İhanete uğrayan ünlü şarkıcının 'aşk saklambacı'

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12 YILLIK İLİŞKİYİ İHANET BİTİRDİ

İki erkek çocukları Sasha ve Milan da bu aşkı taçlandırdı. Aralarındaki 10 yaş fark bile onların mutluluğunu gölgeleyemedi. Her ne kadar hayranlarının beklentisini boşa çıkarıp "Biz böyle iyiyiz" diyerek evlenmeseler de gerçekten de 12 yıl hayatı paylaştılar.

Fakat sonra onların artık hayatlarını ve ilişkilerini yoluna koyduğunu düşünenleri şoke eden başka bir gelişme oldu. Pique, sevgilisini aldattı! Sonradan anlaşıldığına göre ünlü futbolcu, çoktandır genç bir kadınla yeni bir ilişkiye başlamıştı.

REÇEL KAVANOZUYLA YASAK AŞKI BELGELEDİ

Sadece bir süre bunu sevgilisinden gizleyebildi. Sonunda Shakira buzdolabındaki bir reçel kavanozundan bulduğu ipucunu takip ederek gerçekle yüzleşti. Gerçekten de iki çocuğunun babası, Gerard Pique'nin başka bir ilişkisi vardı.

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Sonunda diğer kadının kim olduğu da ortaya çıktı. Pique'nin kurduğu şirkette çalıştığı söylenen 23 yaşındaki Clara Chia Marti idi Gerard Pique'nin kalbini çalan o genç kadın. Shakira ile Pique, çok da sakin sayılmayacak bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Ama anlaşıldığına göre bu ayrılıktan en çok yara alan kişi Shakira oldu. Çünkü Pique, genç sevgilisiyle sosyal medya sayfasında aşk pozlarını paylaşacak kadar kendi hayatını yoluna koymuş görünüyordu.

SEVGİLİSİYLE YAŞADIĞI ŞEHİRDEN KALBİ KIRIK AYRILDI

Sonunda Shakira, iki oğlu Milan ve Sasha'yı da yanına alıp Gerard Pique ile birlikte yaşadığı Barselona'dan Miami'ye taşındı. Artık hayatına orada devam edecekti.

Bazı iddialara göre Shakira'nın ülke değiştirmesinin nedeni kendisini orada bekleyen bir sevgiliydi. Pique gibi o da kendine yeni bir aşk bulmuştu. Ama bu sadece söylenti olarak kaldı. Öte yandan Shakira ile ilgili başka bazı gerçekler ve gelişmeler de yok değil.

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Bütün bunlar olup bittikten sonra ortalık biraz durulur gibi oldu. Gerard Pique, İspanya'da Clara Cia ile yeni bir hayat kurdu. Shakira da son dönemde bazı aşk söylentilerinin merkezinde yer alıyor. Önce Tom Cruise sonra da Lewis Hamilton, Shakira ile aşk yaşadığı ileri sürülen ünlüler. Gelin, olup bitenlere bir bakalım.

FORMULA 1 PİSTLERİNİN ÇAPKIN PİLOTU İLE AŞK SÖYLENTİSİ

İleri sürülenlere göre Shakira, Formula 1 pistlerinin çapkını Lewis Hamilton ile yeni bir aşka başlamak üzere. Her ne kadar Shakira ve Hamilton bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış olsalar da haklarında konuşulanlar Atlantik'in diğer yakasına ulaştı bile.

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Bunlara göre, ünlü F1 pilotu ve ünlü şarkıcı,son dönemde sık sık buluşup birlikte vakit geçiriyorlar. People dergisine konuşan bir kaynak ikili arasında yaşananları şöyle anlattı: " Birlikte vakit geçiriyorlar. Şu anda birbirlerini tanıma aşamasındalar. Ayrıca ilişkileri de gayet eğlenceli ve flörtöz bir düzeyde."

YANLARINDA ARKADAŞ GRUBU VARDI

Gelelim Shakira ile Lewis Hamilton'ın "flörtüz" diye tanımlanan ilişkisinin başlangıcına. Birçok kişi Miami'de gerçekleşen ve ünlü şarkıcının Tom Cruise ile samimi şekilde görüntülendiği Formula 1 Grand Prix'ini hatırlar. O dönemde Shakira ile Tom Cruise'un adı birlikte anılıyordu. Ama bu tarz söylentiler gerçek çıkmadı.

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Bir iddiaya göre Shakira ile Hamilton o yarış sırasında tanıştılar. Sonrasında da aralarında bir yakınlık doğdu.

Yarışların ardından ikili buluşup akşam yemeğine ve bir şeyler içmeye gittiler. Fakat söylenenlere göre o sırada yanlarında bir grup arkadaşları vardı. Hatta o gece gezmesinde çekilen fotoğraflar sosyal medya sayfalarından da paylaşıldı.

Aradan zaman geçti. Bu kez Shakira, yine Lewis Hamilton ve yine bir grup arkadaşıyla başka bir gece gezmesinde görüntülendi.

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TAM AKSİ İDDİALAR DA VAR

Bunlar Shakira ve Lewis Hamilton ile ilgili iddialar. İleri sürülenlere göre ikili, bir ilişkiye başlamak üzere ve bunun ilk adımlarını atıyorlar.

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Fakat başka söylentiler de var iki ünlüyle ilgili. Buna göre Shakira ile Hamilton iki iyi arkadaş. Vanitatis adlı dergiye konuşan bir kaynak "Shakira'nın hayatında kimse yok. Ne Tom Cruise ile ne de Lewis Hamilton ile bir ilişkisi var. Lewis ile Shakira çok uzun zamandır birbirlerini tanıyorlar.Zaten Shakira gibi birinin ünlü arkadaşları olması da gayet doğal, kimseyi şaşırtmaz" diye konuştu.

SHAKIRA'NIN AŞK SAKLAMBACI:Kısaca özetlemek gerekirse, Gerard Pique ile uzun süreli ilişkisini bitiren ve işin aslı kalbi kırık bir şekilde İspanya'dan ABD'ye taşınan Shakira, aşk hayatıyla ilgili olarak bir tür saklambaç oynamayı sürdürüyor. Bundan sonra neler olacağını da zaman gösterecek.