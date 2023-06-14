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Ünlü oyuncu üzdü: Benim geleceğim belirsiz... Belki de kariyerim bitti

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#Christina Applegate#Ms Hastalığı#Dead To Me
Ünlü oyuncu üzdü: Benim geleceğim belirsiz... Belki de kariyerim bitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 09:28

Magazin dünyasının ünlüleri bazen sadece gösterişli hayatları ve sahip oldukları lüks otomobiller, evlerle gündeme geliyor. Yani hayatlarının, görenleri özendiren pırıltılı yanlarıyla. Ama bazen onlar da talihsizlikler yaşıyor, bazı hastalıklara yakalanıyor. Bu gibi tatsız durumlarda da söz konusu hastalıklara dikkat çekme konusunda ister istemez bir tür sözcüye dönüşüyorlar.  

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ÜNLÜLER BAZEN İSTEMEDEN BİR SEMBOLE DÖNÜŞÜYOR
Geleceğe Dönüş serisiyle tanınan Michael J. Fox'un genç yaşta yakalandığı Parkinson hastalığına dikkat çeken kampanyalarda görev alması gibi. Ya da kanseri yenen ünlülerin, bu konuda farkındalık kampanyalarında ön plana çıkması gibi.

Söz gelimi oyuncu Selma Blair de bir süredir MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. Bu konuda yaşadıklarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor yıllardır. Bununla da yetinmeyip bu konuda hazırlanan bir belgeselde de bütün yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı zaten. Bir başka deyişle Selma Blair, MS hastalığı konusunda bir sembole dönüştü.

Tam Blair, hastalıkla zorlaşan hayatını tekrar yola koymuştu ki yine gösteri dünyasından başka bir haber geldi aynı hastalıkla ilgili. Bir başka oyuncu, Christina Applegate de kısaca MS olarak bilinen ve sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan Multiple Skleroz'a yakalanmıştı. Bunun ardından 51 yaşındaki Applegate de bu hastalık konusunda bir tür farkındalık yaratan kişiye dönüştü. 

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Ünlü oyuncu üzdü: Benim geleceğim belirsiz... Belki de kariyerim bitti

İKİ KEZ MEME KANSERİNİ YENDİ, SONRA MS HASTALIĞINA YAKALANDI
Yıllar önce iki kez meme kanserini yenenChristina Applegate, bu kez de MS hastalığıyla gündemde. 

Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta da Variety'nin düzenlediği bir ödül törenine katılmak için kamera karşısına geçti. Hareketliliğini etkileyen MS hastalığı yüzünden baston kullanan Christina Applegate, o gün törende ödülünü aldı. O sırada da hastalıkla ilgili yaşadıklarını ve MS'in hayatını nasıl etkilediğini ifade etti.

En büyük mutluluğunun, hastalık teşhisine ve hayatının zorlaşmasına rağmen Dead To Me adlı projeyi tamamlamak olduğunu anlattı Christina Applegate.Aslına bakılırsa son iki yıldır bütün enerjisini ve vaktini alan hastalığı nedeniyle eskisi gibi çalışamıyor oyuncu.

Ama yine de bir gün tekrar mesleğine dönme konusunda umutlarının tamamen yok olmadığını gizlemiyor. Ödül törenindeki konuşmasında da bu ayrıntının altını çizdi zaten. 

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KARİYERİNE DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNİ BİLMİYOR
Applegate, tıpkı geçen sonbaharda Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda adını taşıyan yıldızın açılışı sırasında söylediği gibi kariyeri konusunda geleceğinin henüz belirsiz olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, ödül töreninde yaptığı konuşmada "Oyunculuğa devam edip etmeyeceğini henüz bilmediğini" anlattı. Sonra da şunları söyledi: " Yapabilecek miyim bilmiyorum. Yapmayı isterdim. Oyunculuğu özlüyorum, çok özlüyorum."

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Ünlü oyuncu üzdü: Benim geleceğim belirsiz... Belki de kariyerim bitti


'BİR OYUNCU OLARAK GELECEĞİM BELİRSİZ'
Christina Applegate konuşmasında, MS hastalığı yüzünden günlük hayatının kısıtlandığını, yürümek için ya da başka bazı sıradan hareketleri yapabilmek için bile çok zorlandığını anlattı.

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Variety dergisine konuşan Christina Applegate "Bir oyuncu olarak geleceğimin ne olacağını bilmiyorum. Bununla nasıl başa çıkacağım? Sete nasıl gideceğim, fiziksel sınırlarımı belirleyip sahneleri nasıl çekebilirim?"  Applegate, muhtemelen Dead To Me ile oyunculuğa okta koyacağını da üzülerek belirtti.

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Ünlü oyuncu üzdü: Benim geleceğim belirsiz... Belki de kariyerim bitti

Kendisine TV dünyasında büyük ün getiren Evli ve Çocuklu (Married With Children) başta olmak üzere Jesse, Sweet Charity, Samantha Who gibi dizilerde rol alan Applegate, kariyeri boyunca Emmy ve Tony de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Ünlü oyuncu üzdü: Benim geleceğim belirsiz... Belki de kariyerim bitti

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İKİ KEZ MEME KANSERİNİ YENDİ
Aslına bakılırsa MS, Christina Applegate'in yakalandığı ilk zor hastalık değil. Ünlü oyuncu ilki 2008 yılında olmak üzere iki kez meme kanserine yakalandı. Her ikisinde de büyük bir mücadele verdi ve hastalığı yenmeyi başardı.

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Applegate'in en çok bilinen özelliklerinden biri de gençlik yıllarında Brad Pitt ile bir süre flört etmesi. İkili,. Pitt 25, Applegate 17 yaşındayken bir gençlik aşkı yaşamışlardı.

 

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#Christina Applegate#Ms Hastalığı#Dead To Me

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