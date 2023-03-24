'İsterse bütün servetimi uğruna harcarım' demişti... Sevgilisine 'daha erkeksi' görünmek için değişti

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BU KEZ BAMBAŞKA BİR NEDENİ VAR

Durum böyle olunca, bu müzik grubunun üyesi olan gençlerin özel hayatları da mercek altına alınmaya başladı. Özellikle aralarından bazılarının! Hızla değiştirdikleri sevgilileri, inişli çıkışlı özel hayatları hep kameraların önünde yaşandı.Gün geldi, o müzik grubu dağıldı, üyeleri de yollarına kendi başlarına devam etme kararı aldı. Ama yine üzerlerindeki ilgi dağılmadı. İşte şimdi onlardan biri yine aşk hayatıyla gündemin ilk sıralarında. Ama bu kez başka bir özellik de var.

ÇAPKINLIK KONUSUNDA ONLARDAN HİÇ GERİ KALMADI

Hayranları, One Direction müzik grubundan söz ettiğimizi hemen anladı zaten. Belki genel olarak grubun en çok göz önüne çıkan üyeleri Harry Styles ve Zayn Malik akla geliyor. Çünkü bu ikisinin özel hayatları gerçekten de çok hızlıydı. Styles'ın sık sık değiştirdiği sevgilileri, Malik'in ayrıldığı nişanlısı Perry Edwards ile ayrılığı, Gigi Hadid ile bir bebek sahibi olmaya kadar uzanan sonra da modelin annesine şiddet uyguladığı suçlamaları... Özetle Styles ve Malik, magazin sayfalarının manşetlerini kimseye kaptırmadı. Ama çapkınlık konusunda Styles ve Malik'ten hiç geri kalmayan bir başkası daha var: Liam Payne.

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Önce görev aldığı yarışmada jüri üyesi olan Cheryl'e duyduğu platonik aşk, sonra onunla gerçekten bir ilişki yaşaması hatta bir bebek sahibi olması. Ardından aşkın bitmesi... Böyle kısaca özetledik Payne'in hızlı aşk hayatını...Artık 29 yaşına gelen yani 30'una merdiven dayayan Liam Payne, yine kısa süre önce başlayan aşk ilişkisiyle basının manşetlerine çıktı.

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Liam Payne, bir süredir ABD'den İngiltere'ye gidip oraya yerleşen ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Kate Cassidy ile birlikte. Payne'in hayranları, Cassidy'nin istediği şöhrete ulaşmak için onunla ilişki yaşadığını ileri sürse de genç müzisyen bu yeni ilişkisinden çok memnun. Hatta bir ara sosyal medya üzerinden "Eğer benimle param için birlikte oluyorsa bile bütün servetim ona feda" dediği Cassidy ile gayet mutlu görünüyor.

Biz işin bu kısmına birazdan yine değineceğiz ama Liam Payne'in son dönemde bu kadar çok konuşulmasının nedeni fiziksel görünümündeki değişiklik. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Liam Payne, yanaklarından yağ aldırdı. Bu yüzden de yüzündeki kemikler daha fazla görünür hale geldi.

Liam Payne'in bu görüntüsü, bazı hayranları tarafından "Sevgilisine daha iyi görünmek için kesinlikle bir operasyon geçirdi" iddialarının yayılmasına neden oldu. Hatta İngiltere'de magazin basını da bu durumu "es geçmedi", estetik cerrahi konusunda uzmanlarla konuştu.

Payne'in yanak bölgesindeki yağları aldırdığı iddiaları aslında gösteri dünyasında giderek yükselen bir akımdan kaynaklanıyor. Bu operasyonla, kişinin yanak bölgesindeki yağlar alınıyor. Sonuç olarak kemikleri daha belirgin hale geliyor ve ortaya daha köşeli bir yüz çıkıyor.

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Liam Payne'in yanakları, kısa süre öncesine kadar daha dolgundu.

Estetik uygulamalar konusunda uzman olan Doktor Saleena Zimri'ye göre Liam Payne de bu yönteme başvurmuş görünüyor. Hatta onun değerlendirmesine göre bununla da yetinmeyip çenesine de implant uygulaması yaptırmış. Çünkü sevgilisi Kate Cassidy ile bir restorandan çıkarken çekilen fotoğraflarında çenesindeki değişim de gözden kaçacak gibi değil.

DAHA ERKEKSİ GÖRÜNMEK İÇİN

Uzman Zimri'ye göre 20 ile 40 yaşlarındaki birçok kişi daha keskin yüz hatlarına sahip olmak için yanaklarından yağ aldırıyor. Özellikle de erkekler daha erkeksi görünmek için böyle bir yöntemi tercih ediyor. Fakat bu konuda bir uyarısı da var uzmanın.

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Ona göre bu tür bir operasyona kalkışmadan önce uzun vadeli sonuçları da düşünmek gerek. Çünkü yanak bölgesinden yağ aldırma her ne kadar erken bir dönemde kişiyi memnun etse de ilerleyen dönemde bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Yaşlandıkça yüz hacim kaybediyor ve bu da kemikli bir yüze sahip olan kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açıyor.

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SEVGİLİSİ DE ESTETİK TUTKUNU:Liam Payne'in sevgilisi Kate Cassidy de hem yüzüne hem de vücudunun farklı noktalarına estetik uygulamalar yaptırdı.

