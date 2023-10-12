O gün gözleri geçmişe daldı... Nasıl unutulur üniversite yılları! Adını 'baştan çıkarma sanatı' koymuştu

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GENÇLİK NE GÜZEL ŞEY!

Yıllar boyu süren inişli çıkışı birlikteliklerini 2011 yılında evlilikle taçlandıran çift, St Andrews Üniversitesi'nde okurken tanışmıştı.

Aslında o sırada Kate'in başka bir sevgilisi vardı. William ile de arkadaşlık ediyorlardı. Fakat artık bir şehir efsanesi gibi anlatılanlara göre Kate Middleton, bir yardım defilesi kapsamında şeffaf bir elbiseyle podyuma çıktığında Eros'un okları William'ı kalbinden vurdu!O andan itibaren de aralarında bir aşk doğdu.

Prenses Kate, üniversiteye yaptığı ziyaret sırasında kendi öğrencilik yıllarını da hatırladı. Onunla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da aylardır giydiği pantolon ve ceket takımdan vazgeçmesi oldu.

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Sonrasında olanları da bütün dünya biliyor zaten. Gösterişli bir düğün, ardından üç çocuk. Kraliçe'nin ölümünden sonra değişen unvanlar ve tahta bir adım daha yakınlaşma.

Ama büyük olasılıkla her ikisine de sorulsa hayatlarının en mutlu dönemi olarak üniversitede sevgili olarak geçirdikleri yılları söylerler.

Önce aynı yurt, sonra paylaşılan ev derken, aşklarını kameralardan gizli dolu dolu yaşadıkları dönem ikisinin de hafızasında unutulmaz bir yere sahip kuşkusuz. Tabii eğer kameralardan bucak bucak kaçmak zorunda kalmalarını saymazsak...

Belki de bu yüzden yani üniversite yıllarının kendisinde ayrı bir yeri olduğu için Kate Middleton, dün Nottingham Trent Üniversitesi'ne yaptığı ziyarette gayet neşeli ve enerjikti.

41 yaşındaki üç çocuk annesi Galler Prensesi Kate, Ruh Sağlığı Haftası kapsamında bu ziyareti gerçekleştirdi. O sırada da kendi üniversite yıllarını hatırladı. Bunu da genç öğrencilerle sohbeti sırasında ifade etti.

Kate'in üniversite yıllarındaki en önemli anlarından biri Prens William'ı kendine aşık ettiği o yardım defilesi oldu.

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Son dönemde olduğundan daha farklı bir şekilde pantolon ve ceket takım yerine bedenini saran bej rengi bir etek ve bluz giydi Prenses Kate. Görünümünü de aynı renkte yüksek topuklu ayakkabılar ve çanta ile tamamladı. Prenses'in saçları ise her zaman olduğu gibi açık bırakmıştı.

Kate öğrencilerle sohbeti sırasında "Üniversite benim için birçok şeyi denemeyi öğrendiğim bir yerdi" dedi. Üniversite öğrenciliği sırasında kendisine birçok olanak ve seçenek sunulduğunu hatırlattı.

Middleton, St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi gördü. Okuldan da gayet iyi bir dereceyle mezun oldu.

William da onunla aynı dalda öğrenim görmek için aynı okula kaydoldu. Fakat sonradan bölüm değiştirip coğrafya okudu.

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Belki Kate okuldan Prens William'ın sevgilisi olarak mezun oldu ama sonradan tarih kitaplarına adını yazdıracak gelişmeler sayesinde ülkenin gelecekteki kraliçesine dönüştü.

Tasarımcısının 'baştan çıkarma sanatı' adını verdiği bu şeffaf elbise Kate'in hayatının dönüm noktası oldu. Prenses, bu elbiseyi henüz 20 yaşındayken bir yardım defilesinde giymişti.

Kate ile William'ın kaderini birleştiren olay St. Andrews Üniversitesi'nde yapılan bir yardım defilesi oldu.

2002 yılında yapılan o defilede Kate, üzerinde şeffaf bir kıyafetle podyuma çıktı. O sırada 20 yaşında olan Kate bu haliyle de William'ın aklını başından aldı.

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Tabii Kate'in o defilede giydiği elbise de Charlotte Todd'un unutulmaz tasarımlarından biri olarak tarihe geçti.

