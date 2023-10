Tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oynadÄ±ÄŸÄ± diziden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¶hret hayatÄ±mÄ± mahvetti

Haberin Devamı

Başlarda kariyerinde de hayatında da her şey yolundaydı.Ama sonra kendisi gibi genç yaşta şöhrete ulaşan birçok meslektaşına olduğu gibi onun da hayatı tepetaklak gitmeye başladı.

Önce kötü alışkanlıkları onu olumsuz etkiledi. Ardından ruh sağlığı bozuldu. Tedavi gördüğü sırada kullandığı ilaçlar yüzünden kilo aldı. Elbette bu durum da onun gösteri dünyasının acımasız çarklarına takılmasına neden oldu.

Kısacası erken gelen şöhret onun hayatını perişan etti. Öyle ki aradan geçen yıllara rağmen hala bunun etkisinden kurtulabilmiş değil.

GENÇ YAŞINDA TEK DİZİYLE ÜNLÜ OLMUŞTU

Böyle uzun uzun anlattığımız ünlü dizi oyuncusu Mischa Barton. Bugün 37 yaşında olan İngiliz oyuncu Barton, sonradan kendisi gibi ünlü olan birçok genç yıldızın kamera karşısına geçtiği The O.C adlı yapımda canlandırdığı karakterle tanındı. O sırada henüz 17 yaşındaydı Mischa Barton.

Önceleri magazin sayfalarında, genç yaşta yıldızı parlayan dizi oyuncusu olarak tanınırken sonradan kötü alışkanlıkları, hızlı gece hayatı, daha erken yaşta estetik bağımlısı olması gibi nedenlerle gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Şimdi aradan yıllar geçti ve Mischa Barton artık olgun sayılacak bir yaşa geldi. Ama anlattığına göre erken gelen şöhretin onun hayatında özellikle de ruh sağlığında açtığı yaralar kapanmadı.

'TRAVMALAR BİR GECEDE GEÇMİYOR'

Mischa Barton, The Times'a verdiği röportajda bu konuda samimi açıklamalar yaptı. Barton, kamera karşısında ve paparazzi objektiflerinin hedefinde olduğu dönemlerde büyük zorluklar yaşadığını anlattı. Şöhretin kendisi üzerinde bir travma yarattığını belirten Barton, bu nedenle tedavi gördüğünü de gizlemedi.

Ama şunu da ekledi ünlü oyuncu: "Hayatınızın geri kalanında her gün terapiye gidebilirsiniz. Ama 20'li yaşlarımın başında yaşadıklarımdan kaynaklanan bazı travmalar var ki bunlar hemen bir gecede geçmiyor."

Mischa Barton kendisine şöhret kazandıran The O.C. adlı diziden 2006 yılında ayrıldı. Buna gerekçe olarak da sette zorbalık gördüğünü, tacize uğradığını ve çalışma saatlerinin katlanılmaz olduğunu söyledi. Genç oyuncunun anlattığına göre dizinin çekimleri sırasında günde 18 saat çalışmaları gerekiyordu.

Barton röportajda aşk hayatından da söz etti. Güzel oyuncu şu anda hayatında biri olmadığını belirterek "Yalnızım ve mutluyum" dedi.

Mischa Barton, yine de günün birinde evlenip çocuk sahibi olmak istediğini de gizlemedi. "Geleneksel bir insanım" diyen Barton "Hem de insanların düşündüğünden daha geleneksel biriyim. Ama bu tamamen karşınıza çıkan insanla ilgili" diyerek sürdürdü sözlerini.

Mischa Barton, 2000'li yılların ikinci yarısında yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle gündeme geliyordu sık sık. Bazen aşırı zayıflığı bazen de aşırı kilolarıyla hiç manşetlerden inmedi. Kısacası bazen yaşadığı ruhsal çalkantılar fiziksel görünüşüne de yansıdı Barton'un.

Bu sırada kariyeri de geriledi. The O.C'den ayrıldıktan sonra bazı küçük bütçeli yapımlarda kamera karşısına geçti. 2019 yılında bir dans yarışmasına katıldı.

Fakat son zamanlarda kariyerini de hayatını da toparladı. Bu yıl Neighbours (Komşular) adlı çok izlenen TV dizisinde oynadı. Fakat talihsizlik bu konuda da peşini bırakmadı. Çünkü dizi büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

AÇIKLAMALARI OLAY YARATMIŞTI: SETTE TACİZE UĞRADIM, KİMSE DESTEK OLMADI

Mischa Barton, rol aldığı ve kendisine şöhreti getiren The O.C aldı diziden izleyiciyi kelimenin tam anlamıyla şoke ederek ayrılmıştı.

Barton'un canlandırdığı karakter senaryo gereği öldü ve genç oyuncunun dizideki serüveni de bitmiş oldu. Oyuncu, o dönemde sette tacize uğradığını bu yüzden de ayrılmaktan başka çaresi kalmadığını söylemişti. Hatta setteki kimsenin kendisine destek olmadığını, arkasında durmadığını sözlerine eklemişti.

