Ailenin intikamÄ± acÄ± oldu: DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde cenaze arabasÄ±na bindirmiÅŸler

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DÃœNYA BU DÃœÄžÃœNÃœ UNUTAMAYACAK

Haydi dÃ¼mdÃ¼z sÃ¶yleyelim... DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar erkeklerinden biri olarak bilinen Prens Harry ile AmerikalÄ± oyuncu Meghan Markle o gÃ¼n evlendi. St. George's Åžapeli'ndeki o dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bÃ¼yÃ¼k bir merakla izledi.

Elbette o gÃ¼nÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi Harry ile evlenen Meghan Markle oldu. NasÄ±l olmasÄ±ndÄ± ki! Ã–ncelikle bir AmerikalÄ±ydÄ±. Sonra bir oyuncuydu. Yeni hayatÄ± uÄŸruna mesleÄŸine bile veda etmiÅŸti.

Fakat daha da Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±: Meghan Markle, daha Ã¶nce bir evlilik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Yani Harry onun ikinci kocasÄ±ydÄ±.

MEGHAN, AÄ°LENÄ°N BÄ°R SÃœRÃœ KURALINI YERE BÄ°R ETTÄ°

Daha da enteresanÄ± tÃ¶rende kendi ailesinden sadece annesi Doria Ragland vardÄ±. Ne babasÄ± ne de diÄŸer akrabalarÄ± o gÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi tÃ¶rende yer almadÄ±. Hatta Meghan'a ÅŸapelde bir sÃ¼re kayÄ±npederi o zaman Veliaht Prens olan Charles eÅŸlik etti.

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BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Markle'Ä±n, modern Ã§aÄŸlarda Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yelerinden biriyle evlenen ilk melez kadÄ±n olduÄŸunu koyarsak, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n neden bu kadar ilgi Ã§ektiÄŸini uzun uzun anlatmaya da gerek kalmaz zaten.Â

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesindeki sÃ¶ylentiler dedikodular bir yana herkes o gÃ¼n Meghan Markle'Ä±n ne giyeceÄŸini merak ediyordu. Yani gelinliÄŸini.

Markle da gÃ¼n ilk bakÄ±ÅŸta herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan bir seÃ§im yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœzerinde Ã§ok sade bir gelinlik vardÄ±. Hatta bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sonradan Ã§ok da eleÅŸtirildi. ÃœstÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k birÃ§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸe gÃ¶re o Ã¼zerindeki gelinlik Markle'a bir beden de bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.

HERKES GELÄ°NÄ° Ä°ZLEDÄ°

GelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise tacÄ±ydÄ±. Aile koleksiyonundan seÃ§ilen bu taÃ§ Meghan Markle'Ä±n duvaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yordu.

O gÃ¼n herkes ister istemez Meghan Markle'Ä±n gelinliÄŸini konuÅŸtu. O gÃ¼n ve ondan sora gelen gÃ¼nlerde hatta aylarda.Elbette bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde de bundan daha normal bir ayrÄ±ntÄ± olamazdÄ±.

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Ä°NTÄ°KAM Ä°Ã‡Ä°N MÄ° BU ARABA SEÃ‡Ä°LDÄ°?

Fakat 2018 yÄ±lÄ±ndaki o dÃ¼ÄŸÃ¼nde meraklÄ±larÄ±n dikkatini Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Meghan Markle ile annesi Doria Ragland'Ä± dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi kalÄ±p hazÄ±rlandÄ±klarÄ± Cliveden House'dan St. George Åžapeli'ne taÅŸÄ±yan siyah renkli Rolls Royce.

Ä°ÅŸte o aracÄ±n en az gelin kadar ilgi Ã§ekici bir tarihi vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÄ±llar Ã¶nce Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir baÅŸka AmerikalÄ± gelinini taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ± o Ã¼nlÃ¼ araba.

Ama o gelinin Ã¼zerinde beyaz gelinlik deÄŸil siyah yas elbisesi vardÄ±. YÃ¼zÃ¼ ise birazdan kocasÄ±nÄ±n aÃ§acaÄŸÄ± duvakla deÄŸil acÄ±sÄ±nÄ±n simgesi olan siyah bir tÃ¼lle Ã¶rtÃ¼lÃ¼ydÃ¼. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle o siyah araba dÃ¼ÄŸÃ¼nden tam 46 yÄ±l Ã¶nce bir cenaze tÃ¶reninde kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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DÃœÄžÃœNDEN YILLAR Ã–NCE CENAZE TÃ–RENÄ°NDE KULLANILMIÅžTI

Maghan Markle'Ä± yanÄ±nda annesiyle birlikte Prens Harry ile evleneceÄŸi ÅŸapele taÅŸÄ±yan o Rolls Royce'a Meghan'dan yÄ±llar Ã¶nce 1972 yÄ±lÄ±nda, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanan eski kralÄ±n uÄŸruna tacÄ±nÄ± ve tahtÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±AmerikalÄ± Wallis Simpson biniyordu. GittiÄŸi yer ise kocasÄ±nÄ±n cenazesiydi.

Bu durum ilk anda fazla fark edilmedi ama yÄ±llar Ã¶nce dul bir eÅŸi cenaze tÃ¶renine taÅŸÄ±yan bu aracÄ±n Meghan'Ä±n masalsÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± bazÄ± sÃ¶ylentilere de yol aÃ§tÄ±. Ki bunlar hala zaman zaman gÃ¼ndeme geliyor.

Acaba Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nden hemen Ã¶nce sergilediÄŸi ve ailede bile tepki Ã§eken davranÄ±ÅŸlarÄ±na maruz kalan ailenin acÄ± bir intikamÄ± mÄ±ydÄ± bu?

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BazÄ± kraliyet uzmanlarÄ±na gÃ¶re durum tam da bÃ¶yleydi. DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi yaÅŸanan gerginliklerin bir intikamÄ±ydÄ± o siyah araba.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Meghan'Ä±n baÅŸta kendisine verilen gelin tacÄ± olmak Ã¼zere birÃ§ok konuda gerilim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Ã§evresine de yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± artÄ±k herkes tarafÄ±ndan biliniyor.

Belki de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin hemen her hareketinde hatta giysi ve aksesuarÄ±nda olduÄŸu gibi bu durumda da bir ilgili bir mesajdÄ±.Â

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KOCASINI SON YOLCULUÄžUNA UÄžURLAMAYLA O ARABAYLA GÄ°TMÄ°ÅžTÄ°

Meghan'dan yÄ±llar Ã¶nce aynÄ± araca binen Wallis Simpson, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin geliniydi. Fakat o dÃ¶nemde ailenin erkeklerinden birinin hele de kralsa daha Ã¶nce boÅŸanmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nla evlenmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi.

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Kral 8. Edward Wallis Simpson aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden tahtÄ±nÄ±, tacÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Sonra da taht KraliÃ§e 2 Elizabeth'in babasÄ±na kaldÄ±.Â

Edward ile Wallis Simpson 1937 yÄ±lÄ±nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶renine kraliyet ailesinin ileri gelen Ã¼yelerinden hiÃ§biri gitmedi.

Bu evliliÄŸin ardÄ±ndan Ã§ift, Windsor DÃ¼kÃ¼ ve Windsor DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±. Wallis Simpson da 1986 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti.

Edward, Wallis Simpson aÅŸkÄ± uÄŸruna tacÄ±nÄ± ve tahtÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Onun yerine KraliÃ§e 2. Elizabeth'in babasÄ± kral oldu.Â