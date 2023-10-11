Yaşıtları birer birer emekli oluyor... Kariyerinin en çıplak sahnesi için kamera karşısına geçti

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Tabii bir başka nokta daha var. Ama bu son zamanlarda eskisi kadar çok konuşulmuyor Aniston'ın yaşı gereği.

Magazin gündemini yakından takip edenler çok iyi bilir ki Aniston, çok uzun süre ne zaman çocuk sahibi olacağıyla konuşuldu. Bir ara da hakkında sürekli hamile olduğu konusunda iddialar yayıldı. Ama bunların hiçbiri doğru çıkmadı.

Onun hakkında bütün bunlar konuşulurken gençlik yıllarında rol aldığı Friends dizisiyle ünlenen Jennifer Aniston ise işine ve kariyerine yoğunlaşmış durumda.

Jennifer Aniston, rol aldığı yapımda hayatının en zor işlerinden birini yaptığını söyledi. Canlandırdığı karaktere hayat verebilmek için duygularını kazıdığını anlattı.

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Zaten son dönemde bu kadar gündemde olmasının nedeni de bu. Yani rol aldığı bir yapım. Daha doğrusu bu yapımda kamera karşısına geçtiği cüretkar sahneler.

54 yaşındaki Jennifer Aniston, önemli rollerini Jon Hamm ile paylaştığı The Morning Show adlı yapımda ateşli sahneler için kamera karşısına geçti.

İşte o sahneler Aniston'ın bugüne kadarki kariyeri boyunca görev aldığı en cüretkar sahneler olarak daha şimdiden hafızalarda yer etti bile.

Jennifer Aniston, bu konuda Entertainment Weekly'ye konuştu. Yapımda oynadığı TV gazetecisi rolünün kendisine tam zamanında geldiğini söyledi güzel oyuncu: " Bu rol bana şimdi olduğundan daha erken gelemezdi" diye konuştu.

Güzel oyuncu dizideki rolünü de tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçtiği sahneleri de "hayatında yaptığı en zor iş" olarak nitelendirdi. Bir kadın olarak canlandırdığı karakteri yaratmak için duygularını neredeyse kazıdığını" anlattı.





Belli bir yaşa gelen kadın yıldızların genellikle bir köşeye çekilmesinin beklendiği Hollywood'da bu kurala baş kaldıran bir oyuncu Jennifer Aniston.

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Jennifer Aniston, ilerleyen yaşına rağmen Hollywood'da tutunmayı başaran ünlülerden biri. İşin gerçeği onun gibi 54 yaşına gelip de hala iddialı rollerde oynamak sinema sektörünün kalbinde herkese nasip olacak bir durum değil. Ama Jennifer Aniston, fiziksel görünümünü özenle koruması ve disipliniyle bu konuda başarılı oldu.

Fakat onun bile başarılı olamadığı bir konu var: Özel hayat. Bugüne kadar iki kez evlenen Aniston'ın her iki evliliği de boşanmayla sonuçlandı. İlişkileri de çok uzun süreli olmadı.Aniston kısa süre önce yaptığı bir röportajda bu konuda da konuşmuştu.

Brad Pitt ile 2000 yılında yaptığı evliliği beş yıl süren Aniston, 2015'te de Justin Theroux ile ikinci evliliğini yaptı. Ama o da üç yıl sürdü.

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Jennifer Aniston'ın 60 yaşına girmesine altı yıl kaldı. Onun yaşıtı olan birçok meslektaşı bu tür cüretkar sahnelerden uzak durmaya çalışıyor. Fakat iş odaklı birhayat benimseyen Aniston senaryonun gerektirdiği her şeyi yapıyor.

Elbette Jennifer Aniston'ın bu konuda bir bildiği vardır. Hayatını paylaşacağı kişi henüz karşısına çıkmamıştır. Aradığı özelliklere tam olarak sahip birini bulamamıştır... Bunun gibi nedenler sayabiliriz.

Ama bir gerçek var ki hayranları onun kariyerindeki başarısını özel hayatına da taşımasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Jennifer Aniston; işte bu konuda samimi sözler sarf etti. Wall Street Journal'e verdiği röportajda "Benim için bir ilişki yaşamak her zaman zor oldu. Sanırım ben biraz yalnız biriyim galiba. Bilemiyorum" dedi.

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ANNE VE BABASININ EVLİLİĞİ ONU OLUMSUZ ETKİLEDİ: Aniston, anne ve babasının kötü evliliğinin onun hayatıda olumsuz örnek oluşturduğunu gizlemedi.



