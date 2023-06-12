Yaşayacak sayılı günleri kaldığını söyleyen ünlü sunucu: Çocuklarıma bu son Babalar Günü diyemedim!

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ÜÇ OĞLUNA BİR TÜRLÜ GERÇEĞİ SÖYLEYEMEDİ

Fakat ekranın ünlü yüzlerinden biri, bunun çok daha kötüsünün olabileceğini de hatırlattı açıklamasıyla. Son üç yıldır zor bir hastalıkla mücadele eden bu ünlü ekran yüzü, üç küçük oğluna "Bu birlikte geçireceğimiz son Babalar Günü" diyerek gerçeği söyleyemediği için büyük bir çelişki yaşadığını anlattı.





Magazin gündemini yakından takip edenler, sunuculuğunu üstlendiği A Place In The Sun adlı programla tanınan Jonnie Irwin'den söz edildiğini anladı bile.

49 yaşındaki Irwin, son üç yıldır ileri derecede akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Doktorlarının kendisine fazla zaman vermediği Irwin, buna rağmen ailesiyle olabildiğince çok vakit geçiriyor. Özellikle de küçük oğullarına kendisiyle ilgili güzel anılar bırakmaya çalışıyor.

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Hatta bu arada ailesiyle birlikte yaşadığı evde epey büyük bir tadilat da gerçekleştirdi. Kısacası Jonnie Irwin, hem hastalığıyla ilgili gelişmeleri hem de o sırada hayatında olup bitenleri bazen sosyal medya hesabından bazen de konuk olduğu röportajlarda anlatıyor.

ÇOCUKLARININ KAFASINI KARIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Jonnie Irwin, Hello dergisine verdiği röportajda son günlerde kendisini en çok zorlayan ayrıntıya değindi. Irwin, henüz küçük yaşlarda olan üç çocuğuna, bu pazar birlikte son kez Babalar Günü'nü kutlayacaklarını söyleyemediğini belirtti.

Jonnie Irwin, doktorlarının kendisine açıkladığına göre geride fazla zamanı kalmadığını ve bu yüzden karısı Jess ile oğulları, altı yaşındaki Rex ve iki yaşındaki ikizleri Cormac ve Rafa' son vedaya hazırlandığını anlattı. Fakat henüz yaşları küçük olan üç oğluna kendisiyle ilgili acı gerçeği bir türlü söyleyemediğini itiraf etti.

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ÇOCUKLARI İÇİN SON ARZUSU

Jonnie Irwin, röportajda çocuklarının geleceği için son arzusunu da dile getirdi.

Irwin, üç oğlunun, devlet okulunun güvenliği içinde yaşayan çocuklar olmasını istediğini belirtti. Ama aynı zamanda üçünün de sokak çocukları olmasını istediğini de sözlerine ekledi. Irwin üç oğlu hakkında "Onlar mutlu çocuklar, gülüyorlar ve etrafta olmaları çok eğlenceli" diye konuştu.

Jonnie Irwin, kendisine; hastalığı ve olabilecekler hakkında çocuklarına bilgi verip vermediğinin çok sorulduğunu anlattı. Ardından da şunları söyledi: " Ama onlara ne anlatacağım? Bu korkunç bir haber olurdu ve kafalarını karıştırırdı."

Irwin, bu acıtıcı gerçekle yüzleşmenin özellikle altı yaşındaki büyük oğlunun kafasını çok karıştıracağını belirtti. Sonra da şunları söyledi: "Zaten onun için şoke edici olan gerçek yaklaşıyor."

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Jonnie Irwin, durumu " Mümküm olduğu kadar uzun süre kafamızı kuma gömelim" diyerek özetledi

AİLESİ İÇİN VİDEO ÇEKİYOR

Jonnie Irwin'in karısı ve çocuklarına veda etmek için bir planı var elbette. Onlar için video mesajlar hazırlıyor ve söylemek istediklerini o şekilde anlatıyor. Hemen hemen her gün teknolojinin imkanlarını kullanarak bu konu üzerinde çalışıyor. Irwin'in bununla ilgili anlattıkları şöyle: " Hayata veda ettikten sonra da eşim ve çocuklarımla konuşabileceğimi düşünmek harika."

Jonnie Irwin, yakalandığı hastalığın kendisinden çok şey aldığını ama geleceğe hazırlık konusunda da daha önce sahip olmadığı birçok yetenek kazandırdığını sözlerine ekledi.

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Daha önce hastalığının beynine yayıldığını anlatan Jonnie Irwin, bu ayın başlarında zaman zaman hafıza sorunları yaşadığını söyledi. Başlarda hayatını sürdürmek için hastalığını gizlediğini anlatan Irwin, bu acı gerçek duyulduktan sonra çalıştığı TV kanalında işine son verildiğini anlatmıştı.

UZUN SÜRE HASTALIĞINI GİZLEDİ

Jonnie Irwin, hastalığını bu yılın başına kadar gizlemek istediğini belirtip bunun nedenini de şöyle anlatmıştı: "İnsanların sırf hasta olduğum için bara farklı davranmasını istememiştim." Hastalığı duyulduktan sonra da Irwin, kendisiyle aynı durumda olanlara yaşam sigortası ve geride kalan ailelerini koruma konusunda yol göstermeyi amaçladığını belirtmişti.

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Jonnie Irwin, kansere yakalandığını geçen yılın kasım ayında duyurmuştu. Ünlü sunucu, son iki yılını bu hastalıkla mücadele ederek geçirdiği haberini ilk kez paylaşmıştı. O dönemde bu açıklamayı Hello dergisine yapan Irwin "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla

mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.SADECE ALTI AY ÖMÜR BİÇİLMİŞTİ AMA O BUGÜNLERE GELDİ: İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat buna rağmen, hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.





'KİRLİ BİR SIRRIM VAR'

Irwin, Hello dergisine verdiği röportajda "Benim 'kirli' bir sırrım var. Bu benim sırtımda bir yük gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı.

"Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum, ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma, çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" diye konuştu Irwin.

'ÇOCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÜYÜYECEKLER, BU KALBİMİ KIRIYOR': Jonnie Irwin, bu "plan yapmak" konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki: Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor."





ÇEKİM İÇİN GİTTİĞİ İTALYA'DA GÖRÜŞÜ BULANIKLAŞINCA...

Jonnie Irwin, akciğer kanserine yakalandığını 2020 yılında, A Place in the Sun adlı programın çekimi için bulunduğu İtalya'da yaşadığı bir olayın ardından öğrendi. Otomobil kullanırken görüşü bulanıklaşan Irwin, doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanserine yakalandığı anlaşıldı. Kemoterapi ve başka tedaviler gördü. Bu şekilde yaşam süresi uzatıldı.

'BÜTÜN YAPABİLDİĞİM ÖZÜR DİLEMEKTİ'

Jonnie Irwin'in bu zor dönemde en büyük destekçisi 40 yaşındaki eşi Jessica oldu. Çekimlerin yapıldığı İtalya'dan dönüp tedavisine başlayan Irwin'e doktorlar sadece altı ay yaşayabileceğini söyledi.

İşte doktorların kendisine verdiği bu acı haberi karısı Jessica'yla paylaşmak Irwin için çok zor oldu Hello dergisine anlattığına göre. Bu konuda şunları anlattı TV yıldızı: "Eve gidip bunu karıma söylemek zorundaydım. Karım evde bebeklerimize bakıyordu. Bu, yıkıcı bir durumdu. Bütün yapabildiğim özür dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim."