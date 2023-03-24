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Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

Güncelleme Tarihi:

#Lady Kitty Spencer#Amelia Spencer#Lady Diana
Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 13:06

Bir baba için kızını bembeyaz gelinlik içinde, sevdiği erkeğin kolunda görmek hayatının en mutlu anlarından biri hatta belki de birincisi. Çok önemli bir terslik olmadığı sürece büyük olasılıkla bütün babalar kızlarını öyle görmek ister. Her ne kadar bir yandan kızları artık kendi kanatlarıyla uçmaya başladığında içleri biraz hüzünle dolsa da hatta düğünün sonunda herkesten gizli birkaç damla gözyaşı dökseler de babaların "tarihlerindeki en eşsiz" anlardan biridir o.

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İKİ KIZININ DÜĞÜNÜNE DE BİLEREK VE İSTEYEREK GİTMEDİ
Fakat belli ki her baba için geçerli değil bu durum. Çünkü her ne kadar kendisi pek istiyor gibi görünmese de dünyanın en ünlü babalarından biri, iki kızının da düğününe bilerek ve isteyerek katılmadı. Bundan iki yıl önce büyük kızının mutlu gününü es geçtiğinde herkes bunun nedenini damadın "yaşlı" olmasına bağlamıştı. Haksız da sayılmazlardı, çünkü dünya sosyetesinin gözdesi olan büyük kızı, kendisinden iki kat daha yaşlı bir adamla evlenmişti. Öyle ki kızının evlendiği adam, bu ünlü babadan bile büyüktü.

Fakat söz konusu ünlü baba, diğer kızının düğününe de gitmedi. Üstelik bunu da sosyal medya hesabında, konuyla çok ilgisiz bazı paylaşımlar yaparak belli etti. Bu kez daha fazla merak uyandırdı. Çünkü kızının evlendiği adam, onun yaşıtıydı, yani her açıdan birbirlerine uygunlardı. Ama o ünlü baba, yine düğüne gitmedi.Gelin, bir bakalım neler olup bittiğine...

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Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

HER İKİ KIZINI DA GELİNLİKLE GÖRMEK İSTEMEDİ
Sözünü ettiğimiz ünlü kişi, Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer. Kendisi ilgi çekmeyiçok sevmiyor olsa da biraz da kardeşinin etkisiyle her yaptığı - bazen de yapmadığı- meraklı bakışları üzerinde toplayan Spencer, bir kez daha manşetlere çıktı. Bunun nedeni ise bir kızının daha düğününe gitmemesi.

Charles Spencer, 2021 yılında Michael Lewis ile evlenen kızı Lady Kitty Spencer'ın düğününe katılmadı. Lady Kitty 32, evlendiği Lewis ise 64 yaşındaydı. 58 yaşındaki Charles Spencer'ın, kızının kendisinden bile daha yaşlı biriyle evlenmesine sıcak bakmadığı için böyle bir karar aldığı konuşulmuştu.

Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

Fakat Charles Spencer; iki gün önce Güney Afrika'da Greg Mallett ile hayatını birleştiren kızı Lady Amelia'nın düğününe de bilerek ve isteyerek katılmadı. Üstelik bu kez en azından yaşları açısından hiçbir sorun yokken! Yeri gelmişken hemen hatırlatalım ki gelin de damat da 30 yaşında.

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Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

MALİKANESİNDEN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR PAYLAŞTI
Charles Spencer, Amelia'nın düğününe gitmediğini gizlemedi ve hatta bunun "altını kalın çizgilerle çizdi." Yaşadığı Althorp Malikanesi'nin bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı. Spencer "Oval gölde mart ayının erken sabah ışığı" notunu yazdı mesaj olarak da. Tam da kızının düğünü olduğu gün, bu mutluluğu paylaşmak yerine neden böyle bir şey yaptığı da merak konusu oldu. Gelin babası Spencer, bununla da yetinmedi, bu kez de yine kendi arazileri üzerinde yer alan ve kardeşi Diana'nın mezarının bulunduğu küçük adacığın bir videosunu paylaştı takipçileriyle. 

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NİŞAN MUTLULUĞUNU PAYLAŞMIŞTI: Greg Mallett, 2020 yılında Amelia ile nişanlandığını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. 'Büyük gün' diye tanımladığı bu bu olayın ardından Amelia'nın babası Charles Spencer da onları sosyal medya üzerinden tebrik etmişti. Spencer "kızı Amelia ve damadı Mallett adına çok mutlu olduğunu" yazdı paylaşımında. Sonra da mesajını "Her ikisine de sevgilerimi ve birlikte geçirecekleri hayat için bütün iyi dileklerimi gönderiyorum" diye bitirmişti. Charles Spencer mesajında damadı Greg Mallett'in evlenme teklif etmeden önce kendisinden onay aldığı bilgisini de eklemişti.

Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

'14 YILDIR ONU GELİNLİKLE GÖRMEYİ HAYAL EDİYORDUM'
Lady Amelia Spencer ile tam 14 yıldır sevgilisi olan Greg Mallet gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Cape Town yakınlarındaki La Cotte Çiftliği'nde gerçekleşen törene Spencer kardeşlerin anneleri Victoria Aitken de katıldı.

Gelin Amelia, mutluluğunu Hello dergisine verdiği demeçte "Burada evlenmek benim için çok anlama geliyor" sözleriyle ifade etti. Mutlu gelin, hayatını birleştirdiği Greg ile bu bölgede birlikte büyüdüklerini ve hayatlarının en mutlu anılarının merkezinde bu bölgenin yer aldığını söyledi. Düğünle birlikte buranın kendileri için daha da özel bir yer haline dönüştüğünü sözlerine ekledi. Damat Greg Mallett ise tam 14 yıldır Amelia'yı gelinlikle görmeyi hayal ettiğini saklamadı.

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Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

GELİNİN BABASI ÜÇ KEZ EVLENDİ
Amelia Spencer'ın babası Charles Spencer, ilk evliliğini Victoria Aitken ile yaptı. Daha sonra 2001 ile 2007 arasında Caroline Freud ile evli kaldı. 2011 yılından bu yara da Karen Spencer ile evli. Charles Spencer'dan 8 yaş daha genç olan Karen Spencer kocasından dolayı "kontes" unvanı taşıyor.

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Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

Kont Charles Spencer'ın, Victoria Aitken ile evliliğinden üç kız, bir erkek dört tane çocuğu bulunuyor. 

KIZLARIYLA ARASI AÇIK İDDİASI: Charles Spencer'ın eski eşi Victoria Aitken'den dünyaya gelen kızları Kitty, Amelia ve ikizi Eliza'nın, babalarıyla arasının iyi olmadığı uzun süredir konuşulan bir durum. Bir iddiaya göre de Charles Spencer bu yüzden eski eşinden olan iki kızının düğününe katılmadı.

Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

Charles Spencer'ın kızları Kitty, Amelia ve Eliza, kuzenleri Prens William'ın Kate Middleton ile evlendiği 2011 yılındaki düğünün en çok ilgi gören konukları olmuştu. 

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Babası bu kızının da düğününe gitmedi: Tam 14 yıl onu gelinlikle görmeyi hayal ettim

Kont Spencer'ın eski eşi Victoria Aitken'den Louis adında bir de oğlu bulunuyor. İddialara göre Kont ile bu dört kardeşin arası bir zamanlar iyiydi. Fakat, son eşi Karen ile evlendikten sonra eskisi kadar iyi anlaşamaz hale geldiler.


 

 

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#Lady Kitty Spencer#Amelia Spencer#Lady Diana

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