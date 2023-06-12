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Camilla'ya eleştiri okları: Kral'a utanç getiriyorsun! Elizabeth'i mumla aradılar

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#Camilla Parker Bowles#Kral 3. Charles#Dame Judi Dench
Camillaya eleştiri okları: Krala utanç getiriyorsun Elizabethi mumla aradılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 14:09

İnsan bütün hayatını milyonların önünde yaşayınca, giyim kuşamının, saç modelinin en küçük ayrıntılarının bile eleştiri konusu olması kaçınılmaz. Hele de onu merakla ve eleştiriye çok hazır biçimde bekleyenlerin hepsinin çok da sevmediği bir ünlü kişi söz konusuysa. Tırnağına sürdüğü ojenin renginden, saçının buklesine, üzerine giydiği kıyafetin kesiminden ayakkabısının topuğuna kadar hedef tahtasında oluyor.

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KRALİÇE'NİN OKUMA ODASI
İşte bunun son örneklerinden birini de İngiltere Kralı 3. Charles'ın karısı, Kraliçe Camilla yaşadı. Geçen ay düzenlenen törende tacını giyip resmen kraliçe olan Camilla, önceki gün ev sahipliği yaptığı bir edebiyat etkinliğinde görüntülendi.

Edebiyata olan tutkusu bilinen Camilla, ilk kez konuklarını ağırladığı "Kraliçe'nin Okuma Odası Festivali"nde kamera karşısındaydı. Ünlü oyuncu Dame Judi Dench'in yanı sıra Sir Derek Jacobi, Richard E. Grant ve Dame Joanna Lumley'i ağırladı Kraliçe Camilla.

Camillaya eleştiri okları: Krala utanç getiriyorsun Elizabethi mumla aradılar

ELBİSE GİYSE KİMSE DİKKAT ETMEZDİ... AMA O TULUM GİYDİ
Camilla o gün için "kraliyet ailesinin rengi" olarak bilinen maviyi tercih etti. Belki klasik bir elbise giyseydi bu kadar konuşulmazdı. Hatta kimse onun kıyafetine bile bu kadar dikkat etmezdi.

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Ama Camilla, o etkinlik için bir tulum giydi! İşte bu durum da etkinliği bile gölgede bırakıp Camilla'nın hedef tahtasına oturtulmasına yol açtı. Kraliçe Camilla'nın mavi renkli tulumu, konuyla ilgili haberlerin yer aldığı internet sitelerinin okur yorumları bölümlerinin yanı sıra sosyal medya platformlarında da tartışma konusu oldu.

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Camillaya eleştiri okları: Krala utanç getiriyorsun Elizabethi mumla aradılar

BİR KİŞİ BİLE BEĞENMEDİ: "Camilla'nın giydiği tulumu bir kişi bile beğenmedi" desek hiç de yanlış bir söz söylemiş olmayız. Gelin, Kraliçe Camilla'nın bu ilginç kıyafeti hakkında yapıla yorumlara bir göz atalım.

Camillaya eleştiri okları: Krala utanç getiriyorsun Elizabethi mumla aradılar

MADEM KRALİÇE OLDU, BİR STİLİSTLE ÇALIŞMALI
Bir kullanıcı Camilla'nın artık kraliçe olduğunu ve kesinlikle bir stilistle çalışması gerektiğini söyledi. Bir başkası da Camilla'nın üzerindeki kıyafetle ilgili şu ilginç yorumu yaptı: "Az önce bir sirkten kaçmış gibi görünüyor. "

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Kraliçe Camilla'nın kıyafet seçimiyle ilgili olarak görüşünü bildiren bir başkası "Acaba karanlıkta mı giyindi? Kesinlikle korkunç" diyerek görüşünü bildirdi.

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'KEŞKE KUMAŞI VE RENGİ FARKLI OLSAYDI'
Camilla'nın kıyafetini "teknik açıdan" değerlendiren bir kullanıcı da çıkı. Bu kişi de bu tarz tulumları taşımak yani kusursuz bir şekilde giyebilmek için insanın belli bir duruşa sahip olması gerektiğini belirtti.

