İki ay aşk yaşadı, anlata anlata bitiremiyor: İlk buluşmada boynunu öptüm, bana sımsıkı sarıldı

Haberin Devamı

Kolay değil tabii... Aşk yaşadığı kişi gösteri dünyasının en parlak, en çok dikkat çeken yıldızlarından birinin eski kocasıydı.

Üstelik o da ilgi çekme konusunda karısından daha aşağıda değildi. Yani aşkın süresi kısa bile olsa genç kadının adını bu kadar duyurması çok da tesadüf değil.

'BEN ONUN BOYNUNU ÖPERKEN BANA SIKICA SARILDI'

Fox'un Kanye West ile yaşadığı aşk kısa sürdü ama görünüşe göre sayesinde adını geniş kitlelere duyurduğu bu aşkın ekmeğini biraz daha yemeye kararlı. Kanye West ile yaşadığı toplamda altı haftalık aşkla ilgili dudak uçuklatan ayrıntılara anılarını topladığı Down The Drain adlı kitabında geniş yer verdi Julia Fox.

Haberin Devamı

Genç kadın Kanye West ile tanıştıkları 2021 yılında neler yaşadıklarını, ünlü rap'çinin görüşme tekliflerini önce geri çevirdiği halde sonra nasıl onunla birlikte olmaya başladığını da anlattı.

33 yaşındaki Julia Fox'un anlattıklarından biri de Kanye West'in Miami'de düzenlenen bir yeni yıl partisine katılmaya nasıl ikna edildiği. Onun anlattığına göre Kanye West, Julia Fox'un bu partiye kendisiyle birlikte katılması için onlarca yazılı mesaj gönderdi. Bununla da yetinmedi bıkmadan usanmadan telefonla aradı kendisini.

Başlarda bu teklifi reddeden Julia sonunda Kanye West ona 'Seni özel jetle götüreceğim' deyince fikrini değiştirdi. Ardından da ikili bir kulüpte buluştu. Julia Fox'un iddiasına göre o ilk buluşmalarında kendisi Kanye'nin boynunu öperken o da kendisine sıkıca sarıldı.

'OTOPARK ALANINDA TUVALETİNİ YAPTI... SONRA DA BENİ ÖPTÜ'

Sonra hiç beklenmedik başka bir gelişme oldu. Kanye onu park alanına götürdü ve o sırada aniden tuvaletini yaptı.

Fox o anları kitabında şöyle anlattı: " Kanye duvara doğru tuvaletini yaparken ben de hemen onun önüne atladım. Orada duran diğer kişilerin Kanye'nin fotoğrafını çekmemeleri için onlara bağırdım. Sonra işini bitirdi ve pantolonunu fermuarını çekti. Ardından da kollarıyla beni sardı, kendine doğru yaklaştırdı ve tutkuyla öptü."

Haberin Devamı

'İSTERSEN GÖĞÜSLERİNİ YAPTIRABİLİRİZ' DEMİŞ

Daha önce de "Kanye ile sevgiliydik ama aramızda cinsellik yaşanmadı" diyerek bütün dikkatleri üzerine çeken genç kadın anılarını topladığı kitapta onunla yaşadığı ilişkinin bilinmeyenlerini yansıtıyor. Bunlardan biri de Kanye West'in kendisine göğüs estetiği yaptırmayı önerdiği.

Julia Fox, 46 yaşındaki Kanye West'in kendisine "Eğer istersen estetik operasyonla göğüslerini büyütelim" dediğini söyledi.

Fox aslında Kanye'nin bu teklifi yaparken herhangi bir kötü niyeti olmadığını da ekledi.

Julia Fox, söylediğine göre bütün bunların gerçek olabileceğini, her şeyin harika olabileceğini hissetmiş,. Kanye West'in kendisine birçok kapıyı açabileceği hissine kapıldığını da gizlemedi Fox.

Haberin Devamı

ESKİ KARISINA KARŞI SİYAH OLARAK KULLANDI

Julia Fox'un Kanye West ile ilişkisine dair değindiği çarpıcı ayrıntılar da var Bunlardan biri de ünlü rap'çinin kendisini, o sırada boşanmakta olduğu Kim Kardashian'a karşı bir silah olarak kullandığı.

