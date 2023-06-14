Birlikte yaşlanacakları yer 'viraneye' döndü: Sana bir aşk mektubu olsun istemiştim

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NE BÜYÜK MUTLULUKLAR YAŞAMIŞLARDI ORADA

Her ne yapıyorsa sevgilisini düşünerek yapar... Birlikte yaşanacak güzelliklerin heyecanıyla ayakları yerden kesilir. Ama öyle ya da böyle hayat bambaşka planlar da yapmış olabilir aşıklar için.

Birlikte yaşlanacakları umuduyla satın alınan ev, aradan zaman geçtiğinde o aşıkların hayatını karartan bir mekana dönüşebilir söz gelimi.

Hatta aralarındaki çekişmenin merkezine bile yerleşebilir. Tıpkı bir zamanların Brangelina'sı Brad Pitt ile Angelina Jolie'ye olduğu gibi.

Elbette onlar da birlikte bir hayat kurarken, altı çocuklarını büyütürken, olayların bugünkü duruma geleceğini çok da düşünmediler. Kocaman ve rengarenk bir aile olarak uzun yıllar hayatı paylaşmanın hayalini kurdular. Ama öyle olmadığını yıllardır bütün dünya kendi gözleriyle görüyor zaten.

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SORUNLAR BİTECEK GİBİ GÖRÜNMÜYOR

Birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde başlayan aşkları önce uzun bir beraberliğe sonra da 2014 yılında evliliğe dönüştü.

Ama Brangelina, 2019 yılından bu yana Brad Pitt ve Angelina Jolie olarak yani iki eski eş olarak hayatlarına devam ediyor. Üstelik aralarındaki sorunlar da bitecek gibi değil. Neredeyse her geçen gün var olanlara bir yenisi ekleniyor. Hem de dünyanın gözleri önünde.

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki ilk gerilim, altı çocuklarının velayeti konusunda yaşandı. Uzun zaman sonra bir çözüme kavuştu bu durum elbette. Ya da bir noktaya kadar kavuştu desek daha doğru olabilir.

Şimdilik Jolie, altı çocuğun velayetini elinde tutuyor. Pitt'in de çocuklarla görüşme ve ziyaret etme hakkı var. Ama Brad Pitt, ortak velayet konusunda kararlı.

EVLENDİKLERİ ŞATO ŞİMDİ KAVGANIN MERKEZİNDE

Fakat son dönemde çiftin arasında bambaşka bir sorun daha var: Fransa'da birlikte satın aldıkları, hatta evlilik törenlerini de gerçekleştirdikleri Miraval Şatosu.

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Şatonun arazisinde üzüm bağlarına da sahip olan ve alkollü içecek işine giren çift, bir süre bu işi birlikte sürdürdü. Boşanmanın ardından Jolie, yıllar önce bu konuda Brad Pitt ile yaptıkları anlaşmayı bozup, buradaki hissesini gizlice Rus iş insanına sattı.

O noktadan sonra da Jolie ile Pitt arasındaki gerilim giderek tırmanmaya başladı. Öyle ki çift sonunda bir kez daha mahkemelik oldu.

O GÜNLERE TANIK OLANLAR ANLATTI

Peki son aylarda gündemden hiç düşmeyen bu Miraval Şatosu'na biraz daha yakından bakmak ister misiniz? Daha doğrusu Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin mutlu günlerinde o şatonun duvarları arasında, uçsuz bucaksız arazisinde yaşadıklarına.

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Umutlarla başlayıp büyük bir düş kırıklığına bunun da ötesinde kavgaya dönüşen öyküsüne. Hem de o günlere tanık olanların anlattıklarıyla.

'BRAD'İN KARISINA VE ÇOCUKLARINA YAZDIĞI BİR AŞK MEKTUBUYDU'

Fransa'da Correns'te bulunan Miraval Şatosu'nun dekorasyonunda görev alan ünlülerin mobilya tasarımcısı Frank Pollaro, bu konuda Vanity Fair dergisine konuştu.

Gerçekten de etkileyici sözler sarf etti: "Miraval, Brad Pitt için karısına ve çocuklarına bir aşk mektubuydu. Angelina ile çocuklara güzel bir yaşam sürmek ve onları ünlülerin üzerindeki baskıdan koruyan bir kalkan olmasını istediği bir aşk mektubuydu."

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GÜZEL BİR FİLM SAHNESİ GİBİ

Miraval Şatosu'nda çalışan güvenlik ekibinin başındaki Gary Bradbury ise Brad Pitt'in, bütün gün boyunca şatoda mimarlar, tasarımcılar, taş ustaları, tesisatçılar ve elektrikçiler ile birlikte öğle yemeğine kadar çalıştığını anlattı.

Ardından da öğle yemeği için saat 13:00'te mola verdiğini. Çocuklarını da alıp sık sık arazide bulunan göle balık tutmaya gittiklerini söyledi.

Bradbury'nin anlattıkları sanki güzel bir filmin sahneleri arasından çıkmış gibi: " Angie öğle yemeğini dışarı getirir ve hepimiz orada oturup piknik yapardık. Sandvicimi alıp oradan uzaklaşırdım. Çok tatlı ve romantiktiler. Onların zamanıydı. "

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Onun anlattıklarına göre burası, özellikle Brad Pitt'in tamamen kendisi gibi davranabildiği gizli bir bahçe olduğunu. Oyuncunun genellikle etraftaki mahallelerde yüryüşe çıktığını ya da zaman zaman koşu yaptığını anlattı.

