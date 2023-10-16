Ünlü oyuncu 'nişandan sonra aşkım derinleşti' demişti... Eski sevgilisinin gözleri önünde evlendi

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Hatta Davy'nin tören sırasında zaman zaman ağlamaklı olduğu da objektiflerden kaçmadı. Ertesi gün manşetlerde Prens Harry ile Meghan Markle'ın yanı sıra Chelsy Davy de yer aldı o unutulmaz yüz ifadesiyle.

İşte böyle bir düğün töreni geçtiğimiz hafta sonu Hollywood'da da yaşandı. Rol aldığı bir yapımla genç yaşta adını duyuran oyuncu, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı sevgilisiyle romantik bir törende evlendi.

KONUKLAR ARASINDA ESKİ SEVGİLİSİ DE VARDI

Davetliler arasında yakışıklı oyuncunun eski sevgilisi de vardı. Gelelim hangi ünlü oyuncunun kiminle, nerede ve nasıl evlendiğine.

Gösteri dünyasının bu yeni evli çifti rol aldığı Teen Wolf adlı yapımla tanınan Tyler Posey ile müzisyen sevgilisi Phem.

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Bir süredir aşk yaşayan genç çift; geçtiğimiz hafta sonu Malibu'da düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne Posey ile gerçek adı Olivia Marsico olan 33 yaşındaki Phem'in ailelerinin yanı sıra yakın dostları ve arkadaşları da katıldı. Düğünün konuklarından biri de Tyler Posey'in geçmişte aşk yaşadığı genç yıldız Bella Thorne'du.

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ÖNCE NİKAH SONRA DÜĞÜN

Tyler Posey ile Phem'in nikahı Malibu'daki Pacific Pelisades'te bulunan özel bir meditasyon merkezinde yapıldı.

Ardından da bir başka mekanda eğlence düzenlendi. Düğünün yapıldığı mekanın Pasifik Okyanusu manzaralı olduğunu da yeri gelmişken hatırlatalım.

Törende damat Tyler Posey de gelin Phem de atmosfere uygun şekilde beyazlara büründü. Tyler Posey, kırık beyaz takım elbisesini bir ton açık gömlek ve kravatla tamamladı. Ayakkabıları ise kahverengiydi.

Gecenin yıldızı olan Phem ise yüksek yakalı ve ve uzun kollu bir gelinlik giydi. Gelinliğinin önündeki dantel detaylar da dikkat çekti.

Phem'in bu özel gününde giydiği gelinliğin bir başka ayrıntısı da uzun duvağı oldu. Phem, elinde ise gösterişli bir buket gelin çiçeği taşıdı.

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GELİN İLE DAMAT PİSTTEN İNMEDİ

Tyler Posey ile Phem, nikahın ardından düzenlenen düğün eğlencesinde bol bol dans etti. Çift, geceyi romantik bir dansla açtı. Ardından da sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlencede daha neşeli danslar sergilendi.

Bu saatlerde Tyler Posey'in eski sevgilisi Bella Thorne ile ünlü şarkıcı Avril Lavigne dans pistinden inmeyen davetliler arasında yer aldı.

Tyler Posey ile Phem iki yıllık ilişkinin ardından bu yılın şubat ayında nişanlandılar. Artık evli bir çift olan Posey ile Phem önceleri arkadaşlardı. Sonra aralarındaki ilişki aşka dönüştü.

İki yıllık flörtün ardından Posey, sevgilisine California'da bir kumsalda evlenme teklif etti. O romantik anlarda da birbirlerinin hayatını daha da güzelleştireceklerine söz verdi.

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Posey, Phem ile nişanlandıktan sonra Phem'e olan aşkının daha derinleştiğini söyledi bir röportajında.

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NİŞANDAN SONRA DUYGULARI DERİNLEŞTİ

İşte 31 yaşındaki oyuncunun bu konudaki sözleri: " Nişanlandıktan sonra ona olan duygularımın değişeceğini sanmıyordu. Ama duygularım daha fazla derinleşti. Onunda bir an önce bir hayat kurmak istedim. Evlendiğimizde de bunun daha da büyüyeceğini tahmin ediyorum.!

Tyler Posey; 2013 yılında o dönemde uzun süre birlikte olduğu Seane Gorlick ile nişanlanıp ayrılmıştı. Genç oyuncunun aşk yaşadığı ünlüler arasında Bella Thorne'un yanı sıra Truth or Dare adlı dizideki rol arkadaşı Sophia Ali ile Miley Cyrus da vardı.

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Tyler Posey'in kısa bir ilişki yaşadığı Bella Thorne da (ortada) törenin konukları arasındaydı.