'Altın kız'ın karanlık dünyası: Beni zorlayarak o görüntüleri çekti, yayınlamasın diye çok yalvardım

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TV'DEN SİNEMAYA ORADAN PODYUMA

Hiç de haksız sayılmazlar üstelik. Kuşaklar boyu, hem gösteri dünyasına hem de iş dünyasına damgasını vuran bir ailenin en çok öne çıkan üyesi Paris. Daha 20'li yaşlarına bile ulaşmadan, ağırlıklı olarak taşıdığı ünlü soyadı sayesinde biraz da kendi çabasıyla televizyon ekranlarından DJ setlerine, podyumlardan sinema filmlerine çok geniş bir çerçevede "önüne ne gelirse" yaptı.

Bütün bunlara üç kez nişanlanıp hepsinden ayrılması, gençlik yıllarında birlikte olduğu sevgilisinin oyununa gelip yatak odası görüntülerinin ortaya saçılması da eklenince bilenler bilir, 2000'lerin ilk yarısında, hemen her gün magazin sayfalarında bir değil birkaç haberle yer aldı Hilton.

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PIRILTILI HAYATIN KARANLIK YÜZÜ

Onun Nicole Richie, Britney Spears gibi arkadaşlarıyla birlikte gece hayatında tozu dumana katması, kötü alışkanlıklarının esiri olup sokaklarda tuhaf şekillerde görüntülenmesi hala zihinlerden silinmedi. Hatta bir ara alkol etkisi altındayken araç kullandığı için ceza alıp ağlaya ağlaya demir parmaklıklar arasına bile girdi. Peki sonra ne oldu?

ARTIK EVLİ VE ÇOCUKLU

Elbette o renkli dünyadan kopmadı Paris Hilton. Ama eskisine göre daha durmuş ve oturmuş bir hayat sürmeye başladı. Dördüncü nişanlısı olan Carter Reum ile evlendi. Hatta basın aracılığıyla annesi Kathy Hilton ile hamile kalma konusunda atıştıktan kısa bir süre sonra taşıyıcı anne yöntemiyle bir erkek bebek sahibi bile oldu.

Her ne kadar Carter Reum, Laura Bellizzi'den dünyaya gelen 10 yaşındaki kızını daha doğum odasında terk etmiş olsa da Hilton ile evliliğinden doğan oğlu Phoneix Barron'ı sarıp sarmaladı. Yani özetle Paris Hilton, bütün o fırtınalı yılların ardından artık daha sakin bir hayat sürüyor gibi... En azından şimdilik görünen o.

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'EN ZENGİN VARİS' HAYATINI YAZDI

Ama sonuç olarak Paris Hilton'dan söz ediyoruz. Yani hiçbir şey yapmasa bile bütün dikkatleri üzerine çeken birinden.Magazin basınının ona taktığı isimle "en zengin varis" bu kez anılarını kaleme aldığı kitabıyla gündemde. Paris: The Memoir adlı kitapta Hilton, hayatının basına yansımış olan birçok ayrıntısını "daha içeriden bir gözde" anlatıyor.

'YEMİN EDERİM O GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASINDA KATKIM YOK'

Kitabında anlattıkları arasında yatılı okul yıllarında uğradığı tacizden, eski sevgilisi Rick Salomon'la seks kasetlerinin ortalığa yayılmasına kadar çok özel ayrıntılar da var. Özellikle bu "meşhur kaset konusunda" Hilton'ın kitabında çarpıcı itiraflar yer alıyor.

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Salomon ile birlikte yer aldığı o özel görüntülerin yayınlanmasıyla kendisinin hiçbir ilgisi olmadığı konusunda "yemin" bile etti Hilton. Ona göre kendisini tanıyanlar da zaten bu kasedin Hilton'un bilgisi dahilinde yayınlanmadığını ve bu amaçla çekilmediğini çoktan anladı.

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'BEN ÇEKSEM DAHA GÜZEL GÖRÜNMEK İSTERDİM'

Paris Hilton kitabında, o kasetle gerçekten bir ilgisi olsaydı en azından bazı ayrıntıların daha farklı olacağını savundu: "Işıklandırma daha iyi olurdu, saçlarımı daha uygun bir şekle sokar, makyajımı daha iyi yapardım. Üzerimdeki kıyafet de daha güzel olurdu."

Hilton kitabında eğer o görüntülerin hazırlanmasında kendisinin katkısı olsaydı kamera açılarının ve kurgunun da kendisinin daha güzel görüneceği şekilde olacağını savundu.

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PARIS 19, SALOMON 31 YAŞINDAYDI

Paris Hilton ile o dönemde sevgilisi olan Rick Solomon'un, döneminde büyük gürültü koparan o yatak odası kaseti, ünlü yıldızın gençlik hatalarından biri. O dönemde yani 2001 yılında Hilton sadece 19 yaşındaydı. Solomon ise çoktan 31 yaşına gelmişti.

Paris Hilton kitabında açık açık Rick Salomon'un adını anmadI. Ama onu "kaba ve kibirli" olarak nitelendirdi. Sonra da şu ilginç tanımı kullandı: "Hayatında kendine en çok zarar verdiği dönemi yaşayan bir genç kadın için mükemmel bir erkek."

'GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMEK İÇİN BENİ ZORLADI'

Hilton kitabında o görüntülerin çekildiği geceye de değindi. Aslında olup bitenler hakkında çok fazla bir şey hatırlamadığını belirtti. Hafızasında kalan ayrıntı ise Salomon'un bunu daha önce başka kadınlarla da yaptığını söyleyip Paris'i zorlaması.

