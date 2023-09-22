İleride onunla evlenenin hayatı değişecek... Pamuklara sarıp büyüttüler: Çakı gibi asker oldu

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EĞİTİM KONUSUNDA AYRICALIK YOK

Özel okullar, güzel kıyafetler, sadece kendisiyle ilgilenen dadılar, sağlığı bozulmasın diye uygulanan özel beslenme programları derken hayatı böyle ayrıcalıklar içinde akıp gider. Hele bu kişi ileride tahtın sahibi olacaksa. Yani bir numaralı varisse...

İşte o zaman ilgi ikiye katlanır. İyi yetişsin, başına kötü bir şey gelmesin, hatta basında hakkında kötü bir haber çıkmasın diye herkes seferber olur. Deyim yerindeyse "pamuklara sarıp büyütürler" ülkesinin geleceği olarak görülen o kişiyi.

ONLAR İÇİN DE HAYAT HER ZAMAN KOLAY DEĞİL

Ama bir de madalyonun öteki yüzü var. Bu kraliyet ailesi üyelerinin yerine getirmek zorunda olduğu görevler.

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Üstelik bunlar da sadece giyinip kuşanıp halkın karşısına çıkmak, kameralara gülümsemek, halkla selamlaşmaktan ibaret değil. Bu konuda herhangi bir cinsiyet ayrımı da yok üstelik.

İşte bunun en çarpıcı örneklerinden birini de İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor sergiledi.

17 yaşındaki genç kız, bir süre önce annesi Kraliçe Letizia, babası Kral Felipe ve kardeşi Prenses Sofia tarafından eğitim göreceği askeri okulun kapısına bırakılmıştı.

Ailesiyle duygusal bir vedalaşma yaşayan Leonor, üzerine kamuflaj üniformasını giydi ve gelecekteki görevinin bir parçası olan askeri eğitimini almaya başladı. Sonunda bu temel eğitim de tamamlandı.

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ASKERİ EĞİTİMİN İLK BÖLÜMÜNÜ TAMAMLADI

Kral Felipe'nin de eğitim gördüğü Zaragoza'daki Casa de S.M. el Rey Askeri Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre Leonor, temel acemi eğitimini tamamladı.

Bu eğitim kapsamında silahlı talim, topografik turlar ve bir askeri eğitimin parçası olan her ayrıntı bulunuyordu.

Kraliyet'ten yapılan açıklamaya göre Leonor, gördüğü bu temel eğitim sırasında bir savaşçı olarak nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yetiştirildi. Silah ve teçhizat hakkında bilgiler aldı. Ayrıca askeri konularda akademik eğitim de gördü.

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Tabii ki Leonor'un askeri eğitimi bununla bitmeyecek. Genç kız, buradan sonra denizcilik okuluna gidecek. Onun ardından da havacılık konusunda askeri eğitimini tamamlayacak.

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Bu arada Leonor'un okuduğu askeri okulda çok sıkı kurallar geçerli. Ama genç kız için küçük bir ayrıcalık yapıldı. Eğer tatbikatta değilse hafta sonları evine, ailesinin yanına gitmesine izin verildi.

ONU OKULA AİLESİ BIRAKMIŞTI

Prenses Leonor'un askeri eğitimi geçtiğimiz Ağustos ayının ikinci yarısında başlamıştı. Annesi, babası ve kardeşi tarafından Zaragoza Askeri Akademisi'nin kapısında elinde bavuluyla bırakılan Prenses'in biraz gergin olduğu da gözlerden kaçmadı o gün.

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Prenses Leonor, bugün dünyanın en çok ilgi çeken veliahtlar kuşağından. Bu cümleyi "en çok dikkat çeken veliaht prensesler kuşağı" diye düzeltelim.

Çünkü Leonor; Avrupa'nın farklı ülkelerindeki çoğu kuşaktaşı olan genç prenseslerle birlikte zamanı geldiğinde ülkesinin tahtına oturacak.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor, babası Kral Felipe'nin yerine geçeceği için de o gençliğinde ne tür eğitimler aldıysa kendisi de aynı yollardan geçiyor.

PRENSESLERİN OKULUNDA EĞİTİM GÖRDÜ

Leonor, 17 yaşında olmasına rağmen daha küçücük yaşından itibaren resmi görevler üstleniyor. Genellikle anne ve babasıyla birlikte resmi ziyaretlere giden Leonor, son iki yıldır artık kendi başına da bu tür etkinliklere katılıyor.

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Bu arada Leonor, askeri eğitim almadan önce Avrupa'daki diğer veliaht prenseslerin de tercih ettiği Galler'deki UWC Atlantik Koleji'nde eğitim gördü. Hollanda Prensesi Alexia, Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de bu okulda eğitim gören kraliyet ailesi üyelerinden. Hollanda Kralı Willem Alexander da bu okulun mezunlarından.

İspanya Veliaht Prensesi Leonor da UWC Atlantik Koleji'ni bitirdikten sonra askeri eğitimini aldı. Ama onun için eğitim süreci henüz bitmedi. Bundan sonra gelecekteki görevine hazırlanmak için farklı okullarda eğitim görecek.

Zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak olan 17 yaşındaki Leonor, ile 15 yaşındaki kardeşi Sofia, epeydir anne ve babalarıyla birlikte çeşitli ziyaretlere giderek dünya sahnesinde ön planda çıkmış durumda. Kimi zaman, iddialı anneleri Letizia'yı bile gölgede bırakıyorlar üstelik.

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Prenses Leonor'un kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi var.. 'Yedek prenses' olarak anılan Prenses Sofia.