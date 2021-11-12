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Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf

#Paris Hilton#Paris Hilton Evlendi#Carter Reum
Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf

Daha önce aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varisi, dördüncü nişanlısıyla muradına erdi...

 

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DEDESİNİN MALİKANESİNDEKİ TÖRENE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen 40 yaşındaki Paris Hilton ile aynı yaştaki iş insanı Carter Reum, Hilton'un dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi. Törene aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, PAula Abdul'ün de bulunduğu birçok ünlü düğünün konukları arasındaydı.

Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf

GELİNLİĞİNİ HERKES MERAK EDİYORDU
Üç gün üç gece sürecek olan düğünün en çok merak edilen ayrıntısı da Paris Hilton'un giyeceği gelinlikti. Bir gelinliğin yanı sıra birkaç tane de beyaz gece elbisesi giyeceği bilinen Hilton, düğünüyle ilgili ilk sosyal medya paylaşımını da yaptı.

Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf

İLK PAYLAŞIM
Hilton, gelinliğini tam olarak göstermese de bir duvağını ön plana çıkaran bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hilton'un "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" notuyla paylaştığı bu fotoğrafına 17 milyon takipçisinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Paris Hilton ve Carter Reum, bir yıllık flörtün ardından geçen şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı.

Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf

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SON DAKİKADA KARAR VERMİŞ
Paris Hilton son dakikaya kadar düğünde giyeceği gelinliği seçmemişti. E! kanalına konuşan bir kaynak "Paris, gelinliğini dün gece geç saatlerde seçti" diye konuştu. Çiftin düğün töreni için belirledikleri mekan da birkaç gün önce kesinleşti. Hilton ile Reum, Barron Hilton'ın Bel Air'de bulunan lüks malikanesinde hayatlarını birleştirdi. Tören için malikanede bazı değişiklikler ve özel hazırlıklar da yapıldı.

Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf

MALİKANEDE ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPILDI
Bahçeye büyük, ahşap bir dans pisti inşa edildi. Pistin etrafı, çiftin isimlerinin baş harflerinin yazıldığı çiçeklerle süslendi. Hilton'un baş nedimesi kardeşi Nicky Hilton Rothschild oldu. Pembe kıyafet giyen nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler de yer aldı.

Dördüncü nişanlısıyla muradına erdi: Düğünden ilk fotoğraf

DÖRDÜNCÜ NİŞANLISI
Carter Reum, Paris Hilton'un dördüncü nişanlısı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.

 

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#Paris Hilton#Paris Hilton Evlendi#Carter Reum

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