Mischa Barton, diziden ayrıldıktan yıllar sonra E! News'a verdiği demeçte setteki bir grup erkek tarafından sürekli olarak tacize uğramanın kendisini diziden ayrılmaya yönlendirdiğini anlattı.

Barton "Kamera arkasında olup bitenler hakkında konuşmak beni her zaman utandırdı. Her zaman özel hayatımı gözlerden uzak tutmak istedim ve insanların duygularından her zaman haberdarım" diye konuştu.

KENDİ DUVARLARINI İNŞA ETTİ

Oyuncu, artık konuşmaya karar verdiğini, çünkü böyle bir dönem yaşandığını da sözlerine ekledi. Oyuncu özellikle de kadın meslektaşlarının sette, kamera arkasında yaşadıklarını anlatma konusundan eskisinden farklı davrandığını belirtti.

Mischa Barton, rol aldığı The O.C adlı diziyi aslında sevdiğini, diğer insanlara karşı "kendi duvarlarını inşa etmek zorunda kaldığının" altını çizdi. Oyuncu, bir yandan hayatıyla bir yandan da dizinin getirdiği şöhretle baş etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Bu süreçte "korunmasız" kaldığını da vurguladı.

YAPIMCILAR SEÇENEK SUNDU

Barton sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok sıkı çalışıyordum. Dizideki karakteri oynamak benim için zordu, çünkü o karakter ben değildim." Mischa Barton, seyircinin, dizide oynadığı Marissa karakterini sevdiğini de sözlerine ekledi.

Mischa Barton, yapımcıların kendisine ne yapmak istediğini sorduklarını ve eğer isterse oynadığı karakteri "öldürebileceklere" söylediklerini de anlattı. Barton, o dönemde bazı büyük filmlerden teklifler aldığını ama dizi nedeniyle onları geri çevirdiğini belirtti.

'SAĞLIĞIM İÇİN BÖYLESİ DAHA İYİYDİ': Barton, diziden ayrılmaya nasıl karar verdiğini de şöyle anlattı: "Diziden ayrılmanın sağlığım için en iyisi olduğuna karar verdim. Ayrıca setteki oyuncu arkadaşlarım ve kamera arkası ekip tarafından yeteri kadar korunmadığımı da hissetmiyordum."

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA KAPILDI

Mischa Barton, genç yaşta şöhret olmanın kendisi üzerinde yarattığı etkiyi de yıllar önce verdiği bir röportajda anlatmıştı.

The O.C. dizisinde rol aldığında henüz 17 yaşında olduğunu hatırlatan Barton, o dönemde hayatına giren sevgililerinin kendisini ve hayatını çok etkilediğini söylemişti. Özellikle de uyuşturucu alışkanlığı olan Brandon Davis ve Cisco Adler ile yaşadığı ilişkilerin kendisi üzerinde derin etkileri olduğunu belirtmişti.

Barton o dönemde The O.C. adlı diziyle ilgili olarak Dizi çekimleri sırasında çok yoruluyordum. Bir de buna hiç ara vermeden devam ettiğim gece hayatı da eklenince, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Sürekli iyi görünmek ve fit olmak zorundaydım. Başka bir çarem yoktu. Bir süre sonra sürekli alkol, uyuşturucu ve ağrı kesici kullanan biri haline geldim. Psikolojim gittikçe kötüleşiyordu" diye anlatmıştı.

'17 YAŞINDAYKEN KENDİMİ 35 GİBİ HİSSEDİYORDUM'

O röportajda ağır bir depresyon içinde olduğunu anlatan Mischa Barton, "Bundan bir türlü kafamı kaldıramıyordum. Sürekli yorgun, bitkin ve sinirliydim. Dizide canlandırdığım karakterin senaryo gereği ölmesinin ardından, kariyerimde iyi bir çıkış yakalayabileceğim başka bir rol bulamadım. Bu da beni etkiledi " diye o dönemdeki duygu ve düşüncelerini ifade etmişti.

Barton erken gelen şöhretin kendisi üzerindeki etkisini "17 yaşındayken kendimi 35 yaşında gibi hissediyordum. Şöhret beni mahvetti. Ailem de, ben de bunu kaldırmakta zorlandık" sözleriyle ifade etmişti.

GENÇ OYUNCULAR ŞÖHRET OLDU

Bir dönem ülkemizde de yayınlanan The O.C. adlı dizi yayın hayatına 2003 yılında başladı. Dizide Mischa Barton'un yanı sıra Rachel Bilson, Adam Brody, Benjamin McKenzie gibi genç oyunculardan oluşan bir kadro rol alıyordu. Dizideki rol alan genç oyuncular da bu sayede şöhret oldu. Dizi Orange County'de yaşayan varlıklı ailelerin çocuklarının hikayesini anlatıyordu.