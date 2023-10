Efsane filmin oyuncusu kanserle mücadele ediyor: Ölümden korkmuyorum ama zeytin ağaçlarımla torunlarımın büyüdüğünü görmek istiyorum

Haberin Devamı

"ÖLMEKTEN KORKMUYORUM AMA DAHA YAPMAK İSTEDİKLERİM VAR"

Zaman, ünlü oyuncunun sağlığını da elinden aldı. Şimdi zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Üstelik söylediğine göre tedavi de işe yaramadı.

Sinemada 50 yıllık bir kariyeri geride bırakan efsane oyuncu şimdi, yaptığı yürek burkan açıklamayla gündeme geldi.

Şimdilik deneysel ilaçlarla idare ettiğini söyleyen oyuncu, günün birinde onların da işe yaramaz olacağını anlattı.

Ölmekten korkmadığını belirten oyuncu "Bu yine de rahatsız edici. Çünkü daha yapmak istediklerim var" dedi.

JURASSIC PARK İLE HAFIZALARA KAZINDI

Böylesine içe işleyen bu öykünün kahramanı rol aldığı Jurassic Park adlı yapım başta olmak üzere birçok filmle hafızalara kazınan Sam Neill..

Haberin Devamı

76 yaşındaki Neill, bir süredir üçüncü evre kan kanseri yüzünden tedavi görüyor. Sam Neill, Australian Story adlı internet sitesine verdiği röportajda son durumunu anlattı.

Deneyimli oyuncu, uygulanan kemoterapi tedavisinin işe yaramadığını belirterek yaşamla ölüm arasında gidip geldiğini anlattı.

Bir süredir deneysel ilaçlar kullandığını belirten Neill, bunun da sonsuza kadar sürmeyeceğini bildiğini söyledi.

Neill "Doktorlarım günün birinde bunların işe yaramayacağını söyledi. "Ben buna hazırlıklıyım" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Davul bile dengi dengine.... Zengin delikanlı daha zengin genç kıza aşık oldu Haberi görüntüle

GELENEKSEL TEDAVİ ONU ÇOK SARSTI: BÜTÜN SAYGINLIĞIM ELİMDEN GİTTİ

Sam Neill "Ölüm beni hiçbir şekilde korkutmuyor. Bundan endişe duymuyorum. Başından beri de korkmadım. Ama rahatsız edici" dedi..

Usta oyuncu neden böyle düşündüğünü de şu sözlerle ifade etti: " Sinir bozucu çünkü hala yapmak istediklerim var."

Sam Neill, kendisiyle aynı hastalığı yakalanan tüm diğerleri gibi uygulanan kemoterapi sırasında saçlarını ve sakallarını kaybetti. Dış görünüşü değişti.

Bu değişen görüntüsüyle ilgili düşündüklerini de ABC'ye verdiği röportajda şöyle ifade etmişti Neill: " Geçen yıl aynaya bakmak zorunda kaldığın dönemler oldu. Ve iyi bir görüntü sergilemiyordum. Her tür saygınlığım elimden gitmiş gibiydi. "

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sekiz yatak odalı gizli aşk yuvası! Arkadaşı buluşmaları için evinin kapılarını açtı Haberi görüntüle

Konuk olduğu programda tedavi sırasında çekilen zayıf düşmüş görüntüleri yayınlanan Sam Neill, sosyal medya sayfasından iyi olduğuna dair bir paylaşım yaptı. Alternatif ilaçların işe yaradığını belirten oyuncu kimsenin kendisi için endişelenmemesini söyledi.

KÖTÜ HABERİ AİLE ZİYARETİNE GİTTİĞİNDE ÖĞRENDİ

Sam Neill, hasta olduğunu geçen yıl ailesini görmek için Yeni Zelanda'ya gittiğinde öğrendi. Oğlu Tim babasının röportaj verdiği Australian Story'ye o haberi nasıl aldıklarını "Doktor aradı ve babama kötü haberi verdi. Yani kanser olduğunu söyledi" diyerek anlattı.

Haberin Devamı

Oğlunun söylediğine göre Sam Neill telefonu kapattıktan sonra ikisi oturdu ve ağlamaya başladı. O noktada Sam Neill yaşadıklarını ve hissettiklerini şöyle ifade etti: " Gerçekten hayatım için mücadele ediyordum. Her şeyin yeni olduğu bir dünyaydı ve bu oldukça endişe verici bir dünyaydı."