Söylediğine göre bunun nedeni de kısa süre önce ölen oyuncu babası John Aniston ile annesi Nancy Dow'un evliliği.

Bakın bu konuda neler söyledi Jennifer Aniston: "Benim annem ve babamın evliliği, onlara bakıp da 'Aman Tanrım... Ben de bunu yaşamak için sabırsızlanıyorum" dediğim türden değildi."

Zaten bilenler bilir, Aniston'ın annesi ve babası gerçekten sorunlu bir evlilik yürüttü. Yıldız 11 yaşındayken de boşandılar.

Aniston babasıyla hep yakındı. Ama annesiyle yıllarca görüşmedi , onun hayatının son döneminde annesini affedip yanında oldu.

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Söylediğine göre evinde gördüğü bu sorunlu evlilik Jennifer Aniston'ın da ileride bir ilişki ya da evlilikte tutunmasını zorlaştırdı.

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Aniston kendini "fedakar kadın imajına uymuyorum" diyerek tanımladı. Kendi ihtiyaçlarını geri planda bırakmayı bilmediğini itiraf etti güzel oyuncu.



Jennifer Aniston'ın anlattıkları, onun bizim kafamızdaki "fedakar kadın" imajına pek uymadığını da gösteriyor.

Bu konuda: " Kendi kimliğiniz ya da ihtiyaçlarınız konusunda bazı fedakarlıklarda bulunma fikri hoşuma gitmiyor. Bu yüzden bunun nasıl yapılacağını da bilmiyorum" diyerek anlattı bu durumu.

Jennifer Aniston sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bu türden karşılıklı alış veriş konusunda bir eğitim almadım. Belki de bu yüzden yalnız olma fikri benim için daha kolaydı."

Her ne kadar Aniston'ın hayranları onun yeniden aşık olduğunu görmek istese de onun önceliği farklı.

Hayatta hak ettiği ihtiyaçlarını yerine getirmek istiyor Aniston. "Bu sadece bir ilişkideyken neye ihtiyacınız olrduğunu ve ne istediğinizi söylemekten korkmamanızla ilgili. Benim için bir ilişkideki zorluklardan biri."

Sonra da şöyle bir özeleştiri geldi Aniston'dan " Yaptığı diğer işlerin hepsinde çok iyiyim. İlişkiler kısmı ise biraz boş kalan bir alan."





Aniston, anne ve babasının sürekli tartıştığı evden gitmek için can attığını verdiği röportajlarda hiç gizlemiyor.



Genel olarak özel yaşamıyla ilgili konuşmayı pek sevmeyen Jennifer Aniston birkaç ay önce verdiği bir röportajda büyüdüğü evi, anne ve babasının boşanmasını ve bunun kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Kendisi yetişme çağındayken oyuncu olan babası John Aniston ile annesi Nancy Dow'un boşandığını söyledi.

Bu durumun annesi için yıkıcı olduğunu söyleyen Aniston, o kuşak için boşanmanın kolay bir durum olmadığını ekledi: "O dönemde terapiye gitmek, birisiyle konuşmak yoktu. Gözünüzde yaşlarla çocuklarınızı alır ve hayata devam ederdiniz. Herhangi bir yardım almazdınız."

Aslında anne ve babasının anlaşmazlığının ve sonunda boşanmasının kendisine "evden ayrılmak için güç verdiğini" saklamadı Aniston. "Evimiz, içinde yaşanacak neşeli bir ev değildi. Gitmek için can atıyordum." Bu boşanmadan etkilendiğini ama artık hem annesini hem babasını affettiğini saklamadı Aniston.

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Güzel oyuncu, annesiyle yıllarca görüşmedi. Bir oyuncu olan babasıyla ile arası her zaman iyiydi. Aniston her iki ebeveynini de kaybetti.



Yeri gelmişken Jennifer Aniston'ın eski bir model olan annesi Nancy Dow ile arasının kötü olduğunu ve yıllarca konuşmadığını hatırlatalım.

Hatta Aniston annesiyle 5 yıl boyunca hiç görüşmemiş, 2016 yılında ölümünden kısa bir süre önce ziyaret etmişti, Anne ile kız arasındaki iplerin kopmasına neden olan ise Dow'un kaleme aldığı "Anne ve Kızından Arkadaşlarına" adlı kitap olmuştu.

Fakat Aniston, felç geçirip sağlığı iyice bozulan annesinin artık ölmek üzere olduğunu öğrenince beş yıl ayrılığın ardından onu ziyaret etmişti. Kendisi gibi oyuncu olan babası John Aniston imle arası her zaman iyi olmuştu.