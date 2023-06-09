Ne Ã§ok baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ekti, ne Ã§ok gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±

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KAYITSIZ KALINACAK BÄ°R TÃ–REN DEÄžÄ°LDÄ°

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir kere evlenen genÃ§ Ã§ift, Ã¶zellikle damadÄ±n anne ve babasÄ± yani Kral 2. Abdullah ve KraliÃ§e Rania, dÃ¼nyanÄ±n kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nacak kraliyet ailesi Ã¼yelerinden deÄŸil.

Buna ek olarak belki de bu coÄŸrafyada Ã¶rneÄŸine hiÃ§ rastlanmayacak ÅŸekilde Avrupa'nÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen hÃ¼kÃ¼mdarlar ya da onlarÄ±n veliahtlarÄ±yla bir tÃ¼r taÃ§lÄ± zirve de gerÃ§ekleÅŸti o dÃ¼ÄŸÃ¼nde. Kral 3. Charles'Ä±n 6 MayÄ±s'taki taÃ§ giyme tÃ¶reninden sonra bÃ¶ylesi ilk kez oldu.Â

KAYNANADAN MÄ°RAS

O tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda da sonrasÄ±nda da en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸi Kate Middleton oldu. Yani BÃ¼yÃ¼k Britanya tahtÄ±nÄ±n ilk sÄ±radaki varisi Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Galler Prensesi Catherine.

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Giyimi, kuÅŸamÄ± bir yana onun bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka nedeni de var. Her ne kadar, Kral 2'nci Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n protokolde karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± konuklar arasÄ±nda yer almasalar da Kate'in annesi Carole ile kardeÅŸi Pippa ve eÅŸi James Matthews da oradaydÄ±. Herkes onlarÄ±n neden ve nasÄ±l orada olduÄŸunu sorup durdu.

BÃ¼tÃ¼n bu ayrÄ±ntÄ±lar iÅŸin bir yanÄ±. Åžimdi asÄ±l konumuza dÃ¶nelim. Yani Kate'in nikah sonrasÄ± dÃ¼zenlenen resepsiyonda taktÄ±ÄŸÄ± ve kayÄ±nvalidesi Diana'dan sonra artÄ±k kendisiyle Ã¶zdeÅŸleyen o taca.

GÃ–RÃœNTÃœSÃœ KUSURSUZ AMA 'YAN ETKÄ°LERÄ°' Ã‡OK

Hemen soralÄ±m... Bir zamanlar Diana'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen o taÃ§ ÅŸimdi gelini Kate'e ne kadar da yakÄ±ÅŸÄ±yor deÄŸil mi?

Zaten Kate de Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi adlÄ± taÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda en Ã§ok bunu kullanÄ±yor. Ve taÃ§ Ã¼zerindeki incilerle, pÄ±rlantalar ne kadar da gÃ¼zel ve gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor!

Peki ya bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n ardÄ±nda baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± olabileceÄŸini hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼nÃ¼z mÃ¼? Yani pembe pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbisesi iÃ§inde, dimdik duruÅŸuyla saÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi Cambridge AÅŸÄ±ÄŸÄ±n DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ olarak bilinen o tacÄ±n Kate'in baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±.Â

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Buna ek olarak Ã¼zerindeki o incilerin, Kate adÄ±m attÄ±kÃ§a ses Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±! Yani epey gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ bir taÃ§ olduÄŸunu.Â

KOLEKSÄ°YONDAKÄ° EN AÄžIR TAÃ‡LARDAN BÄ°RÄ°

HiÃ§ aklÄ±nÄ±za geldi mi bilinmez ama iÅŸin gerÃ§eÄŸi bu. Ã–ncelikle ÅŸunu sÃ¶yleyelim ki Kate her ne kadar yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼msemeyle bu tacÄ± baÅŸÄ±nda taÅŸÄ±yorsa da o deÄŸerli taÃ§ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar hafif deÄŸil. Hatta Ä°ngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki en aÄŸÄ±r taÃ§lardan biri.