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ORASI ARTIK BİR TÜR DUYGUSAL VİRANE: Angelina Jolie ve Brad Pitt, Miraval Şatosu'nu 2008 yılında satın alıp birlikte alkollü içki işine girdiler. 2014 yılında da altı çocuklarının tanıklığında orada evlendiler. Ama çiftin mutluluğunun simgesi olan bu villa deyim yerindeyse bir tür duygusal viraneye döndü. Şimdi de mahkemedeki hesaplaşmalarının merkezinde.

Angelina Jolie, 2021 yılında Brad Pitt'e gönderdiği bir elektronik postada bu durumu aslında satırlarıyla ifade etmişti: " Şimdi bu satırları ağlamadan yazabilmek zor. Her şeyin ötesinde burası ikizler doğduktan sonra onları getirdiğimiz evdi. Annemin anısına yerleştirdiğimiz bir plaket üzerinde evlendiğimiz yerdi. Yaşlanacağımı düşündüğüm yerdi burası. Ama aynı zamanda ailemizin sonunun başlangıcını da işaret eden bir yer."

Hemen küçük bir not. Jolie ve Pitt'in biyolojik çocukları dünyanın farklı yerlerinde dünyaya geldi. Shiloh, Namibya'da ikizler Vivienne ve Knox da Fransa'da doğdu. Jolie'nin satırlarında da ifade ettiği gibi ikizler doğdukları hastaneden çıktıktan sonra Miraval Şatosu'na götürüldüler.

GERÇEKTEN DE AİLENİN SONUNU İŞARET EDEN BİR YER OLDU

İsterseniz şimdi bu romantik filmlerde rastlanacak anlatılara ve Jolie'nin duygu dolu satırlarına son verip hayatın gerçeklerine dönelim. Çünkü Miraval Şatosu gerçekten de bu mutlu hatıraları ortadan kaldıran gerilimli bir olayın merkezinde. Onu da kısaca hatırlayalım.

Jolie ile Pitt, Miraval Şatosu'nu satın aldıktan sonra birlikte alkollü içki işine girdiler. Fakat ayrılığın ardından Jolie, kendi hissesini Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı. Pitt de bunun üzerine Jolie'nin bu satışla kendisini zor durumda bıraktığı gerekçesiyle eski eşine dava açtı.

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MAHKEMELİK OLDULAR

Ayrıca Jolie ile yıllar önce yaptıkları anlaşma uyarınca, günün birinde hissesini satmak isteyen diğerine bu konuda bilgi verecekti. Fakat iddiasına göre Jolie bunu yapmadı ve hissesini gizlice Sheffler'e sattı.

Page Six, söz konusu davanın dokümanlarını elde etti. Orada yazılanlara göre çift, 2008 yılında satın aldıkları 30 milyon dolarlık şatodaki hisseleri konusunda bir anlaşma yapmıştı. Buna göre de biri eğer hissesini satmak isterse diğerinden onay alacaktı.

Fakat Brad Pitt'in mahkemeye sunduğu ifadesinde belirtildiğine göre Angelina Jolie, eski eşinden intikam almak için ona haber bile vermeden kendi hissesini Yuri Shefler'e sattı. Aslında Jolie bu satışı 2021 yılında gizlice yapmıştı.

Mahkeme dokümanlarına göre Brad Pitt'in hoşuna gitmeyen de bu ayrıntıydı. Yani Jolie'nin yıllar önce yaptıkları anlaşmaya uymayıp "gizlice" Yuri Shefler ile işbirliği yapıp hisselerini ona satmasıydı.

Pitt'in mahkemeye sunduğu yasal dokümanlarda Angelina Jolie'den "kinci" diye söz etmesi dikkat çekti. İddiaya göre Jolie Shefler ile gizlice anlaştı çünkü onun da bu satışı "karanlıkta" tutacağından son derece emindi.

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Belgelere göre Jolie, aslında bir ara kendi hissesini Brad Pitt'e satmayı düşündü: Fakat altı çocuğun ortak velayetini istemesi nedeniyle Pitt'e hırslandı ve ona satış yapmaktan vazgeçti.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ndeki belgelere göre -ki bunlar Pitt'in hukuk ekibinin iddiası- Jolie'nin yaptığı yasa dışı. Bu iddialara göre Jolie, bilerek ve isteyerek Brad Pitt'e zarar veryor ve kendisi ekonomik anlamda zenginleşiyor.

Brad Pitt'in eski eşine yönelik iddiaları sadece bununla da sınırlı değil.Dava dokümanlarında Angelina Jolie'nin hisselerini sadece gelir elde etmek için değil başka bir amaçla da Shefler'e sattığından söz ediliyor.

'ZEHİRLİ ÇAĞRIŞIMLARI OLAN BİR YABANCI'

İddialara göre Shefler'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantısı var. Tüm dünyanın, Ukrayna'yı işgal ettiği için yaptırım uyguladığı bir ülkeden gelen oligark ile zorunlu iş ortaklığı da Pitt'e zarar vermenin bir başka yolu.

Brad Pitt'in dava dokümanlarında Yuri Shefler'den "zehirli çağrışımları olan bir yabancı" olarak söz ediliyor.

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Pitt ve Jolie'nin aşkı, Bay ve Bayan Smith adlı filmin setinde başladı. Pitt, o sırada evli olduğu Jennifer Aniston'dan boşandı. Uzun birliktelik altı çocukla ve evlilikle taçlandı. Ama Brangelina ilişkisi uzun sürmedi. O mutlu aşk, olaylı bir ayrılığa dönüştü.

