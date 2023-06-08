Meghan, bir aşkın yıkıntıları üzerine mi yuva kurdu? Beni sevgilimden onlar ayırdı!

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130 YIL SONRA İLK KEZ

Tam 130 yıl sonra ilk kez gerçekleşen bu olay, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşandı. 'Sadece gerçeği' söyleyeceğine yemin eden kişi, karısı Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet ile artık ABD'de yaşayan Prens Harry. Olayın gerçekleştiği yer ise Londra Yüksek Mahkemesi.

İngiliz kraliyet ailesinin "olaylı" üyesi 38 yaşındaki Harry, önce dedesi Prens Philip, sonra babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni için memleketine gitti. Ardından da babası Charles'ı taç giyme töreninde yalnız bırakmadı.

Fakat Harry bu kez bambaşka bir nedenle Londra'da. Prens, yine karısını ve iki çocuğunu ABD'de bırakıp bir kez daha "evine" gitti. Tabii ki yine tatsız bir durumun başrolünde olarak.

Harry, Mirror Group Newspaper'a karşı açtığı davada tanıklık etmek için Londra'daydı. Prens Harry, önceki gün de 130 yıl sonra bir mahkemede tanıklık eden ilk İngiliz kraliyet ailesi üyesi olarak ifade verdi.

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Hemen hatırlatalım... Prens Harry basın kuruluşuna bu davayı, telefonlarının dinlendiği ve yasa dışı yollarla kendisine dair özel bilgilerin toplandığı" gerekçesiyle açmıştı. Bir dönem dünyayı meşgul eden bu türden telefon dinleme skandallarına imza atan grup bünyesindeki News of the World gazetesi, 2011 yılında yayın hayatına son vermişti. Gazete, 1843 yılında ilk sayısını çıkarmıştı.





'SEVGİLİMDEN ONLARIN YÜZÜNDEN AYRILDIM'

Bu küçük hatırlatmanın ardından şimdi gelelim Prens Harry'nin, ifadesinde öne sürdüğü çarpıcı iddialara. Çünkü, son üç yıldır ailesine yönelik açıklamaları, eleştirileriyle gündem olan Harry, yine çok konuşulacak sözler sarf etti. Gelin, şimdi bir de onlara bakalım.

Şimdi şöyle biraz geriye gidelim... Prens Harry, bir süredir basın aleyhine verdiği demeçlerle biliniyor. ABD'ye taşınma kararını açıkladıkları ilk dönemde de, sonrasında da kendilerini adım adım takip eden basından hoşlanmadığını belirtmişti.

Özellikle İngiltere'de basının karısı Meghan Markle'ın üzerine çok gittiğini savundu Harry. Annesi Diana'nın, bir paparazzi takibinden kaçarken geçirdiği kazada hayata veda ettiğini hatırlatıp "Karımın kaderinin de annem gibi olmasını istemiyorum" dedi.

İşte önceki gün ifade verdiği duruşmada da uzatmalı sevgilisi Chelsy Davy'den ayrılmasına neden olarak basını gösterdi. Harry, yazılı olarak da mahkemeye sunduğu ifadesinde Zimbabweli sevgilisi Chelsy Davy ile ilişkisinin, basının ilgisi yüzünden zorlandığını ileri sürdü. İşi "Davy ile ayrılığımızın ana faktörü basın" demeye kadar götürdü üstelik.

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TELEFONLARININ DİNLENDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Ondan sonra da gazetenin yasa dışı telefon dinleme skandalına değindi. Harry, Chelsy ile uzak mesafeli bir ilişki yaşadıklarını hatırlattı. Genç kadının iş bağlantıları nedeniyle sık sık Zimbabwe'ye gittiğini ve bu yüzden de telefonda iletişim kurduklarını hatırlattı. "Tabii ki ilişkimizin tüm yönleri de dahil birçok kişisel konu hakkında telefonda konuşuyorduk. Sesli mesajlar gönderiyorduk birbirimize" dedi Harry.

Sevgilisi olduğu için Chelsy'ye güvendiğini, onun da kendisine karşı bir güven duygusu olduğunu belirterek, böyle bir durumda özel konular hakkında hiçbir şeyi gizlemeden açık açık konuştuklarını belirtti.

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Prens Harry, bir partide başka bir kadınla flört ettiği için Chelsy'nin kendisiyle telefonda ağır konuştuğunu, onu "kelimeleriyle dövdüğünü" ileri süren bir makaleyi de hatırlattı. Bu makalenin kaynağının belirtilmediğinin altını çizdi.

