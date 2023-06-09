Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Kötü haberi böyle duyurdu: Hastalık beynime sıçradı

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ÜNLÜ OYUNCUDAN ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini 2015 yılından bu yana, ekranın en tanınmış yüzlerinden biri yaşıyor.

Rol aldığı dizilerle birkaç neslin hafızasına kazınan bu ünlü isimden hayranlarını çok üzen bir haber geldi. Üstelik bu kötü haberi kendi sosyal medya sayfasından duyurdu. Son 8 yıldır meme kanseriyle mücadele eden ve bu konuda gayet başarılı olan ünlü oyuncu, hastalığının beynine sıçradığını açıkladı.

'BU KORKU... BU KARMAŞA... HEPSİNİN ZAMANLAMASI'

Konuyu yakından takip edenlerin çok iyi anladığı gibi Shannen Doherty'den söz ediyoruz. Rol aldığı Charmed, Beverly Hills 90210 gibi dizilerle tanınan Doherty, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda kanserin beynine sıçradığını belirtti.

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Radyasyon tedavisi uygulanırken çekilen bir videosuna yer veren Shannen Doherty'nin paylaşımına göre bu durum, bu yılın ocak ayında gerçekleşti.

Yıldızın, 5 Ocak tarihini verdiği videoda, yapılan tarama sonrasında durumun ortaya çıktığı belirtiliyor. Doherty'nin yine sosyal medya paylaşımında belirttiğine göre 12 Ocak'ta da ilk radyasyon tedavisi yapıldı.

Doherty, görüntüler eşliğinde özel bir cihazın içinde yapılan tedavinin son derece klostrofobik olduğunu belirtti. Oyuncu "Hayatımda birçok şey oldu" notunu düştü. Sonra da şu satırları ekledi: "Bu korku... Bu kargaşa... Hepsinin zamanlaması. İşte kanser böyle bir şey" diye yazdı paylaşımına.

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2015 YILINDA MEME KANSERİNE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Shannen Doherty, 2015 yılından bu yana kanserle mücadele ediyor. İlk olarak meme kanserine yakalandığını açıklayan yıldız, bundan bir yıl sonra da hastalığın lenflerine ve omurgasına geçtiğini duyurdu. Bunun ardından da sekiz doz kemoterapi ve radyoterapi tedavisi aldı. 2017 yılında ise hayranlarına güzel bir haber verdi, tümörün gerilediğini belirtti.

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Fakat 2020 yılında konuk olduğu Good Morning America adlı programda hastalığın artık dördüncü evreye geçtiğini belirtti.

Doherty, bütün bu süreç içinde hastalıkla mücadelesini ve hayata bakışının nasıl değiştiğini hem sosyal medyada hem katıldığı programlarda anlattı. 2020 yılında Elle dergisine verdiği bir röportajda kendini çok sağlıklı hissettiğini ve daha 10-15 yıl yaşayacağını düşündüğünü söyledi.

Doherty o röportajda Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi.

KÜÇÜK ANLARA DEĞER VERMEYİ ÖĞRENDİM: Shannen Doherty, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum." Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi.

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HASTALIĞINA RAĞMEN KARİYERİNE VEDA ETMEDİ

Önceki yıl ABC kanalında yayınlanan "Nightline" programına katılan oyuncu, kanser teşhisinin oyunculuk kariyerini aksatmadığını vurguladı. " Tüm bu çalışmalar sayesinde hayatta bir amacı olduğunu hissettiğini söyledi.

Doherty, Juju Chang’e verdiği röportajda da hastalığa yaklaşımı hakkında şunları söyledi: "Çalışmak benim için her zaman çok tatmin ediciydi. Ama bir bakıma daha da tatmin edici hale geldi. Dördüncü evre kanser teşhisi konan birçok insan, bir şekilde siliniyor. Hiç çalışamayacakları veya tam kapasite çalışamayacakları varsayılıyor. Bu doğru değil. İnsanların bu varsayımları bırakıp, bize bu düşüncenin bir yanılgı olduğunu gösterme şansı vermeleri, gerçekten istediğim bir şey.”

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ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Tam adı Shannen Maria Doherty olan oyuncu, çocukluk çağlarından beri kamera karşısında. İlk olarak 11 yaşındayken Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizide Jenny Wilder karakterini canlandırdı Doherty.Yine çocukken Girls Just Want to Have Fun, Our House gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Shannen Doherty'nin kariyerinin zirvesine çıkmasını sağlayan ise Beverly Hills, 90210 adlı dizi oldu. Bundan önce rol aldığı Heathers ise yine onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Orada dikkat çektikten sonra Beverly Hills, 90210 için kamera karşısına çıkmaya başladı.

