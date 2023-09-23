Onu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde utanÃ§tan kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± oldum... Bir anda yere kapaklanmÄ±ÅŸ

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AslÄ±nda bunun tam olarak bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ±n da bir takÄ±m sorunlarla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nya Ã¶ÄŸrendi. En basitinden William'Ä±n kardeÅŸi Prens Harry'nin yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlar ailenin tÃ¼m Ã¼yeleri gibi Prens'i Ã§ok etkiliyor. Elbette karÄ±sÄ± Kate'i de.

Yani onlar da sahip olduklarÄ± ayrÄ±calÄ±klara raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki milyonlarca Ã§ift gibi bazÄ± ortak sorunlarÄ± paylaÅŸÄ±yor.

Elbette onlarÄ±n da Ã¶zellikle iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶nemlerinde bazÄ± sorunlarÄ± oldu. Ã‡iftin evliliÄŸe giden yolda birkaÃ§ kez ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§oktan Ã¶ÄŸrendik bile.

BAZI TUHAF OLAYLAR, BAZI SAKARLIKLAR

Peki ama William ile Kate'in de daha flÃ¶rt bile etmeye baÅŸlamadan Ã¶nce arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde bazÄ± tuhaf anlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± biliyor musunuz?

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Bunlara Kate'in William'Ä±n Ã¶nÃ¼nde yere kapaklanmasÄ±, William'Ä±n elindeki iÃ§eceÄŸi Ã¼stÃ¼ne dÃ¶kmesi de dahil.

William ile Kate St. Andrews Ãœniversitesi'nde okurken tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Ã–nceleri yani daha arkadaÅŸ olduklarÄ± sÄ±rada aynÄ± Ã¶ÄŸrenci yurdunda farklÄ± odalarla yaÅŸadÄ±lar. Sonra sevgili olduktan sonra aynÄ± evi paylaÅŸtÄ±lar.

Ama tabii o noktaya gelmeleri de Ã¶yle kolay olmadÄ±. Belli ki birbirlerini ilk gÃ¶rdÃ¼klerinde hoÅŸlandÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate bir keresinde William'Ä± ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde kÄ±pkÄ±rmÄ±zÄ± olduÄŸunu ve Ã§ok utandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Elbette bu duygularÄ± karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ William'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o da Kate'i gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde onda farklÄ± ve Ã¶zel bir ÅŸeyler olduÄŸunu hissetti. Kendi deyimiyle "Kate'te Ã¼zerinde durmayÄ± istediÄŸi farklÄ± bir ÅŸey vardÄ±. "

ÅžAKADAN REVERANS YAPARKEN YERE DÃœÅžTÃœ

Â ArkadaÅŸlÄ±k derken sonra sevgili oldu Kate ile William. Ä°ÅŸte o sÃ¼reÃ§te de William da bir prens olmasÄ±na belki de evinde hiÃ§ bÃ¶yle iÅŸler yapmamasÄ±na raÄŸmen sevgilisi Kate iÃ§in gÃ¶steriÅŸli bir yemek hazÄ±rlamak istedi bir keresinde.

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William, Press Association'a verdiÄŸi bir demeÃ§te bu deneyimini de ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "MuhteÅŸem ve gÃ¶steriÅŸli yemekler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. Fakat bir ÅŸeyleri yakardÄ±m, bir ÅŸey alev alÄ±rdÄ±. Bir ÅŸeyler dÃ¶kÃ¼lÃ¼rdÃ¼. Kate de arka planda oturup uzaktan yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±. Temelde durumu kontrol altÄ±na alÄ±rdÄ±."

William zaten Buckingham SarayÄ±'nÄ±n bir ferdi olarak doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in nerede nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyor. Kate de artÄ±k dÃ¼nyanÄ±n en zarif kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak tanÄ±nÄ±yor. Hatta birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re "prenses ya da kraliÃ§e olmak iÃ§in doÄŸmuÅŸ." Yani Ã¶ylesine bir zarafet.

Ama Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda yani ilk buluÅŸmalarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± biliyor musunuz? Bu akla hayale gelmeyecek bir durum.

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O ilk buluÅŸmada Kate, ÅŸaka olsun diye William'a reverans yapmak istedi. Fakat bir anda kendini yerde buldu. Tabii yere dÃ¼ÅŸerken de William'a Ã§arptÄ± ve elindeki iÃ§kiyi yere dÃ¶kmesine neden oldu.

