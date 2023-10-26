O Ã§antayÄ± herkes taÅŸÄ±yamaz: Sevgiliye destek iÃ§in sahaya Ã§Ä±ktÄ±

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AÅžKTA KAZANINCA HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°Â

LÃ¼ks malikanelerde yaÅŸÄ±yor, Ã¶zel jetlerle seyahat ediyor, herkesin satÄ±n alamayacaÄŸÄ± kÄ±yafetleri giyip takÄ±larÄ± takÄ±yor.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± ona saÄŸlayan da aÅŸkÄ±. ÃœnlÃ¼ bir sporcunun gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Ã§aldÄ±. Ama o da bunun altÄ±nda kalmadÄ±. Ona hayal ettiÄŸi Ã§ocuklarÄ± verdi... SadÄ±k bir sevgili oldu... Ãœstelik bu arada kendisi de Ã§alÄ±ÅŸarak kendi servetini oluÅŸturdu.

Bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olduÄŸu iÃ§in de her yaptÄ±ÄŸÄ± olay oluyor. Ä°ÅŸin aslÄ± o da bu durumu "kÃ¶rÃ¼klemek" iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor. Son olarak da sevgilisine destek iÃ§in yaptÄ±klarÄ±yla gÃ¼ndem oldu.

SEVGÄ°LÄ°SÄ°NE DESTEK Ä°Ã‡Ä°NÂ

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kimden sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z. ÃœnlÃ¼ futbolcu Cristiano Ronaldo'nun niÅŸanlÄ±sÄ±, ispanyol model Georgina Rodriguez bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi.

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29 yaÅŸÄ±ndaki Rodriguez, son olarak Ronaldo'nun sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta yaptÄ±klarÄ±yla daha doÄŸrusu giyimi kuÅŸamÄ±yla ilgi odaÄŸÄ± oldu.

Rodriguez, Ã¶nceki gÃ¼n Ronaldo'nun top koÅŸturduÄŸu Suudi Arabistan'Ä±n Al Nassr takÄ±mÄ±nÄ±n maÃ§Ä±nÄ± desteklemek iÃ§in stadyumdaydÄ±. YanÄ±nda Ronaldo'nun en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ile maÃ§Ä± izleyebilecek yaÅŸa gelmiÅŸ Ã§ocuklarÄ± da vardÄ±.

GÃ¼zel model, o gÃ¼n de her zaman olduÄŸu gibi dikkat Ã§ekecek bir tarzda giyindi. Kot pantolon ve uzun Ã§izmeler giyen Georgina Rodriguez, Ã¼zerine de arkasÄ±nda niÅŸanlÄ±sÄ± Ronaldo'nun adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir tiÅŸÃ¶rt tercih etti. Rodriguez gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kot pantolonuna uygun renkte mavi bir Ã§antayla tamamladÄ±.

O Ã‡ANTAYI HERKES ALAMAZ

BÃ¶yle anlatÄ±nca sÄ±radan bir tiÅŸÃ¶rt ve kot pantolon Ã§ok da ilgi Ã§ekici gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Ama Georgina Rodriguez'in Ã¼zerindekilerin fiyatÄ± toplandÄ±ÄŸÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir servet ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

Ki bu zaten Georgina Rodriguez'in sÄ±k sÄ±k attÄ±ÄŸÄ± bir adÄ±m. Yani ilk bakÄ±ÅŸta dikkat Ã§ekmeyen ama ortalamanÄ±n Ã¼zerinde bir fiyatla satÄ±lan marka Ã¼rÃ¼nler kullanÄ±yor.

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Gelin Rodriguez'in maÃ§ izlemeye gittiÄŸinde giydiklerinin fiyatÄ±na bir bakalÄ±m.

GÃ¼zel modelin yÃ¼ksek topuklu siyah Ã§izmeleri Ã¼nlÃ¼ bir markaya ait ve bin 45 sterlin deÄŸerinde. GiydiÄŸi kot pantolon diÄŸer parÃ§alara gÃ¶re daha mÃ¼tevazÄ±, fiyatÄ± 100 sterlin.

