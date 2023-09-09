Kendisi gülümsedi, küpeleri 'ağladı': Kate yine saygıda kusur etmedi

Haberin Devamı

BÜYÜKKANNEYİ ANDILAR

Uzun yıllar boyu veliaht unvanı taşıyan oğlu Charles tahta geçti. Yeni kralın en büyük oğlu William ve eşi Catherine de "rütbe yükseltti".

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra veliaht prenslerin taşıdığı Galler Prensi unvanını aldı William. Eşi Kate Middleton da Galler Prensesi oldu.

Bu değişimde de bir "tarih yazıldı." Kate Middleton, Prenses Diana'nın ölümünden 20 yılı aşkın bir süre sonra açıkça bu unvanı taşıyan ilk aile üyesi oldu.

Bu arada küçük bir not.. Aslında Camilla da Charles ile evlendiği için otomatik olarak Galler Prensesi unvanını aldı. Fakat bu unvan Diana ile özdeşleştiği için açıkça Galler Prensesi olarak anılmadı.

Kraliçe'nin ölümünden sonra ise yeni Kral 3. Charles'ın açıklamasıyla, kayınvalidesi Diana'dan sonra halk tarafından neredeyse onun kadar sevilen Kate Middleton bu unvanı kullanmaya başladı.

Haberin Devamı

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate, dün de Kraliçe'nin ilk ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı. Her ikisi de 41 yaşında olan üç çocuk sahibi Kate ile William, Galler'deki St Davids Katedrali'nde düzenlenen törene katıldı.

Çift, tören alanına helikopterle ulaşmayı planlamıştı. Fakat sis yüzünden helikopterin uçuşu rötar yapınca Kate ile William da törene planlanan zamandan daha geç bir saatte ulaşabildi. Kate ve William'ı görmek ve onlarla birlikte Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için çevrede toplananlar da sabırla çiftin tören alanına gelmesini bekledi.

Kate Middleton ile Prens William, bu yaz bazı çevreler tarafından çok eleştirilen uzun bir tatil yaptı. Biraz da bunun "hasretiyle" çifti görmek için epey kalabalık bir grup toplanmıştı.

Kate ile William, katedral yolunda halkla selamlaştı, onların verdiği çiçekleri ve Kraliçe için sunduğu taziyeleri kabul etti.

Çift, daha sonra da katedrale girip Kraliçe 2. Elizabeth anısına hazırlanan köşeye gitti. Bir demet beyaz çiçeği bırakan Kate ile William, saygı duruşunda bulunduktan sonra katedralden ayrıldı. İşin tören kısmı böyle geçti.

Haberin Devamı

ESKİ KIYAFETİNİ YENİDEN GİYDİ

Middleton, Kraliçe'nin birinci ölüm yıl dönümünde anıldığı o etkinlikte daha önce de giydiği mürdüm rengi takımı giydi. Fakat bu kez şapkası ve çantası farklıydı.

Bu arada şunu da hatırlatalım... Kate bu kıyafeti ilk kez geçen yıl Noel'de gerçekleşen ve ev sahipliğini üstlendiği konser gecesinde giydi.

O konser de yine Kraliçe anısına düzenlenmişti. O gece giydiği kıyafeti farklı aksesuarlarla tekrar giyerek artık hayatta olmayan Kraliçe'ye saygıda bir kez daha kusur etmedi Middleton.

Gözden Kaçmasın Tam boşanma davası açmıştı ki hamile kaldığını öğrendi... Mecburen kocasına geri döndü Haberi görüntüle

Kate Middleton aynı kıyafeti geçen yıl Kraliçe anısına düzenlenen ve ev sahipliğini üstlendiği Noel konserinde de giymişti.

Haberin Devamı





KRALİÇE'YE 'İNCİLİ SELAM'

Bu arada bu buluşmada en çok dikkat çeken kişi yine Kate Middleton oldu. Bilenler bilir... İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri gittikleri her yerde kıyafetleriyle, takılarıyla ve aksesuarlarıyla mesaj verirler. Kate de bu kuralı bozmadı ve törende Kraliçe 2. Elizabeth'e "incili bir selam" gönderdi.

