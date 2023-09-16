İsteseler fabrikayı satın alırlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltıp kızına giydirdiler

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BİRAZ TUTUMLULUK BİRAZ DA HALKA YAKIN GÖRÜNME İSTEĞİ

Elbette bir noktaya kadar da doğru bu. Çeşit çeşit konutlarında, etrafları milyonlar değerinde eşyalarla çevrili olarak yaşarlar.

Bu tür ailelerin en çok dikkat çeken üyeleri olan kadınlar da dünya çapında bir moda ikonu olarak kabul edilir.

Ne giyseler, ne taksalar anında hayranları da onları taklit eder. Onların satın aldığı yüksek fiyatlı giysi ve aksesuarlara ulaşamayan hayranları da benzerlerini edinir hemen.

Kraliyet ailesi üyesi olan kadınlar bir giydiklerini bir aha giymezler! Öyle mi acaba? Son zamanlarda olup bitenlere bakılırsa durum pek de öyle değil aslında.

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Özellikle İngiliz kraliyet ailesi üyelerinden Kate Middleton bir giydiğini sık sık bir daha giyiyor. Hatta bu nedenle hayranları tarafından da epey eleştiriliyor.

Bir anlamda bu tür ailelerin üyeleri halka daha samimi görünmek için bazı taktikler uyguluyor. İşte bunlardan biri de en çok göz önünde ayrıntıyla yani kıyafetlerle ilgili. Biraz da bilerek, bir giydiklerini sonra da farklı aksesuarlarla defalarca giyiyorlar.

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ANNESİNİN ELBİSESİNİ KESİP BİÇİP KIZINA UYARLADILAR

Hatta son dönemdeki örneklerine bakılırsa aile üyelerinden birinin giydiğini daha sonra bir diğeri de giyiyor. İşte bunun son örneklerinden birini de İsveç kraliyet ailesi sergiledi.

Son dönemde ülkenin veliaht prensesi Victoria'nın kocası Prens Daniel tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündemde olan İsveç kraliyet ailesi geçen hafta çok önemli bir olayı kutladı.

Kral Carl XVI Gustaf'ın tahta çıkışının 50'inci yıl dönümü için bir dizi etkinlik düzenlendi. Bütün aile üyeleri de giyinip kuşanıp o etkinliklere katıldı. Hem de 7'den 77'ye herkes. Kral'ın karısı, çocukları, gelinleri, damatları ve torunları.

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İşte o etkinliklerden birinde ailenin genç kuşak üyelerinden biri giyimi kuşamıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu aile üyesi de gelecekte ülkenin kraliçesi olacak Prenses Victoria'nın kızı Prenses Estelle idi.

Henüz 1 1yaşında olan prenses, dedesi onuruna düzenlenen etkinlikte hem kendi ailesinin hem de komşu ülkelerden gelen kraliyet ailelerine mensup kadınları gölgede bıraktı.

Küçücük bir kız bunu nasıl mı yaptı? Elbette giydiği zeytin yeşili elbiseyle. Çünkü o elbisenin bir özelliği vardı.

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DAHA ÖNCE ANNESİ GİYMİŞTİ

Kardeşi Oscar'ın elinden tutarak anne ve babasının arkasında yürüyen Estelle'in o gün giydiği elbise öncelikle göz alıcıydı. Fırfırları ve rengiyle dikkat çekiyordu. Küçük yaşına rağmen, görünümünü altın renkli babet ayakkabılarla tamamlayan Estelle de onu gayet güzel taşıyordu. Ama bu kadar değil.

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Çünkü giydiği elbise daha geçen yıl annesi Victoria'nın üzerindeydi. Elbette ailenin moda alanındaki takipçileri bu ayrıntıyı hemen fark etti. Önce herkes Victoria'nın kızına da aynı elbiseden satın aldığını düşündü. Ama gerçek sonradan ortaya çıktı.

Estelle'in üzerindeki o zeytin yeşili elbise annesinin elbisesiydi. Prenses Victoria, daha öne birkaç kez giymişti aynı elbiseyi. Son olarak da geçen yıl Hollanda'ya yaptıkları resmi ziyarette bir davete o elbiseyle katılmıştı.

Belli ki Estelle annesinin o elbisesini çok beğenmişti. Ama aile, ona elbisenin aynısını almak yerine elbiseyi küçük prensesin beden ölçülerine göre uyarlamakta çareyi bulmuştu.

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Zaten elbisenin üst kısmının Estelle'in bedenine tam olarak oturmaması da bunun kanıtıydı.

Sonuç olarak annesinin birkaç kez giydiği o yeşil elbise kesilip biçilmiş daraltılmış, boyu kısaltılmış ve Estelle'in bedenine uyarlanmıştı.

O DA ANNESİNİN ELBİSESİNİ GİYDİ

Aslına bakılırsa daha birkaç hafta önce de başka bir kraliyet ailesi üyesi benzer bir adım atmıştı.

Hollanda kralı Willem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın üç kızından küçüğü olan Prenses Alexia, bir geminin suya indirilişi törenine katıldı. O törende üzerinde dikkat çeken bir elbisevardı. Bedenine tam oturan elbisenin en çok dikkat çeken yanı ise kol kısmıydı.

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Prenses de elbiseyi gayet güzel taşımıştı. Ama o elbise de aslında Alexia'nın değil annesi Maxima'nın dolabında asılıydı.

Kraliçe Maxima öncekiyıl çıktığı Endonezya ziyaretindeki etkinliklerden birinde o elbiseli giymişti.

ESKİ ELBİSEYE YENİ AKSESUAR

Bu arada... İsveç kralının tahta çıkışının 50'inci yılı kutlamalarında düzenlenen yemeğin davetlilerinden biri daha eski bir elbiseyi giymeyi tercih etmişti.

Danimarka'nın gelecekteki konsort kraliçesi Mary, o gecenin belki de en şık konuğuydu. Üzerindeki elbise en zor beğenen moda eleştirmenlerinden bile tam not aldı.

Ama tabii ki dikkatli gözler hemen o elbiseyi hatırladı. Prenses Mary 2018 yılında Danimarka'da Kraliçe Margrethe onuruna düzenlenen bir etkinlikte o elbiseyi giymişti.

O gece başına taç takan Mary, İsveç'te ise saçlarını açıp boynuna tülden bir fular bağlayarak elbiseye farklı bir renk katmıştı.

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ANNESİ, YILLAR ÖNCE AYNI TÖRENDE O ELBESİYİ GİYMİŞTİ

Bir not dana... Bu İsveç sarayında anne ile kız arasında el değiştiren ilk elbise değil. Yani Victoria ile Estelle birbirlerinin elbisesini giyen ilk anne kız değil. Daha önce Victoria da annesinin en ünlü elbiselerinden birini giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

2018 yılındaki Nobel törenine Prenses Victoria bu gösterişli kıyafet ile katıldı. Genellikle giyim zevki eleştirilen Victoria o geceki görünümüyle moda eleştirmenlerinden tam puan aldı. Çünkü kıyafeti gerçekten iddialıydı.

Victoria, bu gösterişli kıyafetini annesinden ödünç almıştı. Çünkü Kraliçe Silvia, 1995'te yine Nobel töreninde kameralar karşısına aynı karşısına aynı kıyafetle çıkmıştı.