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Bu arada Hilton kitabında o gece aklında kalan başka bazı ayrıntılara da yer verdi. Anlattığına göre Rick Salomon ona "Bu sadece bizim için, başka kimse asla görmeyecek" diyordu. Sonra da o dönemde sürdürdüğü hızlı hayata rağmen aslında ilişkiler konusunda tecrübesiz olan Paris'e, "Eğer sen yapmazsan, bunu yapacak başka bir kadını kolayla bulurum" diyerek bir tür tehdit savurdu.

İşte Rick Salomon'un bu sözleri Paris'i kalbinden vurdu. Çünkü Paris o dönemde yetişkin oyunları hakkında hiçbir şey bilmeyen bir çocuktu ve kendisinden 12 yaş büyük bu adam tarafından terk edilmekten korkuyordu.

Rick Salomon, iki kez Pamela Anderson ile evlenip boşanmasıyla da biliniyor.

YAYINLAMAMASI İÇİN YALVARDI ALDIĞI CEVAP KORKUNÇTU

Salomon'un ısrarıyla hazırlanan o özel görüntüler, tam da Hilton ile Nicole Richie'nin birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life adlı reality şov'un Avustralya'da yayınlanması öncesinde gündeme bomba gibi düştü. Saatler içinde böyle bir kasedin var olduğu haberi tüm dünyaya yayılmıştı. Hatta daha korkunç söylentiler vardı. O görüntüler sadece "fragmandı" daha uzun metrajlı bir film yoldaydı.

Paris Hilton, kitabında anlattığına göre bu görüntüleri yayınlamaması için Rick Salomon'a yalvardı. Fakat Salomon o anda buz gibiydi. "Artık çok geç" dedi ve devam etti: "Kendisine ait olan bir şeyi satışa çıkarmak için her tür hakka sahipti. Finansal açıdan büyük bir kazanç getirecek her şeyi satabilirdi."

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GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASI AİLEYE BÜYÜK BİR DARBE OLDU

Tabii ki görüntüler yayınlandı ve bu Paris Hilton üzerinde yıkıcı bir etki yaptı. Bu durum sadece onu değil ailesini de etkiledi. Hiltonlar için çok büyük acı verici bir deneyim oldu.

Paris: The Memoir adlı kitabında anlattığına göre o kasedin yayınlanması Paris için çılgınca miktarda bir paraya mal oldu. Daha da önemlisi ailesini perişan etti. Paris'e göre o görüntülerin etkisi daha bitmiş değil. Günün birinde bir yerlerde çocukları da o görüntülerle karşılaşacak.

ASLINDA UZUN SÜRE CİNSELLİKTEN KORKTU

Hilton gençlik yıllarında uzun süre çekici bir kadın ve bir tür "cinsellik sembolü" olarak anıldı. Ama kitabında anlattığına göre "zengin ailelerin problemli çocuklarıyla" birlikte okuduğu yatılı okulda başına gelenler, yani uğradığı taciz nedeniyle cinsellikten korkuyordu. Hatta bunun düşüncesinden bile nefret ediyordu.

Her ne kadar arkadaşları böyle bir durumun var olduğunu anlatsalar da Paris Hilton, cinsel anlamda mutluluk diye bir şeyin var olmadığına inanıyordu. Ona göre bu durum sadece filmlerde olurdu.

YATILI OKULDAKİ TACİZ BÜYÜK BİR TRAVMA: Paris Hilton'ın kitabında anlattıkları bununla sınırlı değil. Hayatının en büyük travmalarından birine de ayrıntılarıyla değindi The Memoir'de. O dönem aslında problemli yeni yetmeler için bir tür tedavi merkezi gibi işlev gören Utah'daki yatılı okul. Orada fiziksel, cinsel ve psikolojik tacize uğradığını son yıllarda defalarca anlattı Hilton. Hatta aleyhte açılan bir davada tanık olarak ifade verdi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Paris Hilton'un anne ve babası Kathy ile Rick onu o okula biraz uslanması için göndermişlerdi aslında. Çünkü Paris, o dönemde sürekli olarak New York'un gece kulüplerine gidip çılgın bir yaşam sürdürdüğü için göndermişti. Asıl amaçları kızlarının biraz daha düzgün yaşamasıydı. Hilton o dönemi kitabında şöyle anlattı: "Bazen partiler gece başlar ve günlerce sürerdi. Eve gittiğimde annemi yatağıma oturmuş ağlarken bulurdum."

Hilton'un yazdığına göre Utah'taki o okula gönderilmesi ve orada yaşadıkları, aile için hala hassas bir konu. "Hepimiz bu konunun acımasız mirasıyla elimizden gelenin en iyisini yaparak yaşamaya çalışıyoruz" diye anlattı bu konuyu kitabında Hilton.





AİLESİNDEN BİR ÖZÜR BEKLİYOR

Aslında Paris kitabında ailesinden bu konuda bir özür beklediğini de gizlemedi: "Uzun zaman boyunca 'Özür dileriz. Büyük bir hata yaptık' demelerini bekledim. Ama daha o noktada değiller. Belki de bunun için asla özür dilemeyecekler." Hilton kitabında söz konusu okulda bir öğretmeni tarafından uğradığı tacize de yer verdi.





İLK CİDDİ AŞKINI ANLATTI

Bugünün evli ve çocuklu kadını Hilton, kitabında ilk ciddi erkek arkadaşı Jason Shaw'a da bir bölüm ayırdı. 2002 ile 2003 arasında gençlik romantizmi yaşadığı Shaw hakkında şunları yazdı Hilton: " Jason'ı sevdim. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirme hakkında konuşundu. Ama bu tür bir girişimde bulunmak için erken olduğunu biliyordum. Bunun onunla bir ilgisi yoktu. Sadece dürüst ve sadık olamıyordum."