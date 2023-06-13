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Aile pozundaki şaşırtan ayrıntı: O elbiseyi herkes tanıdı

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#Kate Middleton#İvanka Trump#Donald Trump
Aile pozundaki şaşırtan ayrıntı: O elbiseyi herkes tanıdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 12:44

ABD'nin Donald Trump tarafından yönetildiği dönemden aklınızda en çok kim kaldığını sorsak birçok kişi aynı cevabı verir: Ivanka Trump! Elbette ülkeyi yöneten babası Donald idi ama Ivanka da kocası Jared Kushner ile birlikte onun yönetiminin "vitrin yüzü" olarak görev yaptı desek yanılmayız büyük olasılıkla. Üstelik üvey annesi Melania Trump'ın bir adım önüne geçerek!

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ARTIK 'BAŞKANIN KIZI'DEĞİL, AMA HALA GÜNDEMDE
Zaten daha Donald Trump başkan seçilir seçilmez bütün gözler kendisinden çok eski eşi Ivana Trump'tan dünyaya gelen büyük kızı Ivanka'ya çevrildi. Görevde kaldığı süre de çektiği ilginin düzeyinde azalma olmadı.

Donald Trump artık ABD Başkanı değil ama büyük kızı 41 yaşındaki Ivanka Trump yine de gündemdeki yerlerini koruyor. 

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YİNE IVANKA, YİNE KATE
Ivanka Trump yaptığı bir tek Instagram paylaşımıyla yine gündeme damgasını vurdu. Üstelik adı İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini Kate Middleton ile birlikte aynı cümlede geçiyor yine.

Böyle bakınca durum biraz karışık gibi görünüyor ama aslında hiç öyle değil. Gelin, bir bakalım neler olup bittiğine.

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Aile pozundaki şaşırtan ayrıntı: O elbiseyi herkes tanıdı

ÜZERİNDEKİ ELBİSE DİKKAT ÇEKTİ
Ivanka Trump, bilindiği gibi iş insanı Jared Kushner ile evli ve bu evlilikten, boyları kendilerine yetişen üç tane çocuk sahibi. İşte bu çocukların en büyüğü Arabella için önceki gün bütün aile bir araya geldi.

Ivanka Trump, bu günün anısına çekilen bir aile pozunu Instagram sayfasında paylaştı. O gün için Arabella, iki parçalı pırıltılı bir elbise giydi. Erkek kardeşleri 10 yaşındaki Joseph ve yedi yaşındaki Theodore da babaları Jared Kushner ile bir örnek giyindi.

Her üç çocuğun da giderek büyüdüğü boylarının neredeyse anne babalarına yetiştiği o paylaşımda göze takılan bir ayrıntıydı. 

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BU ELBİSE ÇOK TANIDIK
O paylaşımın en çok dikkat çeken kişisi ise Ivanka Trump oldu. Bir kadın için epey uzun sayılacak 1.80 santimlik boyu olan Ivanka Trump'ın giydiği her elbise gibi o paylaşımdaki gösterişli kıyafet de dikkat çekti.

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İlk anda rengi ve ışıltısıyla göz alan elbisenin asıl özelliğini ise moda dünyasını ve ünlülerin giyinip kuşandıklarını takip edenler kaçırmadı. Ivanka Trump'ın üzerindeki elbise bir yerlerden çok tanıdık geliyordu çünkü. Nasıl olmasındı ki! Ivanka'dan önce aynı modeli giyen kişi uzun uzun manşetlerde kalmıştı çünkü. 

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Aile pozundaki şaşırtan ayrıntı: O elbiseyi herkes tanıdı

AYNI MODEL, FARKLI RENK KATE'İN ÜZERİNDEYDİ
Ivanka'nın giydiği elbisenin farklı bir rengini 2021 yılında gerçekleşen James Bond No Time Do Die filminin Londra galasında, o dönemde Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate Middleton giymişti. Üzerindeki onca ışıltıyla da filmin yıldızlarını bile geride bırakan Kate; bu seçimiyle neredeyse aylarca manşetlerden inmemişti.

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Ivanka Trump'ın, kızının özel gününde giydiği o elbise, Kate'in iki yıl önceki elbisesinin model olarak aynısıydı. Zaten aynı modacının yani Jenny Peckham'ın imzasını taşıyordu. Tek farkı ise Ivanka'nın elbisesinin rengiydi.

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GİYİM ZEVKLERİ DE BENZER
Aslına bakılırsa, bu, İngiliz kraliyet ailesine katıldıktan sonra bir moda ikonuna dönüşen Kate Middleton ile Ivanka Trump'ın giyim konusundaki ortak zevklerinin tek örneği değil.

Geçmişte de iki genç kadın, aynı modacıların aynı kıyafetlerini bazen farklı aksesuarlar kullanarak da olsa giymişti. : Zaten bu nedenle de moda sayfalarında ve sosyal medya platformlarında "hangisi daha güzel giyiyor?" konulu kıyaslamalara bile konu olmuşlardı.

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Aile pozundaki şaşırtan ayrıntı: O elbiseyi herkes tanıdı

PRENSESLERE ÖZENİYOR
Görünüşe bakılırsa Ivanka Trump genel anlamda "prenses tarzını" seviyor. Çünkü bunun başka bir örneğini de kardeşinin düğününde sergilemişti. Ivanka Trump, kardeşi Tiffany'nın, Lübnan asıllı Michael Boulos ile evlendiği geçen yılın kasım ayındaki düğünde yine tanıdık bir elbise giymişti.

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ELBİSE, HAFIZALARA KAZINDI
Ivanka'nın o gün örnek aldığı kişi ise sinemada ütün zamanların en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Grace Kelly idi. Sonradan Monaco Pensi Rainier ile evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly'nin, 1955 tarihli To Catch a Thief adlı filmde giydiği ve hafızalara kazınan elbisenin bir benzerini seçti. Alfred Hitchcock'un yönettiği filmde Kelly'nin giydiği mavi elbise çok beğenilmişti. 

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#Kate Middleton#İvanka Trump#Donald Trump

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