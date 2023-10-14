Tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oynadÄ±ÄŸÄ± diziden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¶hret hayatÄ±mÄ± mahvetti

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BaÅŸlarda kariyerinde de hayatÄ±nda da her ÅŸey yolundaydÄ±.Ama sonra kendisi gibi genÃ§ yaÅŸta ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸan birÃ§ok meslektaÅŸÄ±na olduÄŸu gibi onun da hayatÄ± tepetaklak gitmeye baÅŸladÄ±.

Ã–nce kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± onu olumsuz etkiledi. ArdÄ±ndan ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozuldu. Tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§lar yÃ¼zÃ¼nden kilo aldÄ±. Elbette bu durum da onun gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n acÄ±masÄ±z Ã§arklarÄ±na takÄ±lmasÄ±na neden oldu.

KÄ±sacasÄ± erken gelen ÅŸÃ¶hret onun hayatÄ±nÄ± periÅŸan etti. Ã–yle ki aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen hala bunun etkisinden kurtulabilmiÅŸ deÄŸil.

GENÃ‡ YAÅžINDA TEK DÄ°ZÄ°YLE ÃœNLÃœ OLMUÅžTU

BÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ dizi oyuncusu Mischa Barton. BugÃ¼n 37 yaÅŸÄ±nda olan Ä°ngiliz oyuncu Barton, sonradan kendisi gibi Ã¼nlÃ¼ olan birÃ§ok genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi The O.C adlÄ± yapÄ±mda canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterle tanÄ±ndÄ±. O sÄ±rada henÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndaydÄ± Mischa Barton.

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Ã–nceleri magazin sayfalarÄ±nda, genÃ§ yaÅŸta yÄ±ldÄ±zÄ± parlayan dizi oyuncusu olarak tanÄ±nÄ±rken sonradan kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, hÄ±zlÄ± gece hayatÄ±, daha erken yaÅŸta estetik baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olmasÄ± gibi nedenlerle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

Åžimdi aradan yÄ±llar geÃ§ti ve Mischa Barton artÄ±k olgun sayÄ±lacak bir yaÅŸa geldi. Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re erken gelen ÅŸÃ¶hretin onun hayatÄ±nda Ã¶zellikle de ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralar kapanmadÄ±.

'TRAVMALAR BÄ°R GECEDE GEÃ‡MÄ°YOR'

Mischa Barton, The Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuda samimi aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±. Barton, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda ve paparazzi objektiflerinin hedefinde olduÄŸu dÃ¶nemlerde bÃ¼yÃ¼k zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ÅžÃ¶hretin kendisi Ã¼zerinde bir travma yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Barton, bu nedenle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gizlemedi.

Ama ÅŸunu da ekledi Ã¼nlÃ¼ oyuncu: "HayatÄ±nÄ±zÄ±n geri kalanÄ±nda her gÃ¼n terapiye gidebilirsiniz. Ama 20'li yaÅŸlarÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±mdan kaynaklanan bazÄ± travmalar var ki bunlar hemen bir gecede geÃ§miyor."

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Mischa Barton kendisine ÅŸÃ¶hret kazandÄ±ran The O.C. adlÄ± diziden 2006 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±. Buna gerekÃ§e olarak da sette zorbalÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma saatlerinin katlanÄ±lmaz olduÄŸunu sÃ¶yledi. GenÃ§ oyuncunun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re dizinin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda gÃ¼nde 18 saat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerekiyordu.

Barton rÃ¶portajda aÅŸk hayatÄ±ndan da sÃ¶z etti. GÃ¼zel oyuncu ÅŸu anda hayatÄ±nda biri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "YalnÄ±zÄ±m ve mutluyum" dedi.

