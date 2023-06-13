Değişmeyen tek yanı göğüsleri! Bir aşk ile hayatı yenilendi

Haberin Devamı

AŞK SAYESİNDE 'ROKET HIZIYLA' ŞÖHRETE ULAŞANLAR

İşin bu "özel hayat" kısmında da aşk olur genellikle. Haydi daha net söyleyelim: Gösteri dünyasının çok göz önünde, çok konuşulan kişileriyle yaşanan bir aşk.

Kimsenin hakkını yemeyelim elbette. Belki özel hayatları nedeniyle aniden ünlü olan o kişiler, günün birinde yaptıkları işlerle de ünlü olabilecekken yaşadıkları beraberlik, onları "roket hızıyla" şöhrete ulaştırıyor.

Çarpıcı bir örnek verelim. Günümüzün en gözde modellerinden biri olan Irina Shayk, kariyerinin ilk döneminde futbol sahalarının en ünlü yıldızı olan Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla çok hızlı bir şekilde dikkat çekti. Tabii ki Shayk, kendi mesleğiyle de ün kazanabilirdi. Ama Ronaldo aşkı ona bu konuda yardımcı oldu. Ünlü firmaların daha çabuk dikkatini çekti.

Haberin Devamı

İşte son dönemde böyle bir isim daha gösteri dünyasında gündemin ilk sıralarında. Bianca Censori! Büyük olasılıkla böyle duyduğunuzda sizin için bir anlam ifade etmedi bu isim. Ama Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in yeni sevgilisi, hatta iddialara göre yeni eşi dersek herkesin gözünün önünde Censori'nin sureti belirir.

Bir süredir Kanye West ile el ele sokaklarda yürürken giydikleri tuhaf kıyafetlerle dikkat çeken Bianca Censori son aylarda magazin gündeminde fazlasıyla yer işgal ediyor.

Peki kim bu genç kadın? Nasıl oldu da daha dün kimse adını bilmezken bir anda sokakta rahat yürüyemez hale geldi?

BİR YANDA KANYE, DİĞER YANDA KIM: Bianca Censori; buna gündemde olmasını, medyanın bu kadar çok ilgisini çekmesini Kanye West ile birlikteliğine borçlu. Ama ondan da ötesi bugünkü şöhretini elde etmesinde etkisi olan bir kişi daha var: West'in eski eşi Kim Kardashian. Çünkü Censori, son dönemde saçlarını kestirip sarıya boyatsa da başlarda Kardashian'ın ikiz kardeşi gibi görünüyordu.

KIM KARDASHIAN ONU HOR GÖRÜYORDU

İşin aslı o görüntüye de bir dizi estetik operasyon sonrasında kavuşmuştu. Çünkü daha adını yakın çevresi dışında kimse bilmezken fiziksel olarak "yan komşunun kızı" gibi görünüyordu. Yani dikkat çeken hiçbir özelliği yoktu. Ama Kanye West'in Yeezy firmasında çalışmaya başlaması onun hayatındaki dönüm noktası oldu.

Haberin Devamı

Peki ya Censori'nin bu yüzden Kim Kardashian'la da tanıştığını biliyor musunuz? Üstelik Kim Kardashian'ın, kocasının yanında çalışan bu Avustralya doğumlu bu genç kadından kelimenin tam anlamıyla nefret ettiğini?

27 yaşındaki Avustralyalı Bianca Censori, bir mimari tasarımcı, bir süredir de Kanye West'in firmasında çalışıyor. Bu yüzden doğal olarak da Kim Kardashian onu tanıyordu. Fakat, West ve Kardashian'a yakın kaynaklara göre Kim Kardashian, daha o zamanlardan itibaren Censori'den hiç hoşlanmıyor ve hatta onu hor görüyordu.

Bu kaynağın, Kanye West'in eski ve yeni eşleri arasındaki ilişkiye dair söylediklerine bakalım bir de: "Kim, Bianca'dan nefret ediyordu. Çünkü Bianca tatlı bir kız ve Kim tatlı kızları sevmez."

Haberin Devamı

Bu kaynaklar,Page Six'e Kanye West, Kim Kardashian ve Bianca Censori ile ilgili başka ayrıntılar da verdi. Buna göre Kim, o zamanlar evli olduğu Kanye West'in bir çalışanı olan Bianca'nın "patronundan, sadece yanında çalışan biri olmanın ötesinde bunun daha fazlasını istediğini" biliyordu.

'DEĞİŞMEYEN TEK YERİ GÖĞÜSLERİYDİ'

Biraz önce de söylediğimiz gibi Bianca Censori, Kanye West ile tanıştığı ABD'ye taşınmadan önce bugünkü görüntüsüne uzaktan yakından benzemiyordu.

Hatta Melbourne'dan bir okul arkadaşı konuk olduğu bir radyo programında onun hakkında şunları söylemişi. "Kesinlikle bugünkü haline benzemiyondu. Burnu farklıydı, yüzü farklıydı, kalçası bile farklıydı. Eskisinden farklı olmadığını söyleyebileceğim tek ayrıntsı göğüsleri."