Gözden Kaçmasın Taze aşıklar alışverişte görüntülendi: Sanki sevgilisi değil asker arkadaşı Haberi görüntüle

ÖYLE ZAYIFLADI Kİ OĞLU ONA SARILAMADI

Sam Neill anlattığına göre üç ya da dört ay boyunca kemoterapi gördü. O dönemde de çok zayıf düştü.

Oğlu Tim'in anlattığına göre o süreç çok zorluydu. Sam Neill öylesine zayıflamıştı ki oğlu ona sarılamıyordu bile. Anlattığına göre Neill kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kalmıştı.

Haberin Devamı

Fakat onca yan etkisi olan tedavi işe yaramadı. Doktorları hastalığın daha ciddi ve saldırgan bir şekilde geri döndüğünü söyledi ünlü oyuncuya.

DENEYSEL İLAÇLARLA HASTALIĞI KONTROL ALTINA ALDI

Sam Neill de o noktadan sonra deneysel ilaçlar kullanmaya başladı. Bu kez bu ilaçlar işe yaradı. Neill, bir süredir bu ilaçlar sayesinde hastalığı kontrol altına almayı başardı.

Ama söylediğine göre günün birinde bu ilaçların da işe yaramayacağı gün gelecek. Oyuncu buna da hazırlıklı olduğunu belirtti. Yine de ilaçları kullanma konusunda kararlı. İlaçlar işe yaramaz hale gelinceye kadar uygulamayı sürdürecek.

Haberin Devamı

HAYATA TUTUNMAK İÇİN ANILARINI YAZMAYA BAŞLADI

Sam Neill, hastalığıyla ilgili olarak kendisini en çok etkileyenin artık çalışamayacak hale gelmesi olduğunu söyledi.

Oyuncu "Ben çalışmaya alışkınım. Çalışmayı , işe gitmeyi seviyorum. Her gün insanlarla birlikte olmayı, dostluklardan keyif almalı seviyorum ve aniden bunlardan mahrum kaldım."

50 yıllık oyunculuk kariyerine böyle trajik bir şekilde veda etmek zorunda kalan Sam Neill, sonunda kendi deyimiyle dikkatini dağıtmak ve günleri atlatabilmesini sağlamak için anılarını yazmaya başlamış.

ZEYTİN AĞAÇLARININ VE TORUNLARININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYOR

Sam Neill, yakalandığı hastalığın olası sonucunu da biliyor. Söylediğine göre de günün birinde ölmekten hiç korkmuyor. Ama bazı şeylerin yarım kalmasından korkuyor.

İşte bu konuda söyledikleri "Bir 10 ya da 20 yıl daha isterim. Bütün bu güzel terasları inşa ettik. Zeytin ağaçlarımız, selvi ağaçlarımız var. Bütün bunların olgunlaştığını görmek istiyorum. Benim sevimli küçük torunlarım var. Onların büyüdüğünü görmek istiyorum."

Sam Neill, Japon makyaj sanatçısı Norino Watanabe ile 1987- 2/17 arasında süren bir evlilik yaptı. Eski çiftin 32 yaşında Elena ve 40 yaşında Tim adında iki tane çocuğu oldu.

İRLANDA'DA DOĞDU YENİ ZELANDA'DA BÜYÜDÜ

Kuzey İrlanda'da 1947 yılında dünyaya gelen Sam Neill'ın gerçek adı Nigel John Dermott Neill. 10 yaşındayken ailesi Yeni Zelanda'ya taşındı. Sam Neill de eğitimine orada başladı. Yüksek öğrenimini İngiliz Edebiyatı dalında tamamladı.

Sinema dünyasında tanındığı Sam adını da okulda kendini seçti. Çünkü okulda kendisinin dışında Nİgel adını taşıyan çok sayıda öğrendi vardı. 1971 yılında TV'de yayınlanan The City of No ile oyunculuğa başladı.Ardından da birçok Avustralya ve Yeni Zelanda yapımında kamera karşısına geçti.

1981 yılında Omen III: The Final Conflict ile uluslararası kariyerine başladı. Sonra Andrzej Zulawski'nin kült filmi Possession'da oynadı.

Sam Neill bir ara James Bond rolü için düşünüldü fakat Timothy Dalton seçildi bu rol için. Sam Neill'in rol aldığı filmler arasında Dead Calm, The Hunt For Red October, Jurassic Park, Üne Jungle Book, Piano gibi filmlerde kamera karşısına geçti.

Sam Neill, yönetmenliğini Jame Campion'ın yaptığı Piano adlı filmde Sally Field ile birlikte kamera karşısına geçmişti.





Neill, en çok Steven Spielberg'in yönettiği Jurassic Park filmiyle hafızalara kazındı.