Uğruna onca para dökülen evlilik sona geldi: Yaş farkı artık katlanılır gibi değil!

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Pırıltılı dünyada aşklar da evlilikler de çok uzun ömürlü olmuyor. Hatta "Tamam... Bu çift, gerçekten de ölüm ayırana kadar birlikte kalacak" diye düşünüldüğü anda bu görüşü sarsacak bir haber geliyor.

Hemen hatırlayalım... Çok iyi anlaştıkları düşünülen Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in 27 yıllık evliliği bile bitti.

23 YILLIK EVLİLİK SONA GELDİ İDDİASI

Son birkaç gündür Hollywood'un uzun evliliklerinden biriyle daha ilgili olarak böyle bir söylenti dolaşıyor ortalıkta.

Buna göre 2000 yılından bu yana evli olan Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın evliliği de sona geldi.

Aslına bakılırsa daha önce de ünlü çift hakkında benzer bir söylenti çıkmıştı. Ama onlar bu konuda konuşmak yerine evliliklerindeki sorunları toparlayıp yollarına devam etmişlerdi. Üstelik Catherine Zeta Jones'un "Ben asla boşanmam" tarzındaki sözleri de daha hafızalardan silinmedi.

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Öte yandan ünlü çiftle ilgili evliliğin bitmek üzere olduğu söylentileri de son günlerde kulaktan kulağa yayılıyor. Üstelik Zeta Jones ile Douglas, bu konunun çok fazla dallanıp budaklanmasını istemedikleri için de farklı bir yöntem izliyor.

BÜYÜK BİR SARSINTI GEÇİRMİŞLERDİ

Neler olup bittiğine ve ortalarda dolaşan iddialara bir bakmak gerekirse... İddialara göre 2013 yılında Michael Douglas'ın gırtlak kanseriyle, karısı Catherine Zeta Jones'un da ruhsal sorunlarıyla mücadele ettiği süreçte ünlü çiftin evliliği ciddi bir sarsıntı geçirdi.

Tekrar bir araya gelseler de birliktelikleri asla eskisi gibi olmadı. Hatta ileri sürülenlere göre ünlü çift o sürecin sonunda aynı çatı altında farklı hayatlar yaşadılar.

Tek yapmadıkları bu durumu dışarıya yansıtmak oldu. Ne yaşadılarsa kendi içlerinde yaşadılar. Fakat artık durumu toparlamalarına olanak kalmadı.

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Bu iddiaları ortaya atanlar Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın son dönemde emlak yatırımlarıyla ilgili attıkları adımları kaynak olarak gösterdi.

Ünlü çift, kısa süre önce Bermuda'da bulunan yazlık evlerini satışa çıkardı. Bunun için istedikleri rakam 12 milyon dolar. Bu durum da çiftin kamuoyunun gözünde mal savaşı yapmamak için önlemleri önceden aldığı şeklinde yorumlandı.

YAŞ FARKI KENDİNİ BELLİ ETMEYE BAŞLADI

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Evlilik bitti. Ama onlar bütün bu ayrılık ve boşanma süreçleriyle uğraşmak istemiyorlar. Bu yüzden de önceden yaptıkları bazı düzenlemeler var. Bunları kimse bilmiyor. Fakat ikisi de ayrı hayatlar yaşıyor" diye konuştu.

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Bir iddiaya göre Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'ın arasında başlarda önemsemedikleri yaş farkı da artık tahammül edilebilir sınırları aştı.

Bütün bu iddialar bir yana... Zeta Jones ile Douglas, dışarıdan bakışta gayet mutlu ve uyumlu görünüyorlar. Hatta geçtiğimiz eylül ayında aynı günde olan doğum günlerini de birlikte kutlayıp sosyal medya hesaplarından da bu konuda paylaşım yaptılar.

Her ne kadar bir zamanlar "Boşanmayı itici buluyorum" diye konuşsa da Catherine Zeta Jones geçtiğimiz yıl bu konuda çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

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BU KADAR SÜRECEĞİNE İNANMAMIŞ

54 yaşındaki Galli yıldız, 79 yaşındaki Michael Douglas ile evliliğinin bunca sene süreceğine hiç inanmadığını söylemişti.