Haberin Devamı

Censori'nin bir başka okul arkadaşına göre genç kadın, okul yıllarında her zaman popüler bir kızdı. Bu arkadaşı onu şöyle anlattı: "Bianca o zamanlarda da çok tatlıydı. bir başka okul arkadaşına göre de Bianca Censori, insan ilişkileri güçlü biriydi. Ona göre bir tür sosyal kelebekti."





MİMARİ EĞİTİMİ ALDI

Bir anda magazin meraklılarının dikkatini çeken Bianca Censori'nin en çarpıcı özelliği gerçekten de Kim Kardashian'a olan şaşırtıcı benzerliği. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra giyim kuşamı da Kanye West'in eski eşinin kopyası gibi.

Avustralya doğumlu olar Censori ile 45'ine gelen Kanye West arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Melbourne Üniversitesi'nde mimari eğitimi gören Bianca Censori, 2017 yılında diplomasını aldıktan sonra 2019 ile 2020 arasında yüksek lisans yaptı.

Haberin Devamı

MÜCEVHER FİRMASI KURDU: Bianca Censori; okulunu bitirdikten sonra bir mücevher firması kurdu. Kariyeriyle ilgili olarak bilgi verdiği internet sayfasına göre kendi kendine tasma şeklinde kolyeler tasarladı. Yine kendi ifadesiyle, tasarladığı bu kolyeler ilgi gördü, işi de usul usul büyümeye başladı. Bu arada Censori; doğum yeri olan Avustralya'da bir süre de bir mimari firmasında çalıştı.





ARTIK KARDASHIAN İLE BENZERLİĞİ KALMADI

Kanye West ile Bianca Censori'nin nasıl tanıştığına da bakalım. Aslında bu iş gerçekten çok yeni gibi görünüyor. Bilinen, Censori'nin Kanye West'in firmasında çalıştığı. Ne zaman romantik ilişkiye başladıkları ise bir muamma. İkili, bu yılın 9 Ocak günü Beverly Hills'te bir restoranda Yemek yerken objektiflere takıldı. O gün de parmaklarındaki evlilik yüzükleri dikkat çekti.

Bianca Censori ile ilgili bir başka bilgiye daha gelelim. Genç kadın aslında Instagram kullanıyordu. Üstelik burada çarpıcı paylaşımlar da yapıyordu. Fakat Kanye West ile evlilik haberi duyulduğu an sayfasını kapattı.

Öyle ya da böyle Bianca Censori bugün magazin dünyasının gündeminde ilk sıralarda yer alan bir isim. Üstelik Kanye West ile iddialara göre evleninceye kadar kendisini benzettiği Kim Kardashianile ortak yanları da neredeyse kalmadı.

Saçını kısacık kestirdi. Sarıya boyattı. Son dönemde daha az makyaj yapmaya başladı. Üstelik artık Kanye West ile uyumlu tuhaf kıyafetleriyle sokaklarda geziyor.

Bianca Censori, geçtiğimiz hafta Kanye West'in yeni yaşının kutlandığı partiye, ünlü şarkıcının, Kim Kardashian ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu North ile el ele gitti.

BU AŞK JULIA'YA YARADI

Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra West'in adı farklı kişilerle aşk söylentilerine karıştı. Bunlar arasında en çok öne çıkan Julia Fox oldu. Kanye West, en çok onunla kameralar tarafından görüntülendi. Sadece iki ay süren bu ilişki sayesinde Julia Fox'un hayatı da kısa süreliğine de olsa değişti.

Yani o ana kadar sadece rol aldığı bir diziyle bilinen Fox, bir anda sosyal medya takipçilerini bile üçe katladı. Fox hakkındaki Google aramaları, Kanye West ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra yani 2022 başında yüzde yüz arttı. Aynı şekilde eskiden daha mütevazı olan Instagram hesabının takipçileri de 1 milyon 200 bin kişiye ulaştı.

Hollywood'a adım atana kadar birçok iş yaptı Julia Fox. Fakat yaptığı hiçbir iş onu hayallerine yaklaştıramadı. 2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, zengin kadınlara özendiğini ve onlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti Fox.

Sonunda bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra da tutuklandığını saklamadı. Fox, çok ünlü olma hayaline Kanye West ile ilişkisi sayesinde kavuştu. Fakat görünüşe göre bu kısa sürdü. Yine de West sayesinde daha fazla kişi onu tanımış oldu.

Kanye West'in adı, çok kısa bir süre top model Irina Shayk ile da anıldı. O ise Julia Fox ilişkisinden önceydi. İkili, West'in doğum gününde çıktıkları Fransa tatilinde görüntülendi. Tabii bu kaçamak magazin gündemine bomba gibi düştü. Ama ilişkinin arkası gelmedi.

İddialara göre West ile o sıralarda Bradley Cooper'dan ayrılmış olan Shayk, birbirlerini tanımaya çalıştılar. Ama bu yakınlaşma aşka dönüşmedi. Kanye West o dönemde Irina Shayk'ın olağanüstü bir kadın olduğunu ama flört etmeye zaman bulamadığını belirtip önceliğinin çocukları ve müzik olduğunu söyledi.