Önce işin bu kısmıyla başlayalım. Kate Middleton, törende Kraliçe 2. Elizabeth'in defalarca taktığı inci küpeleri kullandı. Saçlarını topuz yapan Kate, elmas bir platformdan aşağıya doğru sarkan gözyaşı damlası şeklinde inci küpeleri daha da görünür hale getirdi.

Söz konusu küpeleri Kraliçe 2. Elizabeth, 1977 yılında kendisi onuruna düzenlenen Gümüş Jübile etkinliklerinde takmıştı. Elizabeth, bu küpeleri daha sonra da defalarca kullandı.

Haberin Devamı

Bir ara en küçük oğlunun karısı Sophie'ye de ödünç verdiği bu inci ve elmas küpeleri, söylenenlere göre daha sonra torunu William'ın karısı Kate'in kullanması için ona verdi. Yine ileri sürülenlere göre bu küpelerin kullanım hakkı artık Kate Middleton'da.

Kraliçe 2. Elizabeth, dün torununun karısı Kate'in taktığı inci küpeleri 1977 yılındaki Gümüş Jubile'de kullanmıştı.

CENAZE TAKILARI DA İNCİLİYDİ

Kate, Kraliçe'nin cenaze töreninde de yine geleneği bozmamış ve hayata veda eden aile büyüğüne çok sevdiği ve bir zamanlar kendisinin de kullandığı üç sıra incili kolye ve yine inci küpelerle veda etmişti.

Haberin Devamı

O törende neredeyse bütün kadınlar inci takı kullandı. Çünkü bu beyaz gözyaşı damlası şeklindeki incilerin İngiliz kraliyet ailesi için derin sembolik bir anlamı var. İnci, yasın simgesi olarak kabul ediliyor.

Üç çocuk annesi Kate Middleton, son yolculuğuna uğurlanan Kraliçe'ye saygısını sunmak için onun özel koleksiyonundan parçalar seçti. Yani boynundaki kolye Kraliçe 2. Elizabeth'e aitti. Dört sıra inci ve ortasındaki değerli taştan oluşan bu kolye, bir zamanlar onun boynunu süslüyordu. Kate, bu göz alıcı Japon incisi kolyenin yanı sıra yine Kraliçe'ye ait olan inci küpeleri taktı.

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcıya ağır eleştiri geldi: Sanki eşi değil süs eşyası Haberi görüntüle

Kate Middleton, Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in cenaze töreninde de aynı takıları kullandı.

Ama işin aslına bakılırsa bu cenazede inci takma geleneği çok uzak bir geçmişe dayanıyor. Tabii ki inci gibi değerli bir taşla üretilmiş takıları kullanabilmek için öncelikle varlıklı olmak gerekiyor. Ama incinin başka ve biraz da hüzünlü bir anlamı daha var. Gelin ona da bir bakalım...Yas takıları geleneği özellikle de siyah giysileri inci takılarla tamamlamak, Kraliçe Victoria dönemine kadar uzanan bir gelenek. Victoria'nın hayatında 1861 yılı çok acı ve önemli bir dönüm noktası.

O yıl kocası Prens Albert'i kaybetmesi Victoria için büyük bir acı oldu. Kraliçe Victoria, öylesine büyük bir yasa büründü ki tam 40 yıl boyunca sadece siyah kıyafetler giydi.

Bu siyah giysilerini de her bir tanesi bir gözyaşı damlasını temsil eden beyaz incilerle tamamladı. Bu da zaman içinde İngiliz kraliyet ailesi için bir gelenek haline geldi.

Elbette bu geleneğe sıkı sıkıya uyanlardan biri de Kraliçe 2. Elizabeth oldu. Farklı koşullarda ve ortamlarda da inci takılar kullanan Kraliçe, kendi ailesinde başlayan bu geleneği hep uyguladı.

Babası Kral 6'ncı George başta olmak üzere Prenses Diana'nınki de dahil katıldığı bütün cenaze törenlerinde siyah yas giysilerini inci takılarla tamamladı. Son olarak da kocası Prens Philip'in cenaze töreninde siyah kıyafetiyle beyaz inci takılarını kullandı.