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BİR DÖNEM HOLLYWOOD'UN KÖTÜ KIZIYDI: Shannen Doherty, şöhretinin zirvesinde olduğu 1990'ların başında "Hollywood'ün kötü kızı" olarak anılıyordu. Hatta People dergisi tarafından "Hollywood'un ikonik kötü kızı" olarak tanımlanmıştı. Yine 90'ların ilk yarısında Doherty ile rol arkadaşları arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar sık sık basının gündeminde yer alıyordu.





MUTLULUĞU BULDU AMA YİNE KAYBETTİ

Shannen Doherty'nin özel hayatı da oldukça çalkantılı bir şekilde geçti. Ünlü oyuncu ilk evliliğini meslektaşı George Hamilton'ın oğlu Ashley ileyaptı. Fakat 1993'te başlayan bu evlilik bir yıl sonra bitti. Doherty daha sonra 2002 ile 2003 arasında Pamela Anderson'ın da eski eşi olan Rick Solomon ile evli kaldı. 2011'de hayatını fotoğrafçı Kurt Iswarienko ile birleştirdi. Fakat tam her şey yolunda gidiyor diye düşünülürken o konuda da kötü haber geldi.

Shannen Doherty, geçtiğimiz nisan ayında ise özel hayatıyla ilgili kötü bir gelişmeyi duyurdu. Kocasından boşanacağını hayatının en zor döneminde yuvasını dağıtmak zorunda kaldığını açıkladı.2011 yılında evlendiği üçüncü eşi fotoğrafçı Kurt Kurt Iswarienko'ya boşanma davası açtığını açıkladı. Kötü haberi Doherty'nin sözcüsü Leslie Sloane duyurdu.

BOŞANMAK EN SON İSTEDİĞİ ŞEYDİ

Açıklamada "Boşanmak, Shannen'ın en son istediği şeydi. Ama ona başka seçenek kalmadı" dedi. Sözcünün açıklamasına göre Shannen Doherty'nin boşanma davası açtığı Kurt Iswarienko'nun hukuk ekibi de hemen bu boşanma davası üzerinde çalışmaya başladı. Fakat fotoğrafçı Iswarienko'dan bu konuda bir açıklama gelmedi.

TMZ adlı internet sitesinde yer alan habere göre aslında Shannen Doherty ile Kurt Iswarienko, yollarını bu yılın ocak ayında ayırdılar. Çocukları olmamasına rağmen Doherty, eşinden nafaka talep ediyor.

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BEVERLY HILLS 90210 DİZİSİNİN GENÇ YILDIZLARINA 'KADERİN OYUNU'

Bir dönemin gençliğinin hafızasında silinmez bir yer edinen Beverly Hills 90210 dizinin oyuncu kadrosu içinde sağlık sorunları başta olmak üzere birçok aksilikle mücadele etmek zorunda kalan tek kişi Shannen Doherty değil.

Gençlik yıllarında bu dizide rol alan oyuncular "kaderin oyunu" diye nitelendirilecek tersliklerle karşılaştı ilerleyen yıllarda. Yani hayat onlar için toz pembe bir şekilde ilerlemedi. Onlar çok genç yaşta, kariyerlerinin başında o dizi için kamera karşısına geçtiler... Belki kendilerinin bile beklemediği bir üne kavuştu hepsi. Dizi tam 10 yıl devam etti...

Onlar da hem kameralar önünde yaş aldılar, hem şöhretlerine şöhret kattılar. Dizi bittikten sonra her biri mesleklerini farklı yapımlarda sürdürdü. Ama kötü tesadüf bu ya bu genç oyuncuların yüzü, dizinin final yapmasından sonra bir türlü gülmedi. Her biri dramatik olaylarla gündeme geldi.

GENÇLİK DİZİLERİNİN İLK ÖRNEKLERİNDEN

Ülkemizde Evimiz Hollywood'da adıyla yayınlanan Beverly Hills 90210 ekran serüvenine 1990 yılında başladı. 2000 yılına kadar da ilgiyle izlendi. TV dünyasının efsane yapımcısı Aaron Spelling'in imzasını taşıyan dizide o dönemin genç kuşak yıldızları kamera karşısına geçti.

