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Biz anlaştık, birbirimizi sevdik... Sıra çocukları tanıştırmaya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bradley Cooper#Gigi Hadid#İrina Shayk
Biz anlaştık, birbirimizi sevdik... Sıra çocukları tanıştırmaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 19:05

Son dönemde gösteri dünyasının durmadan dönen "aşk çarkları" içinde iki ünlünün adı ön plana çıktı: Top model Gigi Hadid ile oyuncu Bradley Cooper. Her ikisi de geçmiş ilişkileriyle çok konuşulan 28 yaşındaki Hadid ile 48 yaşındaki Cooper, ileri sürülenlere göre "usul usul" bir romantik ilişki yaşamaya başladı. Bunun gerisi de gelecek gibi görünüyor.

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"Usul usul" dedik, çünkü Gigi Hadid ile Bradley Cooper görünüşe göre ilişkileri konusunda büyük bir acele içinde değiller.

Önce bir gece gezmesi sırasında görüntülendi ikili. O gece restoran çıkışında hiç de iki sevgili gibi görünmüyorlardı. 

Sonra bir gün New York sokaklarında yağmurun altında yan yana yürürken kameralar yakaladı onları.

Biz anlaştık, birbirimizi sevdik... Sıra çocukları tanıştırmaya geldi

İleri sürülenlere göre Gigi Hadid ile Bradley Cooper, küçük kızlarını da tanıştırmayı konuşuyorlar aralarında. Hemen söyleyelim. Hadid'in Zayn Malik ile ilişkisinden 3 yaşında bir kızı, Cooper'ın da Irina Shayk'tan 6 yaşında bir kızı bulunuyor. 

Gigi Hadid ile Bradley Cooper, gösteri dünyasının bazı çiftlerinin yaptığı gibi öyle el ele kameralar karşısına çıkmış değil. Ama çiftin cephesinden gelen haberler, giderek daha da yakınlaştıkları yönünde.

Son olarak Gigi Hadid ile Bradley Cooper cephesinden yeni bir haber geldi. Buna göre Hadid ile Cooper, aralarında çocuklarını da tanıştırmayı planlıyor bir sonraki adım olarak.

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Bunu da US Weekly dergisine konuşan bir kaynak ileri sürdü. Onun iddiasına göre Gigi ile Bradley, kızları Khai ile Lea'yı tanıştırmak için onlara bir oyun buluşması ayarlamayı düşünüyor.

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Hadid ile Cooper, geçen hafta sonu yağmur altında çıktıkları bir sabah yürüyüşünde objektiflere takılmıştı. 

Yeri gelmişken hemen söyleyelim... Gigi Hadid'in Zayn Malik ile olaylı biten ilişkisinden 3 yaşında Khai adında bir kızı var.

Bradley Cooper ise eski nişanlısı top model Irina Shayk'tan 6 yaşında Lea adında bir kız babası.

Gigi Hadid, özel hayatını çok fazla kamera karşısına çıkarmak istemediği için onun kızı Khai'nin babası Zayn Malik'le ne zaman nerede nasıl buluştuğunu kimse bilmiyor. 

Ama Bradley Cooper, özel hayat konusunda ondan biraz daha rahat. Eski nişanlısı Irina Shayk ile kızı için sık sık buluşuyor. Hatta o sıralarda kameralardan kaçma gereği bile duymuyor. 

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Sonuç olarak Gigi Hadid ile Bradley Cooper yakın zamanda kızlarını da bir araya getirip belki de aralarında yaşananları onların da anlayacağı şekilde anlatacaklar.

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Gigi Hadid, mesleğini bile kızı için geri plana attı. Hatta kısa süre önce "Kızımı bırakıp çalışacaksam, kazandığım para buna değmeli" sözleriyle gündem olmuştu. 

Us Weekly'ye konuşan bu kaynağa göre Hadid ile Cooper'ın kızlarını tanıştırmak için yoğun çalışma programlarında ayarlama yapmaları gerekiyor.

Yine bu çiçeği burnunda çiftle ilgili iddialara dönersek... Gigi Hadid ile Bradley Cooper, öyle sık bık bir araya gelmiyorlar. Arada buluşuyorlar. Bazen de birlikte bir yerlere gidip zaman geçiriyorlar. Özetle bir yandan işlerini bir yandan da ailelerini ihmal etmemeye çalışıyorlar.

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Zaten Gigi Hadid, bundan bir süre önce hayatındaki önceliğin kızı olduğunu, hatta kazanacağı para Khai'den ayrı kalmaya değmeyecekse iş bile kabul etmediğini söylemişti.

Bir dönem Leonardo DiCaprio ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Gigi Hadid, söylenenlere göre yine kızı nedeniyle ünlü oyuncuyla ilişkisini fazla derinleştirmeden kısa kesti.

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Biz anlaştık, birbirimizi sevdik... Sıra çocukları tanıştırmaya geldi

Gigi Hadid ile Bradley Cooper, henüz el ele görüntülenmedi. Fakat zaman zaman birlikte gittikleri yerlerde kameralara yakalanıyorlar. 

O dönemde ortaya atılan iddialara göre Hadid, Leonardo'nun hızlı bir gece hayatı yaşadığını ve ona uyarsa kızını ihmal edeceğini belirterek bu ilişkiden uzak durdu.

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Gigi Hadid ve Bradley Cooper ile ilgili bir başka iddiayla konuyu şimdilik kapatalım. İleri sürülenlere göre ikili, Gigi'nin yakın arkadaşı Taylor Swift'in Rhode Island'daki evinde buluşuyorlar. Bu şekilde de hem meraklı gözlerden uzak kalıyor hem de birbirlerini daha iyi tanıyorlar.

Özetlemek gerekirse Gigi Hadid ile Bradley Cooper, belli ki daha üzerinde çok konuşulacak bir ilişkiye adım attı. Gerisini ise zaman gösterecek. 

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#Bradley Cooper#Gigi Hadid#İrina Shayk

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