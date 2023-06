Yaşayacak sayılı günleri kaldığını söyleyen ünlü sunucu: Çocuklarıma bu son Babalar Günü diyemedim!

mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.SADECE ALTI AY ÖMÜR BİÇİLMİŞTİ AMA O BUGÜNLERE GELDİ: İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat buna rağmen, hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.