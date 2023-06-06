Geride bir tek Kate kaldı, William'ı fotoğraflardan kestiler!

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OYSA HALK, BU GENÇ KADINI ONUN SAYESİNDE TANIMIŞTI

Evet, kabul... Kimi zaman unvan sahibi birinin eşinin, kendisinden daha fazla sevilmesi sorun yaratabilir. Zaten bunun örneklerini de çok iyi biliyoruz.

Bu konuda herkesin hatırladığı en çarpıcı örnek yıllar önce Birleşik Krallık tahtının - o dönemde varisi olan- Charles ile eşi Diana arasında yaşandı. Gençliği, güzelliği ve sahip olduğu doğuştan gelen ışığıyla ailedeki herkesten çok daha fazla dikkat çekiyordu Diana.Charles ile birlikte gittikleri yerlerde de onu hep gölgede bırakıyordu.

Dizilere ve filmlere de konu olduğu gibi bu durum da Charles'ı rahatsız ediyordu. Onun bakış açısıyla olayı değerlendirdiğimizde, kendisi sayesinde halkın tanıdığı bu genç kadın, artık onu geride bırakmıştı.

CAMILLA'YI İŞTE BU YÜZDEN SEVİYOR: Bir başka ayrıntıyı daha hatırlatalım. Bazı kraliyet uzmanlarının ileri sürdüğüne göre Charles'ın Camilla'yı böylesine sevmesinin en önemli nedenlerinden biri de işte tam bu noktada! Camilla, geri planda, kocasının gölgesinde kalıyor. Onun hep bir adım gerisinden gidiyor.





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KİMSENİN GÖZÜ WILLIAM'I GÖRMÜYOR

Peki ya İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri Prens William ile eşi Prenses Catherine cephesinde durum ne?

Aslına bakılırsa orada da benzer bir durum söz konusu. Daha ilişkilerinin başından bu yana sadece ülkede değil, dünyanın dört bir yanında kraliyet ailesinde doğan Prens William hep eşi Catherine'in gölgesinde kaldı!



Başlarda bir türlü evlenme teklifi almadığı için basın tarafından "Bekleyen Katie" gibi hafif alaylı bir unvanla anılan Kate Middleton için durum çok değişti. Köprülerin altından çok sular aktı. Halkın gözübazen birlikte gittikleri yerlerde William'ı görmüyor, bakışlar ve ilgi hemen Kate'e yöneliyor. Peki bu durum William'ı nasıl etkiliyor?

Elbette karısının gölgesinde kaldığı için tam olarak ne hissettiğini William'ın kendisinden başka kimse bilemez. Ama dışarıdan bakıldığında görünen, karısının gördüğü bu ilgiden pek de rahatsız olmadığı yönünde. Monarşinin devamı için de elbette aileden birilerinin sempatik görünmesi, sevilmesi gerekiyor. Ama William gerçekte ne hissediyor?





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PRENS, FOTOĞRAFLARDAN KESİLİYOR

İşte İngiltere'deki kraliyet uzmanları bu konuyu masaya yatırdı. Çünkü bu, gerçekten ciddi bir durum.

Eğer kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili haberleri dikkatle takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. William ile Kate bir ziyarete gittiklerinde ertesi gün basında yer alan haberlerde hep Kate'in fotoğrafları ön plana çıkıyor.

Geçen ay düzenlenen bir bahçe partisinde Kate'in yanında kocası William, Prens Edward ile eşi Sophie de vardı. Ama ertesi gün hemen hemen bütün gazetelerin birinci sayfalarında yalnız başına Kate'in fotoğrafları yer aldı.

Giysileri, takıları, saç modeli, ayakkabıları... Bu da yetmiyor, gülüşü, bakışı, el sallayışı bile uzun uzun anlatılıyor. Peki ya sayesinde İngiliz kraliyet ailesine girdiği William?

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İşte işin o kısmı biraz karışık. Çünkü William, öylesine eşinin gölgesinde kalıyor ki, konuyla ilgili haberlerin fotoğraflarından bile kesiliyor!





'WILLIAM BU DURUMDAN RAHATSIZ OLUYOR'

İşte bu konu uzmanlar tarafından değerlendirildi. Bu konuda görüş bildirenlerden biri Roya Nikkah.

True Royalty'de verdiği demeçte William'ın, karısının gördüğü bu ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi Nikkah. Ama bu fotoğraflardan kesilme meselesinin William'ı gerçekten çok rahatsız ettiğini de sözlerine ekledi: " William'ı rahatsız ettiğini bildiğim tek şey fotoğraflardan kesilmesi."

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Tom Cruise'un Top Gun:Maverick filminin galasına Kate ile William birlikte gittiler. Fakat ertesi gün gazeteler yine William yerine Kate'in ön plana çıktığı görüntüleri kullandı. Hatta Cruise bile Willam'ın önüne geçti.

Kendinizi William'ı yerine koyduğunuzda bu durumun gerçekten rahatsız edici olduğunu fark edersiniz. Çünkü, eşiyle yan yana olduğu fotoğraflardan o kadar çok kesiliyor ki William, sanki oraya hiç gitmemiş gibi.

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'BİR TAKIM OLARAK ANILMAK İSTİYORLAR'

Bu konuda görüşünü belirten bir başka deneyimli gazeteci Kate Mansey'e göre bu durum William için Kate'i kıskanmakla ilgili bir durum değil.

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Mansey bu konuda görüşlerini şöyle ifade etti: "Bunun Kate'i kıskanmakla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok Kate ile William'ın, yaratmak için çok çaba harcadığı "birleşik cephe" imajına ters bir durum. O yüzden de işleri gereği bir yere birlikte gittiklerinde bir takım olarak birlikte görüntülenmek istiyorlar. "

İngiltere'de sinemanın en saygın ödülü olarak nitelendiriliyor BAFTA. Başkanı da Prens William. Fakat tören sonrası basında yine Kate ön plana çıktı. Hatta elbisesi, özellikle de eldivenleri eleştiri konusu olmasına rağmen.

'BELKİ DE WILLIAM DAHA İLGİ ÇEKİCİ GİYİNMELİ': Kate Mansey, bir başka noktanın da altını çizdi. Elbette insanların, bir adamın takım elbisesinden çok, güzel bir kadının giyim kuşamı ve genel görüntüsüne ilgi göstermesi gayet normal. Hatta Kate Mansey bu konuda "Belki William da kendisine daha ilgi çekici bir kıyafet seçmeli" diyerek hafif şaka yollu görüşünü ifade etti.





'WILLIAM'I DA ÖN SAYFALARDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Kate'in dünyanın dört bir yanındaki halk kitleleri tarafından bu kadar merak ve ilgiyle takip edilmesi, çiftin geçen yıl çıktığı Karayipler turunda, onlarla birlikte çalışanlara da soğuk terler döktürdü.

Çiftin basın sorumluları, ilgili kuruluşlara hiç değilse bu gezide Kate kadar William'ı da gazetelerin ön sayfasında görmek istediklerini söyledi. Kate Mansey o dönemde bunun nede0nini de makalesinde şöyle ifade etmişti: Bu isteğin nedeni daha çok Kate'in üzerindeki baskıyı biraz azaltmak olduğu söylenmişti.

Gezinin Jamaica ayağında çekilen bazı fotoğraflardan bile William kesilerek servis edildi.

Ama zaten büyük tepkilerle başlayan, birçok ülkede halkın "Atalarımızı sömürdünüz. Ellerinizde onların kanı var. Bizden özür dileyin" diyerek ses yükselttiği Karayipler turu gerçekten de Kate ve William için perde arkasında hiç de güzel geçmemişti. Bu protestolar nedeniyle çiftin bazı programlarında değişiklikler yapılması gerekmişti.

Öte yandan bu gezi için özel gardırop hazırlayan Kate'in giyim kuşamı da manşetlerden inmek bilmemişti. Öyle ki gezinin genelinde Kate'in giyimi kuşamı, geri kalan bütün ayrıntıları gölgede bırakmıştı.





KRALİÇE'NİN KOCASI İÇİN ÜZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Aslında bu tür ailelerde hep olduğu gibi geçmişte de bazı eşler neredeyse görünmez oluyordu. Geçen eylül ayında hayata veda eden Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip gibi.

Elbette bir hükümdar olarak Elizabeth'in ön planda olması gayet doğaldı. Ama bu durum, aileden birini, o sırada Charles ile evli olan Diana'nın bu konu hakkında yorum yapmasını engellememişti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve eşi onuruna Buckingham Sarayı'nda verilen davete Kate, ilk kez Galler Prensesi olarak taç takarak katılınca geri kalan her ayrıntı gölgede kaldı.

Elizabeth ile Philip'in birlikte çıktığı Güney Afrika gezisini değerlendiren Diana, BBC'nin kraliyet muhabiri Jennie Bond'a verdiği demeçte bu konuda şunları söylemişti: "Bazen Prens Philip için gerçekten üzülüyorum. Edinburgh Dükü'nün orada olduğunu bile bilmezsiniz. Çünkü her şey Kraliçe'nin üzerineydi."





ÇOCUKLAR DA BAZEN KATE'İ BİLE GÖLGEDE BIRAKIYOR

Aslında biraz önce değindiğimiz gibi Diana da gittiği her yerde herkesten, eşinden bile rol çalıyordu. Bu konuda Roya Nikkhah şöyle bir değerlendirmede bulundu: " Charles, Diana kendisini gölgede bıraktığında hep üzülürdü. Ki bu zaten her zaman olan bir durumdu."

Fakat William'ın karısının gölgesinde kalması konusundaki yaklaşımı babasından çok farklı. Zaman zaman üzülüyor belki ama yine de bunun acısını, onlara yakın kaynakların da belirttiğine göre karısından çıkarmıyor.

Aslına bakılırsa son zamanlarda Kate'i bile gölgede bırakan başkaları da var ailede. William ile Kate'in çocukları George, Charlotte ve en çok da Louis! Onların bulunduğu yerde diğerlerinin gölgede kalması da kaçınılmaz zaten.

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CHARLES ARTIK KİMSEYİ KISKANMIYOR, TEK AMACI MONARŞİNİN DEVAMI

Kısa bir süre önce basına yansıyan haberlere göre Charles ise gelini ve torunlarının kendisini bile gölgede bırakmasından rahatsız değil. Uzmanlara göre onun bu duruma yaklaşımı gençlik yıllarında karısı Diana'yı kıskandığı dönemdeki gibi değil.



Monarşinin devamı ve gelecek kuşaklara aktarılması için bu ilginin olması gerektiğine inanıyor artık Charles. O yüzden de gelini Kate'in pırıl pırıl parlamasına fazla ses çıkarmıyor.

GELİN BİLE ZAMAN ZAMAN GÖLGEDE KALDI

Geçen hafta, haziran ayının ilk gününde dünya, bir kraliyet düğününe tanıklık etti. Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Suudi Arabistanlı nişanlısı Rajwa Al Saif, gösterişli bir düğünle evlendi. Tabii ki düğünün yıldızı gelin Rajwa oldu. Ama ondan sonra çok dikkat çeken başka bir konuk vardı: Galler Prensesi Catherine Middleton. Giydiği elbiseler ile onları taşıma şekliyle kimi zaman gelini bile gölgede bıraktı Middleton.