Bunu da daha önce Los AngelesTimes'a verdiği röportajda şöyle ifade etmişti Julia Fox: Kendimi onun küçük kuklası gibi hissediyordum.

Julia Fox, Kanye West ilişkisi hakkında içine düştüğü durumla ilgili de konuştu. Fox "Bu aşağılayıcı içinde bulunulması gerçekten berbat bir durum."

Julia Fox'un iddiasına göre Kanye West, onu, eski karısı Kim Kardashian'a karşı silah olarak kullandı.

Haberin Devamı

Julia Fox daha önce de Kanye West ile ilişkisine dair başka çarpıcı bir açıklama yapmıştı. 33 yaşındaki Julia Fox, her ne kadar kameralar karşısında Kanye West ile el ele sarmaş dolaş bir görüntü sergilese de aslında klasik anlamda sevgili olmadıklarını söyledi.

Genç kadın, West ile birlikte geçirdikleri zaman boyunca hiç cinsel ilişki yaşamadıklarını söyledi. Fox "Bizim ilişkimiz öyle değildi" diye konuştu.

Aslında sadece tek bir filmde rol almış bir oyuncuyken Kanye West ile ilişkisi sayesinde hem gösteri dünyasında hem de sosyal medyada bir anda bütün dikkatleri üzerinde toplayan Julia Fox, bu itirafı New York Times'a verdiği röportajda yaptı.

Haberin Devamı

West ile ilişkisinin detaylarını anlatan genç kadın ünlü rap'çi ile aralarında herhangi bir cinsellik olmadığını belirtti.

ONU GÖSTERİ DÜNYASINA KISACIK AŞK TANITTI

Kısa süren ilişkileri boyunca Kanye West, Julia Fox'u gösteri dünyasına tanıtmakla kalmadı, ona pahalı hediyeler de verdi. Bunlardan bidi de ünlü Hermes markasının Birkin adlı çantası. Fox, West ile ayrıldıktan sonra bu çantanın kendisinde kaldığını ve onu sakladığını söyledi.

Bİr süre önce Julia Fox, Kanye West'in Kim Kardashian hayatına girmeden önce sevgilisi olan Amber Rose ile karşı karşıya gelip ünlü rap'çi ile ilişkilerini tartışmıştı. Her ikisi de West ile birlikteyken köpek balıklarının önüne atıldıklarından söz etmişti.

Her ikisi de şu anda Bianca Censori ile evli olan West'in yeni kız arkadaşlarını 'aşk bombardımanına' tuttuğunu ileri sümüştü.

Julia Fox, Kanye West ile 2022 yılında sadece altı hafta süren bir ilişki yaşadı. Amber Rose ise 2008 ile 2010 arasında rap'çi ile birlikte olmuştu.

Her iki genç kadının Kanye West ile yaşadığı ilişki de gösteri dünyasında dikkat çekmelerini sağlamıştı.

ÜNLÜ OLMA HEVESLİSİYDİ

Julia Fox bundan yıllar önce gösteri dünyasında kariyer yapmaya hevesli bir genç kızdı. Kendisi bunu hayal ediyordu etmesine ama adını sadece küçük bir çevre duydu yıllarca.

Fakat sonra Kanye West ile yaşadığı ilişki sayesinde Fox hayal ettiğ işöhrete biraz farklı bir yoldan da olsa kavuştu. Sadece adını duyurmlakla kalmadı West ile yaşadığı kısa ilişki ona "paranın da" kapılarını açtı.

Eski eşi Kim Kardashian'a dönmek için kamuoyunun gözleri önünde dil döken West'in, Fox ile sadece vakit geçirdiği ileri sürülüyordu o dönemde.

Her ne kadar Fox bunu yalanlasa da sonunda birliktelikleri iki ayda bitti. Sonuç olarak da bu işten kazançlı çıkan, eski evliliğinden küçük bir bebek annesi olan Julia Fox oldu.

ETKİNLİKLERİN VAZGEÇİLMEZ KONUĞU

Julia Fox bir süredir moda haftalarının ve gösteri dünyasındaki pırıltılı etkinliklerin değişmez konuklarından. Kendisi de sıra dışı ve fazlasıyla cüretkar giyimiyle bu konuda iddialı olduğunu bir şekilde ifade etmeye çalışıyor.

