Ben yaşlıyım diye karıma istediği erkekle görüşmesi için izin vermiştim... Bana ihanet etti

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Orada anlatılan olaylar belki filmdi, senaryo gereğiydi. Ancak yıllar önce Lars Von Trier'in anlattığı gibi bir olay şu anda gerçek hayatta yaşanıyor.

Herkesin kulağına kadar gittiğine göre de elbette gösteri dünyasında. Üstelik olayın kahramanlarından biri bu dudak uçuklatan durumu kendisi açık açık itiraf etti. Olayın ardında aralarında yaş farkı olan bir çiftin evliliği, sonradan ayrılma kararı gibi karmaşık gelişmeler de var. Gelin bir bakalım neler olduğuna.

ARALARINDA BÜYÜK BİR YAŞ FARKI VAR

Bu çarpıcı olayın kahramanları ABD'de ekranlara gelen Real Housewives of Potomac adlı reality şov ile adını duyuran Mia Thornton ile eşi Gordon Thornton. Öncelikle şunu söyleyelim, bu çift arasında büyük bir yaş farkı var.

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Büyük bir yiyecek markasının temsilcisi ve bir başka ünlü şirketin de CEO'su olan Gordon Thornton 71, karısı Mia ise 38 yaşında. Üstelik Gordon bir süre önce prostat kanseri nedeniyle bir operasyon da geçirdi.

Fakat bu yaş farkına rağmen çift, 2012 yılında hayatlarını birleştirdi. Aradan geçen zaman içinde üç tane de çocukları dünyaya geldi. Ama şu sıralar yuvaları olaylı bir şekilde dağılmış durumda.

'AÇIK EVLİLİK' ÖNERMİŞ

Gordon Thornton, TMZ adlı internet sitesine çarpıcı açıklamalar yaptı. Bunlar arasında en çok konuşulanı da cinsel hayatını sürdürebilmesi ve bu konudaki ihtiyaçlarını giderebilmesi konusunda Mia'ya "yeşil ışık" yaktığını söylemesi oldu.

Gordon Thornton "Biliyorum ki onun bu tür özel ihtiyaçlarını karşılayamayacağım zaman geliyor" diye konuştu. Buna neden olarak da yaşını gösterdi. Bir başka deyişle iş insanı, genç karısına bir tür açık evlilik önerdi.

Fakat TV yıldızının eşi Gordon, kendisinin karısına kendi hayatını yaşaması konusunda izin verdiği halde onun ortalıkta "Gordon'ı terk ettim" diyerek gezmesinin kendisini sinirlendirdiğini de gizlemedi.

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'YİNE DE GİZLİ İŞLER YAPIYOR'

Gordon Thornton "Bütün bunlarda beni gerçekten sinirlendiren şey ona izin verdiğim halde yine de bazı işleri gizlice yapması. Beni terk ettiğine dair hikayeler uydurması ve bu hikayeleri de sürekli değiştirmesi" dedi.

Bu arada geçtiğimiz eylül ayından bu yana çiftin 11 yıllık evliliğini bitirdiğine dair haberler duyuluyordu.

Karısına kendi hayatını yaşaması konusunda ona her tür izni verdiğini ve imkanı tanıdığını söyleyen iş insanı Thornton, Mia'ya "Bana dürüstlüğünü sorgulamak için nedenler verme" diye sesledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona istediği insanla görüşebileceğini söyledim. Ama bunu dışarıya yansıtmaması istedim. Çocukları bu işe karıştırmama konusunda dikkati olmasını söyledim. Ama o tam bunun tersi davranıyor ve bunun benim kulağıma gelmeyeceğini sanıyor."

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'ONUN AŞKI MADDİ KAZANCA DAYALI'

Bu arada Gordon Thornton Mia'nın bir iş insanıyla birlikte olduğunu ve onunla iş hayatı konusunda yeni bir adım atacağını belirtti. Fakat yine de Mia'yı suçlamadan geri durmadı:" Onun romantizm anlayışı ilişkiden elde edilen kazanca dayalıdır" diye konuştu.

Sonra karısını suçlayan başka sözler de sarf etti: "Benden ayrılma nedeni de yeni sevgilisinin maddi olarak benden daha iyi durumda olması... Ben buna inanıyorum" dedi. Hatta Gordon Thornton, Mia'nın kendisiyle de para için evlendiğini ileri sürdü.

Gordon Thornton, eşiyle ilgili olarak artık onunla ebeveynlik dışında hiçbir nedenle bir daha asla iletişime geçmek istemediğini belirtti. Sonra da şunları söyledi "Eğer tekrar bir araya gelirsek bu sadece çocuklar için olacak. Aşk için olmayacak:"