ArkadaÅŸÄ±nÄ±n eski kocasÄ±nÄ± baÅŸtan Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼: Bu, kÃ¶tÃ¼ niyetli bir yalan

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ARKADAÅžININ ESKÄ° EÅžÄ°NÄ°N Ä°LGÄ°SÄ°NÄ° Ã‡EKMEYE Ã‡ALIÅžTIÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

GeÃ§en hafta sonuna damgasÄ±nÄ± vuran ve o zamandan bu yana tartÄ±ÅŸÄ±lan bu iddianÄ±n kahramanÄ± Rus model Irina Shayk.

37 yaÅŸÄ±ndaki modelin, son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n nedeni ise meslektaÅŸÄ± Gisele BÃ¼ndchen'in eski eÅŸi 45 yaÅŸÄ±ndaki Tom Brady'nin dikkatini Ã§ekmeye ve onunla yakÄ±nlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±.

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Ä°ddialara gÃ¶re Shayk, BÃ¼ndchen'in eski eÅŸi Tom Brady'yi sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±p onun dikkatini Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

ABD magazin basÄ±nÄ±nda Ã§eÅŸitli versiyonlarÄ± yer alan bu iddiaya gÃ¶re Shayk ile Brady geÃ§tiÄŸimiz hafta Ä°talya'nÄ±n Sardinya adasÄ±nda bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne konuk oldular. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da Irina Shayk'Ä±n, Tom Brady'nin dikkatini Ã§ekmek iÃ§in elinden ne geliyorsa yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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BazÄ±larÄ± Irina Shayk ile Tom Brady'nin iki arkadaÅŸ olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼p "aralarÄ±nda fiziksel bir yakÄ±nlaÅŸma yok" dese de bazÄ±larÄ± da Shayk'Ä±n Tom Brady'yi etkilepi baÅŸtan Ã§Ä±karmak iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Yine bu iddialara gÃ¶re Brady ise gÃ¼zel modelden kendisine yÃ¶nelen bu ilgiye yanÄ±t bile vermedi.Â





'KÃ–TÃœ NÄ°YETLÄ° BÄ°R YALAN'

BÃ¼tÃ¼n bu iddialara da Shayk'Ä±n baÄŸlÄ± olduÄŸu menajerlik ÅŸirketinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden aÃ§Ä±klama geldi. SÃ¶zcÃ¼ Cheri Bowen, bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sert bir dille Shayk adÄ±na aÃ§Ä±kladÄ±.

Bowen "Bu hikaye tamamÄ±yla yalan. Bu dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninin tamamen kÃ¶tÃ¼ niyetli ve kurgusal bir anlatÄ±mÄ±" diye konuÅŸtu.





Ä°DDÄ°ALAR Ã‡OK Ã‡ARPICI

Ä°sterseniz biraz baÅŸa dÃ¶nÃ¼p Irina Shayk ile Tom Brady'nÄ±n "baÅŸrolde" olduÄŸu bu iddialarÄ± ÅŸÃ¶yle bir hatÄ±rlayalÄ±m.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar bÃ¼yÃ¼k bir alanÄ± kapsamÄ±yor. ÃœÃ§ aÅŸaÄŸÄ± beÅŸ yukarÄ± "Ã¼nlÃ¼ler ÅŸehrinin sakinleri" aynÄ±. Durum bÃ¶yle olunca bazen eski aÅŸÄ±klar, yeni sevgilileriyle istemeden de olsa aynÄ± ortamda karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor, bazen de bir Ã¼nlÃ¼, arkadaÅŸÄ±nÄ±n eski eÅŸi ya da sevgilisiyle yakÄ±nlaÅŸabiliyor.





AÅžK Ä°DDÄ°ALARINAN ODAÄžINDA ÃœÃ‡ ÃœNLÃœ Ä°SÄ°M

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden biri olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len bir olay, moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼yle yeÅŸil sahalarÄ±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce emekli olan bir baÅŸka tanÄ±nmÄ±ÅŸ ismini bir araya getirdi. Bir bakalÄ±m bu sÃ¶ylentilerin odaÄŸÄ±nda kimler var.

Hemen anlatalÄ±m...Bu sÃ¶ylentide Ã¼Ã§ kiÅŸinin ismi geÃ§iyor. Top model Gisele BÃ¼ndchen, eski eÅŸi Tom Brady ve bir sÃ¼redir oyuncu sevgilisi, kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± Bradley Cooper ile yeniden bir araya geldiÄŸi hatta ikinci bir Ã§ocuk iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir baÅŸka model Irina Shayk.

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Bu isimleri saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda zaten neler olup bittiÄŸini aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± anlamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r. Gisele BÃ¼ndchen ile Tom Brady,iki Ã§ocuklu evliliklerini geÃ§en yÄ±l bitirdiler. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar ama belli ki aralarÄ± - bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na- o kadar da kÃ¶tÃ¼ deÄŸil. Bundchen ve Brady, kÄ±sacasÄ± kendi yollarÄ±na gittiler artÄ±k.

Irina Shayk ise bir sÃ¼redir eski niÅŸanlÄ±sÄ± Bradley Cooper ile samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyordu. Hatta sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Shayk ve Cooper, kÄ±zlarÄ± Lea'ya bir kardeÅŸ getirmeyi bile arzu ediyordu. Fakat son sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa durum pek Ã¶yle deÄŸil.





IRINA, TOM'UN PEÅžÄ°NDEN BÄ°R AN BÄ°LE AYRILMADI

Bu iddialara gÃ¶re Irina Shayk, Gisele BÃ¼ndchen'in eski eÅŸi Tom Brady'nin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Page Six'in haberine gÃ¶re Shayk ve Brady geÃ§en hafta Joe Nahmad ile Madison Headrick'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne davetliydi.