SIK SIK GECE HAYATINDA GÃ–RÃœNTÃœLENÄ°YORLARDI

FlÃ¶rt ettikleri dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k gece hayatÄ±nda paparazziye yakalanan Kate ile William'Ä±n iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶nemi iÅŸte bÃ¶yle ilginÃ§ olaylara sahne oldu. Kate, Ã¼niversite dahil okul yÄ±llarÄ±nda neÅŸeli ve muzip tavÄ±rlarÄ±yla biliniyordu. Tabii ki ÅŸimdi bÃ¼tÃ¼n bunlar her ikisinin de mutlu genÃ§lik anÄ±larÄ± arasÄ±nda kaldÄ±.

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Â 8 YIL SABIRLA BEKLEDÄ°

Kate Middleton'Ä±n hikayesini bilmeyen yok.. Hatta Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n "modern kÃ¼lkedileri" iÃ§inde adÄ±ndan en Ã§ok sÃ¶z edileni o. Prens William ile Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada tanÄ±ÅŸmasÄ±, bir ara ayrÄ±lmalarÄ±, sonra yeniden barÄ±ÅŸmalarÄ±, hatta evlenmek iÃ§in tam 8 yÄ±l sabÄ±rla beklediÄŸinde kendisine takÄ±lan "Bekleyen Katie" lakabÄ±.

Prens William ve artÄ±k Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kate Middleton, 2011 yÄ±lÄ±nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼nlerini bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya izledi. Orta sÄ±nÄ±f bir ailenin kÄ±zÄ± olan Middleton, zaten geÃ§miÅŸte de sporla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in formunu koruma konusunda tecrÃ¼beliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden Ã¶nce bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinden geÃ§ti.



Bu uÄŸurda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk ÅŸey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapÄ±sÄ± olan Middleton biraz daha zayÄ±fladÄ±. Evlendikten sonra da giyim tarzÄ± tamamen deÄŸiÅŸti. Hala zaman zaman bir giydiÄŸini birkaÃ§ kez giyse de Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olmayan tasarÄ±mcÄ±larÄ±n kÄ±yafetleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lense de gardÄ±robu konusunda daha dikkatli davranÄ±yor. SeÃ§imlerini daha dikkatli yapÄ±yor.

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Ama duygusal dÃ¼nyasÄ±ndaki karmaÅŸa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dÃ¶nem okulu bÄ±rakmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama okul defilesini izleyince fikrini deÄŸiÅŸtirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, karÅŸÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ± duruyordu: Kate Middleton. Middleton'Ä±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren olay ise Prens William ile tanÄ±ÅŸmasÄ± oldu.

2001 yÄ±lÄ±nda, St Andrews Ãœniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da Ã¶ÄŸrenciyken Prens William ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Bundan bir yÄ±l sonra ise ikisinin de kaderini deÄŸiÅŸtiren olay meydana geldi.



2002'de Ã¼niversitede dÃ¼zenlenen hayÄ±r amaÃ§lÄ± bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma Ã§Ä±ktÄ± ve iÅŸte o anda William'Ä± da "kalbinden" vurdu. O elbise Ã§iftin evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ± ve 65 bin pounda satÄ±ldÄ±.

Annesi Prenses Diana'yÄ± henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geÃ§irdiyse de sÃ¶z dinledi. ArdÄ±ndan da Ä°skoÃ§ya'da kraliyet ailesi Ã¼yelerinin ve aristokratlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi St. Andrews College'a baÅŸladÄ±. Sanat tarihi dalÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yordu William.

Â BAÅžKASIYLA FLÃ–RT EDÄ°YORDU

ArdÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide Kate Middletom ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AslÄ±nda bir sorun vardÄ±: Kate o sÄ±ralarda Rupert Finch ile flÃ¶rt ediyordu. Prens'in ilgisi hoÅŸuna gitse de baÅŸlarda onunla sadece arkadaÅŸ olmaya karar verdi. Ama bu kararÄ±nÄ± uygulayamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da Prens William'Ä±n cazibesine dayanamadÄ± ve ona gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Ã§iftin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle baÅŸladÄ±.

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O TATÄ°LDE YAKALANDILAR

Kate ile William iliÅŸkilerini Ã§ok uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tutsa da sonunda Ä°sviÃ§re"deki bir kayak tatilinde yakalandÄ±lar. Ve o andan sonra da basÄ±n peÅŸlerini hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±. Prens William, 2000'lerin baÅŸÄ±nda Ã¼niversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kate Middleton ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bu durumu bir yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

AslÄ±nda bu onun gibi biri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ydÄ±. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiÄŸi Ä°sviÃ§re tatilinde genÃ§ aÅŸÄ±klar yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kan iliÅŸkileri iki kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 2010'da niÅŸan ve 2011 yÄ±lÄ±nda evlilikle sonuÃ§landÄ±.

ArtÄ±k Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã§ift, bir yandan aile iÃ§in ellerinden geleni yaparken diÄŸer yandan da gelecekteki gÃ¶revlerine hazÄ±rlanÄ±yorlar.