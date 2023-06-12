Gökyüzünden bombalar yağarken o Kiev'deydi... Ünlü oyuncu, sonunda Ukraynalı güzele aşık oldu

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DÜNYAYI ŞOKE EDEN OLAYIN TAM ORTASINDAYDI

Aslına bakılırsa dünyanın farklı coğrafyalarında yıllardır sürüp giden savaşlar zaten vardı ama genel olarak "Avrupa" kabul edilen bir bölgede olması birçok kişi için inanılmazdı.

Rusya, adına "özel askeri operasyon" diye tanımladığı bu savaş uyarınca 24 Şubat 2022'nin ilk saatlerinde Ukrayna'yı bombalamaya başlamıştı. Olayın siyasi sebepleri ve bu noktaya taşıyan ayrıntılar bambaşka bir konu. Ama biz biraz daha "magazinel" boyutuna yöneleceğiz.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınları ilk sırada olmak üzere ülkenin birçok noktası Rus uçakları ve füzeleriyle vurulmaya başlandığında basın kuruluşları da hemen harekete geçti. TV ve gazete muhabirleri hemen bölgeye gönderildi. Ekranlarda başka gelişmeler yer bulamaz oldu.

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TV muhabirleri, geceler boyu canlı yayınlarda olup bitenleri anlattı kamera karşısında. Hatta gecenin karanlığında yankılanan hava saldırısı uyarı sirenlerini, evlerinin rahat ortamında ekrandan savaşı takip eden milyonlarca kişiye dinletti. Korku, dünyayı sardı.

NEDEN ORADA OLDUĞU MERAK KONUSUYDU

İşte o sırada gazetecilerin yanı sıra Hollywood ünlülerinden birinin de Ukrayna'da olduğu anlaşıldı.Bu durum herkesi şaşırttı ama işin aslı da sonradan ortaya çıktı. Bu ünlü, yıllardır politik duruşuyla da bilinen, dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı yerlerden eksik olmayan tanıdık biriydi: Sean Penn.

62 yaşındaki oyuncu, savaşın ilk günlerinde bombaların yağdığı Kiev'e gitti. Orada bir belgesel çekti. Hatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Sonra da Rus bombalarından ve füzelerinden kaçan milyonlarca kişi gibi yürüyerek Ukrayna- Polonya sınırını geçti. O anlarda çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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BİR UKRAYNALI GÜZELE GÖNÜL VERDİ

Aradan aylar geçti. Sean Penn, bu kez bambaşka bir konuyla basının manşetlerine çıktı. Deneyimli yönetmen ve oyuncu, geçen hafta Roma sokaklarında görüntülendi. Ama bu kez yalnız değildi. Yanında esmer güzeli bir kadın vardı.

Üstüne üstlük ikili sokaklarda, kalabalığın arasında kimseye aldırmadan birbirlerini öpücüklere boğuyordu. Belli ki yanındaki kadın, Sean Penn'in yeni sevgilisiydi.

İşte o kadının kimliği ortaya çıkınca, kaderin Sean Penn'i bir kez daha Ukrayna ile birleştirdiği de görüldü. Penn'in, Roma sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendiği o kadın Ukrayna asıllı oyuncu Olga Korotyaeva'ydı.

Ukrayna, Cherkassy'de 1977 yılında dünyaya gelen oyuncu, aynı zamanda tanınmış bir sunucu. 2011 yılında Ukrayna adlı TV kanalında çalışan Korotyaeva'nın bir ayağı da Fransa'da. Sinemanın yanı sıra tiyatro sahnesinde de görev aldı 43 yaşındaki oyuncu.

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ROMA TATİLİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2021 tarihli Blast'ın yanı sıra Le Bonheur. Rasputin ve Quartier des Banqgues gibi filmlerle tanınan Olga Korotyaeva ile Sean Penn, Roma'dan önce ABD'De Malibu'da görüntülenmişti. O anda aralarındaki ilişkinin düzeyi bilinmiyorsa da ikilinin aşk yaşadığı birlikte gittikleri Roma tatilinde ortaya çıktı.

Sean Penn ise yeni sevgilisi Olga Korotyaeva ile Roma'da aşk tatili yapmadan önce Cannes Film Festivali'nde Black Flies filminin galasında kırmızı halıya çıkmıştı.