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Hafta sonu boyunca sÃ¼ren kutlamalar sÄ±rasÄ±nda da Shayk'Ä±n, Brady'nin peÅŸinden bir an bile ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, onu gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ±ndan Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Yine bu iddialara gÃ¶re Tom Brady ise Shayk'Ä±n bu giriÅŸimlerini hiÃ§ umursamadÄ±.

Bu arada yeri gelmiÅŸken bir parantez aÃ§Ä±p Sardinya adasÄ±ndaki sÃ¶z konusu dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine Leonardo DiCaprio, Serena ve Venus Williams gibi Ã¼nlÃ¼lerin de davetli olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Sonra da konumuza dÃ¶nelim.

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'ONLAR ARKADAÅž, ARALARINDA FÄ°ZÄ°KSEL BÄ°R ÅžEY YOK'

Page Six'e konuÅŸan bir kaynak, hafta sonu boyunca sÃ¼ren dÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda 37 yaÅŸÄ±ndaki Irina Shayk'Ä±n, Bundchen'in eski kocasÄ± 45 yaÅŸÄ±ndaki Tom Brady'yi adÄ±m adÄ±m takip ettiÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da ÅŸu ilginÃ§ ifadeyi kullandÄ±: "Irina, her fÄ±rsatta onun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yordu."

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Yine bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Tom Brady ise Shayk ile yakÄ±nlaÅŸmak iÃ§in o kadar da istekli gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Bu kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Irina Shayk, oynadÄ±ÄŸÄ± oyunda son noktaya kadar gidemedi.

Bu iddialar bir yana Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan baÅŸka kaynaklar da Irina Shayk ile Tom Brady'nÄ±n zaten arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ±, aralarÄ±nda bÃ¶yle bir romantik yakÄ±nlaÅŸma giriÅŸiminin yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bir kaynak bu konuda "Onlar sadece arkadaÅŸ. Tamamen platonik bir iliÅŸkileri var" dedi.





2009'DA EVLENMÄ°ÅžLERDÄ°

2009 yÄ±lÄ±nda evlenen Tom Brady ile Gisele BÃ¼ndchen, geÃ§en yÄ±l evliliklerini bitirdiler. O sÃ¼recin ardÄ±ndan 42 yaÅŸÄ±ndaki BÃ¼ndchen ile 45 yaÅŸÄ±ndaki Brady, kendilerine, yeni ve birbirlerinin yer almadÄ±ÄŸÄ± bir hayat kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ne Gisele ne de Tom, biten evlilikleri ya da birbirleri hakkÄ±nda tek kelime etti. Ama sonunda bu sessizlik bozuldu. Bunu bozan da iki Ã§ocuk annesi Gisele BÃ¼ndchen oldu.

Amerikan futbolu takÄ±mÄ± Tampa Bay Buccaneers'in yÄ±ldÄ±zÄ± olan Brady, boÅŸanmadan kaynaklÄ± Ã§alkantÄ±lÄ± hayatÄ±na yeni bir yÃ¶n vermek istedi ve spor hayatÄ±nÄ± bir kez daha noktaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu. "Bir kez daha" dedik, Ã§Ã¼nkÃ¼ Brady, boÅŸanmadan Ã¶nce bu kararÄ± almÄ±ÅŸ ve sonra tekrar mesleÄŸine geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Zaten Gisele BÃ¼ndchen ile boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±nda yatan gerekÃ§enin de bu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ o dÃ¶nemde.





"BÄ°R KEZ DAHA" EMEKLÄ° OLDU: ESKÄ° EÅžÄ° Ä°ÅžÄ° DÄ°LEKLERÄ°NÄ° GÃ–NDERDÄ°

Brady, ikinci kez ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla gerÃ§ekten emekli olmaya karar verdi. Bu kararÄ±nÄ± da Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoyla duyurdu. Brady'nin videosuna, aralarÄ±nda David Beckham, Hugh Jackman, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow, Serena Williams'Ä±n dabulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ler dahil Ã§ok sayÄ±da takipÃ§isinden yorum geldi. Hepsi ortak fikir olarak Tom Brady'yi sevdiklerini belirtip ona gelecekteki hayatÄ±nda mutluluk diledi.

Ama bunlarÄ±n arasÄ±nda biri vardÄ± ki hepsinden daha fazla dikkat Ã§ekti. O da Tom Brady'nin eski eÅŸi Gisele BÃ¼ndchen'di. Brady ile evliliÄŸinden 13 yaÅŸÄ±nda Benjamin ve 10 yaÅŸÄ±nda Vivian adÄ±nda bir oÄŸlu ve bir kÄ±zÄ± olan BÃ¼ndchen, eski kocasÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na "HayatÄ±nÄ±n bu yeni dÃ¶neminde sana sadece harika ÅŸeyler diliyorum" diye yazdÄ±. BÃ¶ylece Ã¼nlÃ¼ model, boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez eski eÅŸiyle kamuoyu Ã¶nÃ¼nde bir iletiÅŸim kurmuÅŸ oldu.





BÄ°R Ã‡OCUK DAHA YAPACAKLARI KONUÅžULUYORDU

Irina Shayk ise oyuncu Bradley Cooper ile niÅŸanlandÄ±, sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ama Ã§ift, geÃ§en yÄ±l tekrar birlikte ve Ã¼stelik samimi bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye baÅŸladÄ±. Hatta Shayk, birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatilde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Herkes Shayk ile Cooper'Ä±n tekrar bir araya geldiklerini ve hatta kÄ±zlarÄ± Lea'ya bir kardeÅŸ yapmaya karar verdiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. Fakat bir sÃ¼redir Cooper ile Shayk'tan barÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir Haber gelmiyor.