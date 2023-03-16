Diana evime gelir bulaşıklarımı yıkardı

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BOŞANMASAYDI, YAŞASAYDI BUGÜN KONSORT KRALİÇE OLACAKTI

Annelerine doyamadan ölen iki oğlu William ile Harry'nin eşleri Kate ile Meghan onunla kıyaslanıyor. Yaşasaydı gelinleri ve torunlarıyla nasıl bir ilişkisi olacağı konuşuluyor. Hatta Kraliçe 2. Elizabeth öldüğünde bile dünyadaki milyonlarca insan yine onu andı. Çünkü eğer Charles ile boşanmasalardı, bugün Camilla yerine Diana konsort kraliçe olarak tahta geçecekti. 6 Mayıs'ta Charles'ın kral olarak taç giydiği törende ona da konsort kraliçe olarak taç takılacaktı.

KONUK OLDUĞU PROGRAMDA ANLATTI

Bütün bunlar bir yana 1997 yılında henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği ve üzerindeki sır perdesi bugün bile tam olarak kaldırılmayan bir trafik kazasında hayata veda eden Diana'nın anıları da sık sık gündeme geliyor.

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Bir zamanlar kaleme aldığı mektupları, onun yer aldığı fotoğrafları satışa çıkıyor. Diana'yı yakından tanıyanlar da zaman zaman onunla paylaştıkları anılarını yeniden anlatıyor. İşte bunlara bir halka da geçmişte Diana'nın dans partneri olan Wayne Sleep'ten geldi. Bugün 74 yaşına olan Sleep, Diana ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen bir gerçeği ilk kez gün yüzüne çıkardı.

EVİME GELİP BULAŞIKLARI YIKARDI: Geçtiğimiz haftalarda BBC Radio 3'e konuk olan koreograf ve dansçı Wayne Sleep, Prenses Diana ile arkadaşlıkları hakkında konuştu. Sleep, yaşadığı kraliyet hayatından bunalan Diana'nın zaman zaman soluklanmak için kendisinin evine geldiğini ve bulaşıklarını yıkadığını söyledi.





SÜRPRİZ GÖSTERİDE BİRLİKTE DANS ETTİLER

Diana ile Wayne Sleep, 1985 yılında Kraliyet Operası'nda gerçekleşen bir yardım galasında Billy Joel'in Uptown Girl adlı şarkısı eşliğinde bir dans gösterisi sergilemişti. Söz konusu gala gecesi, o dönemde Diana'nın evli olduğu Prens Charles'ın 37'inci doğum günü nedeniyle düzenlenmişti. Bu gösterinin provaları sırasında Sleep ile Diana arasında yakın bir arkadaşlık doğmuştu.

Wayne Sleep, konuk olduğu radyo programında "Her ne zaman benim dairemde bir araya gelsek, ayakkabılarımızı çıkarır atardık. Diana benim bulaşıklarımı yıkardı. Bu çok eğlenceli olurdu ve biz durmadan gülüşürdük" dedi. Sleep, o dönemde Diana'nın hayatının ciddi kısmından uzaklaşabilmek için kendisini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. "Sanırım, bütün bunlara bir ara vermek için bana geliyordu."

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BOY FARKI YÜZÜNDEN ÖNCE UMUDUNU YİTİRMİŞ

Wayne Sleep, Diana ile provalar sırasında ilk karşılaştıklarında birlikte dans için birbirlerine çok uygun olmadıklarını düşündü. Buna gerekçe olarak da aralarındaki boy farkını gösterdi Sleep. Fakat daha sonra birbirlerinin mizah anlayışını paylaştıkları ortaya çıktı ve ikili arasında derin bir dostluk gelişti.

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SON ANA KADAR GİZLİ KALMASI İÇİN ÇABA HARCADILAR

Sleep'in anlattığına göre bu sürpriz dans performansının o geceye kadar gizli kalması için birkaç farklı sahnede prova yapıldı. Bu olup bitenden haberi olan kişilerin ise ortaya çıkacak sonuçlar hakkında fikir yürütüp büyük bir korkuya kapıldığını sözlerine ekledi. "Hepsi işlerini kaybetmekten korkuyordu. Eğer sahnede olup bitenler komik bir olaya dönüşseydi bu korkunç olurdu."

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O dönemde Kraliyet Balesi'nde baş dansçı olan Wayne Sleep, çocukluk yıllarında bale eğitimi aldığı için Diana'nın bu konuda yetenekli olduğunu hatırlattı.

KÜÇÜKKEN BALERİN OLMAYI HAYAL EDİYORDU: Aristokrat bir ailede dünyaya gelen Diana, erken yaşta bale eğitimi almaya başladı. Zaten hayali de büyüyünce balerin olmaktı. Ancak, boyu uzun olduğu için bu hevesi kursağında kaldı.

Diana sık sık uluslararası etkinliklerde de dans ederdi. 1985'te eşi Prens Charles ile birlikte çıktıkları Avustralya gezisinde yaptıkları bu dans o dönem çok konuşulmuştu.

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