Bu arkada küçük bir hatırlatma. Todd, bu elbiseyi defile için özel olarak tasarlamış ve "baştan çıkarma sanatı" adını vermişti. . O elbise çiftin evlendiği 2011 yılında bir müzayedede satışa çıktı ve 65 bin pounda satıldı.

Uzun sözün kısası Kate'in hayatı sonradan en az kendisi kadar ünlü olan o elbisenin de yardımıyla bambaşka bir yöne girdi. Belki de bu yüzden yani hayatının aşkıyla tanıştığı ve geleceği bambaşka bir yöne gittiği için üniversite yıllarının onun kalbinde ayrı bir yeri var.

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Kate Middleton, St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi gördü. Mezuniyet töreninde William'ın sevgilisi olduğu biliniyordu. O yüzden de diğer konukların ilgisi onun üzerindeydi.

Prens William ile Kate Middleton, üniversite yıllarında başlayan birliktelikleri sırasında iki kez ayrılıp barışmıştı. Son barışmanın ardından William, Middleton'a evlenme teklif etti ve annesi Prenses Diana'nın yüzüğünü hediye etti. Nişanları resmi olarak açıklandıktan sonra da Prens Willim ile Kate Middleton, 'modern çağın peri masalı' olarak nitelendirilen bir törenle hayatlarını birleştirdi.





8 YIL SABIRLA BEKLEDİ: Çağımızın "modern külkedileri" içinde adından en çok söz edileni olan Kate,Prens William ile tam sekiz yıl flört etti. Ayrılıp barıştılar ve sonra bir daha ayrılmamak üzere bir araya geldiler. Kate, sevgilisinden evlenme teklifi almak için tam 8 yıl bekledi.





ÖNCE KİLO VERDİ: Bu yüzden de kendisine takılan Bekleyen Katie lakabını uzun süre taşıdı. Orta sınıf bir ailenin kızı olan Kate, "kalbinin prensi" William ile 2011 yılında evlendi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önce bir hazırlık sürecinden geçti. Önce zayıfladı ve sonra üç çocuk doğurmasına rağmen bir daha hiç kilo almadı.





UZUN SÜRE BASINDAN KAÇTILAR SONUNDA YAKALANDILAR

Kate ile William ilişkilerini çok uzun süre gözlerden uzak tutsa da sonunda yakalandılar. Ve o andan sonra da basın peşlerini hiç bırakmadı.

Prens William, 2000'lerin başında üniversitede tanıştığı Kate Middleton ile romantik bir ilişki yaşamaya başladığında bu durumu bir yıla yakın bir süre gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü.

Aslında bu onun gibi biri için büyük bir başarıydı. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiği İsviçre tatilinde genç aşıklar yan yana görüntülendi. Göz önünde olmaya doğduğundan beri alışık olan William için pek bir şey değişmese de Kate Middleton için özel hayat diye bir şey kalmadı.

William ile Kate'in ilk birlikte çekilen fotoğraflarında bazı tabloid gazetelerin kullandığı "Sonunda... Wills bir kız buldu" ifadesi bile basının Middleton'a ilk dönemdeki yaklaşımını gözler önüne seriyordu. Elbette bunun gerisi de geldi.

Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafından cep telefonu tam 155 kez siber saldırıya uğradı. Hem kendisinin hem de kardeşi Pippa'nınbu ilişki sayesinde sınıf atlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

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'BİR PRENSLE EVLENMESİ İÇİN': Kate Middleton ile Prens William'ın ilişkisi ilk ortaya çıktığı dönemde annesi Carole'ın kızını "bir prensle evlenmesi için" yönlendirdiği iddiaları da basında yer aldı. Hatta Middleton'ın okuduğu üniversiteyi değiştirip William'ın eğitim gördüğü St Andrews Üniversitesi'ne gitmesi de bu planın bir parçası olarak yorumlandı.

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ANNESİNİN YÜZÜĞÜYLE EVLENME TEKLİF ETTİ

Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi. William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek. Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu.

Nişan duyurulduktan sonra basının tavrında da belirgin bir değişiklik oldu. Bir dönem objektif ve kameralarla peşine düşüp nefes aldırmadıkları, ailesiyle ve kendisiyle ilgili "didiklenmedik" nokta bırakmadıkları Middleton hakkında "Kate ve William, kraliyet ailesine yeni ve taze bir soluk getirecek" tarzı yorumlar içeren makaleler basında boy göstermeye başladı.