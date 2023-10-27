Eski eşinin gizli mektuplarını ifşa etti: 'Çocuklarını da al gel, bir gece şatomda misafir edeyim'

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ESKİ DEFTERLER KAPANMAK BİLMİYOR

Bu büyük aşkı üç tane biyolojik, üç tane de evlatlık altı çocukla taçlandırdılar. Hatta onların tanıklığında "aşklarının kalesi" olarak nitelendirdikleri, birlikte yaşlanmayı hayal ettikleri yerde evlendiler... Ama olmadı... Yürümedi...

Bütün dünyayı şoke eden kararı, evliliklerinden kısa bir süre sonra açıkladılar... Boşanıyorlardı.. Üstelik bu öyle sıradan bir boşanma da olmadı. Sonradan anlaşıldı ki herkes onların birbirlerine deli gibi aşık olduğunu düşünürken onlar içlerinde büyük bir öfke biriktirmişti.

Hatta yollarını ayırdıktan sonra birbirleri hakkında öyle açıklamalar yaptılar ki evlerinin kapalı kapıları arkasında öyle sanıldığı gibi çok da mutlu olmadıkları ortaya çıktı.

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Ayrılmalarının üzerinden çok zaman geçti ama bu eski aşıkların hesaplaşması bitmek bilmedi. Öyle ki yeni iddialar arka arkaya geliyor. Bunlara yeni bir halka daha eklendi.

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ARALARINDAKİ SAVAŞ BİTMEK BİLMEDİ

Herkes anlamıştır bir zamanların Brangelina'sı Brad Pitt ile Angelina Jolie'den söz ettiğimizi. Çünkü son dönemde onlar kadar uzun süre eski defterlerini açıp hesaplaşan başka ünlü çift yok.

2005 tarihli Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) adlı filmin setinde başlayan aşklarını 2014 yılında evliliğe götüren Pitt ile Jolie, 2019 yılında yollarını ayırmaya karar verdiler.

Ama önce altı çocuğun velayeti sonra da geçmişte yaptıkları ticari ortaklıklardan kaynaklanan sorunlar bitmek bilmedi.

Şu anda çiftin arasındaki en önemli sorun Fransa'da satın aldıkları Miraval Şatosu ve orada birlikte kurdukları alkollü içecek işiyle ilgili.

Brad Pitt, bu konuda bir anlaşma yapmış olmalarına rağmen Jolie'nin sırf kendisinden intikam almak için bu işteki hisselerini Rus milyarder Yuni Shefler'ı sattığını ileri sürdü. Hatta bu satışın iptal edilmesi için dava bile açtı.

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'ÇOCUKLARI DA AL GEL, ŞATOMDA MİSAFİR EDEYİM'

Şimdi de Brad Pitt cephesinden başka bir iddia geldi. Buna göre Angelina Jolie, Rus iş insanı Shefler ile çok samimi bir arkadaşlık geliştirdi. Pitt, Shefler'ın eski eşi Angelina Jolie'ye gönderdiği bir elektronik postayı da ortaya çıkardı.

Buna göre 56 yaşındaki Yuri Shefler, zaman içinde samimi olduğu Jolie'yi, İskoçya'daki şatosunda bir gece geçirmesi için davet etti.

Bu elektronik postaya göre Shefler, 48 yaşındaki Angelina Jolie'ye mutlaka İskoçya'nın Speyside bölgesindeki şatosuna gelip ziyaret etmesini istedi. İş insanı Shefler, Jolie'yi gelirken çocuklarını da getirebileceğini hatırlattı.



Bu postanın, Angelina Jolie'yi Miraval şatosundaki alkollü içki işindeki hissesini 8. 5 milyon dolara satmasından sonra gönderildiği iddia ediliyor.

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MEKTUPLARI BRAD PITT MAHKEMEYE SUNDU

Bugüne kadar bilinmeyen bu elektronik posta, 59 yaşındaki Brad Pitt tarafından eski eşine karşı açtığı satışın iptal edilmesi davası sırasında ortaya çıktı.

İleri sürülenlere göre Angelina Jolie ile Yuri Shefler arasında başka yazışmalar da yapıldı. Bütün bunlar da Pitt'in mahkemeye sunduğu dokümanlar arasında yer alıyor zaten.