Bu arada Liam Payne, bu ilişkide estetik tutkunu olan tek kişi değil. Sevgilisi Kate Cassidy de yüzünde ve vücudunun farklı bölgelerinde çeşitli uygulamalar yaptırmış durumda. Bu arada Cassidy'ye değinmişken Payne'in hayranlarını kızdıran ayrıntıyı ve onun verdiği yanıtı da bir kez daha hatırlayalım.

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'SENİNLE SEVDİĞİ İÇİN DEĞİL, PARAN İÇİN BİRLİKTE'

Payne ile Cassidy, geçen yılın son döneminden bu yana çok göz önünde bir ilişki yaşıyorlar. 23 yaşındaki Cassidy ile ilişkisini, bu ayın başlarında birlikte katıldıkları İngiliz Moda Ödülleri'nin kırmızı halısına el ele çıkarak gözler önüne seren Payne, sosyal medyada hayranlarının saldırısıyla karşı karşıya. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de birkaç ay önce yaşandı.

Bir takipçisi Liam Payne'e direkt mesaj gönderdi ve sevgilisi Kate Cassidy'nin, onunla sadece milyonlarca sterlinlik serveti için birlikte olduğunu yazdı. Bu mesaja öfkelenen Liam Payne de bir ekran görüntüsü aldı ve onu Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı. Sonra da kendisine ve sevgilisine yönelik bu internet şiddetine yanıt verdi. Payne, sosyal medyadan paylaştığı yanıtında şunları yazdı: " Şunu belirtmem gerekir ki bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama ben Kate için duyduğum aşkı daha önce hiç kimse için hissetmemiştim. Birbirimizi daha iyi insanlar yapıyoruz."

'HAYATIMDA İLK KEZ BU KADAR AŞIK OLDUM'

Liam Payne, sevgilisine yönelik "kendisini sevmediğini, sadece parası için onunla birlikte olduğu" iddialarına yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer sadece param için benimle birlikte oluyorsa, hepsini ona verebilirim." Liam Payne, hayatında ilk kez kendisi olduğu için mutlu olduğunu ve bunun paha biçilemez olduğunu da ekledi.

Her ne kadar Liam Payne, hayatında ilk defa bu kadar aşık olduğunu, daha önce kimseyi Kate Cassidy'yi sevdiği gibi sevmediğini söylese de geçmişte de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Payne, kendisinden yaşça büyük Cheryl ile büyük bir aşk yaşamış ve ondan bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Sonra da Maya Henry ile nişanlandı ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmadı.

BU AŞK SAYESİNDE DİKKAT ÇEKTİ: Gençliğin gözdelerinden olan Liam Payne'in gönlünü kaptırdığı Kate Cassidy, gösteri dünyasında tanınan bir isim değil. Amerikalı olan Cassidy, bu yazın sonlarında Londra'ya taşındı. Sonra da Liam Payne ile yaşadığı aşk sayesinde dünyanın dikkatini çekti. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken genç kadının, Liam Payne ile çıktığı duyulunca takipçi sayısı da ani bir artış gösterdi. Payne ile Cassidy, geçen ekim ayından beri birlikte.

Liam Payne bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini sonradan soyadını kullanmayıp sadece adıyla anılmak istediğini açıklayan Cheryl ile yaşadı. Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu. Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.

PLATONİK AŞKINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Bu iddialara göre Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 17 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi. Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok diddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.

BEBEKLERİ BİLE OLDU AMA AŞK İKİ YILDA BİTTİ

2016 yılında Cheryl, ikinci eşinden de boşanınca Liam Payne bir kez daha şansını denedi ve bu kez genç kadının kalbini kazanmayı başardı. Payne, yıllarca beklediği Cheryl'i öylesine seviyordu ki ondan 9 yaş genç olmasına rağmen aşık olduğu kadını mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Her ne kadar Cheryl'in annesi, iki evliliğinde de başarısız olan kızının bu ilişkisini onaylamasa da çift, Bear Grey adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu. Mutlu giden ilişkileri bebeğin doğumundan sonra değişti. Sonunda da çift yol ayrımına geldi ve birbirlerinin hayatından çıktı.

Liam Payne ile yıllarca uzaktan sevdiği, sonunda da gerçekten aşk yaşadığı Cheryl'in ilişkisi 2018 yılında bitti. Aşkları çok konuşulan çift durumu ortak bir açıklama ile duyurdu. Aile olarak birbirlerini sevdiklerini belirten Payne ile Cheryl, oğullarının geleceği için aralarındaki dostluğu sağlam tutacaklarını belirtti.

2010 yılında Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne , Harry Styles ve Louis Tomlinson ayrı ayrı olarak yarışmaya başvurmuşlardır ancak erkekler kategorisinde her biri ayrı ayrı başarısız oldu. Daha sonra konuk jüri üyesi Nicole Scherzinger'in önerisiyle beşi 23 Temmuz 2010'da bir araya getirilerek bir grup oluşturuldu ve bu beş genç yarışmacı gruplar kategorisinde yarışmaya başladı.

Grup yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmanın finalinden hemen sonra yarışmayı kazansalardı kaydedilecek olan şarkıları "Forever Young" internete düştü. Aniden ünlenen grup gerçekten de büyük bir sükse yaptı. Fakat 2015 yılında, üyelerin müzik kariyerlerine aynı ayrı devam etme kararı nedeniyle dağıldı.