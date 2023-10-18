8 yaşında barda şarkı söyledi, üvey baba tacizine katlandı: Kardeşlerimi küvete koyar, giysilerini de elde yıkardım!

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Yoksulluğun en karanlığında yaşayanlar... Yiyecek bulamadığı için aç yatanlar. Hayalindeki hayatı kuruncaya kadar akla hayale gelmeyecek işlerde çalışmak zorunda kalanlar. Ünlülerin çoğu da bu konuda açık davranır ve geçmişlerine dair samimi açıklamalarda bulunur.

İşte bunlardan biri de ünlü şarkıcı Shania Twain. Daha önce ilk gençlik yıllarında üvey babasının tacizine uğradığını itiraf ederek konuşulan Twain bu kez de çocukluğuna dair bilinmeyenleri anlattı.

8 YAŞINDA BARLARDA ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Shania Twain, ünlü oyuncu Drew Barrymore'un sohbet programına konuk oldu. Orada da ailesi hakkında açıklamalar yaptı.

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Müziği çocuk yaşlarından beri sevdiğini anlatan Shania Twain, henüz 8 yaşındayken gece kulüplerinde ve barlarda şarkı söyleyip ailesine katkıda bulunmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Şarkıcı, etrafındaki pek çok sarhoş yetişkinin o yaştaki biri için hiç de doğal olmayan tavırlarıyla karşılaştığını anlattı.

Twain, o dönemde aklından geçenleri de şöyle ifade etti...Söylediğine göre müziğe olan tutkusu, o yaşta bulunduğu ortama dayanmasını kolaylaştırıyordu: " Yaptığım işi seviyordum. Yani müziği seviyordum. İçimde bu tutku vardı. Sonra da şöyle düşündüm ' Madem müziğe bir tutkum var. O zaman bu da bu işi yapmanın bir yolu" sözleriyle anlattı o dönemi.

'ÇOCUKLAR, YETİŞKİNLERİN TUTSAĞIDIR'

Shania Twain, henüz bir çocukken barlarda şarkı söyleyerek kazandığı para ile ailesine destek oluyordu. Yani dört kardeşi, annesi ve üvey babasına...

Ünlü şarkıcı o döneme dair değerlendirmesini şu sözlerle yaptı: "Çocuklar, etraflarındaki yetişkin çevrenin tutsaklarıdır. Ve ben de böyle hissediyordum."

Programın sunucusu Drew Barrymore da 14 yaşındayken kendi dairesine taşındığını hatırlattı. Kendisini bu durumda bırakan ailesine kızmamayı ve hayal kırıklığına uğramamayı öğrendiğini de anlattı.

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Bunun üzerine Shania Twain de bütün bunların yani bir çocuğu bu kadar yüke maruz bırakmanın haksızlık olduğunu savundu. "Bu doğru değil. Çocukların üstüne bu kadar yüklenmemek gerek" diye konuştu ünlü şarkıcı.

10 YAŞINDAYKEN KARDEŞLERİNE BAKIYORDU

Shania Twain, 10 yaşındayken kendisinden küçük 4 kardeşine kendisinin baktığını da söyledi. O yaşta kötü bir ebeveyn olduğunu ve yaptıkları için kendini suçlamadığını sözlerine ekledi.

Bakın ünlü şarkıcı o dönemi nasıl anlattı: "10 yaşındayken berbat bir ebeveyndim. 10 yaşında tabii ki öyle olmak zorundaydım. Çocukları banyo küvetine koyar sonra da onların giysilerini ellerinizle yıkarsınız. Sabaha kadar kurumalarını sağlarsınız. O çocukları nasıl besler sabah nasıl okul otobüsüne bindirirsiniz. Elbette bunu çok iyi yapamadım. Berbat bir ebeveyndim."

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22 YAŞINDAYKEN ANNESİ ÖLÜNCE KARDEŞLERİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

Shania Twain, sadece kendisi de bir çocukken kardeşlerine annelik yaptığı için değil sonrasında gelişen trajik bir olay nedeniyle de onları kendi çocuğu gibi görüyor.

Çünkü ünlü şarkıcının annesiyle üvey babası bir trafik kazasında öldükten sonra onların sorumluluğunu da kendisi üstlenmek zorunda kalmıştı. O sırada Shania Twain sadece 22 yaşındaydı.

ÜVEY BABASI YILLARCA TACİZ ETTİ

Twain daha önce de 10 yaşından başlayarak üvey babasının tacizine maruz kaldığını anlamıştı.

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İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Twain, ayrıntılara girmese de başına gelenleri itiraf etti. Bunun etkisinde kaldığı için de gençlik yıllarında bedenini gizleyen kıyafetler tercih ettiğini anlatmıştı ünlü şarkıcı. Bu şekilde kendini tacizlerden koruyacağını düşündüğünü sözlerine eklemişti.

Fakat 58 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl hissettiği bu psikolojik baskıdan kurtulup cüretkar pozlar vermişti.