İlk bebeği nikahsız doğmuştu... 'Bir daha evlenmeden asla kimseyle birlikte olmayacağım' diye yemin etmiş!

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İLGİ ÇEKMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL!

Bazıları bu konuda diğerlerinin hep bir adım önüne geçiyor. Dışarıdan bakıldığında da sanki bunun için özel bir çaba harcıyorlarmış gibi görünüyorlar üstelik.

Tıpkı Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve sonunda gerçekten resmi olarak evlendiği ortaya çıkan genç eşi Bianca Censori gibi.

Aslına bakılırsa bu çiftin hiç ilgi çekmemesi de mümkün değil. Her şeyden önce dış görünüşleri, sanki sürekli olarak "Bize bakın... Bakın bize" der gibi.

Kanye West kendisi de ünlü olup üstelik de TV yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi olunca bu merak da ikiye katlanıyor.

Çift, bütün yaz boyunca Bianca Censori'nin tamamen ilgi çekmeye yönelik kıyafetleriyle çıktıkları İtalya tatilinde ortalığı kelimenin tam anlamıyla ayağa kaldırdı.

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Birçok kişi 'Burası İtalya, ABD değil. Burada böyle yarı çıplak gezemezsin' diyerek genç kadına tepki bile gösterdi.

'SÖZDE' DEĞİL GERÇEKTEN EŞİYMİŞ

Bütün bunlar bir yana çiftle ilgili çok merak edilen bir ayrıntı vardı. Her ne kadar bütün magazin basını Bianca Censori'den Kanye West'in eşi diye söz etse de bu konuda resmi bir belge bulunmadığı için kimse bu evliliğin gerçek olduğuna inanmıyordu. Hatta basın Bianca Censori'ye West'in 'sözde' eşi adını takmıştı.

Ama geçen hafta ortaya çıkan bir belge West ile Censori'nin resmen ve gerçekten evli olduğunu ortaya çıkardı.

Buna göre çift, geçen yılın aralık ayında evlenmiş. Yani Kanye West, Kim Kardashian'dan resmen boşandıktan sadece birkaç hafta sonra Censori ile evlenmişti.

İşte son günlerde konuşulan da West'in bu acelesinin nedeni. Tabii ki sonunda bu da ortaya çıktı.

EVLENMEDEN ÖNCE KİMSEYLE BİRLİKTE OLMAYACAĞINA YEMİN ETMİŞ

Buna göre West ile Censori tamamen dini nedenlerle evlendi. 46 yaşındaki Kanye West, Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra resmen evlenmeden kimseyle birlikte olmayacağına dair yemin etmişti.

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Bunu yerine getirmek için de Bianca Censori ile ilişkisinin başında 2022 yılının aralık ayında resmen evlendi.

Fakat US Weekly'ye konuşan kaynaklara bakılırsa Kanye West, 28 yaşındaki Bianca Censori'yi gerçekten seviyor, ona çok aşık.

Hatta genç kadını "ilham perisi" olarak tanımlıyor. Bu konuda duyguları da karşılıklı. Bianca Censori de onu seviyor.

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KISA AŞKININ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ:Bütün bunlar Kanye West'in kısa süreli birliktelik yaşadığı Julia Fox'un sözlerini akıllara getirdi. Fox, "Kanye ile sevgiliydik ama hiç cinsellik yaşamadık" diyerek ilişkilerinin durumunu açıklamıştı.





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KARDASHIAN İLE EVLENMEDEN ÖNCE İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Bu arada küçük bir hatırlatma... Belli ki Kanye West bu evlenmeden kimseyle birlikte olmama kararını gerçekten de Kim Kardashian'dan ayrıldıktan sonra aldı.

Çünkü çiftin ilk çocuğu North, onların evlenmesinden bir yıl önce yani 2014 yılında dünyaya geldi.

Kanye West, şu ana kadar dört çocuk babası oldu. Bunların hepsi de Kim Kardashian ile evliliğinden. Kardashian ile West 2014 yılında evlendi.

İkisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört tane çocuk sahibi oldular. Çift 2022 yılında ise boşanarak evliliklerini resmen bitirdi.