Alnına bir öpücük kondurdu ve onu daha doğduğu gün terk edip gitti

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ASLINDA İLK KEZ BABA OLMADI

Kimden mi söz ediyoruz? Paris Hilton'un geçen yıl evlendiği bu yıl da taşıyıcı anne yöntemiyle bir erkek bebek sahibi olduğu kocası Carter Reum'dan. Herkes Hilton ailesinin mirasçılarından Paris Hilton ile Reum'un, kısa süre önce dünyaya gelen oğlundan söz ediyor ama aslında bu, Reum'un baba olma deneyimini ilk yaşayışı değil.

Paris Hilton'un günlerce süren gösterişli kutlamalarla evlendiği Carter Reum, bundan 10 yıl önce ilk kez baba oldu. O dönemde birlikte olduğu TV yıldızı Laura Bellizzi, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Fakat Evie adı verilen o bebek dünyaya gözlerini açar açmaz Reum onu terk etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre Reum, minik kızını hiç sevmeden, sadece bir kere öperek daha doğum odasında terk etti.

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BİR DAHA ARAYIP SORMADI

Gazeteye konuşan kaynak o dokunaklı anları şöyle anlattı: "Dünyaya gelmesinden birkaç dakika sonra Carter, minik bebeği kucağına aldı. Sonra alnına bir öpücük kondurdu ve onu annesine geri verdi." O kaynağın anlattığına göre Reum, doğduktan hemen sonra gördüğü ve sadece alnına bir öpücük kondurduğu kızı Evie'yi bir daha arayıp sormadı. Onu doğum odasında annesi Laura Bellizzi ile birlikte bırakıp kendi hayatına döndü.

Bu kaynağın iddiasına göre Evie, babasını hiç tanımadan bu yaşına geldi: Onu basında çıkan fotoğrafları dışında ne gördü ne de sesini duydu. Daily Mail'e konuşan kaynağın iddiasına göre Evie, yaşı henüz küçük olsa bile babasının Paris Hilton'dan bir bebek sahibi olduğunu öğrendi ve onun da aynı şekilde terk edilmesinden endişe duyuyor.

MEL GIBSON'IN ESKİ SEVGİLİSİ

Carter Reum'un kızı Evie'nin annesi Laura Bellizzi; hamilelik döneminde çok konuşulan iddialarla gündeme gelmişti. Bellizzi o sıralarda Mel Gibson ile birlikteydi. O yüzden bebeğinin de Gibson'dan olduğu söylentileri ortalarda dolandı. Fakat gerçek sonra ortaya çıktı. Bellizzi'nin taşıdığı bebeğin babası, bir önceki sevgilisi Carter Reum'du. O sıralarda konuşulanlara göre Reum ile Bellizzi 2011 yılında kısa bir birliktelik yaşadı. Tam ayrılıklarından önce Bellizzi hamile olduğunu fark etti. Ama bu durum biten ilişkilerini kurtaramadı.

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Laura Bellizzi'ye yakın bir kaynak Reum'un sahip olduğu onca büyük mal varlığına ve servete rağmen, kızı için tek kuruş bile harcamadığını savundu. "Carter kızı Evie'ye bir kere bile doğum günü kartı göndermedi ya da Noel hediyesi almadı. Carter kızına bir kere olsun küçücük bir hediye bile vermedi" diye konuşan kaynak minik Evie'nin bunları umursamadığını söyledi. Onun anlattığına göre Evie'nin tek istediği babasıyla bir iletişiminin olması.

BABASINA MEKTUP YAZDI, AMA YANIT ALAMADI

Bu kaynağın iddiasına göre 10 yaşına kadar baba sevgisi görmeden büyüyen Evie, Carter Reum ile Paris Hilton'un düğünlerinin babasıyla yeniden bir araya gelmeleri için bir neden olmasını umutsuzca arzu etti. Hatta el yazısıyla babasına yazdığı bir mektupta onunla görüşmek için bir şans istedi.

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Satırlarına "Sevgili Baba.. Nasılsın?" diye sorarak başlayan küçük kız her ne kadar Carter Reum onun kalbini çok kırmış olsa da onunla bir ilişki kurabilmek istediğini belirtti. Ailesinin geri kalanıyla da tanışma arzusunda olduğunu belirten Evie, her şeye rağmen içinde babasına karşı bir öfke olduğunu ama bununla başa çıkmaya çalıştığını yazdı. "Bana cevap vermeyi seçersen çok mutlu olurum. Cevap vermezsen kalbim yine kırılacak ama biliyorum ki çok şey kaçıracaksın. Çünkü ben harikayım" diye devam etti. Küçük Evie, mektubunu "Seni seviyorum" yazarak bitirdi.

'BU BENİM DEĞİL ONLARIN KAYBI'

Geçen sene kaleme aldığı ve bütün dünyaya açıklanan bu mektup Evie için bir tür terapi niteliği taşıyordu. Ama Reum tarafından asla yanıtlanmadı. İşin daha da dramatik tarafı, Carter Reum'un ailesinin de minik Evie ile tanışmayı hiç istememesi.

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Gazeteye konuşan kaynak, hem babası Carter Reum'un hem de şua anda evli olduğu Paris Hilton'un Evie ile ilgilenmemelerini onlar adına utanç verici olarak nitelendirdi. Yine de küçük kızın olumlu yaklaştığını belirtip "Bunun onların kaybı olduğunu düşünüyor. Çünkü kendisinin kocaman kalpli bir kız olduğuna inanıyor" diye konuştu.

Paris Hilton bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir erkek bebek sahibi olduklarını duyurdu. Hilton, bebeğinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini belirtti.