MAGAZİN BASINININ DA GÜNDEMİNDE: Gösteri dünyasının yüksel profilli ünlüleriyle yaşadığı özel hayatıyla da gündeme gelen son olarak kendisinin yarı yaşındaki Leila George ile yaptığı kısa süreli evlilikle Magazin gündeminde yer almıştı.

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MESLEKTAŞININ KIZIYLA EVLENİP BOŞANDI

2020 yılının en çok konuşulan olaylarından biri usta oyuncu ve yönetmen Sean Penn'in evlenmesiydi. 61 yaşındaki Penn, kendisinden 31 yaş genç sevgilisi Leila George ile hayatını birleştirdi. Tören kapalı kapılar ardında yapıldı ve sadece çiftin en yakın aile üyeleri ile dostları katıldı.

Fakat evlilik uzun sürmedi. Sean Penn ile meslektaşı olan Vincent D'Onofrio ile Greta Scacchi'nin kızı olan Leila George, geçen yıl boşandı

Penn, en uzun evliliğini meslektaşı Robin Wright ile yaptı. 1996 yılında evlenip 2010'da boşanan eski çiftin Dylan Frances adında bir kızıyla Hopper adında bir oğlu bulunuyor.

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Sean Penn ilk evliliğini ise 1985 ile 1989 arasında Madonna ile yapmıştı.





CESARETİ ÖVGÜ KONUSU OLDU

Şimdi gelin biraz da Sean Penn'in, Rus işgalinden sonra Ukrayna'daki serüvenini bir hatırlayalım.

Ukrayna'ya Rus saldırısının başlamasından bir gün sonra Sean Penn'in de bir süredir Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı. Bu zamanlama herkesi şaşırtsa da aslında Penn, bir belgesel çekimi için 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmişti. Bu durum, Volodimir Zelenski'nin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Zelensky, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da Penn ile olayları değerlendirirken çekilen bir videoya yer verdi. Penn, Zelensky'nin basın toplantısını izlerken görülmüştü.

Ukrayna tarafından yapılan resmi açıklamada "Penn'in Ukrayna'da olup bitenleri konu alan bir belgesel çekmek için ülkede olduğu" belirtildi. Açıklamada Sean Penn'in cesareti de övüldü.

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KİLOMETRELERCE YÜRÜYÜP POLONYA'YA ULAŞTI

Penn, bomba yağan Ukrayna'dan nasıl çıktığını da sosyal medya hesabından duyurdu. Penn paylaşımında "kendisinin ve iki ekip arkadaşının Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdüklerini" belirtti.

Deneyimli oyuncu ve yönetmen Trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarını yolda terk ettiklerini de ekledi. Penn paylaşımında "Neredeyse bütün araçlar kadınlarla ve çocuklarla dolu. Birçoğunda bagaj bile yoktu. Sahip oldukları tek değerli şey arabaları" diye yazdı.

EL CHAPO, PENN'E KONUŞTUKTAN SONRA YAKALANDI

Sean Penn, dünya gündemindeki olayların birçoğunu belgesel haline dönüştürmesiyle de biliniyor. Penn, 2018 yılında da Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan bir belgesel çekimi için İstanbul'a gelmişti.

Penn, daha önce de Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ya da daha çok bilinen adıyla El Chapo (Bücür) ile yaptığı gizli röportaj büyük olay olmuştu. Hatta Penn'in bu röportajlarının El Chapo'nun yakalanmasını sağladığı da ileri sürülmüştü.

Meksika kaynakları bir türlü ele geçiremedikleri El Chapo'yu yakalamak için Sean Penn'i takip ettiklerini doğrulamıştı. Bu konudaki bir başka iddia da Amerikan istihbaratının, Sean Penn'i izleyip El Chapo konusunda Meksika hükümetini bilgilendirdiğiydi.

Hollywood'un ünlü aktivistlerinden biri olan Sean Penn, 2004 yılında Mystic River (Gizemli Nehir) ve 2009 yılında da Milk filmlerindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

FELAKETİN ARDINDAN HAİTİ'YE YARDIM ELİ UZATTI

Ödüllü oyuncu ve yönetmen,2010 yılında Haiti'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından bölgeye yönelik yardım çalışmalarıyla da gündemdeydi. Penn o dönemde Haiti'ye insani yardım çalışmalarına öncülük etmişti. Bu çabaları yüzünden de Haiti Devlet Başkanı tarafından "Haiti Özel Elçisi" ilan edilmişti.