Kanye West ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra Fox hakkındaki Google aramaları, Kanye West ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra yani 2022 başında yüzde yüz arttı.

Aynı şekilde eskiden daha mütevazı olan Instagram hesabının takipçileri de şu an itibarıyla 1 buçuk milyona ulaştı. Durum böyle olunca Fox da sosyal medya üzerinden hatırı sayılır bir kazanç elde etmeye başladı.

MADONNA'NIN DA RADARINA GİRDİ: Bu arada Julia Fox'un bir anda dikkat çekmesinin ardından Madonna'nın da radarına girdiğini ve hayatını anlatacak filmde arkadaşı Debi Mazar'ı oynaması için ona teklif götürüldüğünü hatırlatalım. Bugüne kadar kariyerinde kayda değer sadece bir tane Film var Julia Fox'un. O da 2019 yılında Adam Sandler ile birlikte oynadığı Uncut Gems.





MAĞAZALARDAN KIYAFET ÇALARDI

Hollywood'a adım atana kadar birçok iş yaptı Julia Fox. Fakat yaptığı hiçbir iş onu hayallerine yaklaştıramadı.

2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, zengin kadınlara özendiğini ve onlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti Fox. Sonunda bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra da tutuklandığını saklamadı.

YARI İTALYAN YARI AMERİKALI

Julia Fox, İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya geldi. Anne ve babası o küçükken ayrılan Fox, hayatının ilk altı yılında İtalya'da Sirona kentinde büyükbabası ile birlikte büyüdü.

Sonra da babasıyla birlikte ABD'ye, New York'a yerleşti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yılları hiç de kolay geçmedi.

Şehirden şehre taşındılar, bir ara evsiz bile kaldılar. Julia Fox, o dönemde bir mağazadan kıyafet çalarken yakalandı ve tutuklandı.

ESKİ KOCASINI YERDEN YERE VURDU

Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adında 11 aylık bir oğlu bulunuyor.

Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre eski kocasıyla arası hiç iyi değil. Julia Fox, bir sosyal medya paylaşımında Artemiev hakkında "alkol ve uyuşturucu bağımlılığından tükenmiş bir baba" tanımını kullanmıştı.

Fox, Peter Artemiev'i kendisine ve oğluna sırtını dönmekle de suçlamıştı. Julia Fox, Artemiev'in kendisini, beş aylık oğlu, bir köpek ve ödenecek faturalarla bırakarak çekip gittiğini ileri sürmüştü.

Sonra da kocasının kendisini kasıtlı olarak hamile bıraktığını ekleyip bunun için pişmanlık duymadığını, oğluyla mutlu olduğunu ifade etmişti.

'YAKINDAN TANIYANLAR BİZE İNANIYOR'

Julia Fox ile Kanye West ilişkisi başladıktan sonra birçok kişi bunun göstermelik bir ilişki olduğunu ileri sürmüştü. Hatta ağırlıklı olarak savunulan fikre göre West'in amacı eski eşi Kim Kardashian'ı kıskandırmaktı.

Fakat Fox bütün bu iddialara daha geçen ayın ortalarında "Bu iddialar yalan, bizim aşkımız tamamen gerçek" diyerek yanıt vermişti. Julia Fox, oyuncu Niki Takesh'in Forbidden Fruits (Yasak Meyveler) adlı podcast yayınına konuk olmuştu o dönemde.

Julia Fox, bu "reklam aşkı" iddialarını kesin bir dille yalanladı o programda. 44 yaşındaki Kanye West ile flörtlerinin dikkat çekmek için değil gerçekten yaşandığını savundu.

Julia Fox, hem kendisini hem de Kanye'yi yakından tanıyan arkadaş ve dostlarının da aşka inancı olduğunu sözlerine ekledi. Fox şunları söyledi: "Bana mesaj atıyorlar ve bunun 'çok mantıklı' olduğunu söylüyorlar.

Ama genç kadının bu son açıklaması, Kanye West ile Julia Fox arasındaki ilişkinin hiç de sıradan olmadığını gözler önüne serdi.