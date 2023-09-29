Kocasına veliaht verdi ama acısını da kendi çekti: O çocuklar kolay doğmadı

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Peki hiç düşündünüz mü, marka giysileri içinde gülümseyen, kendisini görmeye gelenlerle kısa da olsa sohbet eden Galler Prensesi Kate Middleton'ın kimi zaman hastalığını ya da üzüntüsünü içine attığını, kendine sakladığını.

Örneğin başı ağrısa bile bunu belli etmeden görevini sürdürmek zorunda Middleton. Ya da başka hastalıklarını, sorunlarını...

Belki her zaman değildir ama özellikle üç hamileliği sırasında Kate Middleton gerçekten çok ciddi sağlık sorunları yaşadı. Ama öyle zamanlarda bile halkın içine çıktığında, resmi ziyaretlerde bulunduğunda yüzündeki gülümseme hiç eksik kalmadı.

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Aslında Kate'in ilk çocuğu George'a hamileliği de yine böyle bir nedenle belki de planlanandan daha erken duyurulmuştu. William ile hastaneden çıkarken görüntülendi önce Kate.

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O anların ardından da çiftin bir bebek beklediği duyuruldu. Herkes önce Kate'in erken hamilelik ile ilgili bazı kontroller için hastaneye gittiğini düşünse de aslında durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Kate hastaneye gitmişti çünkü uç noktada bir hamilelik sorunu yaşıyordu.

İşte hayatının en mutlu dönemlerinde kendisine kabusu yaşatan bu sorun ile ilgili de zaman zaman bazı açıklamalar yapıyor, ipuçları veriyor Kate.

Galler Prensesi Kate, geçtiğimiz gün yaptığı bir ziyaret sırasında da yine bu konuyla gündeme geldi.

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ADINI DUYUNCA YÜZÜNÜN İFADESİ DEĞİŞTİ

Kate, Shaping Us adlı kampanya kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara hizmet veren bir merkez olan The Orchard'da ailelerle buluştu. Prenses, o ziyaret sırasında küçük oğluyla birlikte merkezde bjlunan Stephen Ikebuwa ile kısa bir sohbet etti.

Ikibuwa, Prenses'e karısının hamileliği sırasında Kate'in de etkilendiği hiperemezis gravidarum yüzünden zor zamanlar yaşadığını söyledi.

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Oğluyla birlikte merkezde bulunan Ikebuwa sonradan İngiliz basınına Kate ile konuşmasını şöyle anlattı: "Onunla tanışmak güzeldi. Ona karımın hiperemezis gravidarumdan etkilendiğini anlattım. O anda Kate'in yüz ifadesinin değiştiğini görebilirdiniz. O da aynı şeyi yaşadı. Karımın bütün bunları yaşamış olmasıyla bağlantı kurduğunu görebildim" dedi.

2020 yılında Kate Middleton anne olma hazırlıklarıyla ilgili olarak konuşurken kendisinin dünyanın en mutlu hamile kadını olmadığını anlatmıştı.

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NORMAL HAMİLELİK BULANTILARINDAN FARKLI

Kate'in George, Charlotte ve Louis'ye olan hamileliklerinde de hiperemezis gravidarum yüzünden zor zamanlar geçirdiği o dönemlerde de ortaya çıkmıştı.

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Bu, hamilelik sırasında yaşanan normal mide bulantılarından biri değil. Onun çok daha şiddetlisi ve ciddi tıbbi bir bakım gerektiriyor.

Kate Middleton'ın hamile kadınların çok azının yaşadığı bu sorunla boğuşmak zorunda olduğu ilk hamileliği sırasında ortaya çıkmıştı.

Kızı Charlotte'a hamileyken de oğlu Lois'nin doğumunu beklerken de aynı sorunu yaşadı Kate. Böyle zamanlarda da pek az halkın karşısına çıktı.

Sabah bulantıları, kusma, aşırı yorgunluk gibi etkileri olan hastalığından nefes aldığı zamanlarda da kimi zaman bazı resmi etkinliklere katıldı Kate.

Ama belli ki iyi bir tedavi aldı, çünkü davetlerde yine yüzünden gülücükler eksik olmadı. Tabii bu konuda Kate'in görev bilincinin etkisi olduğunu da unutmamak gerek.

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Kate, küçük oğlu Louis'ye hamileliği sırasında hastalığı yüzünden büyük oğlu George'un okuldaki ilk gününde de yanında yer alamamıştı.

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BAZEN HASTANEDE TEDAVİ GEREKEBİLİYOR

hiperemezis gravidarum'un semptomları arasında sürekli mide bulantısı, aşırı kusma, yorgunluk ve düşük tansiyon sayılabilir. Genellikle hamile kadınların çoğunda görülen sabah bulantısı ile karıştırılan bu durum aslında daha ciddi bir sorun.

Hiperemezis Gravidarium, hamile kadınların yüzde 15'ini etkileyen bir durum. Bazı durumlarda kusma, tansiyon düşüklüğü ve mide bulantısı öyle bir hale gelir ki anne adayının hastanede bakımı gerekebilir.

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Yaşadığı Hiperemezis Gravidarium nedeniyle Kate'in George'a hamileliğinin ilk dönemi zorlu geçmişti. Bir hastane çıkışında da William ile birlikte görüntülendi. O dönemde de çiftin ilk bebeğini beklediği Buckingham Sarayı tarafından duyuruldu.