ÃœnlÃ¼lerin tasarÄ±mcÄ±sÄ± olarak bilinen Miranda Holder, Mirror gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede "GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re taÃ§ Ã§ok aÄŸÄ±r olduÄŸu iÃ§in onu takanlar korkunÃ§ baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± Ã§ekiyordu" dedi.

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Zaten uzun sÃ¼redir basÄ±nda da yer alan haberlere gÃ¶re Diana da bu tacÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nda ciddi baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± Ã§ektiÄŸinden yakÄ±nÄ±yordu.

Yine de bu durum, Kate'i, neredeyse katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her tÃ¼r etkinlikte bu tacÄ± kullanmaktan alÄ±koyamÄ±yor. Ä°ÅŸte geÃ§en hafta Amman'da yapÄ±lan kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de bunlardan biri.

Ä°LK KEZ ÜLKE DIÅžINDA KULLANDI: Bu arada bir baÅŸka ilginç ayrÄ±ntÄ±. Her ne kadar Kate kendi ülkesindeki etkinliklerde bu tacÄ± sÄ±k kulansa da ilk kez bu düÄŸün içir yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kardÄ±, yani baÅŸka bir ülkede tacÄ± taktÄ±.





BÃœTÃœN ZAMANLARIN EN ÃœNLÃœ TACI

ÃœnlÃ¼ tacÄ±n bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de yine Ä°ngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonunda bulunan en gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ taÃ§lardan biri olmasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼zerinde yer alan armut ÅŸeklindeki inciler, kullanÄ±cÄ± her hareket ettiÄŸinde sallanÄ±p ses Ã§Ä±karÄ±yor. Ä°sterseniz biraz da bu gÃ¶z alÄ±cÄ± ve aile iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir yeri olan taca biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

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SÃ¶z konusu tacÄ±, 1982 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, o dÃ¶nemde Prens Charles ile evli olan Prenses Diana'ya hediye olarak verdi. AslÄ±nda bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ±n bu tacÄ±n Ã§ok eskilere uzanan bir geÃ§miÅŸi var.

Ama modern zamanlarda onu ÅŸÃ¶hretin doruklarÄ±na Ã§Ä±karan kiÅŸi Prenses Diana oldu. Charles ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde bu tacÄ± sÄ±k sÄ±k kullanan Diana sayesinde Cambridge Lover's Knot, "bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ tacÄ±" unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdi. Ãœstelik ailenin koleksiyonunda ondan Ã§ok daha gÃ¶steriÅŸli ve deÄŸerli taÃ§lar olduÄŸu halde.

TACIN 'BOYNU BÃœKÃœK' KALDI

Fakat Diana ile Charles'Ä±n boÅŸanmasÄ±ndan sonra bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ±n "boynu bÃ¼kÃ¼ldÃ¼." Diana, artÄ±k resmen ailenin gelini olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisine hediye edilen tacÄ± KraliÃ§e'ye geri gÃ¶nderdi.

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Bir zamanlar 'gÃ¶nÃ¼llerin prensesi'nin baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen taÃ§, yÄ±llarca gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeden kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kaldÄ±. Ta ki Diana'nÄ±n hiÃ§ tanÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± gelini, Prens William'Ä±n eÅŸi o dÃ¶nemdeki unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'in baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼nceye kadar.

18 YIL SONRA Ä°LK KEZ KATE KULLANDI

Cambridge Love's Knot tacÄ±, Diana'nÄ±n 1997'deki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 2015 yÄ±lÄ±na kadar, yani 18 yÄ±l boyunca Ä°ngiliz kraliyet ailesinden hiÃ§ kimse tarafÄ±ndan toplum iÃ§inde kullanÄ±lmadÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nda ise Kate Middleton, Buckingham SarayÄ±'ndaki bir resepsiyona giderken geÃ§miÅŸte Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen bu tacÄ± taktÄ±. Hatta bu taÃ§, yeni Galler Prensesi'nin en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§ haline geldi.

