O sahnenin çekimini ağlayarak anlattı: Bana hastalık bulaştırmamak için ağzını dezenfekte etti

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O ANLARDAN GERİYE, YÜREĞİNDE DERİN BİR SIZI KALDI

Hatta eğer o sahnelerde çalışanlardan biri trajik bir biçimde hayata veda etmişse, kamera karşısında onunla belli anları paylaşan rol arkadaşının yüreğinde de derin bir sızı bırakıyor.

İster misiniz şimdi böyle bir olayı hatırlayalım. Daha doğrusu, o anları yaşayanın sözlerine kulak verelim.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Birazdan anlatacağımız olaylar, bir dönem ülkemizde de gösterilen Dynasty (Hanedan) dizisinin setinde yaşandı. Olayın kahramanları da o dizide karşılıklı oynayan ve bir döneme damgasını vuran iki oyuncu: Rock Hudson ile Linda Evans.

Ünlü oyuncu Evans, AIDS nedeniyle hayata veda eden bir dönemin efsane oyuncusu Rock Hudson'ın kendisine hastalık bulaştırmamak için nasıl büyük bir özen gösterdiğini anlattı.

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Evans, zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı, büyük bir üzüntü duyarak hatırladığı o anları, yakında Tribeca Film Festivalinde ilk gösterimi yapılacak olan All That Heaven Allowedadlı belgeselde anlattı.

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AIDS OLDUĞUNU SADECE KENDİSİ VE YAKIN ÇEVRESİ BİLİYORDU

Şimdi sözün burasında bir parantez açıp küçük bir hatırlatma yapalım. Kariyerinin en parlak dönemini 1950'lerde yaşayan Rock Hudson, 1985 yılında hayata veda etti. Ölüm nedeni ise, o dönemde hakkında bugünkü kadar çok fazla ayrıntı bilinmeyen AIDS'in neden olduğu komplikasyonlardı.

Linda Evans'ın, duygulanarak hatırladığı o sahneler de 1984 yılında yani Hudson'ın ölümünden bir yıl önce çekildi. Hudson, her ne kadar kamuoyuna açıklamamış olsa da HIV virüsü taşıdığını kendisi ve çok yakın çevresi biliyordu.

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HASTALIK BULAŞTIRMAMAK İÇİN AĞZINI SIMSIKI KAPATIYORDU

Bu parantezi kapattıktan sonra Linda Evans'ın anlattıklarına bir kulak verelim. Evans'ın söylediğine göre senaryo gereği Hudson ile ateşli bir öpüşme sahnesi çekilmesi gerekiyordu.

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Fakat söz konusu sahne defalarca tekrarlanmış olmasına rağmen Rock Hudson, rol arkadaşına kamera karşısında bir türlü ateşli bir öpücük veremiyordu. Çünkü ağzını sımsıkı kapatma konusunda ısrar ediyordu.

'SONRADAN FARK ETTİM Kİ BENİ ÖLÜMCÜL HASTALIKTAN KORUYORDU'

Tabii ki Linda Evans o zamanlarda bunun nedenini bilmiyordu. Fakat belgeselde gözyaşlarına boğularak anlattığına göre olup biteni sonradan fark etti. "Kimse AIDS'in nasıl bulaştığını tam olarak bilmiyordu. Sonradan fark ettim ki Rock Hudson beni ölümcül hastalıktan korumak için elinden geleni yapıyordu."

Rock Hudson, Dynasty dizisinin bu ateşli öpüşme sahnesinde asıl nedeni kimseye açıklamadan ağzını sürekli olarak kapalı tuttu. Ayrıca sahnenin çekilmesinden önce de çeşitli gargaralar ve ağız temizleme karışımları kullanarak rol arkadaşına hastalık bulaştırmamak için elinden geleni yaptı.

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Yönetmenliğini Stephen Kijak'ın üstlendiği All That Heaven adlı belgesel, adını Rock Hudson'ın Jane Wymann ile başrol paylaştığı aynı adlı filmden alıyor. Kijak, çalışmasında Rock Hudson'ın hayatının bilinmeyen yanlarına odaklanıyor.





AIDS NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ BİLİNEN İLK ÜNLÜ

Gerçek adı Roy Harold Scherer Jr. olan Rock Hudson, Hollywood'un Altın Çağı olarak nitelendirilen dönemin en ünlü oyuncularında biri.

Hudson, aynı zamanda sanat dünyasında AIDS'ten öldüğü bilinen ilk ünlü. 1985 yılında henüz 59 yaşındayken, o dönemde ne kendisi ne de tedavi yöntemleri hakkında çok fazla ayrıntı bilinen hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayata veda etti.

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ÜLKEMİZDE DE GÖSTERİLDİ

Kısaca Dynasty adlı diziyi de bir hatırlayalım. Yayın hayatına 1981 yılında başlayan ve 1989 yılına kadar ekranda kalan Dynasty adlı dizi ülkemizde Hanedan adıyla gösterilmişti. Dizi, her ikisi de petrol zengini oyan Carrington ve Colby aileleri arasında yaşanan çekişmeleri anlatıyordu.

1980'lerde büyük bir yükselişe geçen sabun köpüğü dizilerin en çarpıcı örneklerinden biri olan Hanedan'da Linda Evans, Joan Collins, Gordon Thomson, Joh James, John Forsythe'ın da bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyordu. Rock Hudson da dizinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştı.