DÜŞÜRDÜ' İLK KEZ KONUŞTU

Amber Heard'ün sessiz sedasız ülkesinden ayrılması onu mesleğine yani Hollywood'a veda ettiği yorumlarına neden oldu. Sonunda güzel oyuncu ilk kez konuştu ve bu konuda kafalarda oluşan soru işaretlerini biraz da olsa giderdi.

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Amber Heard, önceki gün de son dönemde olduğu gibi Madrid sokaklarında dolaşırken bir muhabir karşısına çıktı. Daha doğrusu belli ki planlayıp bekleyerek onun ağzından birkaç söz almaya çalıştı.



Heard, muhabire söylediğine göre Hollywood'la ilişkisini tam olarak kesmedi. Yani Madrid'de yaşamak için eski hayatına henüz tam olarak veda etmedi. Hatta üzerinde çalıştığı bazı film projeleri bile var.

Amber Heard, muhabirle konuşurken "İspanya'yı çok seviyorum" dedi. Kendisine yöneltilen "İspanya'da uzun süre mi kalacaksınız?" sorusuna da "Öyle umuyorum, uzun süre burada yaşayacağım. Burada yaşamayı seviyorum" diye yanıt verdi.

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'İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUM, HAYAT BÖYLE'

Sokakta yürürken aniden karşısına çıkan ve deyim yerindeyse kendisini "pusuya düşüren" muhabirle konuşmayı kısa kesmek istedi. Basın ekibiyle tanıştığı için memnun olduğunu belirtip yoluna devam etme girişiminde bulundu.

Fakat kameraman ve muhabir yine de onu bırakmadı. Muhabir "Herhangi bir film projesi var mı" diye sorduğunda da "Evet" dedi.Amber Heard,sözlerini şöyle sürdürdü: "İlerlemeye devam ediyorum. Hayat bu."





İSPANYOLCA KONUŞMASI TAM NOT ALDI

Bu arada Amber Heard'ün, Madrid'de yolunu kesen muhabire verdiği röportajda dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Güzel oyuncu tam da yerel halk gibi yani ana dili İspanyolca olan biri gibi gayet güzel ve aksansız bir şekilde konuşuyordu bu dili.

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Gerçi daha önce Heard'e yakın bir kaynak güzel oyuncunun ana dili gibi İspanyolca konuştuğunu söylemişti ama yine de Heard'ün röportajdaki İspanyolcası dikkatlerden kaçmadı.

Onunla ilgili merak edilen başka bir ayrıntı ortaya çıkmış oldu böyleye. Özellikle sosyal medyada herkes Amber Heard'ün nasıl bu kadar kusursuz İspanyolca konuştuğunu sorgulamaya başladı.

Amber Heard, geçen yılın eylül ayından bu yana Madrid'de bu evde yaşıyor.

Aslına bakılırsa bu durum daha önce de gündeme gelmişti. O zamanlar Heard'ün bütün bu yaşadıkları henüz gerçekleşmemişti. Ama yine de İngilizce'den başka bir dile ihtiyaç duymayan yıldızların ağırlıklı olduğu Hollywood'da bu durum dikkat çekmişti.

Aslında Amber Heard'ün bu kadar güzel İspanyolca konuşması onun Madrid'i tercih etmesinde de bir etken. Bu dili nasıl öğrendiğine gelirsek.... Bunun sırrı da doğup büyüdüğü bölgede.





'BURADA YAŞAYANLAR İSPANYOLCA BİLMEK ZORUNDA'

Amber Heard, ABD'nin Teksas eyaletinde, Meksika sınırına yakın bir bölgede dünyaya geldi ve orada büyüdü. Daha öne de İspanyolcası nedeniyle gündeme gelen Heard bu konuda " O bölgede yaşayanların, kökenleri nereden gelirse gelsin İspanyolca bilmesi bir gereklilik" diye konuşmuştu.



Bir başka röportajında da Heard, Teksas'ta çok sayıda Latin kökenli insan arasında büyüdüğünü belirtip: Onlar sayesinde akıcı şekilde İspanyolca konuşmayı öğrendiğini söylemişti. Kısaca söylemek gerekirse Amber Heard, doğup büyüdüğü muhitin Latin kökenli sakinleri sayesinde iyi derecede İspanyolca konuşur hale geldi.

Özetle Amber Heard, hayatında yeni bir sayfa açmak için dilini de bildiğinden fazla zorluk çekmeyeceği bir yeri seçti. Görünüşe göre bir süre daha kızıyla birlikte Madrid'de yaşayacak. Ama iddia edildiği gibi Hollywood'la ilgisini de tam olarak kesmiş değil.