JOLIE'Yİ SAYGINLIĞINI ZEDELEMEKLE SUÇLUYOR

Şimdi Jolie ile Pitt arasındaki Miraval şatosu kavgasının geçmişine bir bakalım...

Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'yi, bir dönem birlikte kurdukları alkollü içecek işini bilerek ve isteyerek "berbat etmekle" ve saygınlığını zedelemekle suçluyor.

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Birlikteliklerinin mutluluk içinde sürdüğü bir dönemde Angelina Jolie ve Brad Pitt, Fransa'da Miraval Şatosu'nu satın almış ve sonra da burada alkollü içki işine girmişlerdi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2008 yılında satın aldıkları bu şatoda, altı çocuklarıyla birlikte mutlu tatiller de geçirmişti. Hatta 2014 yılında yine bu şatoda çocuklarının tanıklığında evlenmişlerdi. Giriştikleri alkollü içki işini de birlikte sürdürüyorlardı.

KENDİ HİSSESİNİ GEÇEN YIL RUS İŞ İNSANINA SATTI: Fakat sonra Jolie, bu işteki hisselerini geçen yıl Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı. İşte bu durum da eski çifti bir kez daha yasalar önünde karşı karşıya getirdi. 58 yaşındaki Pitt'in, Jolie'ye bu satış nedeniyle açtığı davanın dosyasında da çarpıcı iddialar yer alıyor.





'ZEHİRLİ İŞBİRLİKLERİ OLAN BİR YABANCI'

Buna göre Brad Pitt, 47 yaşındaki eski eşini; söz konusu alkollü içki firmasının saygınlığını zedelemekle suçluyor. Jolie'nin, şirketteki kendi payını bilerek ve isteyerek " zehirli işbirlikleri olan bir yabancıya sattığını" ileri sürüyor Pitt.

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Bu şekilde de Jolie'nin hem kendisine hemde kurduğu işe zarar verdiğini iddia ediyor. Brad Pitt'in belirttiğine göre Jolie ile birlikte bu işi kurdukları sırada paylarını asla bir yabancıya satmama yani başkasını bu işe karıştırmama konusunda aralarında bir anlaşma vardı. Fakat Jolie, bu anlaşmaya uymadı.

Brad Pitt'in hukuk ekibinin hazırladığı dokümanlar arasında bu işin aktör için bir tutku olduğu, geliştirmek için elinden geleni yaptığı ancak Angelina Jolie'nin Miraval'ın başarısı için hiçbir katkıda bulunmadığı iddiası da yer alıyor. Jolie'nin bu satış işini bir sır gibi sakladığı ve Pitt'in sözleşmeden doğan haklarını bilerek ihlal ettiği de savunuluyor.

MARKAYA ZARAR VERDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Aktörün hukuk ekibinin hazırladığı dokümanlarda; Jolie'nin hakkını sattığı Yuri Shefler'in "karanlık" iş ilişkileri bulunduğu da ileri sürülüyor.

Buna göre Rus iş insanı,Miraval'da Jolie'nin hisselerini satın aldıktan sonra "rakip bir şirketin yararına gizli ve özel bilgiler ele geçirdi."

Dokümanlarda Shefner'ın bu şekilde Brad Pitt'in büyük bir dikkat ve özenle inşa ettiği markasının itibarını tehlikeye attığı iddiası da yer alıyor. Buna göre Jolie, hakkını bir yabancıya daha da kötüsü zehirli bağlantıları ve fesat niyetleri olan bir yabancıya satarak " Pitt'i de bu sarmalın içine. Bu şekilde markaya da zarar verdi.

PITT'E ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR YÖNELTMİŞTİ

Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e yönelik daha önce de olumsuz iddiaları olmuştu. Daha önce çocuklarının velayeti için yasalar önüne çıktıkları dönemde Pitt'in, büyük oğulları Maddox'a şiddet uyguladığını ileri süren Jolie, aktörle birlikteyken hem kendisinin hem de çocuklarının hayatından endişe duyduğunu da söylemişti.

Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi.

Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü.

Fransa'daki Miraval Şatosu'nu Brad Pitt ile Angelina Jolie, aşklarının en güçlü döneminde satın almışlardı. Burada birlikte alkollü içki işine girmişti çift. Fakat yollarını ayırdıktan sonra burası da onlar için bir sorun haline geldi.