Kate Middleton, 2015 yÄ±lÄ±ndan sonra da aynÄ± taÃ§la bazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n konuk olduÄŸu resmi yemekte aynÄ± tacÄ± kullandÄ±.

ArdÄ±ndan yine aynÄ± yÄ±l Hollanda KralÄ± Willem Alexander ve KraliÃ§e Maxima'nÄ±n onuruna verilen baÅŸka bir resmi yemeÄŸe de Cambridge Lover's Knot tacÄ±yla katÄ±ldÄ±.

AynÄ± taÃ§, 2019 yÄ±lÄ±nda, dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melania'nÄ±n onur konuÄŸu olduÄŸu yemekte yine Kate'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sledi.

WILLIAM'IN DÃœNYAYA GELÄ°ÅžÄ° NEDENÄ°YLE KRALÄ°Ã‡E TARAFINDAN HEDÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Biraz da Cambrige Lover's Knot tacÄ±nÄ±, Kate Middleton'Ä±n baÅŸÄ±nda ilk gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde bu kadar heyecan yaratmasÄ±nÄ±n nedenine bakalÄ±m. Elbette milyonlarca hayranÄ±nÄ±n, Kate'i taÃ§la gÃ¶rmek istemesi doÄŸal. Ãœstelik kocasÄ± William'Ä±n annesi Diana ile yani "gÃ¶nÃ¼llerin prensesi"yle Ã¶zdeÅŸleÅŸen tacÄ±n yeniden ortaya Ã§Ä±kmasÄ± da heyecan verici bir durum.

Ama asÄ±l sebep ÅŸu ki, KraliÃ§e 2. Elizabeth bu tacÄ± Diana'ya, veliahtÄ± Prens William dÃ¼nyaya geldikten sonra hediye etmiÅŸti. Yani bu taÃ§ Diana'ya "annelik hediyesi". TaÃ§ ile William arasÄ±nda bÃ¶yle de bir duygusal baÄŸ var.

19 TANE Ä°NCÄ°: Madem Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacÄ±ndan söz ediyoruz, biraz daha geçmiÅŸe gidelim... Söz konusu taç, 1913 yÄ±lÄ±nda, KralÄ± 5. George'un eÅŸi Konsort Kraliçe Mary'nin isteÄŸiyle dönemin en ünlü mücevher tasarÄ±mcÄ±sÄ±na yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Taç, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elmaslar ile altÄ±n ve gümüÅŸlerle süslenmiÅŸ armut ÅŸeklinde 19 tane inciden oluÅŸuyor. TacÄ±n deÄŸerinin 2 ile 3 milyon sterlin arasÄ±nda olduÄŸu söyleniyor.





Ä°LK OLARAK KRALÄ°Ã‡E MARY KULLANDI, ELIZABETH DE ZAMAN ZAMAN BU TACI TAKTI

Bu deÄŸerli taÃ§, ilk olarak KraliÃ§e Mary tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan KraliÃ§e 2. Elizabeth'e miras kaldÄ±. KraliÃ§e, bu aile mirasÄ±nÄ± gelini Diana'ya hediye etti.

Fakat Diana ile Charles'Ä±n yuvasÄ± daÄŸÄ±lÄ±nca taÃ§ yine kraliyet koleksiyonuna dÃ¶ndÃ¼. Bir sÃ¼redir de ailenin gelini Kate Middleton ya da yeni unvanÄ±yla Galler Prensesi Catherine tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor. KraliÃ§e 2. Elizabeth, 1958 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada bu taÃ§la baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slemiÅŸti.

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AÄžIRLIÄžI YÃœZÃœNDEN KULLANAN KÄ°ÅžÄ°NÄ°N BAÅžI AÄžRIYABÄ°LÄ°YOR

Cambrigde Lover's Knot tacÄ± deÄŸerli olmasÄ±na deÄŸerli, gÃ¼zel olmasÄ±na Ã§ok gÃ¼zel ama bu tacÄ±n bir de yan etkisi var. Takan kiÅŸinin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tÄ±yor. Hem de gerÃ§ek anlamda.

