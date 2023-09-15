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Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... 'Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu'

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#Cindy Crawford#Rande Gerber#Richard Gere
Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:57

Belli bir kuşak açısından baktığınızda kabul gören bazı meslekler vardır. Sözgelimi doktorluk, mühendislik ya da öğretmenlik gibi. Çok uzun süre de gösteri dünyası olarak adlandırılan ışıltılı dünyadaki meslekler bunlar arasında yer alamadı.

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'MODELLİK DİYE MESLEK Mİ OLUR!'
Zaten belli bir yaştaki ünlülerle konuştuğunuzda da bu durumun böyle olduğunu görürsünüz. Bazıları örneğin oyuncu olmak istediklerini söylediklerinde ailelerinin buna nasıl karşı çıktığını anlatırlar. Üstelik bu durum coğrafya değiştikçe de değişmiyor.

Anne ve babaların belli mesleklere karşı az da olsa ön yargılı yaklaşımlarının örneklerine her yerde rastlamak mümkün. Bu konuda çok çarpıcı bir itiraf da moda dünyasının belli bir dönemine damgasını vuran ünlü modelden geldi.

Moda dünyasının efsanelerinden biri olarak nitelendirilen bu isim, yapacağı mesleği ilk söylediğinde babasının yaptığı yorumu anlattı: "Babam modelliğin bir kariyer olduğunu bilmiyordu. Bunun, hayat kadınlarının yaptığı işi yani fuhuşu ifade etmek için kullanılan bir kod isim olduğunu düşünüyordu."

Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu


FUHUŞ YAPMANIN DİĞER ADI SANIYORDU
Gelelim bu sözlerin hangi ünlü modelin ağzından çıktığına.... Gençlik yıllarında, babasına modellikte kariyer yapmak istediğini söylediğinde bunun yanlış anlaşıldığını açıklayan bu model Cindy Crawford.

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1980'lerde ve 90'larda podyumlarda fırtına gibi esen 57 yaşındaki Crawford, bir özel TV kanalı için hazırlanan ve moda dünyasını konu alan bir belgesele konuk oldu.

The Supermodels (Süper Modeller) adlı bu belgesele katkıda bulunan Crawford, söylediğine göre aslında kendisi de modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyormuş. Yaşadığı Illinois'in DeKalb adlı kasabasından bir dergiye nasıl gideceğini bile bilmediğini samimiyetle itiraf etti Crawford. 

1980'lerde reklam filmlerinde kamera karşısına geçerek mesleğine adım atan Cindy Crawford, babasının da modellik mesleği hakkında çok fazla bilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

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Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu


KIZLARININ BAŞINA BİR ŞEY GELMESİN DİYE RANDEVUYA BİRLİKTE GİTTİLER
"Babam modelliğin gerçek bir kariyer alanı olduğunu gerçekten anlamıyordu. Babama göre modellik, fuhuş yapmanın kod adıydı. Bu yüzden de ilk modellik randevuma annem ve babam benimle birlikte geldi."

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Crawford, bu şekilde anne ve babasının, kendisinin kötü bir duruma düşmeyeceğinden emin olduklarını sözlerine ekledi.

Belgesel moda dünyasının iç yüzünü gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Belgeselde tanıklıklarına yer verilen modeller arasında Crawford'un yanı sıra Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell gibi yine 80'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran başka modeller de yer alıyor.

Cindy Crawford, belgeselde modellik kariyeri konusunda bilinmeyen başka ayrıntılara da yer verdi. Söylediğine göre kendisi hiçbir zaman moda dünyasında bir kariyer yapmayı hayal etmemişti.

Ama tesadüfler onun bu mesleği seçmesini sağladı. Üstelik de kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı ve mesleğinde zirveye çıktı.

