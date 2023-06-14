Kızının yüzünde ne var? Meraklılardan köşe bucak saklıyor

Haberin Devamı

EĞER ÜNLÜYSENİZ RAHAT YOK!

Söz gelimi bir ünlü, bakımsız ya da makyajsız sokakta gezdiğinde olay olur, eleştiriler bitmez bilmez. Hele biraz kilo alması ya da fazla zayıf bulunması! Sosyal medya klasik deyimle 'çalkalanır.' O ünlü kişi sıradan bir restoranda rahatça yemek yiyemez, peşine paparazzi ordusu takılmadan alışveriş yapamaz.

Hepsinin ötesinde kimselere duyurmadan aşk bile yaşayamaz. Çocuğu olduğunda da milyonlarca hayranı o bebeği daha doğduğu andan itibaren görmek ister.

BAZISI ÇOCUĞUNU KAMERA KARŞISINDA BÜYÜTÜYOR

İşin bu çocuklarla ilgili kısmı bazı ünlüler için hiç sorun değil. Çünkü birçoğu daha doğum odasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. O çocuklar, halkın gözleri önünde büyüyor bir başka deyişle. En çarpıcı örneği Kardashian- Jenner ailesinin üyeleri. Aşkları, evlilikleri, doğumları, çocukları hep kamera karşısında.

Haberin Devamı

Fakat bunun tam tersi olanlar da var. Onlar kendi hayatlarını meraklı bakışların önünde yaşasalar da çocuklarını kelimenin tam anlamıyla köşe bucak saklıyorlar, yüzlerini kimseye göstermiyorlar. İşte bunlardan biri de top model Gigi Hadid.





KHAI BÜYÜMÜŞ, SAÇLARI UZAMIŞ

One Direction ile üne kavuştuktan sonra kariyerine kendi başına devam kararı alan Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız bebek sahibi olan Hadid, onun yüzünü kimseye göstermedi.

Zaten onca insanın merak ettiği adını bile aylar sonra çok dikkat çekmeden sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Buna birazdan değineceğiz. Ama biz Gigi Hadid'in kızı Khai'nin yüzünü göstermemesi konusu üzerinde biraz daha duralım.

28 yaşındaki Gigi Hadid, kızının ellerini, ayaklarını, saçlarını sosyal medyada paylaşıp yüzünü gizlemesinin bir örneğini daha sergiledi. Hadid, 2 yaşındaki kızı Khai ile çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Ama Hadid, kucağına aldığı kızının yüzünü yine göstermedi.

O pozda küçük Khai, yüzünü annesinin omzuna gömmüş bir şekilde görülüyor. Küçük kızın uzun boylu olduğu o pozdan bile anlaşılıyor. Üstelik saçlarının da annesi Gigi gibi sarı ve uzun olması da dikkat çekti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kendini baştan yarattı: Bir aşk ile hayatı yenilendi Haberi görüntüle

KENDİSİ KARAR VERİNCEYE KADAR BÖYLE OLACAK: Ama görünüşe göre Gigi Hadid, kızı Khai'nin yüzünü daha uzun süre sosyal medyadaki meraklılardan gizleyecek. Ta ki, Khai bu konuda kendisi karar verinceye kadar. En azından Gigi Hadid'in söylediği bu.





İŞTE KIZININ YÜZÜNÜ GİZLEMESİNİN NEDENİ

Top model Gigi Hadid, neden kızı Khai'nin yüzünü gizliyor olabilir? Üstelik bunca kişi böylesine güzel bir anne ile en çok çarpıcı göz rengiyle dikkat çeken yakışıklı bir babanın kızının nasıl göründüğünü merak ederken.

Bu konu Gigi Hadid, doğum yaptığından bu yana gündemde aslında. O sıralar birlikte olan Hadid ile Malik, kızlarının dünyaya gelişini yine onun yüzü yerine sadece ellerini göstererek yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Haberin Devamı

İki ünlü, ondan sonra da bebeğin yüzünü meraklı bakışlardan saklama kararı aldı ve bu konuda taviz vermediler.





FOTOĞRAFÇILARA RİCADA BULUNDU

Gigi Hadid, bir keresinde bebek arabasındaki Khai ile çıktığı New York gezisinde paparazzi tarafından görüntülendi. Fakat fotoğraflar yayınlanırken kızının yüzünün filtre kullanılarak mozaiklenmesini yani görünmemesini rica etti ünlü model. Bunu neden yaptığı hakkında da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kızı Khai'nin yüzünü basında göstermeme konusunda kararlı olduklarını belirtti Hadid. Ardından da arzularının, Khai, bu konuda yani dünyaya kendini nasıl göstereceği konusunda kendisi karar verecek yaşa gelinceye kadar bu durumun süreceğini anlattı.