Beline taktÄ±ÄŸÄ± yine Ã¼nlÃ¼ bir markaya ait kemerin fiyatÄ± ise 330 sterlin. Gelelim Georgina Rodriguez'in Ã¼zerindeki en pahalÄ± parÃ§aya: Elindeki mavi renkli Ã§anta.

ÃœnlÃ¼ bir moda firmasÄ±nÄ±n; kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce hayata veda eden ÅŸarkÄ±cÄ± Jane Birkin'in bir dÃ¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sepetlerden esinlenerek hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve onun adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu mavi Ã§antanÄ±n fiyatÄ± 115 bin sterlin.

O gÃ¼n saÃ§larÄ±nÄ± genellikle yaptÄ±ÄŸÄ± gibi toplayan Georgina Rodriguez, iki Ã¶rgÃ¼ ÅŸeklinde arkasÄ±nda bÄ±raktÄ±. ÃœnlÃ¼ model maÃ§ Ã¶ncesinde yeÅŸil sahaya Ã§Ä±karak Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

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Georgina Rodriguez'e bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yaptÄ±ÄŸÄ± o maÃ§ta Ronaldo ile kurduÄŸu geniÅŸ ailesinden Ã§ocuklar da eÅŸlik etti.

HAYATI PERÄ° MASALLARI GÄ°BÄ°

AslÄ±nda bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bu konuyla ilgilenenler biliyordur ama Georgina Rodriguez'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ bir kez daha hatÄ±rlayalÄ±m.

Biraz Ã¶nce de deÄŸindiÄŸimiz gibi Rodriguez, sÄ±radan bir Ä°spanyol ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya geldi. TezgahtarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks maÄŸazada Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken de dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde ve en Ã§ok kazanan futbolcularÄ±ndan biri olan Cristiano Ronaldo ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

Yani bugÃ¼n kendine ait bir servet oluÅŸturan Rodriguez'i bugÃ¼nlere getiren olayÄ±n temeli bÃ¶yle atÄ±ldÄ±.

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Onun Ã¶ykÃ¼sÃ¼, modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi masallarÄ±ndan biri olarak nitelendiriliyor. BugÃ¼n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ lÃ¼ks hayatÄ±n yanÄ±ndan bile geÃ§meyen bir ailenin kÄ±zÄ± olarak baÅŸlayan hayatÄ±nÄ± ÅŸimdi kelimenin tam anlamÄ±yla lÃ¼ks iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.



KÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada baÅŸlayan hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼, bugÃ¼n milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gÃ¶steriÅŸli malikanelerde yaÅŸamaya ve bu aÅŸk sayesinde kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hret ile geÃ§miÅŸte hayal bile edemeyeceÄŸi bir servete uzandÄ±. O genÃ§ kadÄ±n hala 20'li yaÅŸlarÄ±nda ve ÅŸimdi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± hayatÄ±yla gÃ¼ndeme geliyor.

FÄ°LMLERDE RASTLANABÄ°LECEK KARÅžILAÅžMA

BugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Irina Shayk'Ä±n da bulunduÄŸu bir Ã§ok gÃ¼zelle aÅŸk yaÅŸayan Cristiano Ronaldo'nun ÅŸu ana kadarki en uzun sÃ¼reli sevgilisi Georgina Rodriguez. Ã‡iftin tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼leri de oldukÃ§a Ã§arpÄ±cÄ±, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak tÃ¼rden.

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DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan futbolcularÄ±ndan biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genÃ§ kadÄ±n Madrid'de lÃ¼ks bir maÄŸazada tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

DÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ã¼crete Ã§alÄ±ÅŸan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lÃ¼ks maÄŸazaya alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gittiÄŸinde gÃ¶rdÃ¼. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aÅŸÄ±k oldu.