"Gençlik dizisi" kavramının ilk örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti bu yapım. Shannen Doherty'nin kansere yakalanması bir yana dizinin diğer oyuncuları için de hayat zorlu sürprizler hazırladı. Kimi sağlık açısından zor dönemler geçirdi, kimi maddi açıdan dara düştü. Hatta içlerinden biri genç yaşında hayata veda etti. İşte Beverly Hills 902010 adlı dizinin yıldızları ve bazı kişiler tarafından "lanetli dizi" olarak anılmasına neden olan talihsizlikler.

LUKE PERRY GENÇ YAŞINDA ÖLDÜ: Dizinin hayranlarını en çok üzen oyuncu ise Luke Perry oldu. 2019 yılında evinde felç geçiren Perry hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Perry öldüğünde henüz 52 yaşındaydı.





DİZİNİN YAPIMCISININ KIZI TORI SPELLING PARASIZ KALDI

Dizide önemli rollerden birini de Tori Spelling üstleniyordu. Dizinin yapımcısı Aaron Spelling'in kızı olan Tori, 2000 yılına kadar 10 yıl süreyle kamera karşısına geçti. Fakat dizi bittikten sonra hayatında bazı şeyler yolunda gitmemeye başladı.

Tori Spellling o dönemde ilk kocası Charlie Shanian ile evliydi. Fakat 2005 yılında Mind Over Murder adlı TV filminde birlikte oynadığı Dean McDermott ile aşk yaşamaya başladı.

Ama büyük bir sorun vardı. Hem kendisi hem de McDermott evliydi. Uzun bir mücadele sonunda ikisi de eşlerinden boşanıp evlendiler. Fakat evlilikten sonra maddi açıdan zor zamanlar yaşamaya başladılar.

Hollywood'un en zengin yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı Tori'nin annesi Candy ile arası kötüydü. Babasının ölümünden sonra, babasının 600 milyon dolarlık servetinden hatırı sayılır bir miktar miras kalacağını uman Tori Spelling hayal kırıklığına uğradı. Çünkü servetin yönetimi annesinin elindeydi ve kardeşiyle kendisi sadece 800 bin dolar ile yetinmek zorunda kaldılar.

JASON PRIESTLEY'İN ZOR GÜNLERİ

Gelelim aynı dizide oynayan Jason Priestley'e... Şu anda 50 yaşında olan oyuncu kendisine şöhret getiren dizide oynamaya başladığında hayatıyla ilgili aksilikler de birbiri ardına gelmeye başladı. Sürdürdüğü hızlı hayat birçok meslektaşı gibi oun da alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kapılmasına neden oldu.

1999 yılında alkol etkisi altında araç kullanırken bir trafik kazası yaptı ve tutuklandı. Beş gece cezaevinde kaldı, ehliyeti bir yıl askıya alındı. Ayrıca alkol bağımlılığından kurtulmaya yönelik bir programa katılmak zorunda kaldı.Priestley, üç yıl sonra bu kez ölümlü bir trafik kazasına karıştı. Kendisi de ciddi yaralar aldı. Priestley 2005 yılında makyaj sanatçısı Naomi Lowde ile evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ondan sonra da daha sakin bir hayat sürmeye başladı.

JENNIE GARTH KALBİYLE İLGİLİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Dizinin kadrosunda rol alanlardan biri de Jennie Garth'tı. O da dizinin bitiminden sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. 2002'te kalp kapağıyla ilgili bir hastalığı olduğunu öğrenen Ganth bunu 2009'a kadar gizi tuttu. Sonra kamuoyuna açıkladı.

Garth özel hayatında da mutluluğu yakalayamadı. Şöhretinin doruğundayken 1994 yılında Daniel Clark ile evlendi ama beş yıl sonra boşandı. İkinci evliliğini 2013 yılında Peter Facinelli ile yaptı ve üç çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de kısa sürdü. Üçüncü evliliğini 2015 yılında Dave Abrams ile yaptı. Bu ilişki bir dargın bir barışık sürüyor.

GABRIELLA CARTERIS'İN YÜZ SİNİRLERİ ÇEKİM SIRASINDA HASARA UĞRADI

Dizinin bir başka oyuncusu şu anda 59 yaşında olan Gabrielle Carteris. Dizinin diğer oyuncularından daha büyük olan Carteris, 1992 yılında Charles Isaacs ile mutluydu. Fakat onun da sağlıkla ilgili sorunları oldu.

Past Tense adlı 2008 yapımı filmin çekimleri sırasında yüz sinirleri hasara uğradı. Bu nedenle yüzünün bir bölümü felç olan oyuncu bir yıl kadar süre insan içine çıkamadığını anlattı sonradan. İyileşme sürecinden sonra tekrar mesleğine döndü.