Mischa Barton, yine de gÃ¼nÃ¼n birinde evlenip Ã§ocuk sahibi olmak istediÄŸini de gizlemedi. "Geleneksel bir insanÄ±m" diyen Barton "Hem de insanlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nden daha geleneksel biriyim. Ama bu tamamen karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan insanla ilgili" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

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Mischa Barton, 2000'li yÄ±llarÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ruhsal Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ nedeniyle gÃ¼ndeme geliyordu sÄ±k sÄ±k. Bazen aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± bazen de aÅŸÄ±rÄ± kilolarÄ±yla hiÃ§ manÅŸetlerden inmedi. KÄ±sacasÄ± bazen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ruhsal Ã§alkantÄ±lar fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ne de yansÄ±dÄ± Barton'un.

Bu sÄ±rada kariyeri de geriledi. The O.C'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bÃ¼tÃ§eli yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. 2019 yÄ±lÄ±nda bir dans yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ±.

Fakat son zamanlarda kariyerini de hayatÄ±nÄ± da toparladÄ±. Bu yÄ±l Neighbours (KomÅŸular) adlÄ± Ã§ok izlenen TV dizisinde oynadÄ±. Fakat talihsizlik bu konuda da peÅŸini bÄ±rakmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dizi bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±.

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AÃ‡IKLAMALARI OLAY YARATMIÅžTI: SETTE TACÄ°ZE UÄžRADIM, KÄ°MSE DESTEK OLMADI

Mischa Barton, rol aldÄ±ÄŸÄ± ve kendisine ÅŸÃ¶hreti getiren The O.C aldÄ± diziden izleyiciyi kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke ederek ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Barton'un canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter senaryo gereÄŸi Ã¶ldÃ¼ ve genÃ§ oyuncunun dizideki serÃ¼veni de bitmiÅŸ oldu. Oyuncu, o dÃ¶nemde sette tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden de ayrÄ±lmaktan baÅŸka Ã§aresi kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â Hatta setteki kimsenin kendisine destek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arkasÄ±nda durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Mischa Barton, diziden ayrÄ±ldÄ±ktan yÄ±llar sonra E! News'a verdiÄŸi demeÃ§te setteki bir grup erkek tarafÄ±ndan sÃ¼rekli olarak tacize uÄŸramanÄ±n kendisini diziden ayrÄ±lmaya yÃ¶nlendirdiÄŸini anlattÄ±.

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Barton "Kamera arkasÄ±nda olup bitenler hakkÄ±nda konuÅŸmak beni her zaman utandÄ±rdÄ±. Her zaman Ã¶zel hayatÄ±mÄ± gÃ¶zlerden uzak tutmak istedim ve insanlarÄ±n duygularÄ±ndan her zaman haberdarÄ±m" diye konuÅŸtu.

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KENDÄ° DUVARLARINI Ä°NÅžA ETTÄ°

Oyuncu, artÄ±k konuÅŸmaya karar verdiÄŸini, Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle bir dÃ¶nem yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Oyuncu Ã¶zellikle de kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n sette, kamera arkasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatma konusundan eskisinden farklÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mischa Barton, rol aldÄ±ÄŸÄ± The O.C adlÄ± diziyi aslÄ±nda sevdiÄŸini, diÄŸer insanlara karÅŸÄ± "kendi duvarlarÄ±nÄ± inÅŸa etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" altÄ±nÄ± Ã§izdi. Oyuncu, bir yandan hayatÄ±yla bir yandan da dizinin getirdiÄŸi ÅŸÃ¶hretle baÅŸ etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Bu sÃ¼reÃ§te "korunmasÄ±z" kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

YAPIMCILAR SEÃ‡ENEK SUNDU

Barton sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ã‡ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum. Dizideki karakteri oynamak benim iÃ§in zordu, Ã§Ã¼nkÃ¼ o karakter ben deÄŸildim." Mischa Barton, seyircinin, dizide oynadÄ±ÄŸÄ± Marissa karakterini sevdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Mischa Barton, yapÄ±mcÄ±larÄ±n kendisine ne yapmak istediÄŸini sorduklarÄ±nÄ± ve eÄŸer isterse oynadÄ±ÄŸÄ± karakteri "Ã¶ldÃ¼rebileceklere" sÃ¶ylediklerini de anlattÄ±. Barton, o dÃ¶nemde bazÄ± bÃ¼yÃ¼k filmlerden teklifler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama dizi nedeniyle onlarÄ± geri Ã§evirdiÄŸini belirtti.