HAYATI BELGESEL OLDU

Ä°spanya'nÄ±n 13 bin nÃ¼fuslu Jaca adlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabasÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir sÃ¼re garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra dil Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä°ngiltere'nin Bristol kentine gitti ve Ã§ocuk bakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Garsonluktan tezgahtarlÄ±ÄŸa birÃ§ok iÅŸ yapan genÃ§ kadÄ±n ÅŸimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadÄ±ÄŸÄ± bir hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. YanÄ±nda hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± ve Ã§ok sevdiÄŸi Ã§ocuklarla birlikte.

Rodriguez'in hayatÄ± ve Ronaldo ile iliÅŸkisi bir dijital platformda yayÄ±nlanmaya baÅŸlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldÄ± belgesele de konu oldu.

Belgeselin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanalÄ±n yÃ¶neticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda olup biteni anlatma konusunda son derece dÃ¼rÃ¼st davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu aÅŸkÄ±n hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, hiÃ§bir ÅŸeye sahip deÄŸilken nasÄ±l bir anda her ÅŸeye sahip olduÄŸunu dÃ¼rÃ¼stÃ§e ifade ettiÄŸini sÃ¶yledi.

SONRADAN GÃ–RME DÄ°YE SUÃ‡LANDI

Rodriguez bir sÃ¼re Ã¶nce ailesinin kendisine yÃ¶nelttiÄŸi "sonradan gÃ¶rme" suÃ§lamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Rodriguez'in dayÄ±sÄ± Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na "yanÄ±ndaki kadÄ±n bir ÅŸeytan" diye yorum yaptÄ±.

BabasÄ±nÄ±n kokainle yakalanÄ±p hapse girdiÄŸi gÃ¼nden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren dayÄ± Hernandez "Ronaldo ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve sonra beni unuttu. Onunda iliÅŸkisine baÅŸladÄ±ktan sonra beni bir ya da iki kez aradÄ±" diye konuÅŸtu.

ARANAN BÄ°R MODEL: Ronaldo ile 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. ÃœnlÃ¼ firmalarla milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluÅŸturdu.





ACILARIN EN BÃœYÃœÄžÃœNÃœ YAÅžADILAR

BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸatafata raÄŸmen Rodriguez, niÅŸanlÄ±sÄ± Cristiona Ronaldo ile birlikte acÄ±larÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de yaÅŸadÄ±. GeÃ§en yÄ±l ikizlere hamile olan genÃ§ kadÄ±n bebeklerden birini anne karnÄ±nda kaybetti.

Ronaldo ile Rodriguez, birkaÃ§ ay Ã¶nce biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz bebekler beklediklerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Fakat daha sonra Ã§ift bu kez acÄ± haberi paylaÅŸtÄ±lar. Bebeklerden kÄ±z olanÄ± hayata tutunmayÄ± baÅŸarÄ±rken, erkek ikizi ise anne ve babasÄ±nÄ± yasa boÄŸarak Ã¶ldÃ¼.



Ronaldo bu acÄ± haberi, sosyal medya sayfasÄ±ndan "Yeni doÄŸan oÄŸlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanÄ±n yaÅŸayabileceÄŸi en bÃ¼yÃ¼k acÄ±. KÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸumu, biraz da olsa ÅŸu anda bize gÃ¼Ã§, umut ve mutluluk veriyor... CanÄ±m oÄŸlumuz, sen bizim meleÄŸimizsin. Seni her zaman seveceÄŸiz" satÄ±rlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Ã‡iftin hayatta kalan bebeÄŸi bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi.

KALABALIK AÄ°LE:Â Georgina ve Ronaldo, Ã§ok Ã§ocuklu kalabalÄ±k aileleriyle mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Ronaldo ile Rodriguez'in yeni doÄŸan ve hayatta kalan ikizlerinden Bella'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Alana adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zlarÄ± var. Rodriguez, sevgilisinin taÅŸÄ±cÄ± anneden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ile ikizlerine de annelik yapÄ±yor.

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Bir dÃ¶nem Ã§iftin ayrÄ±lacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama bu sÃ¶ylentiyi Ã¶nce Ronaldo'nun annesi yalanladÄ±. Georgina ile Cristiano'nun iliÅŸkisi de eskisi gibi sÃ¼rÃ¼yor.Â