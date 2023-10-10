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Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz

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#Peter Crouch#Abbey Clancy#Ünlülerin Evleri
Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 17:18

Uzun boylu olmak birçok açıdan avantaj olabilir. Her şeyden önce daha kısa boylular kadar kilo almazsınız kolayca. Ayrıca giydiğiniz kıyafetleri daha güzel taşırsınız. Endamınız yerinde olur bir başka deyişle.

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Ama elbette "biraz fazla" uzun boylu olmanın dezavantajları da var. Bunlardan biri de belki ilk anda akla gelmeyecek türden.

Bir dönemin ünlü futbolcularından Peter Crouch da fazlasıyla uzun olan boyunun olumsuz yanlarını yaşayanlardan. Bunu da 42 yaşındaki eski futbolcunun karısı Abbey Clancy, bir sohbet programında itiraf etti.

37 yaşındaki model, kocası Peter'ın boyu fazla uzun olduğu için ev alırken zorluk yaşadıklarını söyledi. Onun anlattığına göre en büyük problem de Peter Crouch'un 2 metre 1 santimlik boyuyla kapılardan sığamaması.

Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz

Abbey Clancy, kocası Peter Crouch'un boyu 2 metrenin üzerinde olduğu için kapılardan geçmekte zorlandığını bu yüzden istedikleri evi satın alamadıklarını anlattı. 

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Abbey Clancy, kendisi de 1.80 santimetre boyunda olan sunucu Jodie Kidd 'in Sussex'teki kır evine konuk oldu. Clancy'nin programı için evinin kapılarını açan Jodie Kidd, kendisi de uzun boylu olduğu için kimi zaman tavan kirişleriyle başının derde girdiğini gizlemedi.

Clancy de o sırada kocası Peter Crıuch'a göre daha kısa boylu olan Kidd'in bile kır evinin alçak tavanlı odalarında gezinirken nasıl zorlandığına tanık oldu.

Model ve sunucu Clancy de bunun kendileri için de sorun olduğunu anlattı. Clancy 'Pete kapıdan sığamadığı için istediğimiz evi satın alamıyoruz" diye durumu anlattı.

Abbey Clancy, bir süredir ünlülerin evlerine konuk olduğu bir program hazırlıyor. Bunun esin kaynağı da dört çocuk annesi modelin iç dekorasyona olan merakı.

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Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz

Abbey Clancy, başkalarının evlerinin içine bakmayı çok sevdiğini söylemişti. İç dekorasyon merakını da ünlülerin evlerine konuk olduğu programıyla gideriyor. 

Güzel model daha önce bu konuda bir itirafta bulunmuştu. Başkalarının evlerinin içlerine göz atmayı çok sevdiğini anlattı Clancy.

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Aslında herkesin bunu sevdiğini de sözlerine ekledi. Clancy bunun aksini ileri sürenlerin de gerçeği söylemediği iddiasında bulundu. 

Abbey Clancy '"Ben başka insanların mülklerine göz atmanın bağımlısıyım. Sanırım bu mülklere insanların üzerindeki kıyafetlerden daha fazla bakıyorum" diye konuştu. 

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Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz

Eski bir model olan Jodie Kidd aynı zamanda bir yarış otomobili pilotu olarak da tanınıyor. 

Eski model Jodie Kidd'in, Abbey Clancy'yi konuk ettiği kır evi, doğduğu Sussex'te bulunuyor. Her ne kadar kariyeri süresince Milano, New York, Paris gibi farklı kentlerde yaşasa da söylediğine göre asıl evi hep uçaklar oldu. Kendi deyimiyle o dönemde en çok yaşadığı yer uçaklardı zaten.

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Sonra kariyerine veda edip yerleşik hayata geçmek istedi Jodie Kidd. Sonunda da Sussex'te bu kır evini satın aldı. Evin en önemli avantajlarından biri Londra'ya çok yakın olması.

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Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz

Abbey Clancy de gösteri dünyasının uzun boylu ünlülerinden. Boyu 1.75 santim olan Clancy, yine de 2 metrenin üzerindeki kocasının yanında daha kısa görünüyor. 

Aslına bakılırsa Abbey Clancy de gösteri dünyanın uzun boylu ünlülerinden biri. Clancy, 1. 75 santim boyunda. Ama yine de 2. 01'lik kocası Peter Crouch'un yanında kısa kalıyor.

Bu arada çiftle ilgili kısa bir hatırlatma yaparsak... 2011 yılında evlenen Clancy ile Crouch'un dört tane çocuğu bulunuyor. Ünlü çift, birlikte mikrofon başına geçtikleri bir podcast yayınında da özel hayatlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalarla gündeme gelmişti. Çiftin 12 yaşında Sophia, 8 yaşında Liberty, beş yaşında Johnny ve 4 yaşında Jack adında dört tane çocuğu bulunuyor. 

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Kocam kapılardan sığmıyor... İstediğimiz evi satın alamıyoruz

Clancy ile Crouch'un dört tane çocuğu bulunuyor. 

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#Peter Crouch#Abbey Clancy#Ünlülerin Evleri

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