Kate Middleton'dan Ã¶nceki sahibi Prenses Diana, hayranlarÄ±nÄ±n kendisine Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu tacÄ± takmaktan Ã§ok da hoÅŸlanmÄ±yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tacÄ± her taktÄ±ÄŸÄ±nda korkunÃ§ baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ektiÄŸinden yakÄ±nÄ±yordu.

Moda ve mÃ¼cevher uzmanlarÄ±na gÃ¶re bu beklenmedik bir durum deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cambridge Lover's Knot tacÄ±, Ã¼zerindeki pÄ±rlanta, inci, altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸler nedeniyle hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip. Bu da tacÄ± kullanan kiÅŸide baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na yol aÃ§abiliyor.

AYNI ZAMANDA 'GÃœRÃœLTÃœLÃœ' BÄ°R TAÃ‡

DeÄŸerli mÃ¼cevher uzmanÄ± Alexandra Michell, bu konuda bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu. Buna gÃ¶re tacÄ±n Ã¼zerinde 19 tane kemer var. Bu kemerlerin Ã¼zerleri de Ã§eÅŸitli boyutlarda pÄ±rlanta, altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve inciye sahip. Ã–zellikle incilerin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ kayÄ±tsÄ±z kalÄ±namayacak tÃ¼rden.

TaÃ§ Ã¼zerinde bulunan tÃ¼m bu deÄŸerli mÃ¼cevherler de belli bir aÄŸrÄ±lÄ±k oluÅŸturuyor. Bu arada Cambridge Lover's Knot tacÄ± "gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼" bir taÃ§. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kullanan kiÅŸi her hareket ettiÄŸinde, kemerler Ã¼zerinde bulunan armut ÅŸeklindeki iri inciler sallanÄ±yor ve bu da bir titreÅŸim yaratÄ±yor.

ASLINDA ÃœNLÃœ TACIN KOPYASI

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en Ã¼nlÃ¼ tacÄ±nÄ± kÄ±saca bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±k... Peki aslÄ±nda bu tacÄ±n "bir taklit" olduÄŸunu biliyor muydunuz? Ã‡Ã¼nkÃ¼ iÅŸin aslÄ± bu. KraliÃ§e Mary, bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ± yaptÄ±rÄ±rken anneannesi Prenses Augusta'nÄ±n sahip olduÄŸu orijinal taÃ§tan esinlenmiÅŸ.

Mary'nin bÃ¼yÃ¼kannesi Augusto, dÃ¶nemin Cambridge DÃ¼kÃ¼ Adolphus'un karÄ±sÄ±ydÄ±. BugÃ¼n bildiÄŸimiz taca esin kaynaÄŸÄ± olan orijinal taÃ§, Prenses Augusta'ya ailesi tarafÄ±ndan 1818'de dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verildi.

Augusta da yÄ±llar sonra aynÄ± tacÄ± en bÃ¼yÃ¼k kÄ±z Ã§ocuÄŸu Augusta Caroline'e evlilik hediyesi olarak verdi. BugÃ¼nkÃ¼ Cambridge Lover's Knot iÅŸte bu deÄŸerli tacÄ±n bir kopyasÄ±. Ona esin kaynaÄŸÄ± olan orijinal tacÄ±n ise bilinmeyen bir ailenin koleksiyonunda muhafaza edildiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Kate Middleton aileye katÄ±lÄ±p da yine 'taÃ§ takacak dÃ¶neme' gelinceye kadar gÃ¶zlerden uzak kalan bir baÅŸka parÃ§a da Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi. Onun da tÄ±pkÄ± diÄŸer incili taÃ§ gibi dillere destan ve geÃ§miÅŸi Ã§ok gerilere uzanan bir Ã¶ykÃ¼sÃ¼ var.

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