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Geçen yıl Good Morning America adlı programa konuk olan Catherine Zeta Jones, programın sunucusu Robin Roberts'ın, sorularına yanıt verdi.

Roberts ve programın diğer sunucuları Michael Strahan ve George Stephanopoulos ile sohbet ederken Zeta Jones'a eşlerden hangisinin diğerine daha iyi hediyeler verdiği soruldu. Bu konuda kocası Michael Douglas'ın çok iyi olduğunu belirtti. Güzel oyuncu "Sanırım bu konuda Michael daha iyi. Ben evliliğimizin sekizinci yılı civarında bu konuda zirveye ulaştım" diye konuştu.

Sonra da şaka yollu olarak şunları söylerdi: Eğer evliliğimizin 22 yıl süreceğini bilseydim, hediye konusunda biraz daha geride dururdum. 22 yıl boyunca evli kalacağımı hayal etmiyordum. Sonuçta burası Hollywood" dedi.

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Bu şekilde de pırıltılı dünyada ilişkilerin genel olarak kısa sürmesine gönderme yaptı. Catherine Zeta Jones, kocasına aldığı en pahalı hediyenin 1930 model bir klasik araba olduğunu belirtip, onun da kendi aldığı hediyeler içinde zirve olduğunu sözlerine ekledi.

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EVLİLİK TEK YÖNLÜ DEĞİL

Michael Douglas da daha önce konuk olduğu Ellen De Generes'in sohbet programında bir evliliğin asla tek yönlü bir yol gibi olamayacağını belirtmişti ünlü oyuncu. O programda karısı hakkında da şunları söylemişti: " Ama ben onun için deli oluyorum. Her çift zor zamanlar geçirir. Burada tek problem bizim ünlü ve göz önünde insanlar olmamız. Bu da birçok çiftten farklı olarak her şeyin daha fazla ortaya saçılmasına neden oluyor."

Hollywood'un efsane isimlerinden Kirk Douglas ile Diana Douglas'ın evliliğinden dünyaya gelen Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aşkı, ilk dönemlerinde meydanın ilgi odağında yer almıştı.

Bunun tek nedeni Catherine Zeta Jones'un, kariyer basamaklarını hızla tırmanan bir yıldız, Michael Douglas'ın da çoktan şöhretin zirvesine yerleşmiş tecrübeli bir oyuncu olması değildi. Çiftin arasında 25 yaş fark vardı.

Üstelik Douglas, evli ve çocukluydu. Yani özetlemek gerekirse, dünyanın bu kadar gözü önünde olan çift, o ilk dönemde oldukça hareketli günler yaşadı. Gelin o günleri, çiftin nasıl tanıştığını, yılları nasıl birlikle geçirdiğini bir hatırlayalım.

ZORRO FİLMİNDE GÖRDÜ BİR DAHA UNUTAMADI

Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti.

O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.

Çiftin birlikte olmaya başladıkları ilk dönemde basına yansıyanlara göre, o sırada Diandra Douglas (eski soyadıyla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi.

Kısa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onları tanıştırdı. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

O DA DOUGLAS'A HAYRANDI

Fakat farklı bir ayrıntı daha vardı. Zeta Jones, tanıştıkları sırada 50'li yaşlarının başında olan Michael Douglas'ı çocukluğundan beri çok beğenirdi.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, ısrarlara dayanamadı ve onun buluşma teklifini geri çevirmedi. Sonrasında da çift birlikte olmaya başladı. Sonunda 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. O sırada oğulları Dylan da üç aylıktı.

ESKİ EŞİNE YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ

Michael Douglas, sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun için de eski eşi Diandra ile bir hukun mücadelesine girişti.

23 yıllık evli olan çift, Douglas'ın Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat ödemesi şartıyla boşandı. Bu arada o dönemde bu miktarın çok yüksek olduğunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a ödediği tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalı boşanma davaları" arasına girdiğini de hatırlatalım.