Söz konusu yorumcu, tulumun bu kadar iddialı bir rengi olmasaydı ve daha yumuşak bir malzemeden üretilseydi Camilla'nın üzerinde güzel durabileceğini ifade etti.

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Camillaya eleştiri okları: Krala utanç getiriyorsun Elizabethi mumla aradılar

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'ACABA GİYİNME ODASINDA BİR AYNA YOK MU? : Kraliçe Camilla'nın kıyafetini beğenmediğini belirten bir başka kullanıcı: " Acaba Camilla'nın giyinme odasında bir ayna yok mu? Ben moda konusunda uzman değilim ama bunun tam bir moda fiyaskosu olduğunu söyleyebilirim. Kral'a utanç getiriyor" sözleriyle sert bir eleştiri getirdi.

Camillaya eleştiri okları: Krala utanç getiriyorsun Elizabethi mumla aradılar

BU KIYAFETİ ÖNEREN KİŞİ DE MERAK KONUSU OLDU
Camilla'nın kıyafeti öylesine ağır eleştiriler aldı ki onun stil danışmanını kovması gerektiğini söyleyenler de oldu. Bunlardan biri görüşlerini şöyle ifade etti: "Giyim danışmanı kesinlikle görevden alınmalı. Tulum, Camilla yaşındaki bir hanımefendi için çok yanlış bir seçim. Hele bunu giyen kişi bir kraliçe ise!"

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Kraliçe Camilla'nın bu tulum içinde son derece komik göründüğünü belirtenler bile oldu. Bazı kişiler de Camilla'nın bu tulum içinde korkunç göründüğünü belirtip "Acaba ona böyle giyinmesini ona kim önerdi?" diye sordu.

50 yaşının üzerinde olduğunu belirten bir kullanıcı ise "Benim moda konusundaki bilgim ve birikimim sınırlı. Ama ben bile bu giydiği kıyafetin korkunç olduğunu biliyorum" diyerek görüşünü ifade etti.

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HERKES KRALİÇE'NİN STİLİSTİNİ HATIRLADI: Bunların yanı sıra bazı kişiler de Camilla'nın, Kraliçe 2. Elizabeth'in stilisti ve aynı zamanda sırdaşı olan Angela Kelly ile birlikte çalışmasını önerdi. Yeri gelmişken hatırlatalım ki Charles, geçen ay annesinin giyimini kuşamını emanet ettiği Kelly'nin, Buckingham ile ilişkisini kesmişti. Hatta Angela Kelly, Windsor'da kendisine kraliçe tarafından verilen evinden de çıkarılmıştı.

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NEREDESİN ELIZABETH?
Bu arada İngiltere'nin yeni kraliçesini, geçen yıl eylül ayında hayata veda eden Kraliçe 2. Elizabeth ile kıyaslayanlar da oldu. Bu kullanıcılar ise Elizabeth'in giyim konusunda ne kadar başarılı olduğunu hatırlatıp "Onun ölümünden sonra seviye iyice düştü" diyerek görüşlerini bildirdi.

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KÖTÜ GİYİM KONUSUNDA BİR TEK BRITNEY'İN GERİSİNDE KALMIŞTI
Aslına bakılırsa Camilla Parker Bowles, başından beri yani çok uzun süredir halkın sempatisini, beğenisini kazanabilmiş biri değil. Artık kraliçe unvanı taşıdığı için bu durum biraz değişmiş olsa da tamamen ortadan kalkmış değil.

Charles'ın ilk karısı Diana'nın mutsuzluğundan hatta ölümünden bile sorumlu tutulan Camilla'nın bu anlamdaki kaderi uzun süredir değişmedi. Belki de giyim kuşamı konusunda bu kadar ağır eleştiriler almasının bir nedeni de bu.

Ama diğer yandan hatırlatılması gereken başka bir ayrıntı daha var: Birkaç yıl önce yapılan bir "en kötü giyinen ünlüler" listesinde o dönemdeki adı ve unvanıyla Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles, sadece ilk sırayı Britney Spears'a kaptırmıştı. Yani en kötü giyinen ünlüler listesinde ikinci sıraya yerleşmişti.

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#Camilla Parker Bowles#Kral 3. Charles#Dame Judi Dench

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