Haberin Devamı

Hadid, küçük kızının kendi seçmediği bir kamuoyu imajının endişelerinden uzakta, olabildiğince özgür, rahat ve sıradan bir çocukluk geçirmesini istediklerini belirtti. Bunun hem kendisi hem de Khai'nin babası Zayn Malik için dünyalara bedel bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın Aile pozundaki şaşırtan ayrıntı: O elbiseyi herkes tanıdı Haberi görüntüle





'BİR ANNE OLARAK BEBEĞİM İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUM'

Gigi Hadid o paylaşımda kendisini takip eden paparazzilere "Lütfen, lütfen, lütfen kızımın fotoğrafını çektiğinizde mozaikleyin. Bunun ayrı bir uğraş olduğunu biliyorum ama bir anne olarak bebeğim için en iyisini istiyorum" diye seslendi.

Belli ki peşindeki paparazzi ordusu da Gigi Hadid'i kırmadı ki Khai'nin yüzü henüz hiçbir yerde görülmedi. Gigi Hadid de sosyal medya paylaşımlarında kızına yer verse de yüzünü hiç göstermedi.

Haberin Devamı





YÜZÜNÜN YANSIDIĞI PAYLAŞIM HEMEN KALDIRILDI

Hatta bir keresinde annesi Yolanda Hadid, torunuyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

Kendisi farkında olmasa da Khai'nin yüzü kadraja giren bir tabloya yansıdı. Elbette Yolanda'nın takipçileri bu ayrıntıyı kaçırmadı.

Sonra ne olduğu biliyor musunuz? Yolanda Hadid, Khai'nin yüzünün yansıma şeklinde olsa da göründüğü o paylaşımı hemen kaldırdı.





BLAKE İLE RYAN'I ÖRNEK ALIYOR

Gigi Hadid, kızının yüzünü gizleme konusunda ünlü arkadaşları Blake Lively ile Ryan Reynolds'ı örnek aldığını söylemişti bir seferinde.

Onlar da Şöhretler Kaldırımı'nda Reynolds'ın adını taşıyan yıldızın yerleştirildiği törene kadar iki çocuklarının yüzünü göstermemeyi, sosyal medyada paylaşmamayı uygun görmüştü. Çift, o törende henüz sayısı iki olan çocuklarıyla kamera karşısına çıkmıştı. Fakat sonradan iki çocukları daha olan çift, bu kararlarını olabildiğince uyguluyor.

BELLA DA BENZER BİR AÇIKLAMA YAPTI: Gigi Hadid'in kendisi gibi model olan kardeşi Bella da ablasının Khai'nin yüzünü gizleme kararı hakkında sorulan bir soruyu yanıtlamıştı. Bella, ablası Gigi'nin, kızı bu konuda kendi kararını verecek yaşa gelinceye kadar yüzünü sosyal medyada göstermeme konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.

Gözden Kaçmasın O sahnenin çekimini ağlayarak anlattı: Bana hastalık bulaştırmamak için ağzını dezenfekte etti Haberi görüntüle





ADINI DA UZUN SÜRE GİZLEMİŞTİ; Gigi Hadid doğumunun üzerinden birkaç ay geçene kadar onun adını da duyurmadı. Sonunda Instagram sayfasının profil bölümünde kendini tanıtan satırlara "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece Hadid ile Malik'in kızının adı ortaya çıkmış oldu.





AYRILIKLARI OLAYLI OLDU

Gigi Hadid'in kızı Khai'nin babası Zayn Malik ile inişli Çıkışlı bir ilişkisi oldu. Bir kez ayrılıp barışan çift, kızlarının doğumundan sonra tatsız haberlerle gündeme geldi.

Bu iddialada göre Malik, Gigi'nin annesi Yolanda'ya şiddet uygulamış ve olay polise yansımıştı. Hatta yine ileri sürülenlere göre Zayn Malik, Gigi'nin kariyerini bile engellemeye başlamıştı. Sonunda Gigi ile Zayn ayrıldı. Kızları Khai ise yaşamını annesi Gigi ile sürdürüyor.