Ayrıca yine Chelsy Davy ile yaptığı bir başka duygusal telefon görüşmesinin basına sızmasını da yasa dışı telefon dinleme iddiasına örnek olarak gösterdi.

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BİZDEN ÖNCE GAZETECİLER ORAYA GİTMİŞTİ: Harry yazılı ifadesinde eski sevgilisi Chelsy Davy ile yaptığı Mozambik tatilinde de söz etti. Bu planı kimse bilmemesine rağmen, oraya kendilerinden önce gazetecilerin gidip yerleştiğini ileri sürdü. Bu konudaki ayrıntıların medyaya nasıl sızdığı konusunu ise asla anlamadığını belirtti.

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DEPRESYON VE PARANOYAYA SEBEP OLDU

"Sevgilimin uçakta bizim ilişkimiz hakkında diğer yolcularla konuştuğuna inanmıyorum" diyen Harry "Ayrıca paylaştığımız özel hayatın ayrıntılarının bu tabloid gazetelere nasıl sızdığını bir türlü anlayamadık. Bunun sonucu olarak da arkadaş çevremiz giderek küçüldü. O dönemde birilerine güvenmekte ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Bu depresyon ve paranoyaya neden oldu" şeklinde sürdürdü sözlerini.

Bu özel bilgilerin basına sızdırılmasına neden olduklarını düşünüp arkadaşlarını hayatından çıkardığı için pişman olduğunu da gizlemedi Prens Harry.

Bütün bunların ardından Harry, direkt olarak basını suçlayan sözlere yer verdi ifadesinde: " Şimdiye kadar giriştiğim her ilişkide, arkadaşlarımla, ailemle, kız arkadaşlarımla, orduyla her zaman işin içinde bir üçüncü taraf olduğunu hissediyorum. O da tabloid basındı."

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HARRY İLE MEGHAN'IN DÜĞÜNÜNE DE GİTTİ

Prens Harry, bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu ve basın yüzünden ayrıldığını ileri sürdüğü eski sevgilisi Chels Davy, onun Meghan Markle ile evlendiği törene de katılmıştı. Törenin bazı noktalarında Davy'nin yüzündeki ağlamaklı ifade basının manşetlerine çıkmıştı.





MEGHAN KAYIP BİR AŞKIN ÜZERİNE Mİ YERLEŞTİ?

Prens Harry'nin eski sevgilisi Chelsy Davy ile ayrılığı hakkında söyledikleri, kraliyet uzmanları tarafından da masaya yatırıldı. Hilary Fordwich'e göre Harry, bu sözleriyle bir otomobilin direksiyonunda otururken dikiz aynasından yolun geride kalan kısmını inceliyor.

Fordwich'e göre, bu sözler Harry'nin karısı Meghan açısından hoş değil. Çünkü Markle, kendini kayıp bir aşkın üzerine yerleşmiş gibi hissediyor olabilir.

'BASIN OLMASAYDI HARRY, CHELSY İLE Mİ EVLENECEKTİ?

Kaleme aldığı The King (Kral) adlı kitapla tanınan yazar ve kraliyet uzmanı Christopher Andersen de Harry'nin ifadesini değerlendirdi. Onun sözleri ise şöyle: " Harry ile Chelsy, 8 yıl flört ettiler ve evliliğe gidiyorlardı. Bu ifadeye göre Harry'nin ilk tercihi Chesly miydi? Söylediklerine bakarak eğer her özel hayatına müdahale eden basın olmasaydı Harry ile Chelsy'nin evleneceğini mi anlamalıyız? Tahmin ediyorum ki Meghan bu durumdan mutlu olamaz."

Christopher Andersen, Chelsy Davy'nin bağımsız ruhlu bir kadın olduğunu hatırlatarak "Chelsy, ayrılıktan sonra bütün bu tabloid basının ilgisinin çılgınca olduğunu ve başa çıkmanın mümkün olmadığını söylemişti. Normal bir hayat yaşamak istiyordu ve Harry'nin karısı olarak böyle bir durumun asla olmayacağını biliyordu" dedi.





HER İKİ ESKİ SEVGİLİSİ DE BAŞKALARIYLA EVLENDİ: Chelsy Davy (sağda) 2022'de üç yıl birlikte olduğu Sam Cutmore- Scott ile evlendi. Çiftin Leo adında bir erkek bebeği oldu. Harry'nin Davy'den sonraki sevgilisi Cressida Bona da 2018 yılında Harry Wentworth-Stanley ile hayatını birleştirdi. Çiftin Wilbur James adını verdikleri bir oğulları oldu.