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Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu

MODELLİK UĞRUNA OKULU BIRAKTI 
Cindy Crawford, 1966 yılında ABD, Illinois'deki DeKalb'de dünyaya geldi. 1984 yılında liseyi bitirdikten sonra , Northwestern Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdi. Ama okula sadece bir yarı yıl devam etti.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 1986'da New York'a yerleşti. İşte ondan sonra da kariyerinde koşar adım ilerlemeye başladı. 1980'lerin sonunda TV dünyasına adım attı. 1995 yılında da ilk Sinema filmi Fair Game'de William Baldwin ile kamera karşısına geçti.

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Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu

İLK EVLİLİĞİNİ RICHARD GERE İLE YAPTI: 1980'ler ve 90'ların en parlak modellerinden biri olan Crawford, ilk evliliğini yine o dönemde kariyerinin zirvesinde olan Richard Gere ile yaptı. 1991'de başlayan bu evlilik 1995'te sona erdi.

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Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu

İKİNCİ EVLİLİĞİ, 1998'DEN BU YANA SÜRÜYOR: Crawford daha sonra 1998'de kendisi de eski bir model olan iş insanı Rande Gerber ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Presley ve Kaia da moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.

Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu

KOMŞUNUN TARLASINDA ÇALIŞIRKEN KEŞFEDİLDİ
Birçok top model gibi Cindy Crawford'un da bir keşfedilme öyküsü var. Onun kaderini değiştirip bugünlere getiren gelişme, 1982 yılının yaz aylarında yaşandı.

Crawford, komşu bir çiftlikte çalışırken, yerel bir haber fotoğrafçısı tarafından fark edildi ve görüntülendi.

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Bir yıl sonra da adı daha sonra Elite Model Look olarak değiştirilen Look of the Year adlı modellik yarışmasına katıldı. Bu yarışmanın ardından onu bugünlere taşıyacak olan kariyerine başladı.

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'BEN YAŞLANMAYAN KADIN DEĞİLİM'
İş dünyasına atılan Crawford, kadınlara yönelik bir kozmetik markasının kurucu ortaklarından. Her ne kadar iyini hemcinslerinin daha bakımlı görünmesi üzerine kurmuş olsa da Crawford, yaşlanma konusunda da mantıklı düşünüyor.

Bu konudaki görüşlerini bir süre önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı Crawford: " "Benim 'yaşlanmayan' bir kadın olduğum doğru değil. Yaş almak gerçekten zor. İçinde yaşadığımız, gençliğe takıntılı kültürü bir kenara bırakın. Bu yüzden kendi güzellik markamla diğer kadınlara anlatmak istediğim şeyi kendime de hatırlatıyorum. 25 yaşında değilim ki neden 25 yaşında gibi görünmeye çalışayım? Neden birinin beni 25 yaşındaymışım gibi görmesini isteyeyim ki? "

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Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu

'BEN EVRİLDİM, YAPTIĞIM İŞLER DE EVRİLDİ'
Crawford, aynaya baktığında gördüklerinden her zaman memnun olmasa da yine de edindiği hayat deneyimi açısından mutlu. Modellik yapmaya başladığı ilk dönemde kendisine "25 yaşına geldiğinde ne yapacağını" sorduğunu belirtti Crawford.

"Çünkü bu konuda örnek alabileceğim kimse yoktu. Sonra aniden 26, 27, 30, 35 , 40 yaşlarında modellik yaptığımı fark ettim. Hatta 56 yaşında hâlâ modellik yapıyorum." Cindy Crawford, artık model olarak eskisi kadar sık çalışmadığını sözlerine ekledi ve "Hayatın farklı evrelerini kucaklamayı öğrendim. Ben evrim geçirdim, yaptığım işler de evrim geçirdi.

Komşunun tarlasında çalışırken keşfedilmişti... Babam modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyordu... Fuhuş yapmanın diğer adı sanıyordu

Cindy Crawford ile Rande Gerber'in Kaia adında bir kızı ve Presley adında bir oğlu bulunuyor. Cindy Crawford bugün aktif olarak modellik yapmıyor. Ama yine de moda dünyasından tamamen kopmuş değil. Zaten podyumlardaki yerini de kızı Kaia Gerber'e bırakmış durumda.

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#Cindy Crawford#Rande Gerber#Richard Gere

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