'SAÄžLIÄžIM Ä°Ã‡Ä°N BÃ–YLESÄ° DAHA Ä°YÄ°YDÄ°':Â Barton, diziden ayrÄ±lmaya nasÄ±l karar verdiÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Diziden ayrÄ±lmanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in en iyisi olduÄŸuna karar verdim. AyrÄ±ca setteki oyuncu arkadaÅŸlarÄ±m ve kamera arkasÄ± ekip tarafÄ±ndan yeteri kadar korunmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± da hissetmiyordum."

KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARA KAPILDI

Mischa Barton, genÃ§ yaÅŸta ÅŸÃ¶hret olmanÄ±n kendisi Ã¼zerinde yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi de yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

The O.C. dizisinde rol aldÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 17 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan Barton, o dÃ¶nemde hayatÄ±na giren sevgililerinin kendisini ve hayatÄ±nÄ± Ã§ok etkilediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Ã–zellikle de uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olan Brandon Davis ve Cisco Adler ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkilerin kendisi Ã¼zerinde derin etkileri olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Barton o dÃ¶nemde The O.C. adlÄ± diziyle ilgili olarak Dizi Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda Ã§ok yoruluyordum. Bir de buna hiÃ§ ara vermeden devam ettiÄŸim gece hayatÄ± da eklenince, durum iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz bir hal alÄ±yordu. SÃ¼rekli iyi gÃ¶rÃ¼nmek ve fit olmak zorundaydÄ±m. BaÅŸka bir Ã§arem yoktu. Bir sÃ¼re sonra sÃ¼rekli alkol, uyuÅŸturucu ve aÄŸrÄ± kesici kullanan biri haline geldim. Psikolojim gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸiyordu" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

'17 YAÅžINDAYKEN KENDÄ°MÄ° 35 GÄ°BÄ° HÄ°SSEDÄ°YORDUM'

O rÃ¶portajda aÄŸÄ±r bir depresyon iÃ§inde olduÄŸunu anlatan Mischa Barton, "Bundan bir tÃ¼rlÃ¼ kafamÄ± kaldÄ±ramÄ±yordum. SÃ¼rekli yorgun, bitkin ve sinirliydim. Dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m karakterin senaryo gereÄŸi Ã¶lmesinin ardÄ±ndan, kariyerimde iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalayabileceÄŸim baÅŸka bir rol bulamadÄ±m. Bu da beni etkiledi " diye o dÃ¶nemdeki duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ifade etmiÅŸti.

Barton erken gelen ÅŸÃ¶hretin kendisi Ã¼zerindeki etkisini "17 yaÅŸÄ±ndayken kendimi 35 yaÅŸÄ±nda gibi hissediyordum. ÅžÃ¶hret beni mahvetti. Ailem de, ben de bunu kaldÄ±rmakta zorlandÄ±k" sÃ¶zleriyle ifade etmiÅŸti.

GENÃ‡ OYUNCULAR ÅžÃ–HRET OLDU

Bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan The O.C. adlÄ± dizi yayÄ±n hayatÄ±na 2003 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Dizide Mischa Barton'un yanÄ± sÄ±ra Rachel Bilson, Adam Brody, Benjamin McKenzie gibi genÃ§ oyunculardan oluÅŸan bir kadro rol alÄ±yordu. Dizideki rol alan genÃ§ oyuncular da bu sayede ÅŸÃ¶hret oldu. Dizi Orange County'de yaÅŸayan varlÄ±klÄ± ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hikayesini anlatÄ±yordu.

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