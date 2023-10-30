Kamera karşısında itiraf geldi: Babanızı aldattım kızım... Bu benim en büyük pişmanlığım

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Bu cümleyi böyle okuyunca ilk anda kendi içinde tutarsız görünüyor elbette. Bir insan bu kadar iyi niteliklerle dolu kocasını neden aldatsın değil mi?

Üstelik bu kişinin bu pişmanlığını çocuklarından birine itiraf ettiği göz önüne alındığında durum biraz daha karmaşık bir hale geliyor.

TECRÜBE, HATALARDAN ÇIKARILIR!

Dört çocuğunun babasını aldattığını ve bu yüzden büyük bir pişmanlık duyduğunu yıllar sonra itiraf eden bu kişi Kardashian- Jenner kardeşlerin akıl hocası olarak bilinen anneleri Kris Jenner.

Bir başka deyişle bugün tüm çocuklarının hayatına yön veren, her birinin bir servet sahibi olmasını sağlayan Jenner, belli ki geçmişte yaptığı hatalarından çok iyi dersler çıkarmış.

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Aslına bakılırsa bugün 67 yaşında olan Kris Jenner, hayatı boyunca gurur duyabileceği birçok adım attı.

Bunlar arasında en önemlisi de çocuklarıyla birlikte gösteri dünyasına hükmeden kocaman bir imparatorluk kurması.

ÇOCUKLARININ AKIL HOCASI

Yıllardır herkesin bildiği gibi her biri ayrı birer yıldız haline gelen ve yine kendi başlarına attıkları her adımla milyonlarca dolar kazanan çocukları Kourtney, Kim, Khloe, ailenin en sessiz üyesi Bob, Kendall ve Kylie onun yönlendirmesiyle bugünkü konumlarına ulaştı.

Çocuklarının hem annesi hem de menajeri olan Kris Jenner, ailece kamera karşısına geçtikleri The Kardashians adlı programda hafızalardan silinmeyecek bir itirafta bulundu.

Kris Jenner, programın bir bölümünde aldattığını söylediği ilk kocası Robert Kardashian'dan dünyaya gelen en küçük kızı Khloe Kardashian ile dertleşti.

Aslında o sırada konu Khloe Kardashian'ın,kendisini hamileyken bile aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson'dı.

Thompson ile biten ilişkisinden biri biyolojik diğeri taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen iki tane çocuğu olan Khloe annesine "babasını aldattığında aklından ne geçirdiğini" sordu.

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'BABAMI ALDATIRKEN AKLINDAN NE GEÇİYORDU?'

Khloe annesine "Babama bunu yaptığında dört tane çocuğun ve bir ailen vardı. O sırada çok genç olduğunu da biliyorum" dedi. Khloe'nin asıl amacı, belli ki sevgilisi Tristan'ın kendisini aldattığı sırada dayandığı motivasyonu bulmaktı.

Kris Jenner da bunun üzerine kocası Robert Kardashian Sr'ı aldatmasının hayatındaki en büyük pişmanlık olduğu karşılığını verdi.

Sözün burasında hemen söyleyelim Kris Jenner, kocası Robert'i 1989 yılında dönemin ünlü simalarından eski futbolcu Todd Waterman ile aldatmıştı.

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'HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI'

Kris Jenner ise kızına gayet sakin bir şekilde "gerçekten çok genç ve aptal olmanın etkisi bulunduğunu belirtti. O dönemde insanın davranışlarının sonuçlarını kestiremediğini" söyledi.

Ama görünüşe göre bu sözler Khloe'yi tatmin etmedi ki annesinden konuyu biraz daha açmasını istedi: "Ama babamın sana vermediği ve senin başka yerde aradığın şey neydi?" diye sordu.

Kris Jenner ise bu soruya "Bilmiyorum, çünkü baban gerçekten çok iyi bir koca ve çok iyi bir babaydı. Sanırım başka bir yerlerde çimenlerin daha yeşil olduğunu düşündüğüm bir durumdaydım. Çok büyük bir hata yaptım. Bu benim hayatımın en büyük pişmanlığı" diye yanıt verdi.

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'AMA ALDATMASAYDIM DA KÜÇÜK KIZLARIM DÜNYAYA GELMEZDİ'

Kris Jenner, kocasından boşandıktan sonra birbirlerinin en iyi arkadaşı haline geldiklerini belirtti. " Bütün gün telefonla konuşurduk. Birbirimize zorlu konularda yardımcı olurduk. Ve benim pişmanlıklarım vardı" diye konuştu.

Kris Jenner, bütün bunları anlattığını çünkü kızının kendisini aldatan Tristan Thompson ile bağlarını tamamen koparmadan önce bir kez daha düşünmesini istediğini ifade etti.

Kris Jenner, her ne kadar Robert Kardashian'ı aldatmaktan pişmanlık duysa da yine de Tanrı'nın bazı planları olduğuna inandığını da gizlemedi. "Bütün bunlar olmasaydı Kendall ile Kylie'ye asla sahip olamazdım" diye konuştu.

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Kris Jenner, ilk kocasından boşandıktan sonra küçük kızları Kendall ve Kylie'nin babası Bruce Jenner ile evlenmişti.

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ALDATTIĞI KOCASINDAN DÖRT ÇOCUGU VAR

Doğum adıyla Kristen Mary Houghton, ilk evliliğini 1978 yılında dönemin ünlü avukatlarından Robert Kardashian ile yaptı.

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım, Robert Kardashian, eski eşi Nicole Brown Simpson'ı ve garson Ronald Lyle Goldman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan O.J. Simpson'ın avukatı olarak hafızalarda yer etti.

Kris Jenner'ın bu ilk evliliğinden Kourtney, Kimberley, Robert Jr ve Khloe adında dört tane çocuğu oldu.

İKİNCİ EVLİLİKTEN İKİ ÇOCUK

Jenner, ikinci evliliğini ise olimpik sporcu Bruce Jenner ile yaptı. Bu evlilikten de Kendall ve Kylie adında iki kızı dünyaya geldi.

Jenner'ın çocuklarının hemen hepsi gösteri dünyasının en çok ilgi görün simaları arasında yer alıyor.